Moldova și Ucraina nu vor fi decuplate în drumul spre UE, cel puțin deocamdată
Europa Libera Moldova, 8 septembrie 2025 08:00
Moldova și Ucraina nu vor fi decuplate în drumul spre UE, cel puțin deocamdată
• • •
Alte ştiri de Europa Libera Moldova
Acum 30 minute
08:00
Acum o oră
Acum 24 ore
17:00
16:10
Ieri
16:20
12:20
10:10
10:00
09:50
09:50
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
15:00
14:30
14:10
11:20
10:00
08:10
Trump presează Europa în privința petrolului rusesc, în timp ce coaliția încearcă să finalizeze „forța de asigurare” pentru Ucraina # Europa Libera Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, a adoptat un ton combativ față de principalii susținători europeni ai Kievului, spunându-le că ar trebui să exercite o presiune financiară mai mare asupra Rusiei și principalului său aliat, China, pentru a forța Kremlinul să pună capăt războiului împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe. Liderii europeni l-au invitat pe președintele Trump la „reuniunea Coaliției celor dispuși”, a declarat oficialul Casei Albe referitor la convorbirea telefonică din...
4 septembrie 2025
19:20
Marta Kos, în Moldova înainte de alegeri, cu mesaj electoral și vizită la mănăstire # Europa Libera Moldova
Comisara pentru extindere a UE, Marta Kos, a venit pentru a treia oară în Moldova. În plină campanie electorală, ea a spus că cel mai bun răspuns la interferențele Rusiei ar fi victoria forțelor pro-europene la parlamentare. După ce a discutat cu oameni de afaceri și oficiali, Kos se va întâlni și cu clerici....
17:00
Scopul bursei este să ajute jurnaliștii în devenire din această regiune să-și urmeze profesia, în sprijinul pluralismului și independenței presei. Lansată în 2011, bursa se bazează pe convingerea fostului președinte ceh Václav Havel că jurnalismul joacă un rol esențial în contestarea tiraniei și opresiunii, dar și pe experiența RFE/RL de promovare prin jurnalism a unor societăți mai deschise. Bursa este o inițiativă comună a RFE/RL și a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, fiind c...
16:50
14:30
După aproape 20 de ani, cât au stat conservate, monumentele de arhitectură Vila Herța și Casa Kligman din Chișinău vor fi restaurate. Edificiile, care păstrează amprenta Chișinăului de altădată, vor fi reabilitate cu ajutorul guvernului francez. Costurile se ridică la peste șapte milioane de euro....
14:00
09:10
3 septembrie 2025
18:20
Un candidat PAS în fața tinerilor alegători, despre aderarea la UE, relația cu Rusia și reforma justiției # Europa Libera Moldova
În campania electorală pentru parlamentare, am selectat un grup de tineri alegători care le pun întrebări principalilor concurenți electorali în podcastul „Pe Agendă”. Primul invitat este candidatul PAS, Marcel Spatari. El răspunde la întrebările tinerilor legate de pozițiile de politică externă, reforma justiției, economie, inteligență artificială și mediu....
18:20
17:10
15:40
14:40
13:30
12:20
12:10
O piață a fost lovită de o dronă rusă în timp ce voluntarii evacuau localnicii # Europa Libera Moldova
Locuitorii din satele din regiunea Dnipropetrovsk, aflate permanent sub atacuri aeriene rusești, iau, din ce în ce mai des, decizia să-și părăsească casele și să se refugieze în locuri mai sigure, mai la vest. O dronă rusească a lovit zona chiar chiar când veneau voluntari care îi ajutau pe locuitori să plece din aceste localități....
11:40
09:40
08:40
08:10
2 septembrie 2025
17:20
16:50
Ce știm despre poziția partidelor în chestiuni esențiale, care ne afectează viața? # Europa Libera Moldova
Un grup de tineri alegători pun întrebări principalilor concurenți electorali în studioul Europei Libere. Prima discuție – pe 3 septembrie, la ora 18:00, pe Facebook, YouTube și moldova.europalibera.org....
15:50
15:30
12:30
12:00
10:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.