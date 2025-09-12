Marian Brînza, desemnat director general al S.A. „CET-Nord”
Provincial, 12 septembrie 2025
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord" anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord". Concursul s-a desfășurat în câteva etape: 4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs. 28 august 2025 –
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord" anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord". Concursul s-a desfășurat în câteva etape: 4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs. 28 august 2025 –
LEA 35 kV Volontiri – Săiți, modernizată: 31 de piloni noi, investiție de peste 2,2 milioane de lei # Provincial
LEA 35 kV Volontiri – Săiți a fost modernizată prin instalarea a 31 de piloni noi. Conform Planului investiţional, pentru realizarea acestui proiect a fost alocat un buget de peste 2,2 milioane de lei, care a fost valoriificat pentru achiziţia pilonilor, a elementelor metalice de suport pentru suspendarea conductorilor şi a izolatoarelor, incluisv pentru desfăşurarea
În municipiul Edineț va avea loc etapa a III-a din Campionatul de Autocross al Republicii Moldova, informează PROVINCIAL. Evenimentul va avea loc duminică, 14 septembrie, începând cu ora 10:00, la Autodromul Edineț. Organizatorii invită toți locuitorii și oaspeții orașului să participe la competiție și să susțină piloții care se întrec pentru un loc pe podium.
În cadrul Programului Interreg VI-A NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, Consiliul raional Ungheni, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași, implementează proiectul MEDACCESS – Servicii stomatologice de calitate pentru toți – un obiectiv comun în regiunea Ungheni–Iași. Prin acest proiect: clinica stomatologică din Ungheni va fi modernizată și dotată cu
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Palanca, în timpul unui control de specialitate asupra unui microbuz de model „Mercedes Sprinter", ce efectua ruta „Odessa-Chișinău". La volanul vehiculului se afla un conațional în vârstă de 38 de ani. În rezultatul verificărilor, printre bagajele personale ale călătorilor și transmisiunile neînsoțite a fost depistat un sistem
În satul Druța au început lucrările de reparație a drumului. Despre aceasta a comunicat Consiliul raional Rîșcani. Astfel, de ieri se fac pregătiri pentru asfaltare, iar în câteva zile porțiunea va fi finalizată. Proiectul este realizat împreună cu locuitorii satului și Primăria Pociumbeni, fiind finanțat de Consiliul Raional Rîșcani cu peste 1 milion de lei.
Alexandr Petkov, primar de Bălți: Reprezentanții PAS, ai socialiștilor și ai lui Grigorișin cer majorarea de trei ori a tarifului pentru evacuarea deșeurilor # Provincial
„Întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcție Drumuri" (DRCD), controlată de „coaliția haosului", cere triplarea tarifului pentru evacuarea deșeurilor", a declarat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, într-un mesaj video. El a menționat că documentul a fost transmis consilierilor municipali încă de miercuri. Conform proiectului, tariful pentru locuitorii din blocurile de locuințe ar urma să crească de
Ion Ceban: În loc să dezbatem teme pentru populație – salarii, pensii, locuri de muncă, plecarea masivă a oamenilor peste hotare, discutăm doar despre interdicțiile mele # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la decizia Curții de Apel București, care, astăzi, i-a refuzat cererea privind suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. El a declarat că, actuala campanie electorală este deviată de la subiectele importante pentru cetățeni, fiind concentrată exclusiv pe atacuri
Tragedie la Cahul: doi tineri găsiți morți, o femeie de 31 de ani – reținută pentru omor # Provincial
Puțin după miezul nopții trecute, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care
„Bălțiul devine mai luminos și mai sigur”: în cartierul Dacia, lansat proiectul-pilot de iluminat stradal # Provincial
În cartierul Dacia (str. Decebal, 168 – 178) a fost lansat proiectul-pilot de iluminat stradal cu sistem Smart. Despre aceasta a anunțat Primăria Bălți, transmite PROVINCIAL. „Pe parcursul câtorva săptămâni se va desfășura testarea tehnică, după care iluminatul va fi reglat prin sistem de diminuare, pentru ca să fie comod pentru locuitori, suficient de luminos
Producătorii locali de tutun au reuşit performanţa să lanseze un produs de calitate superioară # Provincial
În premieră absolută în anii de independenţă, producătorii locali de tutun au reuşit performanţa să lanseze un produs de calitate superioară, care nu cedează cu nimic produselor de cea mai înaltă calitate la nivel mondial. Prezentarea acestuia a avut loc în cadrul unui eveniment care a reunit mai mulţi specialişti în domeniu, dar şi personalităţi
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, anunță efectuarea investigațiilor sub aspectul săvârșirii coruperii electoral la Călărași. Potrivit materialelor administrate, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași, sunt suspectați de implicare în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase, în
La 26 august 2025, Guvernul a aprobat modificări la Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 693/2018, prin care se clarifică și se extind facilitățile fiscale acordate angajatorilor în beneficiul salariaților. În acest context, Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Culturii și Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MAR), în parteneriat cu Asociația Patronală a
A fost lansat oficial proiectul „Strategii educaționale reziliente comune pentru generațiile Z și Alpha", finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova. Datorită acestuia, toate cele 7 grădinițe din municipiul Ungheni vor fi dotate cu echipamentele necesare pentru cabinetele medicale. Totodată, vor fi amenajate 2 săli senzoriale pentru copiii cu
Complexul Educațional Gimnaziul–Grădiniță „STEAM" reprezintă un proiect municipal model. Dintr-o unitate de tip internat, cu o infrastructură veche, a fost creată o instituție model, cu un concept unic și inovațional în Republica Moldova, care îmbină 5 domenii în procesul de învățare: Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică. Primăria Municipiului Chișinău a investit în noua instituție
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu deputatul în Parlament Bogdan Țîrdea, s-a întâlnit cu activul PSRM din Telenești. Participanții la întrevedere au discutat desfășurarea campaniei electorale, au stabilit un plan de acțiuni pentru perioada următoare și au subliniat importanța mobilizării tuturor activiștilor pentru victoria noastră comună.
Percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare # Provincial
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de
Poliția din Cimișlia a descoperit un depozit ilegal de arme și muniții la domiciliul unui localnic # Provincial
Polițiștii din Cimișlia au descins cu percheziții la domiciliul unui bărbat de 45 de ani, locuitor al aceluiași oraș. În timpul acțiunilor au fost depistate și ridicate mai multe arme de foc și muniții, deținute ilegal și fără acte permisive: (peste 240 de cartușe de diferit calibru, patru arme și patru încărcătoare pentru arme). Totodată
Satul Cornova din raionul Ungheni are acum un Complex sportiv modern, amenajat prin Programul „Satul European", ediția a II-a. În doar patru luni, un teren neutilizat din centrul satului s-a transformat într-un spațiu multifuncțional pentru sport și recreere. Aici, cei 70 de elevi ai gimnaziului din localitate fac orele de educație fizică, cei 30 de
Festivalul Pădurilor 2025 revine la Reședința prezidențială de la Condrița, pe 14 septembrie, începând cu ora 11:00, cu un program divers și foarte interesant! De la experimente științifice și expoziții interactive, până la jocuri, ateliere de creație și experiențe în natură, aici veți găsi activități pentru toate vârstele. Expoziții, experimente și descoperiri: Măsurarea temperaturii la
Şedinţa de totalizare a recoltării culturilor cerealiere de grupa întâi în raionul Cahul # Provincial
Astăzi, la Consiliul Raional Cahul, a avut loc ședința de totalizare a recoltării culturilor cerealiere de grupa întâi (toamnă–primăvară). Evenimentul organizat la inițiativa Direcției agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu public, a reunit agricultori, specialiști și reprezentanți ai întreprinderilor agricole din raion. Pavel Groza, președintele raionului Cahul, și Nicon Pîslari, vicepreședintele raionului, au subliniat importanța
Campionatul Republicii Moldova la Trântă pentru seniori – pentru prima dată la Călărași # Provincial
Pe data de 20 septembrie curent, pe stadionul Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice „Constantin Cobîlean" din Călărași va avea loc pentru prima dată Campionatul Republicii Moldova la Trântă pentru seniori. Trânta – lupta națională a poporului nostru, simbol al forței, curajului și demnității – ajunge la Călărași într-un eveniment de amploare! Cei mai buni
Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor și spălarea banilor # Provincial
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger", cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale in
Angela Cutasevici, candidata la funcția de deputat, a declarat, în cadrul unei ieșiri la presă, că Blocul electoral ALTERNATIVA vizează garantarea accesului la școală pentru toți copiii, fără abandon și fără închiderea arbitrară a instituțiilor de învățământ. „Inițiativele blocului includ: transport gratuit pentru elevii din mediul rural, burse sociale și de merit acordate transparent, cadre […] Post-ul Angela Cutaseivci: Fără abandon școlar și fără închiderea arbitrară a școlilor apare prima dată în Provincial.
28 620 de țigarete ascunse, depistate la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni” # Provincial
Polițiștii de frontieră în cooperare cu omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilicit de țigarete. Cazul a fost înregistrat la 10 septembrie 2025, pe sensul de intrare în Republica Moldova, la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni”. Pentru efectuarea formalităților de control, s-a prezentat un autoturism Renault Megane, cu numere de înmatriculare […] Post-ul 28 620 de țigarete ascunse, depistate la Punctul de trecere a frontierei „Giurgiulești-Reni” apare prima dată în Provincial.
Alegeri în Zona de Securitate: Chișinăul solicită acces liber pentru cetățeni și funcționari electorali # Provincial
Comisia Unificată de Control s-a întrunit în ședință la Bender la data de 11 septembrie 2025, după o pauză programată, având în atenție situația în Zona de Securitate și funcționarea mecanismelor de menținere a păcii pe răul Nistru. Delegația Republicii Moldova a notificat că în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent, în localitățile din Zona […] Post-ul Alegeri în Zona de Securitate: Chișinăul solicită acces liber pentru cetățeni și funcționari electorali apare prima dată în Provincial.
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, își continuă astăzi întâlnirile în regiunile țării. Astăzi – în raionul Șoldănești. „De dimineață am vizitat piața din Șoldănești. Am discutat cu localnicii, le-am ascultat doleanțele. Oamenii așteaptă schimbări și speră la o viață mai bună după alegerile care urmează. Le-am vorbit despre ceea ce planifică echipa […] Post-ul Igor Dodon s-a întâlnit cu locuitorii din Șoldănești apare prima dată în Provincial.
În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și raporturile altor selecționate, urmează să fie analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar recomandările vor fi […] Post-ul Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer apare prima dată în Provincial.
Pe data de 6 noiembrie 2025, la Bălți se va desfășura ediția a III-a a Festivalului-Concurs Internațional „Barbu Lăutaru”, care va reuni tineri interpreți vocali și instrumentiști talentați din întreaga Moldovă și de peste hotare. La concurs sunt invitați să participe tineri artiști cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Termenul-limită pentru depunerea […] Post-ul La Bălți va avea loc Festivalul-Concurs Internațional „Barbu Lăutaru”, ediția a III-a apare prima dată în Provincial.
Primăria Municipiului Chișinău informează că lucrările de modernizare a Pădurii-Parc „Râșcani” din sectorul Ciocana sunt în plină desfășurare. În prezent sunt în proces de reabilitare treptele scării principale și sunt amenajate potecile. De asemenea, este trasat sistemul de iluminat public, de la strada N. Dimo până la lacul nr. 1. Anterior au fost amenajate aleea pietonală […] Post-ul Primăria Chișinău: continuă lucrările de modernizare a Pădurii-Parc „Râșcani” apare prima dată în Provincial.
Naționala Moldovei WU17 va efectua, în perioada 22–26 septembrie, un cantonament la Centrul de Pregătire a Selecționatelor Naționale din Vadul lui Vodă. Această acțiune are drept scop evaluarea jucătoarelor care ar putea completa lotul pentru campania de calificare la Campionatul European, programată în luna octombrie 2025. Mini-turneul de calificare se va desfășura în perioada 24–30 […] Post-ul Fotbal feminin. Stagiu de pregătire pentru WU17 la CPSN Vadul lui Vodă apare prima dată în Provincial.
Ziua Câmpului, la Peciște, raionul Rezina: „Școala de Câmp a Fermierului” specializată în cultivarea sorgului # Provincial
La data de 10 septembrie 2025, în satul Peciște, raionul Rezina, pe terenul agricol al SRL „TVS-COMP”, s-a desfășurat Ziua Câmpului „Școala de Câmp a Fermierului” (SCF), specializată în cultivarea sorgului. Participanții și facilitatorii au fost salutați de Tudor Gore, șeful Secției Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Rezina, care a subliniat importanța acestei culturi […] Post-ul Ziua Câmpului, la Peciște, raionul Rezina: „Școala de Câmp a Fermierului” specializată în cultivarea sorgului apare prima dată în Provincial.
Salvatorii și pompierii din Republica Moldova continuă să fie alături de copii în procesul de instruire în instituțiile de învățământ din țară. Astfel aceștia desfășoară activități de instruire a elevilor în raionale de sud, centru și nord. Acțiunile au drept scop sporirea nivelului de pregătire a copiilor în fața situațiilor de risc, dar și reacționarea […] Post-ul IGSU continuă să fie alături de copii în procesul de instruire în școlile din țară apare prima dată în Provincial.
Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău avansează într-un ritm activ. Până în prezent, circa 80% piloni au fost instalați, ceea ce marchează un progres vizibil pe ambele capete ale liniei. Pe de o parte, muncitorii asamblează pilonii în apropierea Stației Electrice Vulcănești, iar pe celălalt capăt al traseului au […] Post-ul (VIDEO) Progresul de pe șantierul LEA Vulcănești–Chișinău: 80% piloni instalați apare prima dată în Provincial.
Ion Chicu, la Cobusca Veche: Să lăsăm disputa despre denumirea limbii și să ne concentrăm pe economie # Provincial
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu a efectuat o vizită în satul Cobusca Veche, unde a discutat cu localnicii despre problemele cu care se confruntă localitatea, punând accent pe subiectele economice. „Eu n-am văzut vreo deosebire între limba română și cea moldovenească și cred că nu trebuie să mai ridicăm acest subiect. Se […] Post-ul Ion Chicu, la Cobusca Veche: Să lăsăm disputa despre denumirea limbii și să ne concentrăm pe economie apare prima dată în Provincial.
Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament # Provincial
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și Dorin Recean – primii pe lista PAS la parlamentare, în cadrul unei conferințe de presă, au vorbit despre importanța alegerilor parlamentare și amenințările care există. Ei au subliniat că, cel mai mare pericol este crearea unei majorități pro-ruse în viitorul Parlament. Igor Grosu a spus că, […] Post-ul Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament apare prima dată în Provincial.
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana # Provincial
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vârste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei fuseseră anterior […] Post-ul Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat – condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana apare prima dată în Provincial.
Dmitri Torner: Partidul NOI vine să reabiliteze economia națională după o strategie fezabilă # Provincial
Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) consideră că economia națională se află într-un moment de stagnare profundă, afectată de instabilitate fiscală, birocrație excesivă, poveri administrative și lipsa unui sprijin real pentru inițiativa privată. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea formațiunii a propus aprobarea și implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică, elaborat deja […] Post-ul Dmitri Torner: Partidul NOI vine să reabiliteze economia națională după o strategie fezabilă apare prima dată în Provincial.
Blocul Alternativa a prezentat programul pentru Educație și Cercetare: O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere pentru toți # Provincial
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere […] Post-ul Blocul Alternativa a prezentat programul pentru Educație și Cercetare: O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere pentru toți apare prima dată în Provincial.
Mărfuri fără acte de proveniență legală/vamală, au fost depistate într-un autocar, urmare a verificărilor desfășurate de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal. Unitatea de transport de model „Mercedes-Benz Tourismo”, condusă de un conațional în vârstă de 35 de ani, se deplasa pe traseul Chișinău-Leușeni când a fost stopată și supusă controlului vamal în linia a […] Post-ul Mărfuri nedeclarate de 200.000 lei, depistate într-un autocar pe ruta Chișinău–Leușeni apare prima dată în Provincial.
Comuna Petreni din raionul Drochia a beneficiat de mai multe proiecte de dezvoltare locală, finanțate din bugetul de stat, prin programele „Satul European”, edițiile I și II, și „Satul European Expres”. În centrul localității a fost construit un complex de agrement și sport cu teren de joacă modern, zonă pentru adulți, bănci, iluminat și trotuare. […] Post-ul Apă potabilă, iluminat public și parc modern în comuna Petreni, raionul Drochia apare prima dată în Provincial.
În după-amiaza zilei de 10 septembrie 2025, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins vegetația uscată din apropierea unei gospodării, afectând o suprafață de circa 3 ari. Ajunși la fața locului, […] Post-ul Incendiu de vegetație la Dănceni. O femeie a decedat din cauza arsurilor apare prima dată în Provincial.
Igor Dodon, la Gimnaziul Dolna: închiderea unei școli la sat înseamnă condamnarea satului însuși # Provincial
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu părinții și elevii gimnaziului din satul Dolna, care au rămas peste noapte fără școala lor, precum și cu cadrele didactice lipsite de locul obișnuit de muncă. „Am ascultat pe fiecare și am promis: imediat după alegeri vom găsi toate posibilitățile pentru a restabili această […] Post-ul Igor Dodon, la Gimnaziul Dolna: închiderea unei școli la sat înseamnă condamnarea satului însuși apare prima dată în Provincial.
Afacere ilegală cu „investiții” online, destructurată de poliție: opt persoane, reținute # Provincial
Așa-numitul„centru de apel” a fost destructurat de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și polițiștii din Ialoveni, cu sprijinul angajaților din BPDS “Fulger” şi oficiul Ialoveni al Procuraturii Hâncești. Cei opt reținuți au vârste cuprinse între 19 și 49 de ani, grupul infracțional fiind activ și în afara Moldovei. Aceștia, contactau persoanele telefonic, cu […] Post-ul Afacere ilegală cu „investiții” online, destructurată de poliție: opt persoane, reținute apare prima dată în Provincial.
Sprijin constant pentru familiile cu copii domiciliați în stânga Nistrului și mun.Bender # Provincial
Biroul politici de reintegrare informează că, începând cu anul 2021 și până la data de 01 septembrie 2025, 1758 de beneficiari domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în mun.Bender au obținut indemnizații sociale, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat ale Republicii Moldova, menite să susțină creșterea și îngrijirea copiilor. Datele statistice relevă o […] Post-ul Sprijin constant pentru familiile cu copii domiciliați în stânga Nistrului și mun.Bender apare prima dată în Provincial.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a inspectat astăzi Stația Electrică Chișinău, în contextul avansării lucrărilor de modernizare a infrastructurii energetice critice din Republica Moldova. Pe teritoriul stației sunt în proces de montare cele patru unități monofazate ale autotransformatorului de forță. „Este crucial ca forțele de lucru să fie mobilizate la maximum pentru a finaliza acest proiect […] Post-ul Ministrul Energiei a inspectat lucrările de modernizare la Stația Electrică Chișinău apare prima dată în Provincial.
Campanie de informare la Căușeni privind accesul refugiaților ucraineni la servicii de sănătate, susținută de UE și Elveția # Provincial
Consiliul raional Căușeni a găzduit astăzi sesiunea de informare a prestatorilor de servicii medicale din teritoriu despre acesul la serviciile de sănătate destinate refugiaților din Ucraina. Evenimentul a asigurat o adevărată platformă pentru schimbul de informații dintre managerii din sistem și specialiștii Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și ai Inspectoratului General pentru Migrație, abordând […] Post-ul Campanie de informare la Căușeni privind accesul refugiaților ucraineni la servicii de sănătate, susținută de UE și Elveția apare prima dată în Provincial.
Drum mai bun pentru Gordinești: investiție de 2 milioane de lei în infrastructura locală # Provincial
Astăzi, 10 septembrie 2025, președintele raionului Rezina, însoțit de angajații Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul drumului de acces spre satul Gordinești (tronsonul L211,1). Lucrările de reparație sunt în plină desfășurare, iar rezultatele încep deja să se vadă. Această investiție este parte a angajamentului autorităților locale de […] Post-ul Drum mai bun pentru Gordinești: investiție de 2 milioane de lei în infrastructura locală apare prima dată în Provincial.
Președintele raionului Drochia a inspectat lucrările de reparație a drumului L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia # Provincial
Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, a efectuat o vizită de lucru pe șantierul drumului public de interes raional L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia, unde se desfășoară lucrările de reparație. Valoarea investiției se ridică la circa un milion de lei și prevede așternerea stratului de beton asfaltic pe un segment important de drum, care asigură […] Post-ul Președintele raionului Drochia a inspectat lucrările de reparație a drumului L131 – Hăsnășenii Noi – Pelinia apare prima dată în Provincial.
Proiectul de revitalizare urbană din Căușenii Vechi avansează: peste 80% din lucrări sunt finalizate # Provincial
Marți, 9 septembrie 2025, echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud a întreprins vizite de monitorizare în cadrul proiectului „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”. Au participat reprezentanți ai beneficiarului – primăria orașului Căușeni, antreprenorii și diriginții de șantier pentru fiecare din cele 4 Loturi. LOT 1 – Reparația acoperișului […] Post-ul Proiectul de revitalizare urbană din Căușenii Vechi avansează: peste 80% din lucrări sunt finalizate apare prima dată în Provincial.
