Un YouTuber cu 1,5 milioane de fani s-a prăbușit și a murit chiar după un live. Ce simptom a manifestat în timp ce era în direct cu abonații

„În ultimele zile, în spaţiul public au fost mai multe polemici la tema: de ce unele persoane din liste de sancţiuni candidează în alegerile parlamentare, iar altor persoane, care sunt doar asociate cu cei din liste de sancţiuni, li s-a refuzat acest drept? Personal, consider că accentele în astfel de polemici sunt puse greşit, iar persoanele din listele de sancţiuni şi cele asociate cu persoane sancţionate nu trebuie comparate. Iar adevărul este că sancţiunile internaţionale şi naţionale nu au nici o relevanţă în contextul participării la alegeri” - a constatat analistul politic Cornel Ciurea într-un editorial.