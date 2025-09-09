Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie: Cu ce scor s-a încheiat partida cu Norvegia

Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie: Cu ce scor s-a încheiat partida cu Norvegia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8