CEC demontează acuzațiile lui Ion Ceban privind presupusul furt al buletinelor de vot
Ziarul National, 9 septembrie 2025 16:45
Comisia Electorală Centrală respinge categoric afirmațiile aduse de Ion Ceban, care a sugerat că, la alegerile locale generale din 2023, s-ar fi fu...
VIDEO // Ambasadorul trimis de Putin la Chișinău, MINCIUNI cât Moscova. „Nu am șantajat niciodată pe nimeni, iar acum Moldova cumpără aceleași gaze rusești la un preț de patru ori mai mare”. Cum ne-a lăsat Kremlinul fără gaze din 2022 # Ziarul National
„Teza despre șantajul gazelor rusești este o minciună, iar acum R. Moldova cumpără aceleași gaze rusești la un preț de patru ori mai mare”, a...
Acum 2 ore
16:00
VIDEO, FOTO // Noul hotel ibis Styles își DESCHIDE porțile la Chișinău. Ceslav Ciuhrii: „Prima fortăreață a Satului German” # Ziarul National
După mai multe luni de activitate în regim de testare, hotelul ibis Styles Chișinău a fost inaugurat oficial și devine primul obiectiv social...
16:00
Maia Sandu, apel urgent în Parlamentul European: Moldova trebuie să adere la UE pentru a contracara influența Rusiei # Ziarul National
Republica Moldova trebuie să adere la Uniunea Europeană pentru a face față agresiunii Rusiei, a avertizat marți președinta Maia Sandu, în cadru...
16:00
Entuziasm în Parlamentul European: Roberta Metsola își exprimă susținerea pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Ziarul National
„Creștem investițiile în viitorul Moldovei și așteptăm cu interes deschiderea negocierilor de aderare”, a declarat președintele Parlamentului Europ...
15:45
Directoare de centru de plasament, condamnată pentru delapidarea a peste 160 mii de lei și fals în acte publice, cu 3 ani și 6 luni de închisoare executorie # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 5 septembrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, s-a pronunțat o sentință de condamnare pentru o inculpată acuzată de fals în ...
15:45
Mesajul Maiei Sandu: Alegem un Parlament care să apropie Moldova de UE în fața provocărilor majore # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în limba română pentru cetățenii moldoveni. Șefa statului a subliniat importanța p...
15:15
Maia Sandu, discurs aplaudat în Parlamentul European despre viitorul democratic al Europei # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut un discurs în plenul Parlamentului European. Acolo, ea a abordat subiectul noilor amenințăr...
Acum 4 ore
14:30
Condamnare la închisoare pentru fosta șefă a Oficiului „Șor” Glodeni: finanțare ilegală de către un grup criminal organizat # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 8 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat o sentință de condamnare în cazul Președintei Oficiului Teritorial Glo...
14:30
Tomografiile înainte de sarcină cresc ușor riscurile de complicații conform unui studiu canadian # Ziarul National
Un studiu canadian amplu a arătat că femeile expuse la tomografia computerizată înainte de a rămâne însărcinate pot întâmpina un risc ușor crescut ...
14:30
MEC și MAI unesc forțele pentru a combate violența în școli: un an de acțiuni pentru un mediu educațional sigur # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) alături de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni pentru a preveni vi...
14:30
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Imagini CUTREMURĂTOARE cu „Ruskii mir” pe care vor să-l aducă partidele proruse din R. Moldova. Peste 20 de ucraineni care au venit să-și ridice PENSIA au fost UCIȘI de o bombă rusească # Ziarul National
Peste 20 de civili au fost uciși într-un atac rus asupra unui sat din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, a declarat marți, 9 septembrie, pre...
14:30
Parlamentul European cere retragerea trupelor rusești din Transnistria și sancțiuni sporite pentru influențele Moscovei în Moldova # Ziarul National
Parlamentul European se pregătește să adopte în cadrul primei sesiuni de toamnă o rezoluție menită să întărească reziliența Republicii Moldova la a...
13:45
ULTIMA ORĂ // Maia Sandu, discurs EMOȚIONANT în PE: „Drumul nostru european nu este doar despre valori - este despre SUPRAVIEȚUIRE. Kremlinul vrea să captureze R. Moldova prin intermediul urnelor de vot” # Ziarul National
„Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană nu este doar un exercițiu tehnocratic, dar este o cursă contra cronometru pentru a ancora dem...
13:15
VIDEO // „Puterea Dragostei”, cel mai NOU film moldovenesc, în CINEMATOGRAFE din 9 octombrie. Vezi AICI trailerul oficial al filmului # Ziarul National
Trailerul oficial al filmului „Puterea Dragostei” a fost lansat, anunțând continuarea uneia dintre cele mai de succes producții moldovenești – ...
13:15
Putin îi oferă lui Valeri Gherasimov Ordinul pentru Curaj, în ciuda mandatului internațional și criticilor pentru eșecuri militare în Ucraina # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin i-a acordat Ordinul pentru Curaj generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Rus...
Acum 6 ore
13:00
UE și SUA, discuții strategice la Washington pentru noi sancțiuni împotriva Rusiei # Ziarul National
David O'Sullivan, trimisul Uniunii Europene pentru sancţiuni, s-a aflat la Washington cu o echipă de experți. Scopul vizitei a fost discuția cu omo...
12:00
Viceprimarii din Comrat, în vizorul anchetatorilor: acuzații grave de corupție și abuz de putere # Ziarul National
Procuratura municipiului Cahul, în colaborare cu CNA, a efectuat marți percheziții în cazul a doi viceprimari din Comrat suspectați de obținerea de...
12:00
Washingtonul retrage sprijinul pentru combaterea dezinformării rusești și chineze în România și Europa, inițiat în era Biden # Ziarul National
Statele Unite au informat țările europene că se retrag din eforturile comune menite să combată dezinformarea provenită din țări precum Rusia, China...
Acum 8 ore
11:00
DOC // Oamenii condamnatului Șor, care promit să aducă bunăstare cetățenilor R. Moldova, au început să-l FURE pe Vladimir Putin? Un raport al FSB arată cum s-au „evaporat” cel puțin 3 000 000 de dolari dați de Moscova pentru activiștii lui Șor # Ziarul National
Marina Tauber și alți lideri ai blocului „Pobeda” au ajuns în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia (FSB) pentru sustragerea mijlo...
10:45
1.500 de artiști internaționali, inclusiv Olivia Colman și Javier Bardem, boicotează industria cinematografică israeliană din cauza conflictului din Gaza # Ziarul National
Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo se numără printre cei 1.500 de actori, regizori și profesioniști internaționali din lumea filmului car...
10:45
Maia Sandu s-a întâlnit cu diaspora din Strasbourg: „Alegerile noastre hotărăsc viitorul R. Moldova” # Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu membrii comunității moldovenești din Strasbourg, înainte de a susține discursul în plenul Parlamentului Eur...
Acum 12 ore
08:45
Qatarul îndeamnă Hamas să accepte propunerea SUA de armistițiu pentru eliberarea ostaticilor și pace în regiune # Ziarul National
Prim-ministrul Qatarului a îndemnat Hamas să „răspundă pozitiv” la noua propunere de încetare a focului formulată de SUA, în cadrul unei discuții l...
08:45
07:45
Rusia depinde de China pentru componentele dronelor Shahed: ISW avertizează despre ritmul nesustenabil al producției # Ziarul National
Rusia își continuă expansiunea în producția de drone cu rază lungă de acțiune, parțial cu sprijin din partea Republicii Populare Chineze. Potrivit ...
07:45
Dronă rusească avariază o mașină de pompieri în Kramatorsk, în timp ce pompierii luptau cu un incendiu într-un bloc rezidențial # Ziarul National
Forţele ruse au atacat echipele de intervenţie ucrainene din Kramatorsk folosind o dronă, incident în care o maşină de pompieri a fost avariată. În...
04:45
Cehia provoacă tensiuni după expulzarea unui diplomat belarus suspectat de spionaj, într-un caz legat de România # Ziarul National
Republica Cehă a decis să expulzeze un diplomat belarus acuzat de spionaj, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Praga. Acest caz este lega...
Acum 24 ore
01:45
Europa trebuie să se pregătească pentru un drum independent de SUA, avertizează Cancelarul Merz și atrage atenția asupra ambițiilor lui Putin în Ucraina. # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că Europa trebuie să fie pregătită să-și croiască un drum independent de Statele Unite. Într-un discur...
8 septembrie 2025
21:45
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că, luni, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autorit...
21:45
Pe 9 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va fi marcată de o combinație de condiții senine și nori, cu câteva regiuni experimentând precipi...
19:45
Republica Moldova pe agenda UE: Integrarea europeană aduce bunăstare și o voce puternică la Bruxelles și Strasbourg # Ziarul National
Republica Moldova dobândește o importanță strategică tot mai mare în structura Uniunii Europene, în contextul în care blocul comunitar își redefine...
18:45
Concurs pentru poziția de director general la ÎS „Moldelectrica”: cerințe și termene limită pentru aplicanți # Ziarul National
Consiliul de administrație al Î.S. „Moldelectrica” lansează concursul pentru ocuparea funcției de Director general al Î.S. „Moldelectrica”.Concur...
18:15
Forumul pedagogic din Găgăuzia: măsuri inovatoare pentru o educație multilingvă și modernizarea școlilor # Ziarul National
În cadrul Forumului pedagogic din UTA Găgăuzia, au fost abordate teme esențiale din domeniul educației. Printre acestea se numără atragerea tineril...
17:15
Condamnare la Chișinău: amendat pentru trafic de influență în falsificarea certificatelor COVID-19 # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul din Buiucani, a pronunțat o sentință în cazul unui bărbat acuzat de trafic de infl...
17:15
Institutul Național de Administrație și Management Public: Noua instituție pentru formarea funcționarilor publici în Republica Moldova # Ziarul National
A fost inaugurată o nouă instituție destinată să formeze și să îndrume funcționarii publici. Această instituție poartă numele de Institutul Naționa...
17:15
ULTIMA ORĂ // Partidele lui Putin „vor să ne adoarmă vigilența”. „Ei urmăresc DEMOBILIZAREA, dar implicarea fiecăruia poate face diferența între o R. Moldova LIBERĂ și o țară capturată de grupările oligarhice, în parteneriat cu Kremlinul” # Ziarul National
Opoziția prorusă încearcă din răsputeri să promoveze ideea că integrarea europeană a R. Moldova va continua și după 28 septembrie, indiferent c...
Ieri
17:00
Școlile din Moldova îmbogățesc educația elevilor prin decade tematice dedicate valorilor naționale și universale # Ziarul National
Anul acesta, toate școlile din țară vor organiza șase decade tematice pentru a promova valorile naționale, interculturale și universale, conform Cu...
17:00
Președintele american Donald Trump a subliniat importanța parteneriatului SUA cu Chișinăul, afirmând că o „Moldovă în pace este esențială pentru se...
16:00
NATO în alertă, gata să răspundă la exercițiile militare ruso-belaruse Zapad 2025 în Europa de Est # Ziarul National
Vecinii Rusiei se află în expectativă, pregătindu-se pentru zile tensionate, deoarece Kremlinul urmează să organizeze exerciţiile militare Zapad 20...
16:00
„Terci electoral” de la Vasile Tarlev, responsabil de blocul economic al BEP. Soluțiile „geniale” pe care le-a propus acesta: „Trebuie să asigurăm securitatea energetică. Noi aici avem soluții concrete și maximum într-o viteză cosmică rezolvăm...” # Ziarul National
Fostul premier Vasile Tarlev a prezentat astăzi soluțiile așa-zisului bloc electoral patriotic pentru asigurarea creșterii economice a R. Moldo...
15:15
Peste 700 de școli trec la catalogul electronic în anul de studii 2025-2026, facilitând comunicarea între profesori și părinți # Ziarul National
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară, adică aproximativ 60% din total, vor adopta Sistemul Informați...
15:15
Maia Sandu laudă SIS pentru devotament și profesionalism la aniversarea de 34 de ani # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte astăzi la ceremonia de aniversare a 34 de ani de la formarea organelor de securitate ale ...
14:15
Republica Moldova și Grecia întăresc colaborarea pentru creștere economică și integrare europeană prin noul Memorandum de Înțelegere # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a încheiat un Memorandum de Înțelegere cu Republica Elenă, având ca scop întărirea cooperării bil...
14:15
Republica Moldova și Regatul Danemarcei și-au unit eforturile pentru a promova energia regenerabilă și eficiența energetică, formalizându-și colabo...
14:15
Maia Sandu participă la aniversarea organelor de securitate și încurajează angajații SIS să își continue misiunea pentru apărarea Republicii Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la ceremonia organizată cu ocazia marcării a 34 de ani de la fondarea organelor securității...
14:15
Rusia deține superioritate numerică covârșitoare pe front, avertizează comandantul-șef ucrainean # Ziarul National
Comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat luni că Rusia dispune, pe linia frontului, de cel puțin "de trei ori mai multe&q...
14:15
Avertisment Promo-LEX: Sondajele neautorizate inundă internetul în campania electorală din Republica Moldova # Ziarul National
Observatorii alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova atrag atenția asupra necesității ca autoritățile să se implice în inve...
14:15
Președintele Maia Sandu continuă să fie politicianul care se bucură de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor, potrivit unui sondaj realizat ...
13:00
Maia Sandu se adresează Parlamentului European: Apărarea democrației în fața noilor provocări europene # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în timpul sesiunii plena...
13:00
MAIA demarează sesiuni de evaluare cu UE pentru alinerea Moldovei la standardele agroalimentare europene # Ziarul National
8 septembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a inițiat astăzi sesiunile de screening bilateral cu Comisia ...
