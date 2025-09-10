Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est - VIDEO

ProTV.md, 10 septembrie 2025 13:00

Ursula von der Leyen: UE vrea să ridice un „zid de drone” în fața Rusiei și să sprijine financiar statele de pe flancul de est - VIDEO

Acum 30 minute
13:00
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.09.2025
13:00
Cristiano Ronaldo, gol istoric marcat împotriva Ungariei. Cele mai multe reușite în preliminariile CM, alături de Carlos Ruiz
12:50
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze pentru anul gazier 2025 -2026
12:50
Băuți și fără permis de conducere. Doi șoferi, prinși de poliție, la Ialoveni - VIDEO
Acum o oră
12:40
Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău - declarat persona non grata
12:30
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență miercuri, după atacul israelian asupra Qatarului
12:20
MAE a publicat adresele tuturor secțiilor de votare din străinătate. De ce acte au nevoie cetățenii din diasporă pentru a vota - FOTO
12:20
Polonia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO, după doborârea dronelor rusești. Ce înseamnă demersul oficial
12:20
Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale - VIDEO
12:20
„Blocăm tot”. Franța se confruntă miercuri cu proteste masive, iar zeci de persoane au fost reținute în zona Parisului - VIDEO
Acum 2 ore
12:10
Primele declarații ale selecționerului Serghei Cleșcenco, după rușinoasa înfrângere din Oslo: „E foarte rușinos, e vina mea” - VIDEO
12:10
Un urs dus cu targă la veterinar după ce a mâncat prea multe fructe a devenit noua vedetă a internetului - VIDEO
12:00
O fabrică ilegală de țigări, descoperită la doar 5 km de postul vamal Leușeni-Albița. Un bărbat cu cetățenie străină, reținut - VIDEO
12:00
Energocom anunță că a achiziționat 90% din consumul prognozat de gaze până în septembrie 2026
12:00
Ambasadorul Moldovei în Turcia, Oleg Serebrian, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Turciei
12:00
11:50
Guvernul a aprobat modelul Cărții de rezidență și a documentelor de călătorie cu coduri noi
11:40
11:30
Acum 4 ore
11:00
Doi muncitori au murit, după ce s-au intoxicat cu gaz la un depozit, la Ialoveni
10:40
Maia Sandu se va întâlni cu premierul Italiei, Giorgia Meloni și cu Papa Leon. Despre ce vor discuta
10:30
FENOMENUL PORT MALL ÎN SCENA CONFERINȚEI LOVEMARK
10:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
10:30
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
10:30
10:20
Cu două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare, prim-ministrul anunță că CSE a decis să aloce 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Ce alte decizii au fost luate - VIDEO
10:10
09:50
Carambol în capitală: Cinci maşini au fost avariate, după ce s-au lovit. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:30
Atenție, călători: În următoarele zile, în punctul de trecere a frontierei Costești–Stânca traficul se va desfăşura pe o singură band. Explicația IGPF
09:30
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei. Despre ce au discutat cei doi oficiali - FOTO
Acum 6 ore
09:10
Trump a recunoscut că s-a înșelat privind încheierea războiului din Ucraina și îl acuză pe Putin: „Sunt foarte surprins”
09:10
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa”
08:50
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei
08:40
Naționala Moldovei a suferit cea mai mare înfrângere din istorie
08:30
Ursula von der Leyen, vine în Parlamentul European pentru discursul despre starea Uniunii
08:20
Polonia a doborât, în premieră, drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării NATO. „Act de agresiune”. Populația din mai multe regiuni, îndemnată să rămână în casă
08:20
Ministrul Sănătății din Suedia a leșinat în timpul unei conferințe de presă în direct - VIDEO
08:10
Curs valutar BNM pentru 10 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
00:40
Un star de la Holywood a bătut pentru a doua oară în ultimele luni recordul mondial la îndreptări, o probă a powerliftingului - VIDEO
00:30
Italia rămâne în cărțile calificării! Squadra Azzurra a câștigat meciul nebun cu Israel - VIDEO
00:30
Moldoveanul Iulian Cojocaru are parte de un start de sezon roditor în România - VIDEO
00:20
Somonul sălbatic de Alaska, tot mai mic din cauza încălzirii oceanelor. Delicatesa rămâne esențială pentru localnici - VIDEO
Acum 24 ore
00:10
Pentru 164 de pasageri ai unui avion, zborul s-a încheiat cu clipe de groază, după ce trenul de aterizare s-a rupt la impactul dur cu pista - VIDEO
9 septembrie 2025
23:40
A scris istorie la doar 15 ani. O braziliancă a devenit prima jucătoare de tenis născută în 2010, care câştigă un meci pe tabloul principal al unui turneu WTA - VIDEO
23:40
„Marele” Peter Crouch a revenit pe terenul de fotbal, însă, de această dată, în calitate de... mascotă - VIDEO
23:30
Maroc și Tunisia sunt primele naționale africane calificate la Campionatul Mondial din 2026 - VIDEO
23:10
Războiul din Fâșia Gaza se poate încheia „imediat”, susține Benjamin Netanyahu după atacul din Doha. În ce condiții
23:10
Croația, Elveția și Danemarca au reușit victorii la scor, iar cel mai surprinzător rezultat s-a înregistrat la Priștina, acolo unde Kosovo a învins-o pe Suedia - VIDEO
