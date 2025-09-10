Inflația mușcă din buzunarele moldovenilor: veniturile reale scad dramatic, în ciuda ieftinirilor de sezon
Regional Moldova, 10 septembrie 2025 20:40
Biroul Național de Statistică (BNS) a anunțat că, în august 2025, rata anuală a inflației a fost de… Articolul Inflația mușcă din buzunarele moldovenilor: veniturile reale scad dramatic, în ciuda ieftinirilor de sezon apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Primăria Municipiului Chișinău anunță că circulația rutieră în centrul capitalei va fi puternic restricționată în perioada 13–14 septembrie… Articolul Trafic restricționat în Chișinău pentru perioada 13–14 septembrie 2025 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Inflația mușcă din buzunarele moldovenilor: veniturile reale scad dramatic, în ciuda ieftinirilor de sezon # Regional Moldova
Biroul Național de Statistică (BNS) a anunțat că, în august 2025, rata anuală a inflației a fost de… Articolul Inflația mușcă din buzunarele moldovenilor: veniturile reale scad dramatic, în ciuda ieftinirilor de sezon apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Veaceslav Platon, în libertate pe cauțiune la Londra, dezvăluiri despre Vladimir Plahotniuc și mizele extrădării # Regional Moldova
Scena politică și judiciară a Republicii Moldova continuă să fie zguduită de declarațiile lui Veaceslav Platon, eliberat recent… Articolul Veaceslav Platon, în libertate pe cauțiune la Londra, dezvăluiri despre Vladimir Plahotniuc și mizele extrădării apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
(video) Controverse politice la Rîșcani: Primarul de la Partidul Nostru neagă implicarea PAS în proiectele locale # Regional Moldova
Primarul orașului Rîșcani, Victor Bogatico, a dezmințit afirmațiile partidului PAS privind realizarea unor proiecte-cheie în oraș în ultimii… Articolul (video) Controverse politice la Rîșcani: Primarul de la Partidul Nostru neagă implicarea PAS în proiectele locale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Renato Usatîi: Mai mult pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice # Regional Moldova
”Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!” Declarația a fost făcută de… Articolul Renato Usatîi: Mai mult pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ungaria face un nou pas în direcția diversificării surselor de energie, în contextul în care Uniunea Europeană se… Articolul Budapesta învață lecția și face primii pași spre diversificarea energetică apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță un nou angajament electoral, care vizează dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Premierul… Articolul Dorin Recean anunță planul PAS: economie dezvoltată și exporturi dublate apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ford recheamă în service aproape 2 milioane de vehicule după depistarea unor probleme software # Regional Moldova
Ford Motor Company a anunțat o amplă campanie de rechemare în service care vizează 1,9 milioane de vehicule… Articolul Ford recheamă în service aproape 2 milioane de vehicule după depistarea unor probleme software apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Republica Moldova face un pas important spre consolidarea legăturilor sale europene, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere cu… Articolul Moldova și Grecia își unesc forțele pentru accelerarea integrării europene apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Salonul Auto de la München s-a transformat, în acest an, într-un adevărat câmp de bătălie economică și tehnologică.… Articolul Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice – răspunsul la asaltul chinez apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Condamnat pentru trafic de minori, urmărit de Interpol, adus în România sub escortă # Regional Moldova
Un bărbat de 40 de ani din Bistrița-Năsăud, inclus pe lista „Most Wanted” a Poliției Române, va fi… Articolul Condamnat pentru trafic de minori, urmărit de Interpol, adus în România sub escortă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Fost campion mondial și unul dintre cei mai respectați mijlocași ai ultimelor decenii, Toni Kroos a făcut o… Articolul Toni Kroos, sceptic privind șansele Germaniei la Mondialul din 2026 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie în fotbalul mondial. Starul portughez a marcat din nou, de această dată… Articolul Cristiano Ronaldo: Record doborât, legendă consolidată apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Israelul lovește în inima Hamas: atac aerian în Qatar – ”răspuns după masacrul din 7 octombrie” # Regional Moldova
Cel puțin doi lideri ai Hamas și un ofițer de securitate local au fost uciși marți într-un atac… Articolul Israelul lovește în inima Hamas: atac aerian în Qatar – ”răspuns după masacrul din 7 octombrie” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Investiții masive și colaps economic: Barcelona criticată de pentru modul de administrare # Regional Moldova
Uli Hoeness, președintele onorific al lui Bayern Munchen și unul dintre cele mai puternice simboluri ale clubului bavarez,… Articolul Investiții masive și colaps economic: Barcelona criticată de pentru modul de administrare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Horoscop 10 septembrie 2025 – ziua în care adevărul interior aduce echilibru și forță pentru decizii clare # Regional Moldova
O zi sub semnul echilibrului interior și al clarității, în care planurile bine așezate pot aduce rezultate neașteptat… Articolul Horoscop 10 septembrie 2025 – ziua în care adevărul interior aduce echilibru și forță pentru decizii clare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Strugurii sunt unele dintre cele mai populare fructe din lume, consumați încă din Antichitate atât pentru gustul lor… Articolul Secretele din vie: cum îți alegi strugurii potriviți pentru sănătate și gust apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Descoperire arheologică excepțională la San Giuliano: o cameră funerară etruscă intactă # Regional Moldova
O echipă de arheologi italieni a făcut o descoperire de o importanță rară în vechiul cimitir San Giuliano,… Articolul Descoperire arheologică excepțională la San Giuliano: o cameră funerară etruscă intactă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Marian Lupu, liderul „Respect Moldova”: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # Regional Moldova
Partidul „Respect Moldova” va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate… Articolul Marian Lupu, liderul „Respect Moldova”: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Puțini turiști care ajung pe țărmul Adriaticii știu că Bosnia și Herțegovina are propriul său colț de mare:… Articolul Neum – micul port al Balcanilor care a ținut Croația captivă trei secole apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Curba Solomon și paradoxul vitezei pe șosele: De ce condusul prea încet poate fi mai periculos decât vitezomania # Regional Moldova
În mentalul colectiv, pericolul pe șosele este asociat aproape exclusiv cu viteza excesivă. Totuși, cercetările de trafic arată… Articolul Curba Solomon și paradoxul vitezei pe șosele: De ce condusul prea încet poate fi mai periculos decât vitezomania apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Criză politică majoră la Paris: Franța se pregătește de al cincilea premier în mai puțin de doi ani # Regional Moldova
Franța a intrat din nou într-o perioadă de turbulențe politice după ce prim-ministrul François Bayrou a pierdut un… Articolul Criză politică majoră la Paris: Franța se pregătește de al cincilea premier în mai puțin de doi ani apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Luis Suárez, atacantul de 38 de ani al echipei Inter Miami, a primit o dublă sancțiune după incidentele… Articolul Scandal: Luis Suárez, din nou suspendat în MLS apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Industria europeană a oțelului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Presată de importurile ieftine… Articolul Criza oțelului european: producătorii cer implicarea urgentă a Bruxelles-ului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment puternic privind viitorul Europei în arhitectura globală de securitate, subliniind… Articolul Europa între independență strategică și parteneriat transatlantic apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Decapitarea care zguduie Rusia: un nou mister în lanțul morților bizare ale elitei economice # Regional Moldova
Rusia este din nou zguduită de o moarte stranie, cu iz de scenariu de film negru. Cadavrul lui… Articolul Decapitarea care zguduie Rusia: un nou mister în lanțul morților bizare ale elitei economice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
(video) Sergiu Butuc, despre politica socială a Blocului Patriotic: Doar o generație educată va face țara noastră mai puternică, mai independentă, mai stabilă # Regional Moldova
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a vorbit despre oferta… Articolul (video) Sergiu Butuc, despre politica socială a Blocului Patriotic: Doar o generație educată va face țara noastră mai puternică, mai independentă, mai stabilă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Un preparat tradițional din Spania face valuri pe rețelele sociale: paella valenciană. Aromată, colorată și plină de savoare,… Articolul Paella valenciană – rețeta tradițională spaniolă care cucerește lumea apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Epavă misterioasă descoperită la granița Poloniei cu Belarus: dronă cu inscripții chirilice # Regional Moldova
Poliția din orașul polonez Biała Podlaska a anunțat descoperirea epavei unui obiect zburător neidentificat, prăbușit în apropierea punctului… Articolul Epavă misterioasă descoperită la granița Poloniei cu Belarus: dronă cu inscripții chirilice apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Japonezii nedumeriți: O practică străină care pune pe gânduri industria ospitalității nipone # Regional Moldova
Tot mai mulți turiști veniți în Japonia încearcă să ofere bacșișuri în restaurante, un gest considerat normal în… Articolul Japonezii nedumeriți: O practică străină care pune pe gânduri industria ospitalității nipone apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Procesul anestezistului Frédéric Pechier: un caz fără precedent în justiția franceză # Regional Moldova
Procesul anestezistului francez Frédéric Pechier, acuzat că ar fi otrăvit 30 de copii și adulți, dintre care 12… Articolul Procesul anestezistului Frédéric Pechier: un caz fără precedent în justiția franceză apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Pe 7 septembrie, în Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, angajații Vămii Cernăuți au dejucat o tentativă de… Articolul Contrabandă la frontiera „Porubne-Siret”: încercare ingenioasă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat finalizarea migrării complete a sistemului său informațional la NCTS versiunea 6,… Articolul Vama moldovenească se aliniază Europei: costuri reduse și controale inteligente apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
O curte de apel din New York a confirmat decizia prin care Donald Trump este obligat să plătească… Articolul Umilință judiciară pentru Trump: Curtea de Apel confirmă despăgubiri record apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Rusia, în fața celui mai mare dezastru militar postbelic: pierderi nemaivăzute după al doilea război mondial # Regional Moldova
Războiul din Ucraina a intrat într-o fază marcată de pierderi devastatoare pentru armata rusă. O amplă investigație realizată… Articolul Rusia, în fața celui mai mare dezastru militar postbelic: pierderi nemaivăzute după al doilea război mondial apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Românul care a vrut să păcălească justiția britanică cu „legături” la Manchester City # Regional Moldova
Un român de 38 de ani, Dragoș Lujinschi, a ajuns pe prima pagină a tabloidelor britanice după ce… Articolul Românul care a vrut să păcălească justiția britanică cu „legături” la Manchester City apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Horoscopul Zilei 08 septembrie 2025 – Energia astrelor ne îndeamnă să fim sinceri cu noi înșine și să alegem cu inima, dar și cu mintea # Regional Moldova
O zi plină de energii contrastante, cu momente de inspirație, dar și cu provocări ce cer răbdare și… Articolul Horoscopul Zilei 08 septembrie 2025 – Energia astrelor ne îndeamnă să fim sinceri cu noi înșine și să alegem cu inima, dar și cu mintea apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mijlocașul echipei FC Barcelona și al naționalei Spaniei, Lamine Yamal, a trecut printr-un moment neobișnuit după meciul de… Articolul Probleme pentru Catalani: Lamine Yamal este blocat în Turcia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis luni, 8 septembrie, în Duma de Stat un proiect de lege… Articolul Retragerea din Convenția anti-tortură: Rusia se scufundă și mai adânc în izolare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract # Regional Moldova
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre… Articolul Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
(foto) Marian Lupu, președintele Partidului „Respect Moldova”: „Respect pentru cercetare și agricultură, respect pentru Moldova” # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, împreună cu vicepreședinții Eduard Grama și Veaceslav Burlac, a efectuat o vizită la Institutul de… Articolul (foto) Marian Lupu, președintele Partidului „Respect Moldova”: „Respect pentru cercetare și agricultură, respect pentru Moldova” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Sfecla roșie este una dintre cele mai sănătoase și versatile legume ale sezonului rece, apreciată atât pentru gustul… Articolul Sfeclă roșie la borcan – Rețeta simplă și rapidă pentru iarnă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Cea de-a opta ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău și-a închis porțile duminică, după cinci zile… Articolul Bookfest Chișinău: cinci zile de sărbătoare a cărții și culturii apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Irina Vlah cere sancționarea premierului Recean pentru folosirea funcţiei de demnitate publică în scop electoral # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care… Articolul Irina Vlah cere sancționarea premierului Recean pentru folosirea funcţiei de demnitate publică în scop electoral apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Festivalul Strugurelui la Cimișlia: Câștigător a devenit un strugure absolut gigant! FOTO # Regional Moldova
Viticultori din toate colțurile Republicii Moldova s-au reunit duminică, la Cimișlia, pentru cea de-a zecea ediție a Festivalului… Articolul Festivalul Strugurelui la Cimișlia: Câștigător a devenit un strugure absolut gigant! FOTO apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Cancerul este o boală care atacă diferite părți ale corpului și rămâne una dintre cele mai temute afecțiuni… Articolul Sucul de legume care poate preveni cancerul: Rețetă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
De câte ori am auzit la școală sau la facultate fraza: „Ai un stilou să-mi împrumuți?” — în… Articolul Șapte moduri în care scrierea de mână îți oferă un avantaj cognitiv apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat de Banca Mondială # Regional Moldova
La Chișinău a avut loc recent o misiune a Grupului Băncii Mondiale, dedicată evaluării progresului înregistrat în cadrul… Articolul Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat de Banca Mondială apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ziua de ieri a adus două descoperiri cutremurătoare în raioanele Orhei și Soroca, unde au fost înregistrate două… Articolul Drama tăcută a suicidului: două cazuri zguduie raioanele Orhei și Soroca apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Henri… Articolul Moldovean bănuit de trafic de migranţi, reținut la București apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
