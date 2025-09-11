NordNews LIVE Devino deputat: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare
NordNews, 11 septembrie 2025 20:10
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, la „Devino deputat” NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție am discutat cu președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, cu care am dialogat despre planurile și prioritățile CUB, pentru a duce R. Moldova înainte. Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">NordNews LIVE</span> Devino deputat: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
20:10
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, la „Devino deputat” NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție am discutat cu președintele Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, cu care am dialogat despre planurile și prioritățile CUB, pentru a duce R. Moldova înainte. Articolul NordNews LIVE Devino deputat: Coaliția pentru Unitate și Bunăstare apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
17:50
VIDEO Soarta Republicii Moldova se va decide pe 28 septembrie. Făleștenii, despre viitor și simpatiile politice # NordNews
Pe 28 septembrie, în R. Moldova, vor avea loc alegeri parlamentare. În cursa electorală s-au înscris 23 de concurenți electorali. Potrivit ultimului sondaj, realizat de iData, Blocul Patriotic este în frunte, cu 36 de procente dintre respondenți. „Țin părerea mea pentru mine, sper că totul va fi bine, pentru că, până când, nu se vede [...] Articolul VIDEO Soarta Republicii Moldova se va decide pe 28 septembrie. Făleștenii, despre viitor și simpatiile politice apare prima dată în NordNews.
17:50
Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” # NordNews
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități. Antreprenorul afirmă, că prin activitatea pe care o desfășoară atât la Chicago, cât și la Chișinău, reușește mereu să rămână conectat cu țara natală și [...] Articolul Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” apare prima dată în NordNews.
Acum 6 ore
15:50
Conturile și resursele economice ale jurnalistului Dmitri Buimistru vor fi blocate. Decizia Serviciului Fiscal de Stat a fost publicată în Monitorul Oficial, ca urmare a includerii lui Buimistru în lista de sancțiunilor internaționale, aplicate pentru sprijinirea ingerințelor rusești în Republica Moldova, transmite IPN. Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile de [...] Articolul Conturile jurnalistului Dmitri Buimistru, vor fi blocate de Serviciul Fiscal de Stat apare prima dată în NordNews.
15:20
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Alegerile parlamentare, între erodarea guvernării și amenințarea ingerințelor externe # NordNews
Partidul Acțiune și Solidaritate pare să nu mai aibă perspectiva unei noi majorități parlamentare confortabile. Sondajele arată o erodare vizibilă a sprijinului popular pentru această formațiune, iar diaspora, motorul electoral în trecut, nu mai poate fi considerată de PAS o resursă sigură. În acest context, ideea unei coaliții cu Renato Usatîi capătă vizibilitate, deși credibilitatea [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Alegerile parlamentare, între erodarea guvernării și amenințarea ingerințelor externe apare prima dată în NordNews.
14:50
Istoria din ultimile două secole îi dă dreptate lui Otto von Bismarck, supranumit “cancelarul de fier”, care afirma: “ Niciodată nu se spun mai multe minciuni decât în timpul războiului, după vânătoare și înainte de alegeri”. Alegerile (prezidențiale, parlamentare, locale) din R. Moldova de la 1991 încoace adeveresc întrutotul spusele lui Bismarck. Vă mai amintiți de [...] Articolul EDITORIAL Anatol Moraru // Despre blocul patrioților mincinoși… apare prima dată în NordNews.
Acum 8 ore
14:30
Ministerul Afacerii Externe informează că, în ordine cu 12 septembrie, ora 00:00, autoritățile poloneză vor închide toate punctele de trecere a frontierei terestre dintre Polonia și Belarus. Potrivit deciziei, traficul va fi suspendat pe termen nedeterminat, atât pe cale rutieră, cât și feroviară. Restricțiile vizează inclusiv punctele Kuźnica Białostocka–Grodno, Siemianówka–Swisłocz și Terespol–Brest. Interdicția este valabilă [...] Articolul Autoritățile poloneze sistă circulația rutieră și feroviară la frontiera cu Belarus apare prima dată în NordNews.
14:00
Permisele de conducere ale cetățenilor moldoveni emise după 2020 vor putea fi preschimbate în permise italiene începând cu 8 noiembrie 2025, fără a mai susține examene teoretice sau practice. Aceeași facilitate se aplică și cetățenilor italieni care trăiesc în Moldova, potrivit Realitate.md. Modificările Acordului bilateral permit ca viitoarele schimbări privind formatul permiselor să fie făcute [...] Articolul Moldovenii din Italia vor putea schimba permisele fără examene, începând cu 8 noiembrie apare prima dată în NordNews.
13:50
Atacuri asupra regiunilor Sumî: un adolescent rănit, școli și catedrala orașului avariate # NordNews
Atacurile rusești în Ucraina au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 25 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 62 din cele 66 de drone de tip Shahed și alte drone lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forța Aeriană. Patru drone de [...] Articolul Atacuri asupra regiunilor Sumî: un adolescent rănit, școli și catedrala orașului avariate apare prima dată în NordNews.
12:40
Un val de dezinformare, inițiat de agenții media din Federația Rusă și preluat în mod concertat pe canale pro-Kremlin, a promovat ideea că Uniunea Europeană (UE) ar fi renunțat la accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova din cauza nemulțumirii Ucrainei. Informația, atribuită eronat publicației Politico, a fost răspândită pe larg pe site-uri rusești, pe [...] Articolul FALS: UE a renunțat la accelerarea aderării R. Moldova din cauza Ucrainei apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
12:20
Blocul electoral Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei își propune să restabilească relațiile economice cu statele din CSI, prin reluarea acordurilor de cooperare denunțate în ultimii ani. Această promisiune este inclusă în programul electoral al blocului pentru alegerile parlamentare, transmite IPN. Totodată, formațiunea își exprimă deschiderea pentru cooperarea cu organizații internaționale precum BRICS [...] Articolul Blocul Patriotic vrea relansarea relațiilor economice cu CSI și apropierea de BRICS apare prima dată în NordNews.
12:00
VIDEO „Rădăcini și Ramuri” la Rezina: dialog despre social media, comunitate și dezinformare # NordNews
Locuitorii raionului Rezina au participat, pe 10 septembrie, la o discuție despre impactul rețelelor sociale, riscurile dezinformării și implicarea civică. Evenimentul „Rădăcini și Ramuri” (RAM) s-a desfășurat la Palatul Raional de Cultură „Nicolae Lupov” și a reunit experți în comunicare digitală, creatori de conținut și cetățeni activi. Am venit astăzi la acest eveniment, în primul [...] Articolul VIDEO „Rădăcini și Ramuri” la Rezina: dialog despre social media, comunitate și dezinformare apare prima dată în NordNews.
11:00
Dorin Recean despre arestarea lui Balan în România: „Este un efort comun al țărilor europene” # NordNews
Arestarea fostului adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, în România, face parte din eforturile de prevenire a amestecului Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, precum și ale statelor membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, solicitat de presă să comenteze reținerea și [...] Articolul Dorin Recean despre arestarea lui Balan în România: „Este un efort comun al țărilor europene” apare prima dată în NordNews.
10:40
Muncitorilor migranți le-ar putea fi interzis să-și aducă în Rusia membrii de familie. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat pe 9 septembrie în Duma de Stat de către deputații fracțiunii „Rusia Justă – Pentru Adevăr”, conduși de Serghei Mironov, scrie rbc.ru, potrivit Moldova1. Autorii inițiativei propun o excepție pentru cetățenii din [...] Articolul Proiect de lege în Duma de Stat: migranții, fără dreptul de a-și aduce rudele apare prima dată în NordNews.
10:30
Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră # NordNews
Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat [...] Articolul Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră apare prima dată în NordNews.
10:10
Igor Grosu, despre riscurile revenirii forțelor pro-ruse la putere: Înseamnă vize, cozi, umilință # NordNews
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, susține că, în cazul în care după alegerile parlamentare din 28 septembrie la guvernare vor ajunge forțele pro-ruse, situația pentru R. Moldova se va complica enorm. Mai exact, precizează președintele Legislativului, acest lucru ar stopa total procesul de aderare a statului nostru la Uniunea Europeană, potrivit Deschide.md. Potrivit [...] Articolul Igor Grosu, despre riscurile revenirii forțelor pro-ruse la putere: Înseamnă vize, cozi, umilință apare prima dată în NordNews.
09:40
Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE # NordNews
10 septembrie 2025, la Strasbourg, Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Documentul a fost aprobat cu o majoritate absolută și prevede: – reafirmarea sprijinului deplin pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova; – condamnarea tentativelor repetate ale Federației Ruse de destabilizare prin atacuri hibride, finanțări ilegale, dezinformare și [...] Articolul Parlamentul European a adoptat rezoluția de sprijin pentru aderarea Republicii Moldova la UE apare prima dată în NordNews.
08:50
Ortodocșii de rit vechi prăznuiesc pe 11 septembrie Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ziua este una de post și rugăciune, fiind comparată cu Vinerea Patimilor. Dacă în fiecare vineri credincioșii postesc în amintirea Răstignirii Mântuitorului, și această sărbătoare este marcată de Biserică prin post aspru și rugăciune. Sfântul Ioan Botezătorul a trăit întreaga viață în [...] Articolul Ortodocșii de rit vechi prăznuiesc Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul apare prima dată în NordNews.
08:10
Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute. În schimb, preşedintele [...] Articolul Trump, convorbiri cu liderii Poloniei și Franței după atacul cu drone rusești apare prima dată în NordNews.
08:00
Meghan Markle a dezvăluit care este, de fapt, numele ei de familie. Ducesa de Sussex a făcut declarații neașteptate # NordNews
Meghan Markle a dezvăluit care este, de fapt, numele ei de familie. Ducesa de Sussex a făcut declarații neașteptate, luându-și complet prin surprindere admiratorii regali, potrivit catine.ro. Jurnalista Bloomberg, Emily Chang, a întrebat-o pe Meghan Markle care este numele său real de familie. Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, a confirmat [...] Articolul Meghan Markle a dezvăluit care este, de fapt, numele ei de familie. Ducesa de Sussex a făcut declarații neașteptate apare prima dată în NordNews.
Acum 24 ore
07:30
Vicepremierul și ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că dronele rusești care au intrat noaptea trecută în spațiul polonez „nu s-au abătut de la traseu”, ci au vizat deliberat teritoriul țării. Într-un clip de trei minute, în limba engleză, publicat pe rețelele sociale, Sikorski a mulțumit Olandei, Italiei și Germaniei pentru sprijinul [...] Articolul VIDEO Polonia: dronele rusești au reprezentat o provocare intenționată la adresa NATO apare prima dată în NordNews.
07:20
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă # NordNews
Recentele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei demonstrează un nivel cu totul nou de agresiune din partea armatei ruse, dar pentru cei care care au ascultat mesajul lui Vladimir Putin de săptămâna trecută, valoarea de drone și rachete fac parte dintr-o campanie propagandistică mai amplă a Kremlinului, scrie Digi24.ro. Atacul de duminică al Rusiei a fost [...] Articolul Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Racului sunt mai fericiți ca niciodată. Este o perioadă de bun augur pentru cei mai mulți nativi. Aceștia sunt pregătiți pentru următorul nivel, fie în viața personală, fie în cea profesională, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025 aduce, așadar, vești bune pentru [...] Articolul Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:40
Pe 11 septembrie, locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte de o zi cu vreme schimbătoare și ploi slabe, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab până la moderat, din sud-est, cu viteze de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va atinge 70 de procente. La Briceni, termometrele vor indica între 11°C [...] Articolul Unde vor cădea ploi slabe. Prognoza pentru 11 septembrie apare prima dată în NordNews.
10 septembrie 2025
21:10
În apropierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, la „Devino deputat” NordNews aduce în fața alegătorilor candidații și programele lor. În această ediție am discutat cu președintele Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, despre faptul că publicitatea negativă tot publicitate rămâne, despre planurile de dezvoltare a municipiului Bălți și celelorlalte regiuni și multe alte subiecte actualitate. Articolul NordNews LIVE Devino deputat: Partidul Național Moldovenesc apare prima dată în NordNews.
Ieri
19:10
Salut! Corupția electorală înseamnă cumpărarea sau influențarea ilegală a votului. În Republica Moldova legea interzice strict oferirea sau primirea de bani, cadouri, produse sau servicii în schimbul votului. Partidele politice, blocurile electorale și candidații independenți riscă sancțiuni pentru astfel de practici: amenzi mari, excluderea din cursa electorală și chiar dosare penale. Acceptarea mitei electorale nu [...] Articolul VIDEO Ce este corupția electorală și ce riscă cei implicați apare prima dată în NordNews.
17:10
STENOGRAME din dosarul directorului ELCEN, Claudiu Creţu: „O fost cu Crețu la…în Franța, la Courchevel (…) Bine, noi avem cu ăsta relația…el, el acuma o câștigat cam, cam toate cele trei licitații pe consultanță la Elcen” # NordNews
Ordonanţa de punere sub control judiciar a directorului general Elcen, Claudiu Creţu, conţine stenograme ale unor discuţii dintre oamenii de afaceri şi directorii Elcen, potrivit unor surse apropiate anchetei, scrie G4media.ro. Spre exemplu, patronul Turbopower Energy, Victor Slivinschi, discuta cu avocatul lui, Nicolae Anghel, la data de 23 iulie 2025
17:00
După articolul, publicat de portalul de știri NordNews, potrivit cărora Stela Vlas, profesoară din satul Șolcani și fostă reprezentantă a partidului „Șansă”, afiliat lui Ilan Șor, figurează pe lista electorală a Partidului Nostru, formațiunea condusă de Renato Usatîi a venit cu o reacție oficială. Prin intermediul unui comunicat de presă, Partidul Nostru a anunțat excluderea [...] Articolul Oficial: Partidul Nostru s-a „răzgândit” în privința Stelei Vlas apare prima dată în NordNews.
15:30
VIDEO „Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc # NordNews
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei” a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – „Puterea Probabilității”. Noul film, regizat de Ivan Naniev, va putea fi urmărit în cinematografele din Republica Moldova începând cu 9 octombrie, potrivit Realitatea.md. „Puterea Dragostei” este o dramă-thriller plină de emoții, care prezintă confruntarea eroică [...] Articolul VIDEO „Puterea Dragostei” ajunge pe marile ecrane din 9 octombrie. Vezi trailerul oficial al filmului moldovenesc apare prima dată în NordNews.
15:10
Republica Moldova are nevoie de poduri, mai ales de poduri care să ne unească ambele maluri Nistrului. De aceea, RAM Impact (A.O Academia Rockit) își propune ca până în 2028 să fie construit un pod pentru pietoni și bicicliști peste Nistru – un pod adevărat, nu o metaforă, care să conecteze oamenii, să dezvolte turismul [...] Articolul RAM Impact: Vrem să construim un pod peste Nistru. Un pod adevărat, nu o metaforă apare prima dată în NordNews.
14:40
Directorul general al ELCEN, pus sub acuzare pentru mită. Legături cu afacerile fraților Slivinschi din Moldova # NordNews
Directorul general al Electrocentrale București (ELCEN), Claudiu Crețu, a fost pus sub acuzare de către DNA și are interdicție de a-și exercita funcția, au declarat surse judiciare pentru Digi24. Procurorii îl acuză că ar fi primit mită în valoare de 40.000 de lei de la un intermediar, în schimbul urgentării plății a trei facturi ce [...] Articolul Directorul general al ELCEN, pus sub acuzare pentru mită. Legături cu afacerile fraților Slivinschi din Moldova apare prima dată în NordNews.
14:10
Ministrul de Interne: Vlad Plahotniuc ar urma să fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie # NordNews
Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus în R. Moldova pe 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, potrivit Deschide.md. Potrivit demnitarului, Poliția deja a pregătit planul de extrădare. „Respectiv, sunt analizate toate opțiunile posibile și, în cel mai scurt timp, va fi adus în R. Moldova”, a declarat ea [...] Articolul Ministrul de Interne: Vlad Plahotniuc ar urma să fie extrădat în R. Moldova pe 25 septembrie apare prima dată în NordNews.
13:10
În Republica Moldova, domeniul IT este cel mai bine plătit, cu salarii de peste 40 de mii de lei. Tinerii aleg tot mai des acest domeniu pentru studii și carieră. Într-una dintre companiile tehnologice din Bălți lucrează 15 specialiști. „Pasiunea mea față de programare a început din anii de colegiu. M-am îndrăgostit de programare în [...] Articolul VIDEO Tinerii tot mai des aleg cariera cu salarii de peste 40 de mii de lei apare prima dată în NordNews.
10:40
FOTO Renato Usatîi și-a tras pe lista de deputați o candidată cu trecut Șorist. Liderul PN: „Va fi exclusă” # NordNews
Fosta membră a partidului politic „Șansă”, afiliată lui Ilan Șor, figurează pe listele electorale a Partidului Nostru pentru funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova. Este vorba de Stela Vlas, cu numărul 54 în lista de candidați pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Contactați de NordNews, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că [...] Articolul FOTO Renato Usatîi și-a tras pe lista de deputați o candidată cu trecut Șorist. Liderul PN: „Va fi exclusă” apare prima dată în NordNews.
08:10
Washingtonul este pregătit să impună taxe vamale suplimentare cumpărătorilor de petrol rusesc, precum China și India, dacă Uniunea Europeană face același lucru, pentru a limita finanțarea de către Moscova a războiului său din Ucraina, a declarat marți pentru AFP un oficial american. Președintele american Donald Trump s-a alăturat pentru scurt timp unei reuniuni între oficiali [...] Articolul Washingtonul presează UE să impună sancțiuni Rusiei prin taxe pentru India și China apare prima dată în NordNews.
08:00
Președintele și prim-ministrul Poloniei au fost notificați în legătură cu desfășurarea unei operațiuni de neutralizare a unor obiecte care au încălcat spațiul aerian polonez, a anunțat miercuri pe X ministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, citat de Reuters, potrivit Agerpres. „Toate serviciile sunt active”, a spus el. Polonia a închis miercuri patru aeroporturi, inclusiv principalul [...] Articolul Drone neutralizate în spațiul aerian al Poloniei apare prima dată în NordNews.
07:30
CEC va tipări peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # NordNews
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi tipărite 2 772 255 de buletine de vot, cele mai multe fiind tradițional în limba română. Tirajul a fost stabilit astăzi de către Comisia Electorală Centrală, transmite IPN. Astfel, potrivit deciziei CEC, cele mai multe – 2 170 039 de buletine – vor fi în limba română. [...] Articolul CEC va tipări peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în NordNews.
07:10
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025 spune că nativii din zodia Leului sunt ambițioși și determinați să reușească. Toată această perioadă vine cu multă energie pentru Leii îndrăzneți. Aceștia au puterea să își aducă orice vis la realitate, potrivit catine.ro. Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025 mai spune că cei mai mulți nativi se [...] Articolul Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
06:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru marți, 10 septembrie, o zi cu cer variabil în nordul Republicii Moldova. Vântul va sufla slab până la moderat, din sud-est, cu o viteză de până la 18 km/h. Umiditatea aerului va ajunge până la 70 la sută. La Briceni se așteaptă temperaturi cuprinse între 12°C pe timpul nopții [...] Articolul Între nori și soare. Prognoza pentru 10 septembrie apare prima dată în NordNews.
9 septembrie 2025
22:40
VIDEO Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului # NordNews
Un atac israelian a vizat marți mai mulți lideri Hamas aflați la Doha, capitala Qatarului. Exploziile au fost surprinse pe camere, iar imaginile video arată momentele loviturilor aeriene. Potrivit armatei israeliene, operațiunea a avut ca țintă conducerea de rang înalt a Hamas, într-o acțiune desfășurată împreună cu agenția de securitate Shin Bet. Oficialii israelieni susțin [...] Articolul VIDEO Momentul în care Israelul a atacat ținte Hamas în Doha. Imaginile surprinse în capitala Qatarului apare prima dată în NordNews.
21:50
Macron îl numește pe Sebastien Lecornu prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou # NordNews
Președintele Emmanuel Macron l-a nominalizat marți seara pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou, care a pierdut luni votul de încredere în parlament, scrie Digi24.ro. Lecornu, membru al partidului prezidențial Renaissance, a rămas constant în cabinetele succesive ale Franței, ocupând în portofoliul Apărării. Considerat un apropiat al lui [...] Articolul Macron îl numește pe Sebastien Lecornu prim-ministru al Franței, după demisia lui Francois Bayrou apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # NordNews
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate. „Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât fonduri sau digitalizare – înseamnă șansa de a crește aici, [...] Articolul Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” apare prima dată în NordNews.
20:20
Fostul adjunct SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru presupusă spionaj în favoarea Belarusului # NordNews
Fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Balan, reținut în România, a fost audiat marți de procurori, după acuzațiile că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus. La finalul audierilor de aproximativ 9 ore, desfășurate la Direcția de Investigare a [...] Articolul Fostul adjunct SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru presupusă spionaj în favoarea Belarusului apare prima dată în NordNews.
20:10
În pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, NordNews lansează o serie specială de interviuri cu pretendenții la fotoliile de deputat. În această ediție am discutat cu Copreședinte al Partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC), Constantin Cojocari. Articolul NordNews LIVE Devino deputat: Partidul Liga Orașelor și Comunelor (LOC) apare prima dată în NordNews.
19:50
Ford recheamă 1,9 milioane de mașini la nivel mondial din cauza camerelor retrovizoare defect # NordNews
Producătorul american de automobile Ford a demarat marți o operațiune de rechemare în service pentru 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recenta acțiune dintr-o serie de rechemări în service din același motiv. Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, [...] Articolul Ford recheamă 1,9 milioane de mașini la nivel mondial din cauza camerelor retrovizoare defect apare prima dată în NordNews.
19:10
În 2022, antrenorul de kickboxing Artiom Driga a fugit din calea războiului din Ucraina. Cu familia și câțiva discipoli, a ajuns în Moldova. Aici, la Bălți, antrenorul din Donețk a găsit sprijin, o sală de sport și noua casă. Astăzi, sportivii săi urcă pe podiumurile lumii, iar el spune că adevărata lui casă este acolo [...] Articolul De la Donețk la Bălți: Artiom Driga, antrenorul refugiat care formează campioni mondiali apare prima dată în NordNews.
19:10
Depozit modern la Bălți: o investiție de un milion de euro consolidează capacitatea Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor # NordNews
Construcția depozitului de cereale al Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor din Bălți se apropie de final. Cu o suprafață generoasă de 1.200 de metri pătrați, spațiul este proiectat pentru a asigura condiții optime de păstrare a materialului semincer. Noul obiectiv va contribui la sporirea siguranței și calității proceselor de conservare, consolidând totodată [...] Articolul Depozit modern la Bălți: o investiție de un milion de euro consolidează capacitatea Centrului Național de Cercetare și Producere a Semințelor apare prima dată în NordNews.
19:00
Vladimir Meleca, președintele filialei Partidului Liberal din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare, a fost eliberat după ce dimineața a fost reținut de persoane care s-au prezentat angajați ai așa-numitului minister al securității de stat din regiunea transnistreană, transmite IPN. Asociația Promo-LEX a confirmat că a fost sesizată la ora 14:00 despre acest caz și a [...] Articolul A fost eliberat liberalul Vladimir Meleca, reținut azi în stânga Nistrului apare prima dată în NordNews.
18:50
Peste 20 de civili au fost ucişi într-un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei. Acest lucru a foat menționat marţi de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale, relatează Digi24.ro cu referire la AFP și News.ro. Un atac brutal al Rusiei cu o bombă aeriană asupra satului Iarova din regiunea [...] Articolul Zelenski: „Nu este război, este terorism” după atacul din regiunea Doneţk apare prima dată în NordNews.
17:30
Fostă diplomată franceză și pasionată de fotografie încă din adolescență, Véronique North-Minca a transformat Chișinăul într-o declarație vizuală de dragoste. Rezultatul este albumul „Chișinău, mon amour”, lansat recent la Bookfest de Editura Cartier, care surprinde oamenii, străzile și atmosfera capitalei Moldovei. Despre primele impresii din 2006, despre Piața Centrală, porțile vechi și viața culturală a [...] Articolul „Chișinău, mon amour” – orașul surprins prin obiectivul unei foste diplomate franceze apare prima dată în NordNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.