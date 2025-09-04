În luna iulie deficitul bugetar s-a redus cu peste 800 milioane lei
Mold-Street, 4 septembrie 2025 08:50
Aceleaşi date relevă că față de cu situaţia din prima jumătate de an, când deficitul bugetului public naţional a constituit circa 5,76 miliarde...
Acum 30 minute
08:50
Acum 12 ore
20:20
Hotărârea privind modul de realizare a obligațiilor de securitate cibernetică de către furnizorii de servicii din sectoarele critice reprez...
Acum 24 ore
12:40
Astfel Navitas Energy, a achiziționat 100% din capitalul firmei Elteprod Invest (anterior deţinută de Oleg Lozovan), "entitate care deține permis...
12:40
Deschide digital cardul în aplicația MICB Mobile Banking — rapid, comod și 100% online # Mold-Street
Cu această funcție, deschiderea unui card devine mai simplă ca niciodată: fără vizită la bancă, fără hârtii, fără timp pierdut.Tot ce ai nev...
10:00
Preţurile au crescut de 7,2 ori pentru terenurile de sub garaje. Un nou model de evaluare a garajelor individuale în scopul impozitării # Mold-Street
Documentul aprobat prin ordinul şefului Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, ia locul unui act similar din anul 2007, prevederile căruia nu mai...
Ieri
08:40
Prognoza de creştere economică a Republicii Moldova fost revizuită: de la 2% la 1,3% în 2025 # Mold-Street
Astfel pentru anul 2025 creșterea PIB a fost revizuită de la 2% până la 1,3%, fiind ajustată la evoluția principalilor indicatori macroeconomici...
07:20
Preţul metalului preţios a crescut până acum, anul acesta, cu circa 34,5%, depăşind nivelul de 3.500 de dolari pentru o uncie, continuându...
2 septembrie 2025
17:30
Companiile din Moldova au majorat cu circa 25% investițiile proprii în trimestrul II 2025 # Mold-Street
Astfel în trimestrul II al acestui an, investițiile făcute din resursele proprii ale antreprenorilor au crescut cu 25% față de aceeași perioadă...
11:20
Cum două firme au trucat ofertele pentru achiziția sistemului de supraveghere video portabil al poliției # Mold-Street
"Investigația autorității de concurență a demonstrat că cele două companii și-au coordonat în mod ilegal comportamentul, stabilind din star...
10:40
Schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 11 milioane lei într-un liceu privat din Chișinău # Mold-Street
Potrivit Fiscului acțiunile au avut loc în cadrul cauzei penale pornită în luna mai 2025 de către PCCOCS, în temeiul bănuielii rezon...
Mai mult de 2 zile în urmă
05:10
Fără a oferi prea multe detalii, cea mai recentă propunere de negociere, consultată de Reuters, arată că statele membre analizează posibilitatea de a...
1 septembrie 2025
20:40
Atât Rucriminal.info, cât și canalul Telegram VChK-OGPU citează surse potrivit cărora Rusia a încetat lupta împotriva spălării...
14:40
Mold-Street.com a analizat evoluția unor indicatori și fenomene din domeniul socioeconomic, pentru a vedea unde suntem și care sunt perspectivele de d...
14:30
Potrivit CNED la sfârșitul lunii iulie 2025, capacitatea totală instalată de energie din surse regenerabile (E-SER) a atins impresionanta valoar...
14:20
Noua șefă a Dacia are aproape 26 de ani de experiență în industria auto, lucrând pentru Daimler, respectiv Mercedes-Benz, inclusiv î...
06:20
Printre aceștia se numără și noua ambasadoare desemnată a UE în Republica Moldova, Iwona Piórko. Ea îl va succeda pe Janis Maz...
31 august 2025
10:20
Măsuri pentru a elimina riscurile pentru stabilitatea operațională a sistemului energetic și continuitatea furnizării energiei # Mold-Street
Motivul principal invocat de autoritatea de reglementare este necesitatea de a asigura funcţionalitatea pieţei energiei electrice de echilibrare și a...
09:50
Trezoreria SUA avertizează asupra unei rețele chineze de spălare a circa 312 miliarde de dolari pentru cartelurile mexicane # Mold-Street
FinCEN a declarat că a analizat peste 137.000 de rapoarte privind Legea secretului bancar din perioada 2020-2024, identificând tranzacții suspec...
06:40
„Într-un moment crucial pentru sectorul agricol din zona de sud a țării, agricultorii din raionul Cahul se confruntă cu o situație alarman...
30 august 2025
16:30
Cu șapte voturi la patru, Curtea de Apel a declarat că utilizarea de către președintele american Donald Trump a unei legi din 1977 „pentru a dec...
09:10
Ce capital va avea şi cine vor fi fondatorii noii Burse de valori din Republica Moldova # Mold-Street
Unul dintre principalii fondatori va fi Bursa de Valori București (BVB) care ar urma să participe la capitalul social al noii burse de valori din Repu...
06:50
Este primul sat din Republica Moldova, care va emite obligaţiuni. Or, anterior la o astfel de formulă de finanţare a unor proiecte investiţionale au a...
29 august 2025
12:00
Cifrele au fost anunţate în contextul în care autorităţile din Republica Moldova vor să efectueze o inventariere a rețelelor de gaze şi a...
11:10
Mașina de război a lui Putin cheltuie zilnic cât 5 bugete anuale pentru apărare ale Republicii Moldova # Mold-Street
„Fiecare a doua rublă colectată de la contribuabili merge către armată și achiziționarea de arme”, scrie publicația independentă rusă The...
10:30
Cea mai mare ţară din Africa devine principala piață africană pentru vinurile Moldovei # Mold-Street
Conform datelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Nigeria a devenit principala poartă de intrare pentru vinurile moldovenești pe con...
08:50
Datele statistice relevă că primele brute subscrise în prima jumătate a anului 2025 au crescut în continuare, înregistrând faț...
08:00
Contrabanda cu ţigări în România a ajuns la un nivel record pentru ultimii 5 ani. Ce cotă au ţigările din Moldova # Mold-Street
Studiul Novel consemnează că din punct de vedere al provenienței produselor, prima sursă pentru piața neagră din România devine Bulgaria, cu apr...
28 august 2025
13:00
Compania are deocamdată un singur avion - un Airbus A320 (UK32080) – și va opera zboruri în regim low-cost, după modelul deja aplicat de F...
12:10
În joc sunt miliarde de lei: Când şi cum vor putea beneficia agricultorii de Programul de rambursare a TVA # Mold-Street
Potrivit Fiscului modificările prevăd reducerea pragului de eligibilitate în scopul beneficierii de rambursarea TVA, de la 95% la 70% a ven...
11:10
Astfel în primele cinci luni ale acestui an România a exportat 5,7 milioane MWh, la un preţ mediu de 99,8 euro / MWh. În aceeaşi per...
10:50
Iute Group raportează o creștere semnificativă a profitului în prima jumătate a anului # Mold-Street
„Iute Group a continuat să consolideze viziunea sa pe termen lung de a deveni o bancă complet digitală, cu cea mai accesată super-aplicație pe f...
09:20
Tarifele vamale impuse de Trump lovesc în producătorii de fructe și suc din Republica Moldova # Mold-Street
Comparativ cu preţurile din sezonul precedent, când pentru un kilogram de mere (industriale) destinate procesării (în special în suc...
27 august 2025
17:20
Proiectul va fi unul dintre cele mai mari de acest tip din Republica Moldova și are ca scop generarea de energie verde, reducerea dependenței de surse...
12:10
Serviciile notariale din Republica Moldova vor putea fi accesate și în format digital, inclusiv la distanță # Mold-Street
Potrivit Ministerului Justiției actualmente, notarii din Republica Moldova se confruntă cu un vid de instrumente digitale care le-ar ajuta să facă faț...
11:30
Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu # Mold-Street
„În urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem...
09:00
Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței. La 27 august 1991, Parlamentul de la Chișinău a aprobat Declarația de Independe...
07:30
Moldova importă mai mult de 95% din utilaje și input-uri pentru industria agro-alimentară # Mold-Street
Autorul iniţiativei, Ministerul Economiei susţine că necesitatea Parcului "apare din nevoia de a spori productivitatea și rezistența la climă a a...
26 august 2025
16:40
Potrivit MAIA, apelurile pentru plățile în avans, programate între 1 octombrie și 1 decembrie, vizează proiecte de îmbunătățire și d...
11:40
Guvernul mai crează un Fond. Acesta se va ocupa de susținerea inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice # Mold-Street
Potrivit autorităţilor, noul Fond va permite rezidenților Moldova IT Park să investească în domenii strategice precum inteligență artificială, s...
08:20
„Potrivit cifrelor actualizate de Energocom, astăzi achizițiile de gaze sunt efectuate în proporție de 80%. Au fost achiziționați aproxima...
07:00
Ministerul Finanţelor susţine că estimările din CBTM 2026-2028 au la bază "evoluțiile recente și prognoza indicatorilor macroeconomici și bugetar...
25 august 2025
20:20
Indivizii bogați în cauză sunt doi bancheri, Renaud de Planta și Bertrand Demole, care, conform unei scurgeri de informații raportate de aproape...
16:10
Măsura survine ca urmare a Ordinului Executiv emis de Președintele SUA, Donald J. Trump, pe 30 iulie 2025, intitulat "Suspendarea Duty-Free De Mi...
15:20
Tranzacția s-a realizat prin licitație cu strigare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei (BVM), într-un proces transparent și anun...
08:10
De ce o retragere completă a statului din procesele de achiziţii şi aprovizionare cu energie este prematură # Mold-Street
Această acţiune semnifică de fapt retragerea statului, prin intermediul Energocom, din procedura de asigurare cu energie electrică a consumatorilor di...
24 august 2025
12:00
Potrivit anunţului de vânzare a masei debitoare a Basapetrol, licitaţiile vor avea loc pe 4 septembrie 2025 şi din cele 16 benzinării, două...
08:40
Creştere cu 55% a veniturilor statului din administrarea și vânzarea proprietății publice # Mold-Street
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2024, se constată o creştere cu circa 55% a încasărilor la bugetul de stat din administrarea și dee...
08:00
Stadiul lucrărilor la linia independenței energetice: 29% din conductoare întinse, 73% din piloni instalați # Mold-Street
Ulrich Schmitt a apreciat ritmul activ al lucrărilor și progresul înregistrat, subliniind importanța strategică a proiectului pentru securitatea...
23 august 2025
09:50
Glodeni este de două ori mai bogat decât Ungheni şi Hînceşti: Top cele mai bogate 10 autorități publice locale # Mold-Street
Potrivit APP valoarea patrimoniului public gestionat de autoritățile publice centrale este de circa 80,7 miliarde lei, iar valoarea patrimoniului...
07:40
Potrivit PCCOCS, în cadrul urmăririi penale, cu suportul angajaților ,,Fulger” și INI, au fost efectuate peste 40 de percheziții în...
