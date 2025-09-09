Secretele din vie: cum îți alegi strugurii potriviți pentru sănătate și gust
Regional Moldova, 9 septembrie 2025 18:10
Strugurii sunt unele dintre cele mai populare fructe din lume, consumați încă din Antichitate atât pentru gustul lor…
• • •
Acum 30 minute
18:10
Strugurii sunt unele dintre cele mai populare fructe din lume, consumați încă din Antichitate atât pentru gustul lor…
Acum 2 ore
17:10
Descoperire arheologică excepțională la San Giuliano: o cameră funerară etruscă intactă # Regional Moldova
O echipă de arheologi italieni a făcut o descoperire de o importanță rară în vechiul cimitir San Giuliano,…
16:40
Marian Lupu, liderul „Respect Moldova”: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # Regional Moldova
Partidul „Respect Moldova" va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate…
Acum 4 ore
16:10
Puțini turiști care ajung pe țărmul Adriaticii știu că Bosnia și Herțegovina are propriul său colț de mare:…
15:10
Curba Solomon și paradoxul vitezei pe șosele: De ce condusul prea încet poate fi mai periculos decât vitezomania # Regional Moldova
În mentalul colectiv, pericolul pe șosele este asociat aproape exclusiv cu viteza excesivă. Totuși, cercetările de trafic arată…
Acum 6 ore
14:00
Criză politică majoră la Paris: Franța se pregătește de al cincilea premier în mai puțin de doi ani # Regional Moldova
Franța a intrat din nou într-o perioadă de turbulențe politice după ce prim-ministrul François Bayrou a pierdut un…
13:10
Luis Suárez, atacantul de 38 de ani al echipei Inter Miami, a primit o dublă sancțiune după incidentele…
12:40
Industria europeană a oțelului traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Presată de importurile ieftine…
Acum 8 ore
12:10
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat un avertisment puternic privind viitorul Europei în arhitectura globală de securitate, subliniind…
11:40
Decapitarea care zguduie Rusia: un nou mister în lanțul morților bizare ale elitei economice # Regional Moldova
Rusia este din nou zguduită de o moarte stranie, cu iz de scenariu de film negru. Cadavrul lui…
11:30
(video) Sergiu Butuc, despre politica socială a Blocului Patriotic: Doar o generație educată va face țara noastră mai puternică, mai independentă, mai stabilă # Regional Moldova
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei", candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a vorbit despre oferta…
11:10
Un preparat tradițional din Spania face valuri pe rețelele sociale: paella valenciană. Aromată, colorată și plină de savoare,…
10:40
Epavă misterioasă descoperită la granița Poloniei cu Belarus: dronă cu inscripții chirilice # Regional Moldova
Poliția din orașul polonez Biała Podlaska a anunțat descoperirea epavei unui obiect zburător neidentificat, prăbușit în apropierea punctului…
Acum 12 ore
10:10
Japonezii nedumeriți: O practică străină care pune pe gânduri industria ospitalității nipone # Regional Moldova
Tot mai mulți turiști veniți în Japonia încearcă să ofere bacșișuri în restaurante, un gest considerat normal în…
09:30
Procesul anestezistului Frédéric Pechier: un caz fără precedent în justiția franceză # Regional Moldova
Procesul anestezistului francez Frédéric Pechier, acuzat că ar fi otrăvit 30 de copii și adulți, dintre care 12…
09:10
Pe 7 septembrie, în Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret", angajații Vămii Cernăuți au dejucat o tentativă de…
08:30
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a anunțat finalizarea migrării complete a sistemului său informațional la NCTS versiunea 6,…
08:00
O curte de apel din New York a confirmat decizia prin care Donald Trump este obligat să plătească…
07:40
Rusia, în fața celui mai mare dezastru militar postbelic: pierderi nemaivăzute după al doilea război mondial # Regional Moldova
Războiul din Ucraina a intrat într-o fază marcată de pierderi devastatoare pentru armata rusă. O amplă investigație realizată…
07:20
Românul care a vrut să păcălească justiția britanică cu „legături” la Manchester City # Regional Moldova
Un român de 38 de ani, Dragoș Lujinschi, a ajuns pe prima pagină a tabloidelor britanice după ce…
07:10
Horoscopul Zilei 08 septembrie 2025 – Energia astrelor ne îndeamnă să fim sinceri cu noi înșine și să alegem cu inima, dar și cu mintea # Regional Moldova
O zi plină de energii contrastante, cu momente de inspirație, dar și cu provocări ce cer răbdare și…
07:10
Mijlocașul echipei FC Barcelona și al naționalei Spaniei, Lamine Yamal, a trecut printr-un moment neobișnuit după meciul de…
Acum 24 ore
23:20
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a transmis luni, 8 septembrie, în Duma de Stat un proiect de lege…
Ieri
18:10
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract # Regional Moldova
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre…
18:00
(foto) Marian Lupu, președintele Partidului „Respect Moldova”: „Respect pentru cercetare și agricultură, respect pentru Moldova” # Regional Moldova
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, împreună cu vicepreședinții Eduard Grama și Veaceslav Burlac, a efectuat o vizită la Institutul de…
17:10
Sfecla roșie este una dintre cele mai sănătoase și versatile legume ale sezonului rece, apreciată atât pentru gustul…
16:10
Cea de-a opta ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău și-a închis porțile duminică, după cinci zile…
15:50
Irina Vlah cere sancționarea premierului Recean pentru folosirea funcţiei de demnitate publică în scop electoral # Regional Moldova
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care…
15:00
Festivalul Strugurelui la Cimișlia: Câștigător a devenit un strugure absolut gigant! FOTO # Regional Moldova
Viticultori din toate colțurile Republicii Moldova s-au reunit duminică, la Cimișlia, pentru cea de-a zecea ediție a Festivalului…
14:00
Cancerul este o boală care atacă diferite părți ale corpului și rămâne una dintre cele mai temute afecțiuni…
13:10
De câte ori am auzit la școală sau la facultate fraza: „Ai un stilou să-mi împrumuți?" — în…
12:10
Progresul implementării proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, evaluat de Banca Mondială # Regional Moldova
La Chișinău a avut loc recent o misiune a Grupului Băncii Mondiale, dedicată evaluării progresului înregistrat în cadrul…
11:00
Ziua de ieri a adus două descoperiri cutremurătoare în raioanele Orhei și Soroca, unde au fost înregistrate două…
10:40
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 41 de ani, a fost reținut pe Aeroportul Internațional „Henri…
10:10
ChatGPT a spus: Târgul Oportunităților de la Comrat: angajatorii vin cu salarii atractive și oferte variate pentru locuitorii din sudul țării # Regional Moldova
Un nou eveniment dedicat pieței muncii a avut loc la Comrat, unde zeci de angajatori, instituții publice și…
09:30
Guvernul Marii Britanii se confruntă cu un val fără precedent de migranți, după ce peste 1.000 de persoane…
09:10
SUA avertizează asupra riscurilor recunoașterii unilaterale a unui stat palestinian # Regional Moldova
Statele Unite au transmis un avertisment ferm privind proiectele mai multor țări occidentale de a recunoaște unilateral un…
08:40
SUA amenință Rusia cu o nouă etapă de sancțiuni după cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei # Regional Moldova
Întrebat la Casa Albă dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele…
08:20
După mobilizarea parțială din septembrie 2022, care a provocat un exod masiv de peste 261.000 de ruși, Kremlinul…
08:10
Păcăleală cu pensiile private în Germania: promisiuni încălcate și realități amare # Regional Moldova
Pensiile private au fost promovate în Germania ca o soluție sigură și eficientă pentru suplimentarea veniturilor la bătrânețe.…
08:00
Sorin Grindeanu: „PSD respinge toate moțiunile AUR. România are nevoie de stabilitate, nu de circ politic” # Regional Moldova
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut un discurs tranșant duminică, în Parlament, la dezbaterea celor patru…
07:50
Republica Moldova va găzdui, începând din această toamnă, prima ambasadă a Irlandei la Chișinău. Anunțul a fost făcut…
07:40
Depay, Regele Golurilor: L-a Detronat pe Van Persie și a Scris Istorie pentru Olanda # Regional Moldova
Memphis Depay a reușit o performanță unică în tricoul „Portocalei Mecanice", stabilind un record care îl așază definitiv…
07:30
Un grav accident rutier a avut loc duminică dimineața în stațiunea Santa Susanna, situată pe Costa Brava, unde…
07:00
Ziua de 8 septembrie 2025 vine cu vibrații puternice de schimbare și introspecție. Luna traversează o fază de…
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Toamna, când piețele se umplu de legume proaspete și aromate, gospodinele din toată țara reiau un ritual culinar…
15:10
7 septembrie în istorie: teritorii pierdute, orașe bombardate și prima tragedie aviatică # Regional Moldova
Ziua de 7 septembrie este marcată în istorie de evenimente dramatice – de la pierderi teritoriale și tragedii…
14:10
Luptele din estul Ucrainei se intensifică: Rusia pregătește o „străpungere decisivă” în Donețk # Regional Moldova
Confruntările din estul Ucrainei au atins un nou nivel de intensitate, armata ucraineană avertizând că Moscova pregătește o…
13:10
Veteranii circuitului de dublu, Marcel Granollers și Horacio Zeballos, au scris sâmbătă o nouă pagină de istorie în…
12:00
Regizorul american Jim Jarmusch a triumfat sâmbătă la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de…
