Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni

Oficial.md, 10 septembrie 2025 09:50

Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta..

Acum 10 minute
10:00
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Moldova fără oameni nu poate avea viitor. Este necesară o Strategie naţională de stabilizare a situaţiei demografice Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme..
Acum 30 minute
09:50
09:50
Alegătorii sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise..
Acum o oră
09:20
Salvatorii moldoveni participă la exercițiul internațional „EU MODEX LOT2 Latvia 2025” Oficial.md
În contextul parcursului european al Republicii Moldova și al angajamentului său ferm pentru aderarea la..
Acum 2 ore
09:10
Naționala a cedat în Norvegia Oficial.md
Moldova a pierdut cu Norvegia, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile Campionatului..
09:10
Maia Sandu s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset Oficial.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei,..
Acum 12 ore
22:00
Președintele filialei PL din stânga Nistrului a fost eliberat Oficial.md
Vladimir Meleca, Președintele filialei PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de către organele separatiste,..
Acum 24 ore
16:10
Consiliera municipală Zinaida Popa declarată învingătoarea concursului pentru couparea funcției de director general al „Moldexpo” Oficial.md
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al C.I.E. ”Moldexpo” S.A. anunță..
16:00
Fosta directoare a unui centru de plasament a fost condamnată la 7 ani de închisoare Oficial.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința unei inculpate, găsită..
16:00
Delegația preelectorală a APCE a încheiat vizita la Chișinău: Procesul electoral trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii Oficial.md
„Viitoarele alegeri parlamentare vor fi decisive pentru viitorul Moldovei și pentru Europa în ansamblu. Într-o..
15:40
Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko Oficial.md
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica..
15:30
Liderii Blocului Alternativa: Pe 28 septembrie, Moldova alege între stagnare și o guvernare responsabilă Oficial.md
Liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA au transmis cetățenilor un mesaj clar: pe 28 septembrie, Moldova alege..
15:30
Președintele organizației PL din stânga Nistrului a fost reținut ilegal de către așa-zisul Minister al Securității de Stat din Transnistria Oficial.md
Partidul Liberal a informat că astăzi, 9 septembrie 2025, la ora 16.00, a fost reținut..
15:20
Maia Sandu, în Parlamentul European: Moldova nu este singură în apărarea democrației Oficial.md
Președinta Maia Sandu, în cadrul discursului ținut în plenul Parlamentului European, a spus că Moldova nu este..
14:40
MEC și MAI lansează un parteneriat pentru prevenirea violenței în școli Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun..
14:20
SIS sărbătorește 34 de ani de la fondare Oficial.md
Serviciul de Informații și Securitate sărbătorește, astăzi, 34 de ani de maturitate instituțională și Ziua..
13:50
CEC, despre video distribuit de Ion Ceban: Nu reflectă realitatea și nu au nicio legătură cu activitatea și procedurile electorale administrate de organele electorale Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția opiniei publice asupra unui material video, de acum doi ani,..
13:40
Andrei Năstase: Reducerea vârstei de pensionare la 60 de ani este o datorie de echitate și respect Oficial.md
Candidatul Andrei Năstase și-a anunțat astăzi unul dintre angajamentele sale electorale esențiale: reducerea vârstei de..
13:30
(VIDEO) Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European Oficial.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ține un discurs în plenul Parlamentului European. Șefa statului vorbește..
13:30
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare Oficial.md
La data de 08 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare..
13:20
(VIDEO) Irina Vlah a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” a anunțat că va contesta în instanță..
13:20
Blocul Patriotic a prezentat prevederile Programului electoral în domeniul social Oficial.md
Candidații Blocului Patriotic au prezentat astăzi principalele prevederi ale Programului electoral în domeniul social. Reprezentanta..
12:20
Igor Munteanu: Nicio democrație consolidată nu permite ca ordinele CNS să devină acte obligatorii cu sancțiuni penale, fără filtrul Parlamentului sau al instanței Oficial.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că, pe 28 august a..
12:10
Programul electoral al Blocului Patriotic: 9 Mai – Ziua Victoriei, limba de stat – moldovenească, restabilirea parteneriatului strategic cu Rusia Oficial.md
Blocul Patriotic a prezentat principalele puncte ale programului său electoral. Păstrarea suveranității și neutralității țării:..
11:50
Festivalul-concurs Internațional „Mărul de Aur” – o istorie de peste un deceniu și nume sonore lansate pe scena internațională Oficial.md
Chișinău a devenit pentru două zile, pe 6-7 septembrie, capitala internațională a muzicii și talentului..
11:40
Sergiu Butuc – „Inima Moldovei”: Programul social al Blocului Patriotic include: „Capitalul Familiei” și indemnizație la nașterea copilului de 50 000 lei; reducerea prețurilor la produsele pe Oficial.md
Sergiu Butuc, fruntaș al Partidului Republican „Inima Moldovei”, candidat pe lista Blocului Electoral Patriotic, a..
11:40
(INTERVIU) Irina Selevestru: Statele membre ale UE convin asupra armonizării legislației în materie de insolvență. Ce pași urmează să întreprindă R. Moldova? Oficial.md
Recent Consiliul Uniunii Europene a publicat o propunere de Directivă privind armonizarea anumitor aspecte ale..
11:10
Creşterea volumului lucrărilor de construcţii: cantitate versus necesitate Oficial.md
În anul 2024, în Republica Moldova s-a înregistrat o creştere generală a volumului lucrărilor de..
10:50
PLDM, dezamăgit de hotărârea pronunțată la 8 septembrie de Curtea Supremă de Justiție Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) își exprimă profunda dezamăgire față de hotărârea pronunțată la..
10:20
Blocul Alternativa a prezentat programul economic pentru Moldova: „Un plan care pune pe primul loc dreptatea pentru fiecare” Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 9 septembrie, programul economic, prezentat de Gabriela Cuneva, candidat..
10:20
(VIDEO) Ion Ceban: Eu nu am încălcat legislația Oficial.md
Ion Ceban, unul din liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reacționat la sancțiunea sub formă de..
10:20
Moldovenii au consumat în luna august circa 16 mln. metri cubi de gaze naturale Oficial.md
Volumul consumului de gaze naturale în luna august curent a constituit 15,9 milioane de metri..
Ieri
10:10
Ministra Justiției a avut întrevederi cu reprezentanții autorităților spaniole care gestionează segmentul penitenciar și conducerea CSJ Oficial.md
În cadrul primei zile a vizitei de lucru în Regatul Spaniei, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru,..
10:10
Ministrul Buzu și-a luat concediu pentru a se implica în campanie electorală Oficial.md
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, și-a luat concediu pentru 8 zile ca să..
10:00
CNA și procurorii mun. Cahul investighează doi viceprimari din Comrat pentru abuz de serviciu Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni..
10:00
(VIDEO) Dorin Recean: În ultimii 4 ani, guvernarea PAS a reușit să stabilizeze economia în fața unui război la frontieră și a șocurilor externe Oficial.md
Dorin Recean, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru Parlament, spune că, în ultimii 4..
10:00
La Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică Oficial.md
În această săptămână, la Chișinău are loc Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția..
09:50
MAI dezvoltă trei piloni ai securității și stabilității Republicii Moldova în perioada 2026 – 2030 Oficial.md
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbateri publice, prin mai multe sesiuni deschise consultărilor cu..
09:20
Norvegia – Moldova. Avancronică Oficial.md
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa astăzi, 9 septembrie, al cincelea meci din cadrul..
09:00
Maia Sandu a discutat cu comunitatea moldovenilor de la Strasbourg Oficial.md
La Strasbourg, unde Președinta Republicii Moldova va ține un discurs în plenul Parlamentului European, s-a..
09:00
Biroul politici de reintegrare despre problemele curente cu care se confruntă fermierii din raionul Dubăsari Oficial.md
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra dificultăților persistente cu care se confruntă agricultorii din..
08:30
CEC a aplicat sancțiune sub formă de avertisment pentru Ion Ceban Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat candidatului Ion Ceban de pe lista de candidați a..
8 septembrie 2025
18:40
Se caută director general la „Moldelectrica” Oficial.md
Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” informează despre inițierea concursului public pentru ocuparea..
18:30
Institutul Național de Administrație și Management Public – o nouă instituție destinată formării continue a funcționarilor publici Oficial.md
O nouă instituție publică, dedicată dezvoltării profesionale a funcționarilor publici, va activa la Chișinău. Institutul..
18:30
Un bărbat a fost condamnat pentru trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19 Oficial.md
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în..
18:30
Memorandum de colaborare între Ministerul Justiției al Republicii Moldova și cel din Spania Oficial.md
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o întrevedere bilaterală cu Félix Bolaños García, ministrul Președinției,..
18:30
Persoană cercetată la nivel internațional pentru infracțiuni de trădare prin transmitere de informații secrete de stat Oficial.md
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară..
17:50
Adresarea Blocului electoral „Blocul Unirii Națiunii – BUN” către alegătorii unioniști Oficial.md
Blocul electoral „Blocul Unirii Națiunii – BUN”, în contextul alegerilor parlamentare, a venit cu un..
17:10
Socialiștii cer demisia ministrului Alexei Buzu Oficial.md
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției..
16:00
Ion Sula: Noi, PSDE, suntem o echipă unită, formată din profesioniști cu experiență în toate domeniile de activitate Oficial.md
Ion Sula, prim-vicepreședintele Partidului Social Democrat European, spune că „pe 28 septembrie, avem în față..
