Cauza Călărași: Presupusă concurență neloială. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni de copiere/imitare a ambalajului produselor alcoolice și crearea confuziei
Bizlaw.md, 11 septembrie 2025 12:20
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
Acum 5 minute
12:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a încheiat procedura de ev...
Acum 30 minute
12:20
Cauza Călărași: Presupusă concurență neloială. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni de copiere/imitare a ambalajului produselor alcoolice și crearea confuziei # Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
Acum o oră
12:10
Cauza Diolsem: Presupusă concurență neloială. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni de obținere și/sau folosire ilegală a secretului comercial al concurentului și crearea confuziei # Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
12:10
Cauza Telius: Presupusă concurență neloială. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni de utilizare ilegală a mărcii comerciale a concurentului și crearea confuziei # Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
12:10
Cauza Emilicom: Evacuarea/demontarea complexului de gherete. Respingerea plângerii privind pretinsele acțiuni anticoncurențiale ale autorităților publice și de reglementare # Bizlaw.md
Disclaimer: Acest rezumat a fost formulat pe baza Dec...
Acum 4 ore
09:20
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”E...
Acum 6 ore
07:00
Larry Ellison, cofondator al Oracle, l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om din lume # Bizlaw.md
Elon Musk a pierdut titlul de ”cel mai bogat om din lume&rdquo...
Acum 24 ore
16:20
Energocom anunță că a cumpărat aproape tot gazul necesar pentru anul 2025–2026 și a acoperit integral sezonul rece # Bizlaw.md
SA Energocom anunță că a achiziționat 90,9% din consumul ferm progno...
13:30
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cart...
13:00
Producătorii și importatorii vor fi responsabili pentru gestionarea deșeurile pe care le generează. Noi reguli stabilite de Guvern # Bizlaw.md
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reci...
Ieri
11:30
Inspectorul judiciar Diana Ioniță a informat Comisia de Evaluare a J...
09:50
Etichetele produselor joacă un rol esențial în protecția consuma...
9 septembrie 2025
17:20
Hotelul ibis Styles Chișinău, inaugurat oficial în ”Satul German” după o investiție de 12 milioane de euro # Bizlaw.md
Noutate importantă în domeniul ospitalității din Republica Moldo...
13:40
Autori: Ina Jimbei, doctor în drept, avocat ”Efrim...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Consiliul Concurenței analizează o tranzacție pe piața agricolă. Cele două companii au avut anul trecut vânzări de 130 milioane de lei # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței examinează notificarea unei concentrări econom...
10:30
Avocații din Republica Moldova sărbătoresc astăzi ziua profesională. Mesajul transmis de președintele UAM # Bizlaw.md
Astăzi, 9 septembrie 2025, avocații din Republica Moldova marchează ...
07:00
Londra, cu o piaţă a aurului evaluată la 930 de miliarde de dolari, ...
8 septembrie 2025
15:10
Ministerul Finanțelor deschide de astăzi o nouă perioadă de subscrie...
14:00
Categoriile de persoane exceptate de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat # Bizlaw.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat că anumite cate...
11:10
Începe admiterea la instruire și susținere a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă # Bizlaw.md
Institutul Național al Justiției a demarat admiterea la instruire și...
10:50
Înregistrarea în calitate de deținător al patentei de &i...
09:30
Protecția minorului în cazurile de răpire internațională, în conformitate cu prevederile Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 # Bizlaw.md
Autor: Elena Botnaru, avocat Cabinetul Avocatei ”Botnaru...
09:20
Când se achită taxa pentru folosirea drumurilor în cazul vehiculelor care sunt supuse inspecţiei tehnice periodice la 2 ani # Bizlaw.md
Începând din data de 1 iunie 2025, potrivit pct. 5 din R...
07:00
Numărul milionarilor în dolari continuă să crească. Cea mai mare creștere a fost înregistrată într-o țară din vecinătatea noastră # Bizlaw.md
Peste 680.000 de persoane noi au devenit milionare (în dolari am...
5 septembrie 2025
16:10
Proiectul Legii cu privire la mediere și statutul mediatorului, contestat anterior, din nou în discuții # Bizlaw.md
Ministerul Justiției a desfășurat o nouă rundă de consultări publice...
13:00
În perioada ianuarie – iunie 2025, din Bugetul de stat a...
10:50
A început înscrierea la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, sesiunea de toamnă 2025. Testul pregătit - aici # Bizlaw.md
Candidații care vor să devină stagiari în avocatură se pot &ic...
09:40
CSP anunță, pentru a treia oară, concurs pentru selectarea membrilor din societatea civilă în Colegiul de disciplină și etică # Bizlaw.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a lansat, pentru a treia oa...
07:20
Retailerul online Shein este vizat din nou de o sancțiune. De această ...
4 septembrie 2025
15:10
CJUE: O autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat # Bizlaw.md
Mandatul european de arestare este o procedură judiciară simplificat...
11:30
Furnizorii de servicii din sectoarele critice, obligați să respecte cerințe minime de securitate cibernetică # Bizlaw.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul hotărârii priv...
11:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a a...
11:10
Concurs pentru selectarea unui reprezentant al societății civile în Colegiul disciplinar al judecătorilor # Bizlaw.md
Comisia de selecție a reprezentanților societății civile în Co...
08:00
Compania Mondelez - dată în judecată în Germania pentru reducerea cantității produselor Milka # Bizlaw.md
Asociația Consumatorilor din Germania dă în judecată compania Mo...
3 septembrie 2025
18:00
Prognoza actualizată a PIB-ului: creștere de 1,3% în 2025 față de 2% cât se anticipa anterior # Bizlaw.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a actualizat progn...
15:20
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrități...
14:20
Transportatorii moldoveni nu sunt obligați, deocamdată, să echipeze vehiculele cu tahografe G2V2 pentru circulația în UE # Bizlaw.md
Transportatorii din Republica Moldova pot continua să circule î...
13:20
Toate centralele fotovoltaice ale câștigătorilor primelor licitații pentru statutul de producător eligibil mare, puse în funcțiune # Bizlaw.md
Toate centralele fotovoltaice dezvoltate de investitorii declarați c...
10:10
Regulile de traversare a frontierei vamale pe cale aeriană. Ce trebuie să știe călătorii # Bizlaw.md
Dacă urmează să pleci într-o călătorie peste hotare și vei tre...
07:00
Cercetare: Cea mai mare parte din Bitcoin aparţine persoanelor fizice, însă instituţiile recuperează teren # Bizlaw.md
Cea mai mare parte din Bitcoin este deţinută de persoane fizice, &ic...
2 septembrie 2025
17:10
Bursa de Valori București (BVB) ar putea contribui cu 400.000 euro l...
15:20
Câștigătorii licitațiilor pentru construcția de capacități de ...
12:00
Cine sunt candidații propuși de Republica Moldova pentru Grupul de specialiști al Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale # Bizlaw.md
În urma concursului național desfășurat pe platforma Ministeru...
10:40
Cartel de trucare a ofertelor în achiziții publice: Consiliul Concurenței a sancționat două companii cu 5 milioane lei # Bizlaw.md
Consiliul Concurenței a aplicat sancțiuni în valoare totală de...
07:00
Fintech-ul britanic Revolut a ajuns la o evaluare de 75 miliarde de ...
1 septembrie 2025
16:20
Marcel Dumbravan a fost numit oficial în funcția de procuror-ș...
15:50
Salariul mediu a urcat la 15.470 lei în trimestrul II 2025: creștere de 10% la nivel nominal, dar doar 1,9% în termeni reali # Bizlaw.md
În unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați...
12:30
CNPF a majorat cuantumul maxim al taxelor percepute de societățile de registru pentru serviciile prestate # Bizlaw.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul de ...
12:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentr...
08:00
Animalele de companie au început să fie tratate ca membri ai fam...
