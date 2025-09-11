Poliția lovește în corupția electorală: bani, aplicații secrete și legături cu Rusia
BreakingNews, 11 septembrie 2025 17:10
Specială „Fulger", cu sprijinul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției și sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități din țară, într-un caz complex de corupție electorală. Dosarul are legătură cu acuzații grave privind finanțarea ilegală a partidelor politice, spălare de bani și coruperea alegătorilor în perspectiva alegerilor parlamentare din 2025, în beneficiul organizației criminale „Șor". Autoritățile susțin că, în
• • •
17:10
16:10
Patru bărbați au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri, fiind implicați în comercializarea heroină și metadonă în diferite sectoare ale Chișinăului. Aceștia au fost reținuți după ce au fost surprinși punând în vânzare cantități de droguri, pentru sume variind între 2.000 și 4.000 de lei. În urma perchezițiilor, au fost ridicate droguri ascunse
15:40
Într-un incident recent din raionul Edineț, un minor de 17 ani a fost prins de poliție conducând un automobil în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Evenimentul a avut loc la ieșirea din satul Parcova, unde un echipaj mixt format din carabinieri și polițiști a observat un vehicul care se deplasa
15:40
Victoria Furtună: „Deputanții nu merită salarii. Banii trebuie direcționați către pensii” # BreakingNews
Președintele Partidului Politic Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o postare publică faptul că deputații nu ar trebui să beneficieze de salarii din bugetul de stat. „În toată Europa, deputații au o meserie. Fiecare dintre noi are o expertiză profesională în spate: fie jurist, fie economist. Să meargă deputații și să muncească ca toți cetățenii
15:10
Angela Cutasevici: „Școlile trebuie să rămână deschise pentru fiecare copil din Republica Moldova” # BreakingNews
Angela Cutasevici, candidata la funcția de deputat, a declarat, în cadrul unei ieșiri la presă, că Blocul electoral ALTERNATIVA vizează garantarea accesului la școală pentru toți copiii, fără abandon și fără închiderea arbitrară a instituțiilor de învățământ. „Inițiativele blocului includ: transport gratuit pentru elevii din mediul rural, burse sociale și de merit acordate transparent, cadre
14:40
Un accident rutier s-a produs recent la o intersecție din centrul Chișinăului, în jurul orei 23:00, implicând două automobile care au suferit daune majore. Automobilele implicate în coliziune au fost grav avariate, distrugându-se caroseria și componentele frontale, dar din fericire, nu există victime – nici unul din şoferi sau pasageri nu a raportat răni.
14:10
Fostul președinte Igor Dodon răspândește dezinformarea că Ucraina blochează aderarea Republicii Moldova la UE # BreakingNews
Igor Dodon, fost președinte al Republicii Moldova, a declarat recent că nucleul problemei integrării europene a țării constă în influența Ucrainei, pe care o acuză că ar „îngreuna" sau bloca parcursul Moldovei către Uniunea Europeană. Dodon susţine că unele decizii de politică externă a Chișinăului ar fi dictate de presiuni exterioare, iar aderarea la UE
13:10
Primarul Chișinăului afirmă că Fiscul este folosit politic contra membrilor partidului său # BreakingNews
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a lansat acuzații dure la adresa Serviciului Fiscal și a autorităților centrale, susținând că se exercită presiuni ilegale asupra colegilor săi din partid. Potrivit declarației sale, membrii și simpatizanții partidului sunt vizați de controale fiscale repetate, amenințări și proceduri administrative care nu au justificare legală clară. Ceban spune
13:10
Renato Usatîi: Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea la rata inflației! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! # BreakingNews
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de "mofturile unor guvernări". "Pensia minimă să fie
12:40
Un bărbat din Roma a primit o amendă de 618 euro după ce a comandat produse de pe platforma Temu în valoare de doar 42 de euro. Printre articolele cumpărate se numărau baloane pentru aniversare, bureți de bucătărie, un costum de baie, dar şi un tricou cu personaje din Monsters, Inc. și un set de agrafe pentru păr inspirate din
12:40
Alexandr Stoianoglo la Bălți: „Guvernarea ascunde contractele privind tarifele. Asta înseamnă lipsă de respect față de oameni” # BreakingNews
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie și lipsa locurilor de muncă. „Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei 'taine comerciale'. Asta înseamnă lipsă totală
12:10
Irina Vlah – către Ambasadorul Canadei în Republica Moldova: PAS a implicat Canada în campania de discreditare a „Inima Moldovei” # BreakingNews
„Stimate Dle Ambasador! Adresarea mea către Dvs. are la bază decizia autorităţilor canadiene de a-mi impune sancţiuni mie personal şi de a mă introduce în lista persoanelor sancţionate. Sincer, am rămas uimită de această decizie a autorităţilor canadiene, deoarece niciodată nu am avut nici o tangenţă cu ţara Dvs. şi nu am dat nici un
11:20
În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin școli sigure, prin profesori respectați și prin acces la cunoaștere
11:10
Atenţionare de călătorie: ploile abundente amenință Emilia‑Romagna, Toscana și Marche # BreakingNews
Numeroase regiuni din Italia se află sub avertizări meteo după ce ploile torențiale au început să provoace inundații serioase și alunecări de teren. Regiunile cele mai afectate sunt Emilia‑Romagna, Toscana și Marche, unde cantitățile de precipitații au crescut foarte rapid, depășind nivelurile critice pentru râuri și cursuri de apă locale. În Toscana, zone precum Livorno,
10:40
Rudele lui Alexei Cotorobai, bărbatul acuzat de omorul unui bebeluș în anul 2010, solicită autorităților să desfășoare o anchetă corectă și imparțială. După mai bine de un deceniu de la tragicul eveniment din localitatea Suhuluceni, cazul a fost redeschis, iar Alexei este acum judecat sub acuzații grave, inclusiv de omor, viol și răpire. Soția
10:10
O echipă de jurnaliști aflați în misiune la Tiraspol a fost reținută de către structurile de securitate ale regimului separatist. Incidentul a avut loc după ce membrii echipei încercau să realizeze reportaje din zonele controlate de administrația nerecunoscută. Fără a li se aduce acuzații clare, reporterii au fost opriți și supuși unor interogatorii într-o încăpere
09:40
NASA a impus o interdicție totală cetățenilor chinezi, excluzându-i din toate programele, activitățile și facilitățile agenției. Decizia vizează atât accesul fizic, cât și cel cibernetic, indiferent dacă persoana deține o viză americană validă. Noile reguli interzic participarea cetățenilor chinezi la ședințe, accesarea bazelor de date, utilizarea rețelelor interne și chiar simpla vizitare a sediilor
09:10
Un incident șocant a avut loc în statul american Utah, unde Charlie Kirk, un cunoscut blogger și activist conservator, a fost împușcat în timp ce susținea un discurs public. Atacul s-a produs în curtea Universității Utah Valley, în timpul unui eveniment desfășurat sub un cort, la care participau zeci de persoane. Martorii susțin că
18:10
Polițiștii din Ialoveni au intervenit prompt după ce au depistat doi conducători auto care au pus în pericol siguranța rutieră, conducând în stare de ebrietate și fără permis. Primul caz a fost înregistrat în localitatea Țipala, unde un tânăr de 23 de ani, aflat la volanul unui automobil Seat, s-a deplasat haotic pe drum,
17:40
„Mai puțini nacealnici, mai mult sprijin pentru oameni” – mesajul lui Usatîi în campania electorală # BreakingNews
"Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!" Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi
17:40
Rusia se confruntă cu deficit de combustibil în 10 regiuni: Stații PECO suspendă activitatea din cauza penuriei # BreakingNews
Rusia se confruntă cu deficit de combustibil la stațiile PECO în cel puțin 10 regiuni, inclusiv în centrul țării, sud, Volga și Orientul Îndepărtat. Potrivit participanților de pe piață citați de „Izvestia", penuria este cauzată de un dezechilibru sistemic între capacitatea de producție și cererea crescută, în special pentru benzină cu cifra octanică ridicată
17:10
Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei” cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu # BreakingNews
Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea lui Viorel Cernăuțeanu, poliția nu apără legea, ci îndeplinește ordinele PAS. „Galbenii vor să scoată candidații noștri la funcția de deputat din alegeri. Pentru aceasta, i-au dat lui Cernăuțanu sarcina: să găsească cu orice preț un pretext formal pentru a ne pedepsi. Cu toate acestea, toate provocările lor
16:40
„Eu sunt departe de gândul că acei 63 de deputați care au ridicat mâna pentru o lege a ministrii Justiției și au eliberat ucigași din pușcării, ucigași cu multe omoruri, nu doar câte unul, condamnați pe viață, de fapt nu știua ce votează." Ion Chicu a subliniat că lipsa de competență și responsabilitate a unor
16:10
Alexandru Bălan, fost adjunct SIS, va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă pentru trădare # BreakingNews
Moldova, reținut în România sub acuzația de trădare și transmitere de informații secrete către KGB-ul belarus, va fi prezentat miercuri, 10 septembrie, în fața Curții de Apel București, unde procurorii vor solicita arestarea sa preventivă. Reținut după opt ore de audieri Bălan, în vârstă de 47 de ani și posesor al dublei cetățenii româno-moldovenești, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT București,
16:00
Un accident în lanț s-a produs în seara zilei de 9 septembrie, pe bulevardul Grigore Vieru din sectorul Râșcani al Capitalei, în urma căruia cinci autoturisme au fost avariate. Potrivit Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, în coliziune au fost implicate: Două automobile de marca BMW Două Toyota Un Renault Din fericire, nicio persoană nu
14:50
Oamenii legii au efectuat percheziții în orașul Drochia și satul Visoca, raionul Soroca, în cadrul unui dosar penal privind traficul de droguri. În urma acțiunilor, forțele de ordine au ridicat: 35.000 de lei și 1.500 de euro, bani proveniți presupus din activități ilegale; 10 pachețele tip zip-lock cu substanțe narcotice pregătite pentru distribuție; pachețele
14:10
Bullyingul, o problemă gravă în școlile din Moldova: Impact profund asupra dezvoltării copiilor # BreakingNews
Bullyingul rămâne o problemă serioasă în școlile din Republica Moldova, cu efecte negative adânci asupra copiilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Psihologul Victoria Gonța explică că bullyingul este diferit de un conflict obișnuit între egali, fiind un atac repetat al unei persoane „mai puternice" asupra uneia „mai slabe", cu scopul
14:00
Ion Ceban critică guvernarea PAS și tarifele la gaz: „Miniștrii nu înțeleg cum trăiesc oamenii simpli” # BreakingNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat guvernarea și politica tarifară la gaz, în cadrul emisiunii REZOOMAT cu Ileana Pîrgaru. Acesta a prezentat facturi de la cetățeni pentru lunile ianuarie și februarie 2025, arătând că pentru locuințe de circa 100 m² costurile au ajuns la peste 6.800 lei pe lună, chiar și cu compensații aplicate.
13:40
Tragedie în Ialoveni: Doi bărbați găsiți morți după ce au fost intoxicați cu gaze dintr-un butoi cu bălegar # BreakingNews
Un incident tragic a avut loc în localitatea Bardar, raionul Ialoveni, unde cadavrele a doi
13:40
Renato Usatîi: GOST – Constituția calității pe care Partidul Nostru o va readuce în Moldova! # BreakingNews
Partidul Nostru va readuce în Republica Moldova standardele ”GOST” pentru produsele alimentare. Declarația a fost făcută de președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu cetățenii din Anenii Noi. El a precizat că anterior ”GOST” era o „Constituție a calității”, care garanta produse alimentare de calitate uniformă și fără adaosuri artificiale. „Cei care sunt de … Articolul Renato Usatîi: GOST – Constituția calității pe care Partidul Nostru o va readuce în Moldova! apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni … Articolul ALTERNATIVA Socială – O viață mai bună pentru toți apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Traversarea frontierei moldo-române prin punctul vamal Costești–Stânca va fi restricționată pentru două zile consecutive. Măsura, impusă în intervalul orar 08:00–16:00, este necesară pentru efectuarea unor lucrări tehnice la infrastructura barajului Stânca–Costești. În această perioadă, traficul rutier nu va fi permis, ceea ce va duce la creșteri semnificative ale timpilor de așteptare și la perturbări în … Articolul Noi restricții de circulație la Vama Costești–Stânca timp de două zile apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională și primar al Chișinăului, a lansat acuzații directe la adresa PAS, susținând că partidul de guvernământ ar pregăti fraudarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Într-o declarație publică, el a criticat intențiile guvernării de a controla procesul electoral prin influențe asupra instituțiilor statului, implicarea resurselor administrative și restrângerea … Articolul Ion Ceban: „PAS vrea să fraudeze alegerile, vom apăra fiecare vot” apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Nepal în flăcări: Parlamentul incendiat, violențe și demisii în masă în mijlocul crizei politice # BreakingNews
Sute de protestatari din Nepal au incendiat clădirea Parlamentului din Kathmandu, intensificând criza politică care zguduie țara. Incendiul a fost însoțit de coloane dense de fum negru, iar armata prezentă în zonă nu a intervenit pentru a opri violențele sau a stinge focul. Această acțiune violentă a venit în contextul unor proteste masive declanșate … Articolul Nepal în flăcări: Parlamentul incendiat, violențe și demisii în masă în mijlocul crizei politice apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a suferit o înfrângere de proporții istorice, fiind învinsă categoric de reprezentativa Norvegiei, scor 1-11, într-un meci disputat pe stadionul Ullevaal din Oslo, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026. Aceasta reprezintă cea mai severă înfrângere din istoria „tricolorilor”, marcând un moment dificil pentru fotbalul … Articolul Naționala Moldovei a fost zdrobită de Norvegia cu scorul de 11-1, un record negativ apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Fost ofițer SIS, reținut în România după 9 ore de audieri: acuzat de divulgarea secretelor de stat # BreakingNews
Alexandru Balan, fost adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost reținut în România după aproape nouă ore de audieri intense la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Acesta este suspectat că ar fi transmis informații clasificate privind România către ofițeri ai serviciilor secrete din … Articolul Fost ofițer SIS, reținut în România după 9 ore de audieri: acuzat de divulgarea secretelor de stat apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Juniorii U21 ai Moldovei: după un început promițător, urmează o înfrângere dureroasă cu Irlanda # BreakingNews
După startul perfect în preliminariile pentru EURO 2027, cu o victorie clară împotriva Andorrei, echipa de tineret a Moldovei a fost lovită de realitate. În meciul disputat la Nisporeni împotriva Irlandei, moldoveni au avut inițiativa și au deschis scorul prin Mihai Lupan, golgheterul echipei. Totuși, adversarii au replicat înainte de pauză prin Mason Melia, … Articolul Juniorii U21 ai Moldovei: după un început promițător, urmează o înfrângere dureroasă cu Irlanda apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Economia Moldovei, blocată de lipsa investițiilor strategice: semnal de alarmă din partea experților # BreakingNews
Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare economică, iar lipsa investițiilor pe termen lung este considerată una dintre cele mai mari piedici în calea dezvoltării. Specialiștii avertizează că, fără un efort consistent pentru atragerea și susținerea investițiilor, țara riscă să piardă competitivitatea și să se confrunte cu dezechilibre economice profunde. Nivelul scăzut al … Articolul Economia Moldovei, blocată de lipsa investițiilor strategice: semnal de alarmă din partea experților apare prima dată în BreakingNews.
9 septembrie 2025
20:30
Ion Ceban acuză CEC de intimidare după publicarea unui video privind presupuse fraude electorale # BreakingNews
Liderul MAN și primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la poziția Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a calificat drept „dezinformare” afirmațiile sale privind presupuse fraude la alegerile locale din 2023. Într-un mesaj video, Ceban a declarat că instituția ar încerca să intimideze concurenții electorali prin avertizări și acuzații, în loc să-și îndeplinească atribuțiile legale. „CEC … Articolul Ion Ceban acuză CEC de intimidare după publicarea unui video privind presupuse fraude electorale apare prima dată în BreakingNews.
19:00
Partidul Nostru a depus sesizări oficiale împotriva abuzurilor electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu # BreakingNews
Partidul Nostru a depus mai multe sesizări către autoritățile competente în legătură cu încălcările grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală. Ministrul Alexei Buzu face campanie pentru PAS, din funcția publică și insultă alegătorii La 7 septembrie 2025, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei … Articolul Partidul Nostru a depus sesizări oficiale împotriva abuzurilor electorale ale PAS și ale ministrului Alexei Buzu apare prima dată în BreakingNews.
18:00
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe a anunțat expulzarea unui diplomat din Belarus, declarat persona non grata, pe fondul implicării sale într-o rețea de spionaj care opera în Uniunea Europeană. Acest demers face parte dintr-o acțiune coordonată cu serviciile de informații din România și Ungaria, care a dus la destructurarea rețelei de spionaj belarusă. … Articolul Cehia expulzează un diplomat belarus acuzat de spionaj în Uniunea Europeană apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Reținerea Irinei Constantinova, șefa Centrului de Cercetări Științifice „Maria Marunevici” din Găgăuzia, a stârnit reacții puternice din partea autorităților regionale. Adjunctul bașcanului, Ilia Uzun, a declarat că reținerea este o „încercare brutală și nerușinată de a o intimida în calitate de lider” și a subliniat că aceasta face parte dintr-o presiune mai amplă asupra … Articolul Găgăuzia reacționează la reținerea șefei Centrului de Cercetări Științifice apare prima dată în BreakingNews.
17:10
Transnistria înăsprește controlul asupra exportului de metale și lemn, cu scopul de a proteja economia locală # BreakingNews
Într-un context marcat de creșterea exporturilor ilegale de materii prime strategice, autoritățile din Transnistria au decis să intensifice măsurile legislative, majorând sancțiunile pentru cei prinși că exportă ilegal metale neferoase și lemn de foc. Aceste modificări legislative urmăresc să întărească cadrul legal și să reducă evaziunea și contrabanda, fenomene care pun în pericol resursele … Articolul Transnistria înăsprește controlul asupra exportului de metale și lemn, cu scopul de a proteja economia locală apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă, orientată spre economie, justiție corectă și servicii publice moderne. Ion Ceban: „Au încercat să ne oprească. Alături de oameni – vom merge hotărât înainte” „CEC a încercat să mă excludă din cursa electorală, dar … Articolul Locuitorii din Rîșcani au stat de vorbă cu reprezentanții Blocului ALTERNATIVA apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Președinta filialei Glodeni a fostului Partid „Șor” condamnată pentru finanțare ilegală — riscă până la 7 ani de închisoare # BreakingNews
Justiția a pronunțat o sentință într-un dosar de mare vizibilitate, care vizează fosta președintă a organizației teritoriale Glodeni a fostului Partid Politic „Șor”. Aceasta a fost condamnată pentru complicitate la finanțarea ilegală a unui partid politic din partea unui grup criminal organizat — acuzație cu implicații grave asupra integrității procesului democratic. Investigațiile au demonstrat că, … Articolul Președinta filialei Glodeni a fostului Partid „Șor” condamnată pentru finanțare ilegală — riscă până la 7 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Racheta rusă folosită în atacul asupra Kievului conținea componente produse în SUA și alte țări occidentale # BreakingNews
Un nou atac asupra capitalei Ucrainei a scos la iveală o realitate îngrijorătoare: racheta folosită de armata rusă conținea numeroase componente electronice produse în țări occidentale, inclusiv în Statele Unite. Descoperirea a fost făcută de experți ucraineni după analiza fragmentelor recuperate de la locul exploziei. Potrivit autorităților ucrainene, peste o sută de piese din … Articolul Racheta rusă folosită în atacul asupra Kievului conținea componente produse în SUA și alte țări occidentale apare prima dată în BreakingNews.
15:10
În miezul unei operațiuni strategice, drone ucrainene au lovit o stație de carburanți situată în proximitatea capitalei ruse, un punct vital pentru alimentarea cu combustibil a orașului. Exploziile au declanșat un incendiu semnificativ, care a perturbat temporar aprovizionarea cu benzină și motorină destinată populației urbane și serviciilor esențiale. Această acțiune subliniază escaladarea tacticilor ucrainene, care … Articolul Drastic impact: Drone ucrainene au lovit o stație-cheie care aprovizionează Moscova apare prima dată în BreakingNews.
15:00
Alexandr Berlinschii: Moldova are nevoie de un Parlament curajos și aproape de oameni! # BreakingNews
Alexandr Berlinschii, candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să facă o alegere conștientă la viitoarele alegeri parlamentare. Potrivit lui, această alegere nu este doar o chestiune de politică, ci un moment de cotitură pentru întreaga țară. „Alegerile parlamentare nu înseamnă doar lupta pentru mandate și fotolii moi. … Articolul Alexandr Berlinschii: Moldova are nevoie de un Parlament curajos și aproape de oameni! apare prima dată în BreakingNews.
14:40
Victor Bogatico: Vom lichida consiliile raionale! Orașele le transferă bani, dar acestea nu fac nimic # BreakingNews
Primarul orașului Rîșcani și candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, Victor Bogatico, a lansat un apel ferm pentru lichidarea consiliilor raionale, pe care le consideră o povară financiară inutilă pentru orașe. El propune ca banii alocați acestor structuri să fie redirecționați către proiecte care aduc beneficii reale locuitorilor. În contextul campaniei electorale, … Articolul Victor Bogatico: Vom lichida consiliile raionale! Orașele le transferă bani, dar acestea nu fac nimic apare prima dată în BreakingNews.
