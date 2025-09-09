Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie: Cu ce scor s-a încheiat partida cu Norvegia

TV8, 10 septembrie 2025 00:30

Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie: Cu ce scor s-a încheiat partida cu Norvegia

Acum 30 minute
00:30
Acum o oră
00:00
/FOTO/ iPhone 17 și iPhone 17 Air au fost lansate de Apple: Prețurile și principalele noutăți prezentate TV8
Acum 2 ore
23:30
/VIDEO/ Urs, devenit vedetă pe internet: Momentul în care e dus pe targă la medic TV8
23:10
Donald Trump pierde în judecată: Câte milioane de dolari trebuie să îi plătească femeii care l-a acuzat de viol TV8
Acum 4 ore
22:40
/VIDEO/ Alerta medicilor: Mame din Moldova beau alcool în timpul sarcinii. „O doză sigură nu există” TV8
22:30
/VIDEO/ „E un mare anti-european”: Dezvăluirile lui Anatol Șalaru despre Alexandru Balan, reținut în România TV8
22:10
/VIDEO/ „Prizonieri minții”: Mărturiile cutremurătoare ale unor soldați ruși, captivi în Ucraina TV8
21:40
/VIDEO/ Alegerile parlamentare 2025: Cine vrea să picăm testul democrației - doar la „Alo, TV8” TV8
21:40
/VIDEO/ Fenomenul PORT MALL în scena conferinței LoveMark /P/ TV8
21:40
Atenție, șoferi: Circulația în localitatea Mălăiești, Orhei, va fi suspendată în această seară TV8
21:20
/PROMO/ Dezbateri electorale la TV8: Alege Liber! Start celor mai tari dueluri pe 15 septembrie, ora 19:55 TV8
Acum 6 ore
20:50
Ex-șefa unui centru de plasament, condamnată la închisoare: Ar fi ridicat ilegal salariile unor angajați fictivi TV8
20:40
Alexandru Balan rămâne după gratii: A fost audiat 8 ore în dosarul de spionaj TV8
20:20
Alexandru Balan rămâne după gratii: A fost arestat 8 ore în dosarul de spionaj TV8
20:10
/LIVE/ Alegerile parlamentare 2025: Cine vrea să picăm testul democrației - doar la „Alo, TV8” TV8
19:50
Alertă de călătorie în Franța: Trenuri, avioane și transport urban, afectate de o grevă națională. Avertismentul autorităților TV8
19:00
/VIDEO/ Explozii în capitala Qatarului, Doha: Israelul ar fi țintit conducerea Hamas TV8
19:00
Polonia își închide frontiera cu Belarus. Donald Tusk: „Din motive de securitate națională” TV8
Acum 8 ore
18:30
/VIDEO/ CEC denunță un video fals publicat de Ion Ceban privind fraude electorale: „Subminare a încrederii cetățenilor în alegeri” TV8
18:10
/VIDEO/ Explozii în capitala Quatarului, Doha: Israelul ar fi țintit conducerea Hamas TV8
18:00
Clipe de coșmar în larg: Un bărbat a fost atacat mortal de un rechin. Placa de surf, ruptă în două TV8
17:30
Premierul Nepalului și-a dat demisia după protestele sângeroase: Incendii la Parlament și casele unor miniștri TV8
17:10
Moldexpo are director general cu acte în regulă: Președinta PAS în CMC, Zinaida Popa, a câștigat concursul TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 704: Explozii puternice în Doha și ordin de evacuare. Netanyahu: „Este doar începutul” TV8
Acum 12 ore
16:30
/VIDEO/ Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” /P/ TV8
16:30
Prețul carburanților rămâne același: Cât vor costa benzina și motorina pe 10 septembrie 2025 TV8
16:30
/VIDEO/ Plicurile pentru votul prin corespondență, trimise în 10 țări: Data limită pentru expedierea alegerii TV8
16:20
/VIDEO/ Alegeri 2025: Vino și tu la vot! Absolventa de nota 10 Valeria Todica: „Fii și tu vocea care contează” TV8
16:00
Alte 10 profiluri de integritate: Foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 704: Atacuri în Siria, actori în boicot și ordin de evacuare. Netanyahu: „Este doar începutul” TV8
15:40
/VIDEO/ Proteste violente în Nepal: 19 tineri au murit, iar peste 100 au fost răniți în altercații TV8
15:30
Candidat PL la parlamentare, reținut ilegal în stânga Nistrului? Formațiunea cere ajutor pentru eliberarea sa TV8
15:10
Încă un om al lui Șor, condamnat: Președinta OT Glodeni ar putea rămâne fără 5,3 milioane de lei. Cum a fost prinsă TV8
14:10
/VIDEO/ „Alegerile sunt câmpul de bătălie”: Apelul Maiei Sandu către moldoveni, din Parlamentul European TV8
13:50
/VIDEO/ Președinta Maia Sandu a susținut un discurs în Parlamentul European TV8
13:50
/VIDEO/ „Atac sălbatic” în Ucraina: Peste 20 de persoane au murit în satul Iarova. Apelul lui Zelenski TV8
13:20
/LIVE/ Președinta Maia Sandu susține un discurs în Parlamentul European TV8
13:00
/VIDEO/ Noi percheziții la Comrat: Doi viceprimari ar fi implicați în scheme ilegale cu bani publici TV8
13:00
/VIDEO/ Plahotniuc are bilet la Chișinău? Usatîi susține că ajunge înaintea alegerilor, avocatul nu știe nimic TV8
12:50
/VIDEO/ La mulți ani, Ion Suruceanu! Artistul iubit de generații întregi își sărbătorește ziua de naștere TV8
12:40
/VIDEO/ Vania Băț: „Ghicit în stele”. Femeiuștile cu tarot de pe TikTok prezic manipulator soarta alegerilor TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1294: Nostalgii false, medalie de la Putin și prioritatea Kievului. BIS: „Rusia ar ucide civili în Cehia” TV8
12:10
/VIDEO/ Alexandru Balan, acuzat de spionaj, va fi audiat la DIICOT: Cum a ajuns să fie invitat la o dezbatere despre integrarea europeană TV8
12:10
/PROMO/ Alegerile parlamentare 2025: Cine vrea să picăm testul democrației - de la 19:55, la „Alo, TV8” TV8
Acum 24 ore
11:50
Noi percheziții la Comrat: Doi viceprimari ar fi implicați în scheme ilegale cu bani publici TV8
11:40
Alexandru Balan, acuzat de spionaj, va fi audiat la DIICOT: Cum a ajuns să fie invitat la o dezbatere despre integrarea europeană TV8
10:40
Lucrări tehnice la barajul Stânca-Costești: Traficul, restricționat pe o singură bandă la postul vamal TV8
10:40
/DOC/ Alexei Buzu va face campanie electorală: Ministrul și-a luat concediu din cont propriu TV8
10:20
/FOTO/ Erling Haaland s-a accidentat înaintea meciului cu Moldova: Ce a pățit atacantul norvegian TV8
10:00
Lucrări tehnice la barajul Stânca-Costești: Trafic restricționat pe o singură bandă la postul vamal TV8
