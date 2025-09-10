Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Tudor Ulianovschi

ProTV.md, 10 septembrie 2025 14:30

Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Tudor Ulianovschi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
14:50
Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă” ProTV.md
Premierul Ungariei, Viktor Orban, reacție surprinzătoare: „Încălcarea integrității teritoriale a Poloniei este inacceptabilă”
14:50
Parlamentul European a votat rezoluția care arătă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei ProTV.md
Parlamentul European a votat rezoluția care arătă sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride și a interferențelor din partea Rusiei
Acum 30 minute
14:30
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Tudor Ulianovschi ProTV.md
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Tudor Ulianovschi
Acum o oră
14:20
Ce spune MAI despre Constantin Țuțu: „Cunoaştem că a fost schimbată data călătoriei” ProTV.md
Ce spune MAI despre Constantin Țuțu: „Cunoaştem că a fost schimbată data călătoriei”
Acum 2 ore
13:50
Ultima oră. MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova - VIDEO
13:40
Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali - VIDEO ProTV.md
Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali - VIDEO
13:40
Ultima oră. MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova ProTV.md
Ultima oră. MAI anunță când ar putea fi adus Vlad Plahotniuc în Republica Moldova
13:30
Percheziții la Drochia și Soroca. Un băiat de 17 ani, reținut în flagtrant în momentul în care ridica droguri - VIDEO ProTV.md
Percheziții la Drochia și Soroca. Un băiat de 17 ani, reținut în flagtrant în momentul în care ridica droguri - VIDEO
13:30
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei ProTV.md
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
13:00
Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est - VIDEO ProTV.md
Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.09.2025
13:00
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz ProTV.md
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
Acum 4 ore
12:50
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025 -2026 ProTV.md
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025 -2026
12:50
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși de poliție, la Ialoveni - VIDEO ProTV.md
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși de poliție, la Ialoveni - VIDEO
12:40
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata ProTV.md
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata
12:30
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului ProTV.md
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului
12:20
MAE a publicat adresele tuturor secțiilor de votare din străinătate. De ce acte au nevoie cetățenii din diasporă pentru a vota - FOTO ProTV.md
MAE a publicat adresele tuturor secțiilor de votare din străinătate. De ce acte au nevoie cetățenii din diasporă pentru a vota - FOTO
12:20
Polonia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO, după doborârea dronelor rusești. Ce înseamnă demersul oficial ProTV.md
Polonia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO, după doborârea dronelor rusești. Ce înseamnă demersul oficial
12:20
Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale - VIDEO ProTV.md
Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale - VIDEO
12:20
„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului - VIDEO ProTV.md
„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului - VIDEO
12:10
Primele declarații ale selecționerului Serghei Cleșcenco, după rușinoasa înfrângere din Oslo: „E foarte rușinos, e vina mea” - VIDEO ProTV.md
Primele declarații ale selecționerului Serghei Cleșcenco, după rușinoasa înfrângere din Oslo: „E foarte rușinos, e vina mea” - VIDEO
12:10
Un urs dus cu targă la veterinar după ce a mâncat prea multe fructe a devenit noua vedetă a internetului - VIDEO ProTV.md
Un urs dus cu targă la veterinar după ce a mâncat prea multe fructe a devenit noua vedetă a internetului - VIDEO
12:00
O fabrică ilegală de țigări, descoperită la doar 5 km de postul vamal Leușeni-Albița. Un bărbat cu cetățenie străină, reținut - VIDEO ProTV.md
O fabrică ilegală de țigări, descoperită la doar 5 km de postul vamal Leușeni-Albița. Un bărbat cu cetățenie străină, reținut - VIDEO
12:00
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze până în septembrie 2026 ProTV.md
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze până în septembrie 2026
12:00
Ambasadorul Moldovei în Turcia, Oleg Serebrian, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Turciei ProTV.md
Ambasadorul Moldovei în Turcia, Oleg Serebrian, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Turciei
12:00
Primele declarații ale selecționerului Serghei Cleșcenco, după rușinoasa înfrângere din Oslo: „E foarte rușinos, e vina mea” ProTV.md
Primele declarații ale selecționerului Serghei Cleșcenco, după rușinoasa înfrângere din Oslo: „E foarte rușinos, e vina mea”
11:50
Guvernul a aprobat modelul Cărții de rezidență și a documentelor de călătorie cu coduri noi ProTV.md
Guvernul a aprobat modelul Cărții de rezidență și a documentelor de călătorie cu coduri noi
11:40
Energocom anunță că a cumpărat 90 la sută din consumul prognozat de gaz pentru sezonul rece ProTV.md
Energocom anunță că a cumpărat 90 la sută din consumul prognozat de gaz pentru sezonul rece
11:30
O fabrică ilegală de țigări, la doar 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. Un bărbat cu cetățenie străină - reținut ProTV.md
O fabrică ilegală de țigări, la doar 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. Un bărbat cu cetățenie străină - reținut
11:00
Doi muncitori au murit, după ce s-au intoxicat cu gaz la un depozit, la Ialoveni ProTV.md
Doi muncitori au murit, după ce s-au intoxicat cu gaz la un depozit, la Ialoveni
Acum 6 ore
10:40
Maia Sandu se va întâlni cu premierul Italiei, Giorgia Meloni și cu Papa Leon. Despre ce vor discuta ProTV.md
Maia Sandu se va întâlni cu premierul Italiei, Giorgia Meloni și cu Papa Leon. Despre ce vor discuta
10:30
FENOMENUL PORT MALL ÎN SCENA CONFERINȚEI LOVEMARK ProTV.md
FENOMENUL PORT MALL ÎN SCENA CONFERINȚEI LOVEMARK
10:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:30
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău ProTV.md
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
10:30
Maia Sandu se va întâlni cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Despre ce vor discuta ProTV.md
Maia Sandu se va întâlni cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Despre ce vor discuta
10:20
Cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare, prim-ministrul anunță că CSE a decis să aloce 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Ce alte decizii au fost luate - VIDEO ProTV.md
Cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare, prim-ministrul anunță că CSE a decis să aloce 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Ce alte decizii au fost luate - VIDEO
10:10
Cu două săptămâni înaintea alegerile parlamentare, prim-ministrul anunță că CSE a decis să aloce 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Ce alte decizii au fost luate - VIDEO ProTV.md
Cu două săptămâni înaintea alegerile parlamentare, prim-ministrul anunță că CSE a decis să aloce 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Ce alte decizii au fost luate - VIDEO
09:50
Carambol în capitală: Cinci maşini au fost avariate, după ce s-au lovit. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Carambol în capitală: Cinci maşini au fost avariate, după ce s-au lovit. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:30
Atenție, călători: În următoarele zile, în punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca traficul se va desfăşura pe o singură band. Explicația IGPF ProTV.md
Atenție, călători: În următoarele zile, în punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca traficul se va desfăşura pe o singură band. Explicația IGPF
09:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat cei doi oficiali - FOTO ProTV.md
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat cei doi oficiali - FOTO
09:10
Trump a recunoscut că s-a înșelat privind încheierea războiului din Ucraina și îl acuză pe Putin: „Sunt foarte surprins” ProTV.md
Trump a recunoscut că s-a înșelat privind încheierea războiului din Ucraina și îl acuză pe Putin: „Sunt foarte surprins”
09:10
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” ProTV.md
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa”
Acum 8 ore
08:50
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei ProTV.md
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
08:40
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie ProTV.md
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie
08:30
Ursula von der Leyen, vine în Parlamentul European pentru discursul despre starea Uniunii ProTV.md
Ursula von der Leyen, vine în Parlamentul European pentru discursul despre starea Uniunii
08:20
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă ProTV.md
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă
08:20
Ministrul Sănătății din Suedia a leșinat în timpul unei conferințe de presă în direct - VIDEO ProTV.md
Ministrul Sănătății din Suedia a leșinat în timpul unei conferințe de presă în direct - VIDEO
08:10
Curs valutar BNM pentru 10 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 10 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
00:40
Un star de la Holywood a bătut pentru a doua oară în ultimele luni recordul mondial la îndreptări, o probă a powerliftingului - VIDEO ProTV.md
Un star de la Holywood a bătut pentru a doua oară în ultimele luni recordul mondial la îndreptări, o probă a powerliftingului - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.