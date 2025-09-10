Rusia neagă acuzațiile Poloniei și propune discuții pentru clarificarea incidentului cu drone
Ziarul National, 10 septembrie 2025
Armata rusă a afirmat miercuri că nu a vizat Polonia, după ce a avut loc incursiunea și distrugerea unor drone deasupra teritoriului polonez în tim...
10 septembrie 2025, Chișinău - Fermierii afectați de înghețurile târzii din primăvara acestui an vor primi ajutor financiar de la Guvern. Comisia p...
Maia Sandu întărește legăturile moldo-italiene: vizită oficială la Roma pentru colaborare în domenii cheie și sprijin al diasporei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, este prezentă astăzi la Roma pentru întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președin...
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, după întrevederea cu Giorgia Meloni: „Relațiile dintre R. Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”. Veste BUNĂ pentru cetățenii noștri care muncesc în Italia # Ziarul National
„Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată”, a declarat astăzi președinta Maia Sandu, după întrevederile d...
Europa susține puternic Republica Moldova: Parlamentul European cere inițierea negocierilor de aderare la UE # Ziarul National
Parlamentul European a adoptat o Rezoluție care solicită începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, pe capitole. Acest anunț a f...
Nouă campanie națională pentru protecția copiilor online: „Siguranță digitală pentru fiecare copil” în acțiune! # Ziarul National
Odată cu începerea noului an școlar, Centrul de Siguranță Digitală, alături de autoritățile naționale, a lansat campania de informare „Siguranță di...
Ursula von der Leyen prezintă strategii și provocări pentru viitorul Europei în fața Parlamentului European: Flancul estic și relațiile comerciale în centrul atenției # Ziarul National
Acum cinci ani, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ținut primul său discurs despre starea Uniunii Europene, prezentând planur...
VIDEO // Întâlnire cu prim-ministrul Italiei: Maia Sandu primită cu brațele deschise la Roma # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primită călduros la Roma de către prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni. „Grazie ...
Guvernul aprobă inițiative pentru transparență sporită și creșterea investițiilor în Republica Moldova # Ziarul National
10 septembrie 2025 – Guvernul Republicii Moldova a dat undă verde unor proiecte cu impact major, care urmăresc să îmbunătățească transparența...
Consiliul Nord-Atlantic, organul de decizie politică al NATO, s-a întrunit miercuri dimineață la nivel de ambasadori, reprezentând cele 32 de țări ...
Rusia aruncă vina dronelor deasupra Poloniei pe Ucraina, iar NATO avertizează Moscova: "Suntem pregătiți să ne apărăm" # Ziarul National
Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat miercuri să comenteze problema dronelor care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei p...
Cristina Pereteatcu promovează investițiile germane în hidrogen și energie verde în Moldova și România # Ziarul National
Mai multe companii din Germania și-au exprimat interesul de a căuta parteneri pentru investiții sau subcontractări în vederea implementării de tehn...
Polonia descoperă șapte drone și fragmente de rachete după multiple intruziuni aeriene # Ziarul National
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost descoperite până acum în Polonia. Aceasta după o intruziune în spaţiul ...
Ursula von der Leyen reafirmă: Viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană # Ziarul National
O Uniune Europeană extinsă și consolidată reprezintă o garanție de securitate pentru noi toți, iar viitorul Ucrainei, al Republicii Moldova și al s...
Drone rusești doborâte în Polonia: Europa își manifestă solidaritatea și întărește apărarea comună # Ziarul National
Mai mulți lideri europeni au exprimat solidaritatea cu Polonia după ce spațiul aerian al acesteia a fost încălcat de dronele rusești. În discursul ...
Îngrijorare la granița NATO: Bombardamentele rusești și încălcările spațiului aerian al Poloniei tensionează relațiile internaționale # Ziarul National
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a subliniat miercuri că încălcarea spatiului aerian al Poloniei "este inacceptabilă" și a exprimat îngrijor...
Polonia invocă articolul 4 din tratatul NATO după multiple intruziuni aeriene, Tusk cere sprijin concret aliat # Ziarul National
Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia a cerut invocarea articolului 4 din tratatul NATO, fiind în consultări continue cu aliații pentr...
Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, confirmă ministrul de Interne # Ziarul National
Vlad Plahotniuc este așteptat să fie adus în Republica Moldova pe 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne, Daniella Misail-N...
Un test de sânge inovator pentru Alzheimer promite să îmbunătățească diagnosticul bolii în Marea Britanie # Ziarul National
Peste o mie de persoane din Marea Britanie suspectate de demență vor avea acces la un test de sânge destinat depistării bolii Alzheimer, un test de...
Borșul acru moldovenesc cucerește Europa: Povestea de succes a companiei Sadro-Ursu, lider în exporturi și inovație în UE # Ziarul National
Povestea Sadro-Ursu este una dintre cele mai inspiraționale istorii de afaceri din Republica Moldova. Lansată în 1993, compania a evoluat într-u...
Diplomat al Belarusului expulzat din Moldova: mister total în jurul deciziei autorităților chișinăuiene # Ziarul National
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile din Chișinău. Informația a fost conf...
ULTIMA ORĂ // R. Moldova nu mai stă la cheremul lui Putin și nu mai poate fi ȘANTAJATĂ energetic. Autoritățile au achiziționat peste 90 la sută din necesarul de gaze pentru sezonul rece 2025-2026 # Ziarul National
SA „Energocom” anunță că până astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm prognozat pentru anul gazier 2025 -2026 (care ...
Dronă rusească cade în Polonia: se invocă Articolul 4 NATO, iar Zelenski acuză un atac intenționat # Ziarul National
În provincia Lublin din estul Poloniei, resturi ale unei drone au lovit o casă în Wyryki. Incidentul s-a petrecut în timpul nopții când Varșovia...
Guvernul stimulează transformarea satelor: finanțare crescută pentru GAL-uri și noi oportunități pentru tineri antreprenori # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificările la Programul LEADER, care va aduce mai multe resurse financiare pentru modernizarea satel...
Polonia solicită consultări urgente NATO după 19 intruziuni în spațiul aerian național # Ziarul National
Premierul polonez, Donald Tusk, a anunțat că Polonia a cerut activarea articolului 4 din tratatul NATO. Țara se află în consultări neîntrerupte cu ...
Volodimir Zelenski propune un sistem comun de apărare aeriană după incursiunea dronelor în Polonia # Ziarul National
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a făcut o propunere importantă către aliații săi europeni, sugerând „crearea unui sistem comun de apăra...
ULTIMA ORĂ // Agentul FIFA, Leonid Istrati, dă de pământ cu jucătorii naționalei după RUȘINEA cu Norvegia: „Aseară, după 1-11, lumea a văzut ce văd eu zilnic: se cred mari vedete și cer contracte ca în Premier League, dar nu pot face un sprint...” # Ziarul National
Agentul FIFA, Leonid Istrati, a deschis parantezele în privința jucătorilor naționalei de fotbal a R. Moldova, care aseară au suferit cea mai c...
Drone rusești provocă panică în Polonia: resturi cad peste locuințe, Varșovia pregătită să invoce Articolul 4 NATO după atacuri deliberate # Ziarul National
Resturi ale unei drone au lovit o locuință în Wyryki, în provincia Lublin din estul Poloniei, după ce Varșovia a neutralizat mai multe drone ruseșt...
„Proeuropeanul” Ceban i-a luat la rost pe europarlamentarii care au aplaudat-o pe Maia Sandu, a făcut SCUT pentru Rusia și a IRONIZAT pe seama interferențelor rusești în alegeri: „Proteste cu Pikachu... Ei se bucură de faptul că în Ucraina e război” # Ziarul National
Unul din liderii blocului „Alternativa”, primarul capitalei Ion Ceban, spune că actuala guvernare a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), in...
Fabrică ilegală de țigări descoperită lângă vama Leușeni–Albița: un cetățean ruso-armean reținut de autorități # Ziarul National
Procurorii PCCOCS împreună cu ofițerii Serviciului Vamal au descoperit o nouă fabrică clandestină de țigări, situată la aproximativ 5 km de postul ...
Lansare campanie națională pentru siguranța online a copiilor: telefoane de ajutor și instruiri pentru părinți și profesori! # Ziarul National
O campanie de informare privind siguranța copiilor în mediul online se va desfășura în acest an școlar în școlile din giữa rândul țării. Campania „...
Ursula von der Leyen cere o Europă mai puternică în fața noii ordini mondiale și în apărarea copiilor ucraineni răpiți # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri în discursul din Parlamentul European despre starea Uniunii că epoca veche ...
Rusia provoacă Europa: Drone rusești doborâte în spațiul aerian polonez, Kievul cere reacție fermă împotriva agresiunilor lui Putin # Ziarul National
Kievul a declarat miercuri că Vladimir Putin continuă să "testeze Occidentul" și va persevera atâta timp cât nu va primi un "răspuns ferm". Acest l...
ULTIMA ORĂ // Președinta Maia Sandu, primită la Vatican de Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Șefa statului va avea o întrevedere și cu prim-ministra Giorgia Meloni și # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul ...
VIDEO // Norvegienii au marcat 12 GOLURI și au câștigat cu 11-1 în fața NAȚIONALEI de fotbal a R. Moldova. Selecționerul Cleșcenco se gândește la DEMISIE, după dezastrul de la Oslo # Ziarul National
Având copci pe față din cauza unui accident bizar cu ușa autobuzului, Erling Haaland și-a făcut simțită prezența în echipa națională a Norve...
♈️ BerbecO oportunitate nebănuită se ivește pe nepusă masă, cerându-ți atenția și energia. Nu te teme să ieși din zona de confort, vei descoperi l...
Maia Sandu discută cu Secretarul General al Consiliului Europei pregătirile pentru președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Întâlnirea a avut...
Armata poloneză a anunțat miercuri dimineața că a reușit să doboare drone care au încălcat spațiul său aerian. Acest incident a avut loc în timpul ...
Polonia interceptează drone rusești în spațiul său aerian, în timpul atacurilor asupra Ucrainei; Premierul Tusk, prezent la fața locului, în contextul tensiunilor crescânde în regiune # Ziarul National
Armata poloneză a anunțat, miercuri dimineață, că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într...
Trump critică dur atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar: "Nu suntem încântați de această situație" # Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că este "foarte nemulțumit de toate aspectele" referitoare la atacul israelian asupra Qatarului și că va ...
Israel lovește liderii Hamas în Qatar, stârnind criticile Casei Albe și ale comunității internaționale. Ripple efecte asupra negocierilor de pace în Orientul Mijlociu. # Ziarul National
Israelul a desfășurat marți un atac aerian surpriză în Qatar, țintindu-i pe liderii Hamas. Această acțiune intensifică operațiunile militare ale Is...
Tragedie în Carolina de Nord: Uciderea unei refugiate ucrainene devine subiect politic în SUA # Ziarul National
După o perioadă de tăcere mediatică, presa americană a început să relateze tot mai mult despre un atac brutal petrecut într-un tren din Carolina de...
Zelenski dezvăluie: Putin i-ar fi spus lui Trump că Donbasul va fi cucerit în câteva luni! # Ziarul National
Vladimir Putin i-a comunicat lui Donald Trump și trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, planul său de a ocupa regiunea Donbas din est...
Israel și-a inaugurat Ambasada la Chișinău: Un nou capitol în relațiile cu R. Moldova sub conducerea ambasadorului Yoram Elron # Ziarul National
Noul ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Israelului, Yoram Elron, și-a început oficial mandatul după prezentarea scrisorilor de acreditare ...
Polonia închide granița cu Belarus pe fondul tensiunilor militare și expulzează un diplomat belarus pentru spionaj. # Ziarul National
Polonia a arestat un spion belarus și va expulza un diplomat după ce acesta ar fi susținut acțiuni agresive ale Belarusului împotriva Poloniei, a a...
Maia Sandu la Strasbourg: Discuții cruciale despre aderarea Moldovei la UE și apărarea democrației # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desfășurat recent mai multe întrevederi la Strasbourg, cu prilejul vizitei în Parlamentul European. ...
Mâine, 10 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce temperaturi ușor mai scăzute față de ziua de azi, cu o medie de aproximativ 1-2 gra...
Președintele Poloniei avertizează din Finlanda: Putin ar putea viza noi țări pentru invazii. # Ziarul National
Președintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marți, într-o conferință de presă comună cu omologul finlandez Alexand...
Maia Sandu consolidează sprijinul european pentru aderarea Republicii Moldova și întărirea democrației în cadrul vizitei la Strasbourg # Ziarul National
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu ...
Scriitorii din Moldova îndeamnă la vot rațional pentru viitorul european al țării în alegerile din 28 septembrie # Ziarul National
Membrii Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova au transmis un mesaj către societate, având în vedere alegerile parlamentare din 28 septembrie. ...
