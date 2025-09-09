Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului European: „Doar un guvern pro-european poate duce Republica Moldova în Uniunea Europeană”
ProTV.md, 9 septembrie 2025 22:20
Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului European: „Doar un guvern pro-european poate duce Republica Moldova în Uniunea Europeană”
• • •
Acum 5 minute
23:10
Războiul din Fâșia Gaza se poate încheia „imediat”, susține Benjamin Netanyahu după atacul din Doha. În ce condiții
23:10
Croația, Elveția și Danemarca au reușit victorii la scor, iar cel mai surprinzător rezultat s-a înregistrat la Priștina, acolo unde Kosovo a învins-o pe Suedia - VIDEO
Acum 30 minute
22:50
Ucraina răspunde atacului cu rachete al Rusiei printr-o ofensivă asupra centrelor militare din Donețk. Noi sancțiuni internaționale se pregătesc împotriva Kremlinului - VIDEO
22:50
După eșecul dureros cu Israel, naționala Moldovei speră la o surpriză în Norvegia, în fața lui Erling Haaland - VIDEO
Acum o oră
22:20
Siegfried Mureșan, în plenul Parlamentului European: „Doar un guvern pro-european poate duce Republica Moldova în Uniunea Europeană”
Acum 2 ore
22:10
„Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul preşedintelui Poloniei, care îl indică pe „singurul lider al lumii libere” ce poate forța Rusia să negocieze
22:00
Nou premier desemnat în Franța după căderea guvernului. Numele anunțat de președintele Macron
22:00
Germania va furniza Ucrainei mii de drone cu rază lungă pentru „lovituri în profunzime împotriva mașinăriei de război rusești”
22:00
„Inacceptabil, oricare ar fi motivul”. Cum reacționează liderii europeni la atacul Israelului în Qatar
21:50
Șoferiță, prinsă la volan cu un cocktail de droguri, pe o stradă din capitală. Ce spune poliția - VIDEO
21:50
Președintele Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic Șor - condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare. Detaliile PA - VIDEO
21:40
Doi viceprimari din Comrat - cercetați pentru abuz de serviciu: Unul a fost reținut pentru 72 de ore - VIDEO
21:40
Tauber și alți membri din gruparea „Șor”, în vizorul FSB, după ce ar fi deturnat circa 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova pentru destabilizări în Moldova - VIDEO
21:40
Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, principalul aeroport al țării a fost închis. Armata face apel la calm după ce clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari - VIDEO
21:30
Un diplomat belarus - expulzat. Noi detalii de la Serviciile secrete cehe despre rețeaua de spionaj care lucra pentru KGB-ul belarus, în care era implicat fostul șef-adjunct al SIS - VIDEO
Acum 4 ore
20:40
Și Polonia anunță arestarea unui „agent din Belarus”. Varșovia a cooperat cu serviciile de informații din România
20:40
Cine sunt liderii Hamas vizați de bombardamentul neașteptat al Israelului în Doha. Primele informații despre persoanele ucise
20:30
Circulația rutieră în apropierea localității Mălăiești va fi suspendată temporar în această seară. Poliția intervine într-un dosar penal legat de un accident rutier soldat cu deces
20:00
Tentativă de evadare în timpul perchezițiilor: Tânărul filmat în plină fugă ar fi membru al unei rețele de escrocherii online
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.09.2025
19:50
Greva generală din Franța lovește transportul și serviciile publice. Ambasada Moldovei emite atenționare de călătorie
Acum 6 ore
19:00
Într-o reacție neobișnuit de rapidă după atacul Israelului asupra Qatarului, Papa Leon avertizează: „Există o știre foarte gravă în acest moment”
18:50
Procurorii români cer 30 de zile de arest preventiv pentru fostul adjunct SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - VIDEO
18:20
Vladimir Meleca, liderul PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de autoritățile separatiste, cele din urmă i-ar înaintat un dosar penal
18:20
Siegfried Mureșan: „Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-un satelit pentru războiul său împotriva democrațiilor europene”
17:50
Zinaida Popa, oficial director general la Moldexpo. A fost singurul candidat admis în etapa finală a concursului
17:50
Vladimir Meleca, liderul PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de autoritățile separatiste, dar este cercetat penal pentru declarații politice
17:30
Atac fără precedent al Israelului asupra capitalei Qatarului. Explozii puternice la Doha. Anunțul armatei israeliene – VIDEO
17:30
Urmărit de poliție, un tânăr a sărit de la etajul 4 cu portmoneul în mână: „Sari pe copac!”. Imagini ca dintr-un film, surprinse în centrul Chișinăului - VIDEO
17:30
Israelul a lansat operațiunea „Summit de Foc” pentru a decapita la Doha conducerea Hamas
Acum 8 ore
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.09.2025
16:50
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentul European. Reacția eurodeputaților
16:50
Copiii lui Putin. Minori dintr-o regiune rusă au fost puși să simuleze un marș în condiții de război: „Hai, Mașa!” - VIDEO
16:40
„Din motive de securitate națională”. Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive”
16:30
Explozii puternice la Doha, fum se ridică deasupra capitalei Qatarului
16:20
Falsuri, delapidare și salarii fantomă: Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la închisoare după ce a inventat angajați fictivi și a încasat peste 160 de mii de lei din bani publici
16:10
Și-a lăsat mașina în drum și a plecat să-şi facă treburile. Șoferița unui Porsche - identificată de poliție, după ce a blocat circulația pe o bandă din capitală - VIDEO
16:00
Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni
15:40
Președintele filialei PL din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare pe lista aceluiași partid, Vladimir Meleca, ar fi fost reținut de așa-zisele autorități din stânga Nistrului
15:30
Un nou video, creat cu inteligență artificială, care îl înfățișează pe premierul Dorin Recean, circulă pe Facebook și YouTube. Guvernul: „Un FLAS” - VIDEO
Acum 12 ore
15:00
Irina Vlah anunță că va ataca în instanță decizia Consiliul Interinstituțional de Supervizare privind sancțiunile impuse asupra sa: „Dorin, ne vedem în sala de judecată” - VIDEO
14:40
Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, principalul aeroport al țării a fost închis. Armata face apel la calm după ce clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari - VIDO
14:30
Președintele Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic Șor - condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare. Detaliile PA
14:20
Maia Sandu - scăldată în aplauze de deputații europeni și îmbrățișată de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola - VIDEO
13:50
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în UE, acolo unde Moldova este protejată de cea mai mare amenințare - Rusia.” Șefa statului, aplaudată în picioare - VIDEO
13:50
Tauber și alți membri din gruparea „Șor”, în vizorul FSB, după ce ar fi deturnat circa 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova pentru destabilizări în Moldova
13:40
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în UE, acolo unde este protejată de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm - Rusia.” A fost aplaudată de deputații europeni ridicați în picioare - VIDEO
13:40
Marina Tauber și alți membri din gruparea „Șor”, în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia, după ce ar fi deturnat circa 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova
13:30
LIVE. Președintele Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în interiorul UE, acolo unde este protejată de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm - Rusia”
13:30
Afacere cu droguri de jumătate de milion de lei, eșuată. Trei persoane reținute, în capitală. Unul dintre ei, plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
