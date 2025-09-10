CUB cere autorităților să elibereze imediat pe toți deținuții politici, întemnițați abuziv în stânga Nistrului
Oficial.md, 10 septembrie 2025
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o declarație, a condamnat arestarea dlui Vladimir Meleca, cetățean..
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începând cu data curentă, Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul..
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un..
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu colegii săi, a avut o..
Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat de gaze naturale pentru anul 2025-2026 # Oficial.md
SA Energocom anunță că până astăzi, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul ferm..
Alexandr Stoianoglo: „Anual, 1 miliard de dolari din donațiile externe s-au cheltuit ineficient” # Oficial.md
În cadrul discuțiilor cu locuitorii din Ocnița, Alexandr Stoianoglo, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA,..
E.S. Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia a prezentat..
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana..
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție..
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de..
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu..
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Moldova fără oameni nu poate avea viitor. Este necesară o Strategie naţională de stabilizare a situaţiei demografice # Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme..
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta..
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise..
În contextul parcursului european al Republicii Moldova și al angajamentului său ferm pentru aderarea la..
Moldova a pierdut cu Norvegia, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile Campionatului..
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset # Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei,..
Vladimir Meleca, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de către organele separatiste,..
Consiliera municipală Zinaida Popa declarată învingătoarea concursului pentru couparea funcției de director general al „Moldexpo” # Oficial.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. anunță..
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei inculpate, găsită..
Delegația preelectorală a APCE a încheiat vizita la Chișinău: Procesul electoral trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii # Oficial.md
„Viitoarele alegeri parlamentare vor fi decisive pentru viitorul Moldovei și pentru Europa în ansamblu. Într-o..
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica..
Liderii Blocului Alternativa: Pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă # Oficial.md
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege..
Președintele organizației PL din stânga Nistrului a fost reținut ilegal de către așa-zisul Minister al Securității de Stat din Transnistria # Oficial.md
Partidul Liberal a informat că astăzi, 9 septembrie 2025, la ora 16.00, a fost reținut..
Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este..
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun..
Serviciul de Informații și Securitate sărbătorește, astăzi, 34 de ani de maturitate instituțională și Ziua..
CEC, despre video distribuit de Ion Ceban: Nu reflectă realitatea și nu au nicio legătură cu activitatea și procedurile electorale administrate de organele electorale # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unui material video, de acum doi ani,..
Andrei Năstase: Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani este o datorie de echitate și respect # Oficial.md
Candidatul Andrei Năstase și-a anunțat astăzi unul dintre angajamentele sale electorale esențiale: reducerea vârstei de..
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ține un discurs în plenul Parlamentului European. Șefa statului vorbește..
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Oficial.md
La data de 08 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare..
(VIDEO) Irina Vlah a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere # Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat că va contesta în instanță..
Candidații Blocului Patriotic au prezentat astăzi principalele prevederi ale Programului electoral în domeniul social. Reprezentanta..
Igor Munteanu: Nicio democrație consolidată nu permite ca ordinele CNS să devină acte obligatorii cu sancțiuni penale, fără filtrul Parlamentului sau al instanței # Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, pe 28 august a..
Programul electoral al Blocului Patriotic: 9 Mai – Ziua Victoriei, limba de stat – moldovenească, restabilirea parteneriatului strategic cu Rusia # Oficial.md
Blocul Patriotic a prezentat principalele puncte ale programului său electoral. Păstrarea suveranității și neutralității țării:..
Festivalul-concurs Internațional „Mărul de Aur” – o istorie de peste un deceniu și nume sonore lansate pe scena internațională # Oficial.md
Chișinău a devenit pentru două zile, pe 6-7 septembrie, capitala internațională a muzicii și talentului..
Sergiu Butuc – „Inima Moldovei”: Programul social al Blocului Patriotic include: „Capitalul Familiei” și indemnizație la nașterea copilului de 50 000 lei; reducerea prețurilor la produsele pe # Oficial.md
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a..
(INTERVIU) Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova? # Oficial.md
Recent Consiliul Uniunii Europene a publicat o propunere de Directivă privind armonizarea anumitor aspecte ale..
În anul 2024, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere generală a volumului lucrărilor de..
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda dezamăgire față de hotărârea pronunțată la..
Blocul Alternativa a prezentat programul economic pentru Moldova: „Un plan care pune pe primul loc dreptatea pentru fiecare” # Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat..
Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat la sancțiunea sub formă de..
Volumul consumului de gaze naturale în luna august curent a constituit 15,9 milioane de metri..
Ministra Justiției a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților spaniole care gestionează segmentul penitenciar și conducerea CSJ # Oficial.md
În cadrul primei zile a vizitei de lucru în Regatul Spaniei, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru,..
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, și-a luat concediu pentru 8 zile ca să..
CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni..
(VIDEO) Dorin Recean: În ultimii 4 ani, guvernarea PAS a reușit să stabilizeze economia în fața unui război la frontieră și a șocurilor externe # Oficial.md
Dorin Recean, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru Parlament, spune că, în ultimii 4..
La Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică # Oficial.md
În această săptămână, la Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția..
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova în perioada 2026 – 2030 # Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbateri publice, prin mai multe sesiuni deschise consultărilor cu..
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 9 septembrie, al cincelea meci din cadrul..
