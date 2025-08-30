Directorul Spitalului Clinic din Bălți și adjunctul său, concediați, după descinderile CNA
Anticoruptie.md, 30 august 2025 22:30
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brânză și adjunctul său au fost demiși sâmbătă din funcție, după ce vineri angajații CNA i-au reținut pentru 72 de ore, pentru corupție, abuz în serviciu și trafic de influență. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala
Acum 2 ore
22:30
Acum 8 ore
16:20
Bărbații domină capetele de listă ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament # Anticoruptie.md
Bărbații domină locurile de frunte în listele electorale ale formațiunilor politice antrenate în campania electorală pentru Parlament din 28 septembrie, chiar dacă femeile ocupă 44,5 la sută din locuri, în conformitate cu legislația în vigoare care obligă partidele să asigure o cotă de 40
Acum 12 ore
15:20
Descinderi la Spitalul Clinic din Bălți // Conducerea instituției, reținută pentru corupție # Anticoruptie.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins vineri la mai multe locații din municipiul Bălți, vizând conducerea Spitalului clinic municipal. Directorul instituției, Gheorghe Brânza, vicedirectorul și mai mulți angajați cu funcții de răspundere au fost reținuți pentru acte de corupție. .NordNews scrie că Gheorghe Brânza nu ar
14:40
De la invazia Rusiei în Ucraina în 2022, Republica Moldova s-a confruntat cu o intensificare fără precedent a atacurilor cibernetice, inclusiv atacuri repetate asupra site-urilor guvernamentale. Această realitate confirmă modul în care tensiunile geopolitice se reflectă în spațiul digital și arată de ce un
14:40
Mezeiks, mesaj de rămas bun: „Republica Moldova nu mai este doar un partener, o vedem ca pe un viitor stat membru al Uniunii Europene” # Anticoruptie.md
„Moldova a devenit mai puternică, mai încrezătoare, mai rezistentă și mai europeană. A devenit mai cunoscută lumii – și nu din cauza miliardelor furate în trecut, ci pentru curajul și hotărârea de a merge înainte, în pofida tuturor încercărilor din exterior de a o
12:10
16 persoane, printre care Irina Vlah, Evghenia Guțul și Victoria Furtună, completează lista de sancțiuni impusă de Canada # Anticoruptie.md
Guvernul Canadei a inclus în lista de interdicție a persoanelor care încalcă „pacea și securitatea internațională” și au legătură cu Rusia, ca urmare a rolului pe care l-au jucat în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova, 16 persoane și două entitiți juridice din
12:10
După Canada, Chișinăul sancționează încă doi propagandiști ai Kremlinului și grupării Șor pentru manipulare și destabilizare # Anticoruptie.md
Încă doi cetățeni ai Republicii Moldova au fost incluși pe lista persoanelor sancționate pentru subminarea suveranității și participarea la acțiuni de destabilizare în interesul Rusiei și al grupărilor criminale. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean într-o postare pe Facebook. Este vorba despre Dmitri Buimistru,
Ieri
10:40
Liderii europeni, Emnanuel Macron, președintele Franței, Friedrich Merz, cancelarul german, și Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, aflați la Chișinău, pe 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, au condamnat răboiul din Ucraina și s-au pronunțat pentru o integrare cât mai rapidă a Republicii Moldova. Cei trei s-au
10:20
Numărul victimelor din atacul de la Kiev a ajuns la 22 // Reacții ale oficialilor europeni # Anticoruptie.md
Numărul persoanelor ucise în atacul din noaptea spre 28 august asupra orașului Kiev a ajuns la 20, potrivit autorităților ucrainene, iar al răniților e de peste 50. Amintim că Rusia a atacat capaitala Ucrainei cu rachete balistice și drone în peste 20 de locații, toate rezidențiale.
10:10
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor cere o anchetă internațională privind uciderea a cinci jurnaliști în Gaza # Anticoruptie.md
Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a emis vineri o declarație în care solicită o anchetă independentă privind uciderea a cinci jurnaliști de către Israel prin atacuri multiple asupra Spitalului Nasser din Gaza, pe 24 august. La 26 august, peste 400 de jurnaliști și-au exprimat solidaritatea cu jurnaliștii
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei, la Chișinău: Europa unită sprijină independența și integrarea europeană a Republicii Moldova # Anticoruptie.md
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk – trei lideri europeni au venit, miercuril, la Chișinău, de Ziua Independenței Republicii Moldova, să transmită sprijinul lor ferm pentru viitorul european al țării noastre.Prezența liderilor europeni de ziua națională reprezintă un
13:40
Maia Sandu, de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Tot ce faci tu înseamnă Moldova. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă” # Anticoruptie.md
Republica Moldova marchează, la 27 august, 34 de ani de la proclamarea independenței, un moment important pentru istoria și destinul țării noastre. Cu acest prilej, conducerea de vârf a statului a participat la ceremoniile de depunere de flori la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului
13:30
Fost candidat la o primărie din Dondușeni, condamnat penal pentru mită electorală //Amenda, de 33 de ori mai mare decât mita oferită # Anticoruptie.md
Un fost candidat la o primări din raionul Dondușeni a fost condamnat penal pentru că a oferit mită la trei consăteni, ca să-l voteze în turul II la algeriel locale. Candidatul nu a mai obținut funcția de primar, dar amenda care urmează să o
26 august 2025
21:10
Aproximativ 400 de persoane, reprezentanți ai organizațiilor media belgiene, europene și internaționale, s-au adunat marți, 26 august, la Mont des Arts din Bruxelles, pentru a-și exprima solidaritatea cu jurnaliștii uciși în Fâșia Gaza de armata israeliană. Evenimentul a fost organizat de Federația Internațională a
16:50
Lista substanțelor și amestecurilor chimice interzise va fi revizuită // Jucăriile pentru copii vor fi supuse unui control riguros # Anticoruptie.md
Ministerul Mediului a lansat consultări publice pe marginea Listei substanțelor și amestecurilor chimice interzise și restricționate. Documentul urmeazăî a fi aprobat printr-o hotărâre de Guvern și face parte din acțiunile Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană 2025–2029 și ale Planului Național de Reglementare
16:20
Mai puține E-uri importate: Guvernul stabilește noi reguli privind suplimentele alimentare, pentru creșterea siguranței consumatorilor # Anticoruptie.md
Guvernul a aprobat modificarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare, cu scopul de a consolida protecția sănătății publice și de a alinia legislația națională la standardele internaționale în domeniu. Noile reglementări vizează, în principal, garantarea introducerii pe piață a suplimentelor alimentare sigure, prin stabilirea unor cerințe
14:40
Partidul Național Moldovenesc, înregistrat în cursa electorală: cine sunt cei 55 candidați # Anticoruptie.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) și-a prezentat oficial lista celor 55 de candidați care vor participa la alegerile parlamentare din această toamnă, după ce aceasta a fost înregistrată de Comisia Electorală Centrală. Alegerile parlamentare din Republica Moldova vor avea loc la 28 septembrie 2025.Potrivit formațiunii, lista
25 august 2025
13:00
Sinteza săptămânală a CNA: 11 dosarele penale, patru persoane reținute și bunuri infracționale de 4,3 ml lei sechestrate # Anticoruptie.md
CNA a pornit pe parcursul săptămânii trecute 11 cauze penale noi și a remis procurorilor cu propunere de soluționare alte 18 dosare penale. Patru persoane au fost plasate în izolatorul CNA, iar 9 învinuiți în dosarele gestionate de Centru se află în penitenciare. Agenția de
11:30
Maia Sandu, despre Pactul Ribbentrop-Molotov: „Și astăzi vedem încercări de a redesena granițe cu forța” # Anticoruptie.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la 86 ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, între Germania Nazistă și Uniunea Sovietică, a calificat acel documente drept unul în care „două regimuri totalitare au decis să împartă lumea, ignorând dreptul popoarelor la libertate și demnitate, iar consecințele
09:20
Tiraspolul, cu mâna pe butonul propagandei. Cum ajung canalele rusești în dreapta Nistrului # Anticoruptie.md
În localitățile din zece raioane ale Republicii Moldova, situate de-a lungul râului Nistru, prezența celor mai agresive televiziuni rusești de propagandă este dirijată de la Tiraspol. Peste 850 000 de persoane sunt asaltate de 10 canale TV – locale transnistrene și rusești, unde cei mai
24 august 2025
18:30
Ilie Bolojan, la Chișinău: Vom construi noi punți care să ne apropie și mai mult // Control comun la vama Giurgiulești-Galați # Anticoruptie.md
Premierul României, Ilie Bolojan, se află, sâmbătă într-o vizită în R.Moldova. Oficialul român a fost întâlnit de premierul moldovean, Dorin Recean, la punctul de trecere a frontierei Leușeni Albița, unde cei doi prim-miniștri au discutat aspectele care țin de colaborarea economică, de proiectele mari
23 august 2025
20:00
Cum pune în pericol supravegherea prin dispozitive mobile libertatea presei și disidența politică # Anticoruptie.md
Capacitățile de criminalistică cibernetică, care transformă investigațiile penale, creează riscuri de supraveghere fără precedent pentru jurnaliști și disidenți politici. Urma digitală lăsată de smartphone-uri a devenit o sabie cu două tăișuri în democrații, oferind forțelor de ordine instrumente puternice, dar punând în pericol libertatea
12:40
Salariile moldovenilor sunt astăzi de peste două ori mai mari decât în anii ’90, însă pensiile abia recuperează puterea de cumpărare pierdută după prăbușirea economică de la începutul tranziției, constată expertul economic Veaceslav Ioniță, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, într-o analiză economică recentă. La
02:50
Tradiția umbrește egalitatea: „În Moldova se amplifică atitudinea negativă față de implicarea femeilor în politică” # Anticoruptie.md
Legile evoluează, dar stereotipurile de gen persistă. Aceasta este una dintre concluziile unui studiu cu genericul „Când tradiția umbrește egalitatea”, lansat săptămâna aceasta de Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Autorii studiului spun că în societatea se „amplifică atitudinile negative față de implicarea femeilor în politică”, în ciuda cotelor de
02:30
Operațiuni de sabotaj rusesc în întreaga Europă // Numărul atacurilor menite să destabilizaze guverne europene a crescut de patru ori # Anticoruptie.md
Rusia și-a intensificat dramatic operațiunile de sabotaj în întreaga Europă, numărul atacurilor menite să destabilizaze guverne europene crescând aproape de patru ori din 2023. Acestea sunt constatări ale ultimului raport făcut de Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra, care analizează o serie de tehnici și
01:50
Facilita obținerea gradelor de dizabilitate // Un doctor de la Spitalul raional Florești, trimis în judecată pentru corupție # Anticoruptie.md
Un șef de secție din cadrul Spitalului raional Florești a fost trimis în judecată, pentru corupere pasivă și trafic de influență. Doctorul ar fi pretins și primit bani pentru a facilita obținerea gradelor de dizabilitate pentru anumite persoane. Acuzațiile asupra doctorului, potrivit procurorilor, se încadrează în
22 august 2025
21:10
Avere nejustificată de peste 2 milioane de lei // Cine e funcționarul prins în plasa ANI # Anticoruptie.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Serviciului Vamal, stabilindu-se duferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 2 milioane 27 mii 738 lei.Diferența a fost constatată între averea
14:20
Macron, Merz și Tusk, de Ziua Independenței, vor fi la Chișinău // De Ziua Limbii Române va veni și Nicuțor Dan # Anticoruptie.md
Pe 27 august 2025, de Ziua Independenței Republicii Moldova, la invitația președintei Maia Sandu, la Chișinău vor veni Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Pe 31 august 2025, de Ziua Limbii Române, va veni la Chișinău Președintele României,
12:40
Munca „la negru” lovește agricultura și construcțiile: mii de cazuri depistate în 2025 # Anticoruptie.md
Fenomenul muncii nedeclarate este în scădere, potrivit ultimelor analize oficiale, însă cifrele rămân alarmante: peste 4.700 de cazuri depistate în 2025. Agricultorii, muncitorii în construcții și angajații din HoReCa sunt cei mai vulnerabili.Numărul cazurilor de muncă nedeclarată rămâne ridicat în Republica Moldova. De la
11:40
Fostul ministru al Justiției Vladimir Cebotari, inclus de SIS în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc # Anticoruptie.md
Fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari, soția sa, sora și cumnatul au fost incluși într-o, cercetat penal în Moldova, și reținut în Grecia de Interpol. Lista este făcută de Serviciul de Informații și Securitate, care a publicat un nou ordin în acest sens în Monitorul Oficial,
11:20
Noul procuror general va fi Alexandru Machidon // Cine este el, cariera, averea și activitatea profesională # Anticoruptie.md
Alexandru Machedon, fost adjunct al procurorului-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a asigurat timp de cinci luni interimatul la conducerea Procuraturii Generale va fi procurore general al Republicii Moldova. Candidatura lui a fost selectată de Consiliul Superior al
21 august 2025
22:50
BERD acordă Moldovei un grant de două milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare # Anticoruptie.md
Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare ( BERD) va acorda Republicii Moldova un grant de 2,113 milioane de dolari pentru îmbunătățirea serviciilor medicale de prevenire și reabilitare. În acest sens, Guvernul de la Chișinău a aprobat în ședința din 20 august semnarea Acordului de
22:40
Comisia de Evaluare a Judecătorilor se extinde // Trei complete de evaluare și trei evaluatori noi # Anticoruptie.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor se exinde: la ultima ședință a fost actualizată structura completelor de evaluare, prin redenumirea celor două complete existente și crearea a trei complete noi. Această măsură este determinată de extinderea componenței Comisiei la 9 membri, față de 6 anterior, și
15:50
Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, arestat în Grecia în iulie, după șase ani de autoexil, generează atât așteptări, cât și incertitudini la Chișinău. Cu mai mult de o lună rămasă până la alegerile legislative din 28 septembrie, revenirea lui Plahotniuc, chiar dacă încătușat, reprezintă unul dintre cele
14:40
În curând începe campania electorală. Eu sunt judecător și, prin lege, nu am dreptul să îmi exprim preferințele politice. Nu am făcut-o niciodată și nu o voi face. Acest mesaj este pentru toți: candidați independenți, partide, blocuri.1. Arătați respect — vorbiți concret.Spuneți ce veți
10:10
Câte un fals la fiecare două zile a fost publicat în prima jumătate a lunii august pe canalele moldovenești de Telegram, inclusiv cele cu audiențe importante. Cel puțin așa arată o monitorizare realizată de portalul Mediacritica al Centrului de Jurnalism Independent (CJI). Publicarea sistematică a falsurilor nu este întâmplătoare,
20 august 2025
22:30
Bătălie grea la parlamentare: 50 de concurenți electorali - partide și candidați independenți se vor bate pentru un fotoliu de deputat # Anticoruptie.md
Bătălie grea pentru parlamentarele din septembrie curent: 50 de concurenți electorali, partide, blocuri și candidați independenți au depus dosarele pentru înregistrare în cursa electorală. Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că pe 19 august 2025, la ora 17.00, s-a încheiat termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea
22:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a blocat un nou cont bancar al Victoriei Furtună, președinta Partidului Politic Moldova Mare, fost procuror anticorupție și candidată la alegerile prezidențiale din 2024. Decizia, semnată de șefa Fiscului, Olga Golban, a fost publicată marți în Monitorul Oficial. Un
21:40
22 de drone și o rachetă, trimise de Rusia la hotar cu România în noaptea de marți spre miercuri //Aviația militară, în alertă # Anticoruptie.md
Cel puțin 22 de drone rusești de proveniență iraniană și o rachetă balistică au atacat în noaptea de marți spre miercuri Ucraina în regiunile Odesa și Ismail. Bubuiturile și incendiile izbucnite în urma atacului s-au auzit și văzut de pe teritoriul României. Forțele Aeriene
19 august 2025
18:10
Știți că, dintre drepturile omului, există unul singur care este absolut din punct de vedere juridic — fără excepții și fără limitări?Dacă credeți că este vorba despre dreptul la viață, trebuie spus limpede: nu este absolut. Legea admite situații strict delimitate de folosire a
14:40
Negocieri pentru Ucraina la Casa Albă // Zelensky: „Un pas semnificativ către încheierea războiului și asigurarea securității Ucrainei” # Anticoruptie.md
„Garanțiile de securitate” pentru Ucraina, furnizate de țările europene în coordonare cu SUA. Acesta ar fi cel cel mai important rezultat al discuțiilor de luni de la Casa Albă, dintre președintele SUA Donald Trump și președintele Ucrainei Volodimir Zelenky, care a fost însoțit de
14:10
Banca Națională scoate la discuții publice proiectul Strategiei naționale de incluziune financiară # Anticoruptie.md
Banca Națională a Moldovei a expus pentru discuții publice proiectul Strategiei Naționale de Incluziune Financiară a Republicii Moldova (SNIF 2030), document elaborat în premieră. Inițiativa de elaborare a Strategiei Naționale de Incluziune Financiară a Republicii Moldova (SNIF 2030) a fost validată pe data de 14 august
14:00
Investigație The Insider // Vinăriile italiene din cercul lui Putin: Corupție, lux și subvenții UE # Anticoruptie.md
O investigație jurnalistică realizată de The Insider și IRPIMEdia, din Italia, dezvăluie că membri ai elitei ruse, inclusiv foști colegi KGB ai lui Putin, persoane din interiorul Kremlinului, producători de arme și oligarhi sancționați, au achiziționat în liniște cel puțin 15 crame de lux și
13:10
Cine este arhitectul-șef al raionului Hâncești, vizat în 11 dosare pentru corupție, la care CNA a descins cu percheziții # Anticoruptie.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară acțiuni procesual-penale în 11 dosare pornite pe fapte de corupere pasivă și trafic de influență, în care este vizat arhitectul-șef al raionului Hâncești. Surse neoficiale de la Hâncești au precizat pentru
12:40
Partidul Social Democrat European (PSDE) a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea condusă de Tudor Ulianovschi a fost înregistrată cu lista de candidați ai PSDE pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și
01:50
Bilanțul săptămânal al CNA: Condamnări, percheziții și sechestre în valoare de peste 1,2 milioane de lei aplicate pe bunuri ilicite # Anticoruptie.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat, în săptămâna precedentă, o serie de acțiuni importante pe domeniul combaterii și prevenirii corupției, în urma cărora au fost aplicate sechestre semnificative, efectuate percheziții în dosare de rezonanță și pronunțate sentințe împotriva unor persoane publice.Printre cele mai importante
01:40
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au reținut luni un lot de marfă, constituit din 3 504 etichete din cauciuc, ce nu au fost declarate autorității vamale. Poliția de frontieră a comunicat că produsele erau destinate unor obiecte și piese asociate unui brand de jucării
18 august 2025
23:10
Cinci judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul la Parlament // Opoziția parlamentară a protestat # Anticoruptie.md
Cei cinci judecători ai Curții Constituționale, Liuba Șova, Nicolae Roșca, Domnica Manole, Sergiu Litvinenco și Ion Malanciuc, au depus duminică, 17 august, jurământul de accedere în funcție, într-o ședință specială a Parlamentului, reunit cu această ocazie. Jurământul a fost depus în fața șefei statului,
18:00
Analiză // Alexandru Tănase: „Rusia lui Putin nu e doar un stat agresor, ci un laborator al fascismului în forma sa pură” # Anticoruptie.md
„Rusia lui Putin nu e doar un stat agresor, ci un laborator al fascismului în forma sa pură”, scrie fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-o analiză pe marginea întâlnirii președțnilor SUA și Rusiei în Alaska. „Ceea ce vedem astăzi în Ucraina nu e
14:00
Mașinăria de propagandă a Kremlinului împotriva R.Moldova, activată în peste 900 de conturi pe YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads // Studiu # Anticoruptie.md
Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă enormă pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă. Comunitatea „WatchDog.MD” a identificat o rețea din 910 conturi pe toate platformele menționate, care distribuie narative ale
