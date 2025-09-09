Greva generală din Franța lovește transportul și serviciile publice. Ambasada Moldovei emite atenționare de călătorie
ProTV.md, 9 septembrie 2025 19:50
Greva generală din Franța lovește transportul și serviciile publice. Ambasada Moldovei emite atenționare de călătorie
Acum 10 minute
20:00
Tentativă de evadare în timpul perchezițiilor: Tânărul filmat în plină fugă ar fi membru al unei rețele de escrocherii online # ProTV.md
Tentativă de evadare în timpul perchezițiilor: Tânărul filmat în plină fugă ar fi membru al unei rețele de escrocherii online
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.09.2025
Acum 30 minute
19:50
Greva generală din Franța lovește transportul și serviciile publice. Ambasada Moldovei emite atenționare de călătorie # ProTV.md
Greva generală din Franța lovește transportul și serviciile publice. Ambasada Moldovei emite atenționare de călătorie
Acum 2 ore
19:00
Într-o reacție neobișnuit de rapidă după atacul Israelului asupra Qatarului, Papa Leon avertizează: „Există o știre foarte gravă în acest moment” # ProTV.md
Într-o reacție neobișnuit de rapidă după atacul Israelului asupra Qatarului, Papa Leon avertizează: „Există o știre foarte gravă în acest moment”
18:50
Procurorii români cer 30 de zile de arest preventiv pentru fostul adjunct SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - VIDEO # ProTV.md
Procurorii români cer 30 de zile de arest preventiv pentru fostul adjunct SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - VIDEO
18:20
Vladimir Meleca, liderul PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de autoritățile separatiste, cele din urmă i-ar înaintat un dosar penal # ProTV.md
Vladimir Meleca, liderul PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de autoritățile separatiste, cele din urmă i-ar înaintat un dosar penal
18:20
Siegfried Mureșan: „Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-un satelit pentru războiul său împotriva democrațiilor europene” # ProTV.md
Siegfried Mureșan: „Rusia vrea să transforme Republica Moldova într-un satelit pentru războiul său împotriva democrațiilor europene”
Acum 4 ore
17:50
Zinaida Popa, oficial director general la Moldexpo. A fost singurul candidat admis în etapa finală a concursului # ProTV.md
Zinaida Popa, oficial director general la Moldexpo. A fost singurul candidat admis în etapa finală a concursului
17:50
Vladimir Meleca, liderul PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de autoritățile separatiste, dar este cercetat penal pentru declarații politice # ProTV.md
Vladimir Meleca, liderul PL din stânga Nistrului, a fost eliberat de autoritățile separatiste, dar este cercetat penal pentru declarații politice
17:30
Atac fără precedent al Israelului asupra capitalei Qatarului. Explozii puternice la Doha. Anunțul armatei israeliene – VIDEO # ProTV.md
Atac fără precedent al Israelului asupra capitalei Qatarului. Explozii puternice la Doha. Anunțul armatei israeliene – VIDEO
17:30
Urmărit de poliție, un tânăr a sărit de la etajul 4 cu portmoneul în mână: „Sari pe copac!”. Imagini ca dintr-un film, surprinse în centrul Chișinăului - VIDEO # ProTV.md
Urmărit de poliție, un tânăr a sărit de la etajul 4 cu portmoneul în mână: „Sari pe copac!”. Imagini ca dintr-un film, surprinse în centrul Chișinăului - VIDEO
17:30
Israelul a lansat operațiunea „Summit de Foc” pentru a decapita la Doha conducerea Hamas
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 09.09.2025
16:50
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentul European. Reacția eurodeputaților # ProTV.md
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentul European. Reacția eurodeputaților
16:50
Copiii lui Putin. Minori dintr-o regiune rusă au fost puși să simuleze un marș în condiții de război: „Hai, Mașa!” - VIDEO # ProTV.md
Copiii lui Putin. Minori dintr-o regiune rusă au fost puși să simuleze un marș în condiții de război: „Hai, Mașa!” - VIDEO
16:40
„Din motive de securitate națională”. Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive” # ProTV.md
„Din motive de securitate națională”. Decizia luată de Polonia, cu puțin timp înainte ca doi dintre vecinii săi să demareze „manevre foarte agresive”
16:30
Explozii puternice la Doha, fum se ridică deasupra capitalei Qatarului
16:20
Falsuri, delapidare și salarii fantomă: Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la închisoare după ce a inventat angajați fictivi și a încasat peste 160 de mii de lei din bani publici # ProTV.md
Falsuri, delapidare și salarii fantomă: Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la închisoare după ce a inventat angajați fictivi și a încasat peste 160 de mii de lei din bani publici
16:10
Și-a lăsat mașina în drum și a plecat să-şi facă treburile. Șoferița unui Porsche - identificată de poliție, după ce a blocat circulația pe o bandă din capitală - VIDEO # ProTV.md
Și-a lăsat mașina în drum și a plecat să-şi facă treburile. Șoferița unui Porsche - identificată de poliție, după ce a blocat circulația pe o bandă din capitală - VIDEO
Acum 6 ore
16:00
Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni # ProTV.md
Răzbunarea Ucrainei după atacul rușilor asupra guvernului de la Kiev. Cel mai puternic aliat al Moscovei, vizat de sancțiuni
15:40
Președintele filialei PL din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare pe lista aceluiași partid, Vladimir Meleca, ar fi fost reținut de așa-zisele autorități din stânga Nistrului # ProTV.md
Președintele filialei PL din stânga Nistrului și candidat la alegerile parlamentare pe lista aceluiași partid, Vladimir Meleca, ar fi fost reținut de așa-zisele autorități din stânga Nistrului
15:30
Un nou video, creat cu inteligență artificială, care îl înfățișează pe premierul Dorin Recean, circulă pe Facebook și YouTube. Guvernul: „Un FLAS” - VIDEO # ProTV.md
Un nou video, creat cu inteligență artificială, care îl înfățișează pe premierul Dorin Recean, circulă pe Facebook și YouTube. Guvernul: „Un FLAS” - VIDEO
15:00
Irina Vlah anunță că va ataca în instanță decizia Consiliul Interinstituțional de Supervizare privind sancțiunile impuse asupra sa: „Dorin, ne vedem în sala de judecată” - VIDEO # ProTV.md
Irina Vlah anunță că va ataca în instanță decizia Consiliul Interinstituțional de Supervizare privind sancțiunile impuse asupra sa: „Dorin, ne vedem în sala de judecată” - VIDEO
14:40
Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, principalul aeroport al țării a fost închis. Armata face apel la calm după ce clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari - VIDO # ProTV.md
Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, principalul aeroport al țării a fost închis. Armata face apel la calm după ce clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari - VIDO
14:30
Președintele Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic Șor - condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare. Detaliile PA # ProTV.md
Președintele Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic Șor - condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare. Detaliile PA
14:20
Maia Sandu - scăldată în aplauze de deputații europeni și îmbrățișată de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu - scăldată în aplauze de deputații europeni și îmbrățișată de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola - VIDEO
Acum 8 ore
13:50
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în UE, acolo unde Moldova este protejată de cea mai mare amenințare - Rusia.” Șefa statului, aplaudată în picioare - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în UE, acolo unde Moldova este protejată de cea mai mare amenințare - Rusia.” Șefa statului, aplaudată în picioare - VIDEO
13:50
Tauber și alți membri din gruparea „Șor”, în vizorul FSB, după ce ar fi deturnat circa 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova pentru destabilizări în Moldova # ProTV.md
Tauber și alți membri din gruparea „Șor”, în vizorul FSB, după ce ar fi deturnat circa 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova pentru destabilizări în Moldova
13:40
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în UE, acolo unde este protejată de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm - Rusia.” A fost aplaudată de deputații europeni ridicați în picioare - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu, în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în UE, acolo unde este protejată de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm - Rusia.” A fost aplaudată de deputații europeni ridicați în picioare - VIDEO
13:40
Marina Tauber și alți membri din gruparea „Șor”, în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia, după ce ar fi deturnat circa 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova # ProTV.md
Marina Tauber și alți membri din gruparea „Șor”, în vizorul Serviciului Federal de Securitate din Rusia, după ce ar fi deturnat circa 10 milioane de dolari din fondurile alocate de Moscova
13:30
LIVE. Președintele Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în interiorul UE, acolo unde este protejată de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm - Rusia” # ProTV.md
LIVE. Președintele Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European: „Vrem să ne ancorăm democrația în interiorul UE, acolo unde este protejată de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm - Rusia”
13:30
Afacere cu droguri de jumătate de milion de lei, eșuată. Trei persoane reținute, în capitală. Unul dintre ei, plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Afacere cu droguri de jumătate de milion de lei, eșuată. Trei persoane reținute, în capitală. Unul dintre ei, plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
13:20
LIVE. Președintele Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European: „Moldova organizează cele mai semnificative alegeri în această toamnă” # ProTV.md
LIVE. Președintele Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European: „Moldova organizează cele mai semnificative alegeri în această toamnă”
13:20
Cine sunt cei doi viceprimari de la Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Ar fi pus la cale scheme ilegale pentru a obține bani din bugetul public - VIDEO # ProTV.md
Cine sunt cei doi viceprimari de la Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Ar fi pus la cale scheme ilegale pentru a obține bani din bugetul public - VIDEO
13:10
Atac aerian rusesc asupra regiunii Donețk. Peste 20 de civili au fost uciși. Imagini cu puternic impact emoțional - VIDEO # ProTV.md
Atac aerian rusesc asupra regiunii Donețk. Peste 20 de civili au fost uciși. Imagini cu puternic impact emoțional - VIDEO
13:10
LIVE. Președintele Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # ProTV.md
LIVE. Președintele Maia Sandu ține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației
13:00
Atac aerian rusesc asupra regiunii Donețk. Peste 20 de civili au fost uciși. Reacția lui Zelenski - VIDEO # ProTV.md
Atac aerian rusesc asupra regiunii Donețk. Peste 20 de civili au fost uciși. Reacția lui Zelenski - VIDEO
13:00
Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate. Acestea vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări - FOTO # ProTV.md
Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate. Acestea vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.09.2025
12:40
O dronă rusă atacă pompierii din Kramatorsk. Regiunea Zaporojie, vizată de drone și bombe aeriene - FOTO/VIDEO # ProTV.md
O dronă rusă atacă pompierii din Kramatorsk. Regiunea Zaporojie, vizată de drone și bombe aeriene - FOTO/VIDEO
12:40
Ce conținea racheta balistică Iskander care a lovit guvernul Ucrainei. Oficialii de la Kiev au analizat componentele și au avut o surpriză # ProTV.md
Ce conținea racheta balistică Iskander care a lovit guvernul Ucrainei. Oficialii de la Kiev au analizat componentele și au avut o surpriză
12:40
Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări # ProTV.md
Rusia, China și Mongolia au organizat exerciții militare comune. Ce obiective au vizat cele trei țări
12:40
Donald Trump, declarație controversată despre violența domestică: „Lucruri mai puțin grave. Un bărbat are o mică ceartă cu soția” # ProTV.md
Donald Trump, declarație controversată despre violența domestică: „Lucruri mai puțin grave. Un bărbat are o mică ceartă cu soția”
12:30
Partidul Nostru îi acuză pe cei din PAS că le scot ziarele puse în porțile oamenilor și le pun pe ale lor: „Domnule Radu Marian, de ce ne luați ziarele?” Reacția partidului de guvernământ - VIDEO # ProTV.md
Partidul Nostru îi acuză pe cei din PAS că le scot ziarele puse în porțile oamenilor și le pun pe ale lor: „Domnule Radu Marian, de ce ne luați ziarele?” Reacția partidului de guvernământ - VIDEO
12:30
Șoferiță, prinsă la volan cu un cocktail de droguri, pe o stradă din capitală. Ce spune poliția - FOTO # ProTV.md
Șoferiță, prinsă la volan cu un cocktail de droguri, pe o stradă din capitală. Ce spune poliția - FOTO
12:30
Putin pregătește „un spion în fiecare telefon”. Ce este Max, noua aplicație cu care Kremlinul vrea să înlocuiască WhatsApp și Telegram # ProTV.md
Putin pregătește „un spion în fiecare telefon”. Ce este Max, noua aplicație cu care Kremlinul vrea să înlocuiască WhatsApp și Telegram
12:20
Atenție, locatarii sectorului Buiucani al capitalei. Apa caldă, sistată temporar. Care sunt adresele vizate # ProTV.md
Atenție, locatarii sectorului Buiucani al capitalei. Apa caldă, sistată temporar. Care sunt adresele vizate
12:10
Chișinăul, nemulțumit după ce Tiraspolul a impus noi reguli agricultorilor din Dubăsari. Precizările Biroului politici de reintegrare # ProTV.md
Chișinăul, nemulțumit după ce Tiraspolul a impus noi reguli agricultorilor din Dubăsari. Precizările Biroului politici de reintegrare
Acum 12 ore
12:00
Sute de elevi din stânga Nistrului au început anului școlar cu pregătirii pentru război. Ce activități sunt obligați să facă - FOTO # ProTV.md
Sute de elevi din stânga Nistrului au început anului școlar cu pregătirii pentru război. Ce activități sunt obligați să facă - FOTO
11:50
O echipă de pompieri din Moldova participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență: „BULGARIA 2025” - FOTO # ProTV.md
O echipă de pompieri din Moldova participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență: „BULGARIA 2025” - FOTO
