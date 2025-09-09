Oricum împreună. PAS reacționează la înregistrarea audio cu liderul Platformei DA
Anticoruptie.md, 10 septembrie 2025 00:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) califică înregistrarea cu Dinu Plîngău, liderul Platformei DA drept o provocare și se arată hotărât să rămână o echipă unită, care să urmeze pe drumul european. Reacția vine după ce în spațiul public, inclusiv pe Harta Corupției a portalului
Acum 30 minute
00:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) califică înregistrarea cu Dinu Plîngău, liderul Platformei DA drept o provocare și se arată hotărât să rămână o echipă unită, care să urmeze pe drumul european. Reacția vine după ce în spațiul public, inclusiv pe Harta Corupției a portalului
Acum 8 ore
17:40
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic Șor a fost condamnată, luni, la închisoare pe un termen de 5 ani și 6 luni pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate
17:40
Doi viceprimari ai municipiului Comrat sunt cercetați pentru obținerea foloaselor materiale necuvenite de la bugetul public. Procuratura municipiului Cahul și Centru Național Anticorupție (CNA) au desfășurat, marți, percheziții în cazul celor doi viceprimari. Potrivit Procuraturii Generale (PG), materialele cauzei indică asupra unei acțiuni coordonate
Acum 12 ore
14:50
Viitorul Moldovei și democrația depind de vot! Adresarea președintei Moldovei din Parlamentul European # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat moldovenilor de la tribuna Parlamentului European, arătându-se încrezătoare că cetățenii moldoveni vor reuși iarăși, în cadrul alegerilor parlamentare, să facă față provocărilor lansate de „forțe mult mai mari” cu scopul de a periclita parcursul european al țării.„Să
Acum 24 ore
11:00
PROFIL ELECTORAL// Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE): „capcană” pentru Șor, lider sub acoperire și cele 12 legăminte electorale # Anticoruptie.md
Pe parcursul celor doi ani de la re/botezul politic, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) a reușit să ajungă de mai multe ori în gura târgului. Rumorile au fost generate în special de rolul liderei formațiunii, Arina Spătaru, în deconspirarea schemei prin care banii
10:50
Recomandarea Comisiei Europene este de a revedea modelul de salarizare la stat ca să devină mai competitiv cu sectorul privat # Anticoruptie.md
Liderul de echipă al programului europenizare și statul de drept al IPRE, Adrian Ermurachi, a avut amabilitatea de a acorda un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre reforma administrativă și cum ar trebui să arate o arhitectură
10:30
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, a fost reținut, luni, pe aeroportul din Timișoara, fiind acuzat de trădare prin legături cu KGB-ul din Belarus. Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat,
Ieri
00:00
Propaganda se face acum mai mult pe internet și mai puțin la TV, deoarece propaganda a migrat pe zona de online # Anticoruptie.md
Directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu, a oferit un interviu pentru buletinul de politică externă al FES/APE în care am discutat despre implementarea recomandărilor Comisiei Europene în materie de massmedia și libertatea de exprimare. Dialogul a atins și problema autoreglementării în
8 septembrie 2025
22:30
VIDEO: Războiul străin // Proiectul „Vreau să trăiesc„ sau cum sunt întreținuți în Ucraina prizonierii de război # Anticoruptie.md
Au fost înregimentați să lupte în armata rusă în Ucraina fără voința lor, fie că erau condamnați, întemnițați sau în custodia organelor de drept ale Federației Ruse. Unii dintre ei nici nu știau că vor ajunge să lupte în Ucraina. Este istoria multor cetățeni din
14:10
Sondaj// Peste 42% dintre moldoveni nu știu cu cine vor vota la alegerile parlamentare # Anticoruptie.md
42,6% din alegători încă nu au decis cu cine vor vota în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent sau, deși au o opțiune de vot, aceaasta ar putea să se modifice. Totodată, la capitolul încredere în liderii politici, pe locul unu se plasează
11:10
Curățenia în apropierea alegerilor continuă: 60 de percheziții în toată țara legat de finanțare ilegală a partidelor politice # Anticoruptie.md
60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova sunt desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți într-o operațiune ce vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. 15 persoane au fost
08:00
Utilizarea persistentă a Telegram de către Moldova ca platformă de comunicare, în ciuda vulnerabilităților sale de securitate documentate, a permis campanii sofisticate de dezinformare rusească care amenință instituțiile democratice ale țării.Fundația tehnică a vulnerabilităților TelegramÎn iunie 2025, Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și
01:50
PROFIL ELECTORAL: Partidul Social Democrat European: trecutul legat de Vlad Plahotniuc și schimbarea la față # Anticoruptie.md
Partidul Social Democrat European, formațiune politică de centru stânga, reformată pe baza fostului Partid Democrat, condus în perioada 2016 - 2019 de oligarhul Vladimir Plahotniuc, și-a schimbat fața, încercănd o reformatare pentru a scăpa de trecutul pătat. Într-o formulă aproape nouă și cu o denumire proeuropeană, dar
Mai mult de 2 zile în urmă
23:50
23 de concurenți electorali – partide, blocuri și candidați independenți, la alegerile parlamentare // CEC a aprobat ordinea pe buletinul de vot # Anticoruptie.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de sâmbătă, ordinea în care vor fi înscriși concurenții electorali pe buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, instituția a validat modelul și textul buletinului de vot, inclusiv cel destinat exercitării dreptului
23:10
Informații false și manipulatoare. Regia Autosalubritate neagă implicarea în campania electorală # Anticoruptie.md
Regia Autosalubritate din capitală neagă implicarea angajaților săi în campania electorală și spune că informațiile apărute pe rețelele de socializare că aceștia ar fi obligați de conducerea întreprinderii să distribuie materiale informative sunt false și manipulatoare. Asemenea fapte au fost sesizate și pe Harta
22:30
Noua ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău este poloneza Iwona Piorko Bermig, care anterior a ocupat funcția de ambasador al UE în Singapore. Înainte de aceasta, a fost șef de unitate pentru afaceri internaționale în cadrul Direcției Generale Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri a
10:40
Atac rusesc cumplit asupra Ucrainei cu 818 drone și 3 rachete balistice: în Kiev a fost deteriorată clădirea Guvernului # Anticoruptie.md
O nouă noapte de coșmar pentru ucraineni: rușii au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică cel mai puternic atac de la începutul războiului de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei. Rușii au atacat orașe și sate cu 818 drone și 13 de rachete, dintre
6 septembrie 2025
20:00
În localitățile din zece raioane ale Republicii Moldova, situate de-a lungul râului Nistru, prezența celor mai agresive televiziuni rusești de propagandă este dirijată de la Tiraspol. Peste 850 000 de persoane sunt asaltate de 10 canale TV – locale transnistrene și rusești. Din trei puncte,
5 septembrie 2025
16:50
Gratii pentru doi foști lideri democrați. Andronachi - în penitenciar pentru 30 de zile, Plahotniuc - plasat în arest după extrădare # Anticoruptie.md
Fostul deputat Vladimir Andronachi a fost plasat în izolatorul de detenție pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive în privința acestuia. Oamenii legii spun că Andronachi, reținut pe 2 septembrie, ar fi spălat peste 500 de mii de
14:30
Sfatul Maiei Sandu, după întâlnirea cu misiunile internaționale de observare a alegerilor: „Moldovenii trebuie să decidă pentru moldoveni” # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor monitoriza alegerile parlamentare din 28 septembrie: Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Șefa statului a solicitat o monitorizare detaliată pentru a identifica
13:50
Imagine cu impact emoțional. După ce a îndemnat preoții să nu se implice în alegeri, Mitropolitul Vladimir s-a întâlnit cu Marta Kos # Anticoruptie.md
Comisarul European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extidere, Marta Kos, care întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova, s-a întâlnit cu Mitropolitul Vladimir. Discuțiile au avut loc la Palatul Mitropolitan. Întâlnirea are loc la o zi după ce Mitropolia Moldovei
12:40
DOC// Conturile Irinei Vlah, blocate. FISC-ul taie drumul la bani pentru 16 subiecți ai restricțiilor # Anticoruptie.md
Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS) de pe lângă prim-ministru a decis alinierea la sancțiunile internaționale impuse de Guvernul Canadei. Astfel, toate fondurile celor 16 persoane incluse în lista cu sancțiuni, printre care și cele ale liderei partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, urmează să fie
11:50
DOC// „Asistenta personală” a lui Ilan Șor rămâne în lista cu restricții. Decizia instanței # Anticoruptie.md
Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a respins ca fiind neîntemeiată cererea Mariei Albot, președinta Fundației Miron Șor și fost director comercial al rețelei duty free deținută de familia Șor, împotriva Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Apropiata lui Ilan Șor cere anularea ordinului din 25 ianuarie 2024
10:10
Investigarea cazului de agresare a lui Rodion Buruiană, consilierului (PSDE) din satul Boghiceni (raionul Hâncești) de către un consilier raional PAS bate pasul pe loc. Mai mult decât atât, victima a fost interogată după ce cel care l-a lovit, Iurie Zoină, a depus o
00:20
Peste 40 de percheziții au fost efectuate, joi, de oamenii legii în mai multe localități în cadrul unei cauze penale privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Perchezițiile au fost evectuate în comun de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI),
4 septembrie 2025
19:20
Partidul Moldova Mare nu a pierdut toate șansele să intre în campania parlamentară. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins recursul Comisiei Electorale Centrale, în litigiul în care formațiunea cere revizuirea hotărârii prin care nu a fost înregistrată în cursă. Anterior, Curtea de Apel
13:30
DOC// Săptămâna speranței pentru Evghenia Guțul. Avocații săi, cu recursul pus pe rol # Anticoruptie.md
Recursul avocaților Evgheniei Guțul, condamnată de prima instanță la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid Șor, a fost admis. Cererea a fost înregistrată la Curtea de Apel Chișinău, în data de 2 septembire, iar dosarul a fost repartizat cu două zile mai
12:50
Marta Kos, mesaj special pentru Maia Sandu: „UE susține ferm integrarea Moldovei în familia europeană!” # Anticoruptie.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, în cadrul unei vizite oficiale de trei zile pe care o întreprinde la Chișinău. Kos i-a adresat șefei statului mesaje optimiste legate de prespectivele europene ale Republicii Moldova și a felicitat-o pentru ritmul rapid
11:30
DOC// Bătălia judiciară între primarul Ceban și fostul viceprimar Chironda trece la faza... supremă # Anticoruptie.md
Scandalul demisiei între primarul Ion Ceban și fostul viceprimar Victor Chironda a ajuns la etapa... supremă. Chironda are la dispoziție două luni pentru a formula un demers către Curtea Supremă de Justiție, după ce instanța de apel i-a respins, în data de 3 septembrie,
10:50
„Cămătari în lege”, un nou episod. Un consumator acționează în instanță o organizație de creditare nebancară # Anticoruptie.md
Comisia Națională a Pieței FInanciare (CNPF) va reprezenta un cetățean în instanță împotriva organizației de creditare nebancară „TOP LEASING&CREDIT” SRL. Totul, după ce consumatorul s-a plâns că i-au fost încălcate drepturile de consumator, prin introducerea în contract a mai multor clauze abuzive. În investigația Cămătari „în
09:00
PROFIL ELECTORAL// Partidul Național Moldovenesc: unirea pentru integrare, modelul României și noua croială teritorială # Anticoruptie.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt primul scrutin la care Partidul Național Moldovenesc (PNM) și-a anunțat participarea. La doi ani de la fondare, PNM are experiența participării în alegerile locale din 2023, în cadrul cărora președintele formațiunii, Dragoș Galbur, a candidat pentru fotoliul
3 septembrie 2025
16:10
Gazele naturale pe care Energocom le cumpără în avans nu vor mai fi stocate, ci livrate la nevoie. Decizia a fost aprobată pentru a tăia din cheltuielile pentru transportul și depozitarea gazelor. Despre noua modalitate de achiziționare a vorbit directorul întreprinderii, Eugen Buzatu.„Facem achiziții
13:10
DOC// Din ascunziș, Alexandr Nesterovschi își apără averea. Noi demersuri în justiție # Anticoruptie.md
Avocații lui Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei, dar care s-ar ascunde în zona transnistreană de executarea pedepsei, au contestat decizia instanței de apel în procesul deputatului fugar împotriva Autorității Naționale de Integritate (ANI). Inspectorii
11:30
DOC// Se subțiază lista independenților. Activista Dina Carpinschi, susținătoare a invaziei rusești în Ucraina, refuz la Curtea de Apel # Anticoruptie.md
Curtea de Apel Chișinău a respins cererea activistei Dina Carpinschi, care își dorește să candideze independent pentru funcția de deputat. Aceasta s-a adresat în instanță, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a depistat mai multe nereguli în listele de subscripție. Carpinschi este cunoscută pentru
10:20
Ar fi pus la cale o „spălătorie de bani”. Detalii fierbinți despre reținerea fostului deputat Vladimir Andronachi # Anticoruptie.md
Procuratura Anticorupție oferă noi detalii despre reținerea ex-deputatului democrat Vladimir Andronachi. Conform oamenilor legii, acesta a fost reținut pentru 72 de ore, în seara zilei de 2 septembrie 2025. Acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. „Actualmente,
08:20
PROFIL ELECTORAL// Partidul CUB: episodul „la bloc”, milionarul din Londra și prima campanie sub semnul patriotismului liberal # Anticoruptie.md
La nici trei ani de la înființare, după un mariaj nereușit în cadrul blocului Împreună și cu un lider cu un background solid în ceea ce privește activitatea parlamentară, Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a înscris în prima sa competiție pentru fotoliile
2 septembrie 2025
17:50
Între altar și urnă: CEC amintește despre interzicerea implicării bisericii în campania electorală # Anticoruptie.md
Fețele bisericești din Republica Moldova nu se pot implica în desfășurarea acțiunilor de agitație electorală și cultele religioase nu se pot implica în activități de natură politică sau electorală. Atenționarea vine din partea Comisiei Electorale Centrale (CEC), care reamintește despre obligația respectării Codului electoral
13:10
Patru persoane reținute în dosarul finanțării partidului Irinei Vlah // CNA publică discuții din dosar # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție a plasat în arest preventiv patru persoane cercetate penal în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, unde în dimineața zilei au avut loc descinderi ale ofițerilor CNA și procurorilor de la Procuratura Cahul. Printre cei
11:00
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de marți, cu 60 de percheziții în sudul țării într-o cauză penală privind coruperea electorală, finanțarea ilegalǎ a partidelor politice în proporții deosebit de mari și spălare de bani în proporții deosebit de mari, anunță Inspectoratul General
10:30
Descinderi ale CNA la partidul Irinei Vlah, într-un dosar de corupție // Cum reacționează politiciana # Anticoruptie.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală la mai mulți membri ai Partidul Republican Inima Moldovei, condus de fost bașcană a Găgăuziei Irina Vlah, într-o cauză penală pentru finanțării ilegale a formațiunii politice. Perchezițiile au
09:20
PROFIL ELECTORAL// Partidul Democrația Acasă: trei campanii parlamentare fără mandate, MEGA interese și trena AUR-istă # Anticoruptie.md
Partidul Democrația Acasă a participat la trei scrutine parlamentare desfășurate după înregistrarea ca formațiune politică în anul 2011. Cele trei tentative de accedere în Parlament au eșuat însă. Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și-a desemnat 88 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Lista
1 septembrie 2025
14:50
Aceasta este realitatea: manualele frecvent folosite – limba română, matematică – încep a se uza cu mult înainte de termenul oficial de 4–5 ani, dar trebuie să-și continue „misiunea” și după ce „le expiră termenul”.În fiecare început de toamnă, în multe clase din Republica
14:50
PROFIL ELECTORAL// Partidul Acțiune și Solidaritate: sânge nou, vechile restanțe și fereastra spre Europa # Anticoruptie.md
Intrat în politică pe valul luptei antioligarhice, anticorupție și al nevoii de resetare a justiției, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a guvernat patru ani țara, merge în scrutinul din 28 septembrie cu un nou obiectiv - semnarea Acordului de aderare la Uniunea Europeană până în 2028.
31 august 2025
15:50
În cei 34 de ani de independență, presa din Republica Moldova și-a câștigat treptat statutul de „a patra putere în stat”, însă rămâne vulnerabilă în fața propagandei și dezinformării. Experții avertizează că, în mâinile unor politicieni, adesea ghidați și finanțați din exterior, mass-media poate
14:50
Maia Sandu, alături de Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională: „Limba română ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre” # Anticoruptie.md
De Ziua Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, au deschis cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat aproximativ 2000 de
10:20
Președintele României, Nicușor Dan, a venit la Chișinău, în prima sa vizită oficială, la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a participa la festivitățile dedicate Zilei Limbii Române. În dimineața zilei el a fost întâmpinat la Președinție de Maia Sandu. „Domnule Președinte Nicușor Dan, ne
30 august 2025
22:30
Directorul Spitalului Clinic din Bălți și adjunctul său, concediați, după descinderile CNA # Anticoruptie.md
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză și adjunctul său au fost demiși sâmbătă din funcție, după ce vineri angajații CNA i-au reținut pentru 72 de ore, pentru corupție, abuz în serviciu și trafic de influență. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala
16:20
Bărbații domină capetele de listă ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament # Anticoruptie.md
Bărbații domină locurile de frunte în listele electorale ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament din 28 septembrie, chiar dacă femeile ocupă 44,5 la sută din locuri, în conformitate cu legislația în vigoare care obligă partidele să asigure o cotă de 40
15:20
Descinderi la Spitalul Clinic din Bălți // Conducerea instituției, reținută pentru corupție # Anticoruptie.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins vineri la mai multe locații din municipiul Bălți, vizând conducerea Spitalului clinic municipal. Directorul instituției, Gheorghe Brânza, vicedirectorul și mai mulți angajați cu funcții de răspundere au fost reținuți pentru acte de corupție. .NordNews scrie că Gheorghe Brânza nu ar
14:40
De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Republica Moldova s-a confruntat cu o intensificare fără precedent a atacurilor cibernetice, inclusiv atacuri repetate asupra site-urilor guvernamentale. Această realitate confirmă modul în care tensiunile geopolitice se reflectă în spațiul digital și arată de ce un
