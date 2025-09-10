Trump critică dur atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar: "Nu suntem încântați de această situație"
Ziarul National, 10 septembrie 2025 08:15
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că este "foarte nemulțumit de toate aspectele" referitoare la atacul israelian asupra Qatarului și că va ...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
08:15
Armata poloneză a anunțat miercuri dimineața că a reușit să doboare drone care au încălcat spațiul său aerian. Acest incident a avut loc în timpul ...
08:15
Polonia interceptează drone rusești în spațiul său aerian, în timpul atacurilor asupra Ucrainei; Premierul Tusk, prezent la fața locului, în contextul tensiunilor crescânde în regiune # Ziarul National
Armata poloneză a anunțat, miercuri dimineață, că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într...
08:15
Trump critică dur atacul Israelului asupra liderilor Hamas din Qatar: "Nu suntem încântați de această situație" # Ziarul National
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că este "foarte nemulțumit de toate aspectele" referitoare la atacul israelian asupra Qatarului și că va ...
Acum 8 ore
02:15
Israel lovește liderii Hamas în Qatar, stârnind criticile Casei Albe și ale comunității internaționale. Ripple efecte asupra negocierilor de pace în Orientul Mijlociu. # Ziarul National
Israelul a desfășurat marți un atac aerian surpriză în Qatar, țintindu-i pe liderii Hamas. Această acțiune intensifică operațiunile militare ale Is...
01:15
Tragedie în Carolina de Nord: Uciderea unei refugiate ucrainene devine subiect politic în SUA # Ziarul National
După o perioadă de tăcere mediatică, presa americană a început să relateze tot mai mult despre un atac brutal petrecut într-un tren din Carolina de...
Acum 12 ore
22:00
Zelenski dezvăluie: Putin i-ar fi spus lui Trump că Donbasul va fi cucerit în câteva luni! # Ziarul National
Vladimir Putin i-a comunicat lui Donald Trump și trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, planul său de a ocupa regiunea Donbas din est...
21:00
Israel și-a inaugurat Ambasada la Chișinău: Un nou capitol în relațiile cu R. Moldova sub conducerea ambasadorului Yoram Elron # Ziarul National
Noul ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Israelului, Yoram Elron, și-a început oficial mandatul după prezentarea scrisorilor de acreditare ...
21:00
Polonia închide granița cu Belarus pe fondul tensiunilor militare și expulzează un diplomat belarus pentru spionaj. # Ziarul National
Polonia a arestat un spion belarus și va expulza un diplomat după ce acesta ar fi susținut acțiuni agresive ale Belarusului împotriva Poloniei, a a...
21:00
Maia Sandu la Strasbourg: Discuții cruciale despre aderarea Moldovei la UE și apărarea democrației # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a desfășurat recent mai multe întrevederi la Strasbourg, cu prilejul vizitei în Parlamentul European. ...
21:00
Mâine, 10 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce temperaturi ușor mai scăzute față de ziua de azi, cu o medie de aproximativ 1-2 gra...
21:00
Președintele Poloniei avertizează din Finlanda: Putin ar putea viza noi țări pentru invazii. # Ziarul National
Președintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marți, într-o conferință de presă comună cu omologul finlandez Alexand...
21:00
Maia Sandu consolidează sprijinul european pentru aderarea Republicii Moldova și întărirea democrației în cadrul vizitei la Strasbourg # Ziarul National
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu ...
Acum 24 ore
18:00
Scriitorii din Moldova îndeamnă la vot rațional pentru viitorul european al țării în alegerile din 28 septembrie # Ziarul National
Membrii Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova au transmis un mesaj către societate, având în vedere alegerile parlamentare din 28 septembrie. ...
18:00
Maia Sandu avertizează Europa: Moldova, laborator al tacticilor rusești în războiul hibrid # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat marți în fața deputaților din Parlamentul European tacticile utilizate de Rusia în războiul ...
18:00
Maia Sandu în Parlamentul European: Alegerile din 28 septembrie, un moment crucial pentru viitorul democratic al Moldovei în Europa # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a discutat despre apărarea democr...
18:00
Zinaida Popa, directorul interimar, a fost desemnată câștigătoarea concursului pentru funcția de director general al Centrului Moldexpo din Chișină...
16:45
CEC demontează acuzațiile lui Ion Ceban privind presupusul furt al buletinelor de vot # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală respinge categoric afirmațiile aduse de Ion Ceban, care a sugerat că, la alegerile locale generale din 2023, s-ar fi fu...
16:45
VIDEO // Ambasadorul trimis de Putin la Chișinău, MINCIUNI cât Moscova. „Nu am șantajat niciodată pe nimeni, iar acum Moldova cumpără aceleași gaze rusești la un preț de patru ori mai mare”. Cum ne-a lăsat Kremlinul fără gaze din 2022 # Ziarul National
„Teza despre șantajul gazelor rusești este o minciună, iar acum R. Moldova cumpără aceleași gaze rusești la un preț de patru ori mai mare”, a...
16:00
VIDEO, FOTO // Noul hotel ibis Styles își DESCHIDE porțile la Chișinău. Ceslav Ciuhrii: „Prima fortăreață a Satului German” # Ziarul National
După mai multe luni de activitate în regim de testare, hotelul ibis Styles Chișinău a fost inaugurat oficial și devine primul obiectiv social...
16:00
Maia Sandu, apel urgent în Parlamentul European: Moldova trebuie să adere la UE pentru a contracara influența Rusiei # Ziarul National
Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană pentru a face față agresiunii Rusiei, a avertizat marți președinta Maia Sandu, în cadru...
16:00
Entuziasm în Parlamentul European: Roberta Metsola își exprimă susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Ziarul National
„Creștem investițiile în viitorul Moldovei și așteptăm cu interes deschiderea negocierilor de aderare”, a declarat președintele Parlamentului Europ...
15:45
Directoare de centru de plasament, condamnată pentru delapidarea a peste 160 mii de lei și fals în acte publice, cu 3 ani și 6 luni de închisoare executorie # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 5 septembrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a pronunțat o sentință de condamnare pentru o inculpată acuzată de fals în ...
15:45
Mesajul Maiei Sandu: Alegem un Parlament care să apropie Moldova de UE în fața provocărilor majore # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în limba română pentru cetățenii moldoveni. Șefa statului a subliniat importanța p...
15:15
Maia Sandu, discurs aplaudat în Parlamentul European despre viitorul democratic al Europei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs în plenul Parlamentului European. Acolo, ea a abordat subiectul noilor amenințăr...
14:30
Condamnare la închisoare pentru fosta șefă a Oficiului „Șor” Glodeni: finanțare ilegală de către un grup criminal organizat # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 8 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat o sentință de condamnare în cazul Președintei Oficiului Teritorial Glo...
14:30
Tomografiile înainte de sarcină cresc ușor riscurile de complicații conform unui studiu canadian # Ziarul National
Un studiu canadian amplu a arătat că femeile expuse la tomografia computerizată înainte de a rămâne însărcinate pot întâmpina un risc ușor crescut ...
14:30
MEC și MAI unesc forțele pentru a combate violența în școli: un an de acțiuni pentru un mediu educațional sigur # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) alături de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni pentru a preveni vi...
14:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Imagini CUTREMURĂTOARE cu „Ruskii mir” pe care vor să-l aducă partidele proruse din R. Moldova. Peste 20 de ucraineni care au venit să-și ridice PENSIA au fost UCIȘI de o bombă rusească # Ziarul National
Peste 20 de civili au fost uciși într-un atac rus asupra unui sat din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, a declarat marți, 9 septembrie, pre...
14:30
Parlamentul European cere retragerea trupelor rusești din Transnistria și sancțiuni sporite pentru influențele Moscovei în Moldova # Ziarul National
Parlamentul European se pregătește să adopte în cadrul primei sesiuni de toamnă o rezoluție menită să întărească reziliența Republicii Moldova la a...
13:45
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, discurs EMOȚIONANT în PE: „Drumul nostru european nu este doar despre valori - este despre SUPRAVIEȚUIRE. Kremlinul vrea să captureze R. Moldova prin intermediul urnelor de vot” # Ziarul National
„Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană nu este doar un exercițiu tehnocratic, dar este o cursă contra cronometru pentru a ancora dem...
13:15
VIDEO // „Puterea Dragostei”, cel mai NOU film moldovenesc, în CINEMATOGRAFE din 9 octombrie. Vezi AICI trailerul oficial al filmului # Ziarul National
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei” a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – ...
13:15
Putin îi oferă lui Valeri Gherasimov Ordinul pentru Curaj, în ciuda mandatului internațional și criticilor pentru eșecuri militare în Ucraina # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat Ordinul pentru Curaj generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Rus...
13:00
UE și SUA, discuții strategice la Washington pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei # Ziarul National
David O'Sullivan, trimisul Uniunii Europene pentru sancţiuni, s-a aflat la Washington cu o echipă de experți. Scopul vizitei a fost discuția cu omo...
12:00
Viceprimarii din Comrat, în vizorul anchetatorilor: acuzații grave de corupție și abuz de putere # Ziarul National
Procuratura municipiului Cahul, în colaborare cu CNA, a efectuat marți percheziții în cazul a doi viceprimari din Comrat suspectați de obținerea de...
12:00
Washingtonul retrage sprijinul pentru combaterea dezinformării rusești și chineze în România și Europa, inițiat în era Biden # Ziarul National
Statele Unite au informat țările europene că se retrag din eforturile comune menite să combată dezinformarea provenită din țări precum Rusia, China...
11:00
DOC // Oamenii condamnatului Șor, care promit să aducă bunăstare cetățenilor R. Moldova, au început să-l FURE pe Vladimir Putin? Un raport al FSB arată cum s-au „evaporat” cel puțin 3 000 000 de dolari dați de Moscova pentru activiștii lui Șor # Ziarul National
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijlo...
10:45
1.500 de artiști internaționali, inclusiv Olivia Colman și Javier Bardem, boicotează industria cinematografică israeliană din cauza conflictului din Gaza # Ziarul National
Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo se numără printre cei 1.500 de actori, regizori și profesioniști internaționali din lumea filmului car...
10:45
Maia Sandu s-a întâlnit cu diaspora din Strasbourg: „Alegerile noastre hotărăsc viitorul R. Moldova” # Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din Strasbourg, înainte de a susține discursul în plenul Parlamentului Eur...
08:45
Qatarul îndeamnă Hamas să accepte propunerea SUA de armistițiu pentru eliberarea ostaticilor și pace în regiune # Ziarul National
Prim-ministrul Qatarului a îndemnat Hamas să „răspundă pozitiv” la noua propunere de încetare a focului formulată de SUA, în cadrul unei discuții l...
08:45
️ BerbecO zi plină de energie te poate duce către realizări remarcabile. Provocările de la locul de muncă ar putea să îți pună răbdarea la încerc...
Ieri
07:45
Rusia depinde de China pentru componentele dronelor Shahed: ISW avertizează despre ritmul nesustenabil al producției # Ziarul National
Rusia își continuă expansiunea în producția de drone cu rază lungă de acțiune, parțial cu sprijin din partea Republicii Populare Chineze. Potrivit ...
07:45
Dronă rusească avariază o mașină de pompieri în Kramatorsk, în timp ce pompierii luptau cu un incendiu într-un bloc rezidențial # Ziarul National
Forţele ruse au atacat echipele de intervenţie ucrainene din Kramatorsk folosind o dronă, incident în care o maşină de pompieri a fost avariată. În...
04:45
Cehia provoacă tensiuni după expulzarea unui diplomat belarus suspectat de spionaj, într-un caz legat de România # Ziarul National
Republica Cehă a decis să expulzeze un diplomat belarus acuzat de spionaj, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Praga. Acest caz este lega...
01:45
Europa trebuie să se pregătească pentru un drum independent de SUA, avertizează Cancelarul Merz și atrage atenția asupra ambițiilor lui Putin în Ucraina. # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că Europa trebuie să fie pregătită să-și croiască un drum independent de Statele Unite. Într-un discur...
8 septembrie 2025
21:45
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că, luni, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autorit...
21:45
Pe 9 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va fi marcată de o combinație de condiții senine și nori, cu câteva regiuni experimentând precipi...
19:45
Republica Moldova pe agenda UE: Integrarea europeană aduce bunăstare și o voce puternică la Bruxelles și Strasbourg # Ziarul National
Republica Moldova dobândește o importanță strategică tot mai mare în structura Uniunii Europene, în contextul în care blocul comunitar își redefine...
18:45
Concurs pentru poziția de director general la ÎS „Moldelectrica”: cerințe și termene limită pentru aplicanți # Ziarul National
Consiliul de administrație al Î.S. „Moldelectrica” lansează concursul pentru ocuparea funcției de Director general al Î.S. „Moldelectrica”.Concur...
18:15
Forumul pedagogic din Găgăuzia: măsuri inovatoare pentru o educație multilingvă și modernizarea școlilor # Ziarul National
În cadrul Forumului pedagogic din UTA Găgăuzia, au fost abordate teme esențiale din domeniul educației. Printre acestea se numără atragerea tineril...
17:15
Condamnare la Chișinău: amendat pentru trafic de influență în falsificarea certificatelor COVID-19 # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul din Buiucani, a pronunțat o sentință în cazul unui bărbat acuzat de trafic de infl...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.