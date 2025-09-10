Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Tudor Ulianovschi
ProTV.md, 10 septembrie 2025 14:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Tudor Ulianovschi
• • •
Acum 5 minute
14:50
Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă” # ProTV.md
14:50
Parlamentul European a votat rezoluția care arătă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei # ProTV.md
Acum 30 minute
14:30
Acum o oră
14:20
Ce spune MAI despre Constantin Țuțu: „Cunoaştem că a fost schimbată data călătoriei”
Acum 2 ore
13:50
Ultima oră. MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova - VIDEO # ProTV.md
13:40
Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali - VIDEO # ProTV.md
13:40
13:30
Percheziții la Drochia și Soroca. Un băiat de 17 ani, reținut în flagtrant în momentul în care ridica droguri - VIDEO # ProTV.md
13:30
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # ProTV.md
13:00
Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est - VIDEO # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.09.2025
13:00
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz # ProTV.md
Acum 4 ore
12:50
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025 -2026 # ProTV.md
12:50
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși de poliție, la Ialoveni - VIDEO
12:40
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata
12:30
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului # ProTV.md
12:20
MAE a publicat adresele tuturor secțiilor de votare din străinătate. De ce acte au nevoie cetățenii din diasporă pentru a vota - FOTO # ProTV.md
12:20
Polonia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO, după doborârea dronelor rusești. Ce înseamnă demersul oficial # ProTV.md
12:20
Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale - VIDEO # ProTV.md
12:20
„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului - VIDEO # ProTV.md
12:10
Primele declarații ale selecționerului Serghei Cleșcenco, după rușinoasa înfrângere din Oslo: „E foarte rușinos, e vina mea” - VIDEO # ProTV.md
12:10
Un urs dus cu targă la veterinar după ce a mâncat prea multe fructe a devenit noua vedetă a internetului - VIDEO # ProTV.md
12:00
O fabrică ilegală de țigări, descoperită la doar 5 km de postul vamal Leușeni-Albița. Un bărbat cu cetățenie străină, reținut - VIDEO # ProTV.md
12:00
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze până în septembrie 2026 # ProTV.md
12:00
Ambasadorul Moldovei în Turcia, Oleg Serebrian, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Turciei # ProTV.md
12:00
Primele declarații ale selecționerului Serghei Cleșcenco, după rușinoasa înfrângere din Oslo: „E foarte rușinos, e vina mea” # ProTV.md
11:50
Guvernul a aprobat modelul Cărții de rezidență și a documentelor de călătorie cu coduri noi # ProTV.md
11:40
Energocom anunță că a cumpărat 90 la sută din consumul prognozat de gaz pentru sezonul rece # ProTV.md
11:30
O fabrică ilegală de țigări, la doar 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. Un bărbat cu cetățenie străină - reținut # ProTV.md
11:00
Doi muncitori au murit, după ce s-au intoxicat cu gaz la un depozit, la Ialoveni
Acum 6 ore
10:40
Maia Sandu se va întâlni cu premierul Italiei, Giorgia Meloni și cu Papa Leon. Despre ce vor discuta # ProTV.md
10:30
10:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
10:30
10:30
Maia Sandu se va întâlni cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Despre ce vor discuta
10:20
Cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare, prim-ministrul anunță că CSE a decis să aloce 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Ce alte decizii au fost luate - VIDEO # ProTV.md
10:10
Cu două săptămâni înaintea alegerile parlamentare, prim-ministrul anunță că CSE a decis să aloce 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Ce alte decizii au fost luate - VIDEO # ProTV.md
09:50
Carambol în capitală: Cinci maşini au fost avariate, după ce s-au lovit. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
09:30
Atenție, călători: În următoarele zile, în punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca traficul se va desfăşura pe o singură band. Explicația IGPF # ProTV.md
09:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat cei doi oficiali - FOTO # ProTV.md
09:10
Trump a recunoscut că s-a înșelat privind încheierea războiului din Ucraina și îl acuză pe Putin: „Sunt foarte surprins” # ProTV.md
09:10
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” # ProTV.md
Acum 8 ore
08:50
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # ProTV.md
08:40
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie
08:30
Ursula von der Leyen, vine în Parlamentul European pentru discursul despre starea Uniunii # ProTV.md
08:20
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă # ProTV.md
08:20
Ministrul Sănătății din Suedia a leșinat în timpul unei conferințe de presă în direct - VIDEO # ProTV.md
08:10
Curs valutar BNM pentru 10 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 24 ore
00:40
Un star de la Holywood a bătut pentru a doua oară în ultimele luni recordul mondial la îndreptări, o probă a powerliftingului - VIDEO # ProTV.md
