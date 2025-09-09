CEC: Alegătorii pot solicita certificatul pentru drept de vot la alegerile parlamentare
Moldpres, 9 septembrie 2025 18:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reședința temporară valabilă, pot solicita un certificat pentru drept de vot.
• • •
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
Europarlamentarul Siegfried Mureșan avertizează: Moscova va încerca să influențeze alegerile din Republica Moldova # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Comitetului de asociere UE-Republica Moldova, s-a declarat marți convins că Federația Rusă va încerca să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova de pe 28 septembrie, folosind toate instrumentele pe care ...
Acum 2 ore
17:20
Republica Moldova și-a prezentat experiența în tranziția verde la conferința Cleantech Days 2025 de la Istanbul # Moldpres
Republica Moldova a fost prezentă la conferința internațională Cleantech Days 2025, desfășurată săptămâna trecută la Istanbul, unde a împărtășit experiența și practicile în procesul de tranziție verde. Evenimentul a reunit peste 150 de participan...
17:20
Discursul Maiei Sandu în Parlamentul European: Un semnal pentru sprijinul UE în apărarea democrației în Republica Moldova # Moldpres
Discursul președinteie Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut un imapct semnificativ la nivel european, a declarat pentru MOLDPRES Iulian Groza, directorul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE). Expertul a subliniat că mesajul a evidențiat poziția Rep...
17:20
Cetățenii din 12 localități ale raionului Dubăsari vor beneficia de mai multă siguranță odată cu edificarea unei noi unități de salvatori și pompieri în localitatea Holercani. Proiectul, cu o valoare de aproximativ 8,9 milioane lei, este finanțat din bugetul de...
17:00
Uniunea Europeană consolidează reziliența democratică a Republicii Moldova prin desfășurarea Echipei de Răspuns Rapid în domeniul Hibrid # Moldpres
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) a anunțat desfășurarea Echipei de Răspuns Rapid în domeniul Hibrid (ERRH) în Republica Moldova, ca parte a eforturilor UE de a sprijini partenerii în fața riscurilor și amenințărilor hibride, inclusiv d...
16:50
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a transmis contribuția Republicii Moldova pentru Raportul de Extindere 2025 al Comisiei Europene # Moldpres
Viceprim-ministrul Cristina Gherasimov a transmis astăzi, la Bruxelles, contribuția Republicii Moldova pentru Raportul anual de extindere al Comisiei Europene, document care evaluează progresul țărilor candidate la aderarea la UE, transmite MOLDPRES.Cristina Gherasimov a...
16:50
R. Moldova și Grecia au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării economice în cadrul Planului de Creștere al UE # Moldpres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a semnat un Memorandum de Înțelegere cu Republica Elenă, pentru a consolida cooperarea bilaterală în implementarea Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, transmite MOLDPRES....
Acum 4 ore
16:30
Presa israeliană relatează că avioane de luptă israeliene au efectuat un atac aerian în capitala Qatarului, vizând conducerea de vârf a organizației Hamas, transmite MOLDPRES.Potrivit surselor citate, lovitura a avut loc în momentul în care ...
16:10
Doamnă Președintă, dragă Roberta Metsola,Onorați membri ai Parlamentului European,Vă mulțumesc pentru această invitație.Este o mare onoare să vorbesc în această casă a democrației în numele oamenilor din Moldova.Astăzi, aș vrea să mă a...
16:10
FILIT revine la Chișinău cu a III-a ediție. Patru zile de literatură, ateliere și spectacole culturale, între 25 și 28 septembrie # Moldpres
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău cu ediția CHILL Edition, între 25 și 28 septembrie 2025, aducând în Republica Moldova zeci de nume sonore ale litera...
15:40
Forumul Economic România – Republica Moldova: Lansarea Indexului Antreprenoriatului Feminin la Chișinău # Moldpres
Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice și ai societății civile din România și Republica Moldova se vor reuni la Chișinău, pe 17 septembrie, la Forumul Economic România – Republica Moldova F.E.R.M., organizat de Patronatul European...
15:30
Premierul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare UE la Chișinău, Iwona Piórko # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Oficialii au discutat despre proiectele realizate în țara noastră cu sprijinul UE, care au contribuit la dezvoltarea infrastructu...
15:20
Fosta directoare a unui centru de plasament, condamnată la șapte ani de închisoare pentru delapidare # Moldpres
Fosta directoare a unui centru de plasament a fost condamnată la șapte ani de închisoare, dintre care trei ani și 6 luni cu executare, pentru delapidarea a peste 160 000 de lei. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Pro...
15:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează opinia publică în legătură cu distribuirea pe rețelele sociale a unui material video vechi de doi ani, promovat în prezent de un candidat la funcția de deputat, comunică MOLDPRES.Potrivit CEC, în î...
Acum 6 ore
14:30
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția a X-a. Petru Hadârcă: „Un Regal Teatral se întâmplă în luna septembrie la Chișinău” # Moldpres
Chișinăul găzduiește în perioada 10-21 septembrie 2025 cea de-a X-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, eveniment care reunește cele mai apreciate trupe și spectacole din România, sub genericul „Scena unei lumi libere”. Directo...
14:00
O bombă rusească lansată asupra unui sat din estul Ucrainei a ucis cel puțin 20 de civili # Moldpres
Rușii au lovit marți cu o bombă satul Iarova din regiunea Donețk din estul Ucrainei, omorând cel puțin 20 de civili, transmite AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a anunțat tragedia în rețelele sociale, a c...
13:50
Mesajul președintei Maia Sandu pentru cetățeni Republicii Moldova de la tribuna Parlamentului European # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel puternic către cetățeni de la tribuna Parlamentului European, în ajunul unui scrutin pe care îl consideră decisiv pentru viitorul țării, comunică MOLDPRES.„Doamnelor și domnilor, permit...
13:40
Lecțiile Republicii Moldova pentru democrație, împărtășite de președinta Maia Sandu europarlamentarilor # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs amplu și emoționant în Parlamentul European, în care a evidențiat lecțiile pe care Republica Moldova le-a învățat în cei 34 de ani de independență și cum acestea pot servi ...
13:40
Președinta Parlamentului European: „Suntem uniți în sprijinul Republicii Moldova și al parcursului său european” # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit....
13:40
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid „Șor”, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Moldpres
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar pentru femei. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, femeia a ...
13:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea violenței și a fenomenului de bullying în școli, cu scopul de a crea un mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și ...
13:30
13:30
Atenție la deepfake-uri: autoritățile avertizează asupra unui video fals cu premierul Dorin Recean # Moldpres
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat apariția unui video fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este înfățișat premierul Dorin Recean. Conținutul, distribuit pe platformele Facebook și YouTube, a fost promovat plătit și urmăreș...
13:20
Maia Sandu avertizează în Parlamentul European asupra amenințărilor la adresa democrației din Moldova # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a subliniat importanța protejării democrațiilor în fața amenințărilor externe și a pus accent pe rolul crucial al alegerilor de la finalul...
13:10
LIVE // Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține un discurs în fața Parlamentului European # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în car...
13:00
O vinărie din Strășeni, exemplu de succes al investițiilor prin proiectul „Livada Moldovei”: „Experiență autentică de turism vitivinicol, în inima codrilor Căprianei” # Moldpres
Republica Moldova traversează o perioadă de revigorare spectaculoasă în sectorul vitivinicol, în pofida provocărilor generate de piețele instabile din estul Europei. O contribuție importantă o au investițiile masive catalizate prin proiectul „Livada Mold...
Acum 8 ore
11:50
Încasări de 1,2 miliarde lei la Bugetul public național, înregistrate de Fisc în prima săptămână a lunii septembrie # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada 1–5 septembrie 2025, încasările la Bugetul public național au constituit circa 1,2 miliarde de lei, transmite MOLDPRES.Pe lângă colectarea veniturilor, autoritatea fiscală subliniază că a c...
11:50
Siegfried Mureșan: „Moldova primește o nouă tranșă de finanțare europeană pentru dezvoltare și reforme” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a anunțat că Uniunea Europeană va debloca o nouă tranșă de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, ca urmare a progreselor guvernului pro-european de la Chișinău în implementarea reformelor, comunică MOLDPRES.Potrivit su...
11:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că plicurile cu buletinele pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții de vot special constituite. Acestea vor ajunge la cetățenii moldoveni din cele 10 țări &icir...
11:30
Evaluarea magistraților continuă. Comisia de Evaluare organizează o nouă rundă de audieri # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura la începutul săptămânii viitoare o nouă rundă de audieri publice, vizând două cazuri transmise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii și cazul unui judecător de la Curtea de Apel Sud, invit...
11:30
Franța intră într-o etapă dificilă după demisia guvernului, în condițiile în care sunt așteptate proteste de stradă, scrie The New York Times, analizând posibilele scenarii de evoluție politică, transmite MOLDPRES.Guvernul francez condus de p...
11:30
Forțele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea Vladimir din Rusia, a raportat comandantul Forței ucrainene de sisteme fără pilot (USF), Robert „Madiar” Brovdi, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.„Se spune că î...
11:10
Micro-fermierii din R. Moldova pot accesa finanțare de până la 1 milion de lei prin programele IFAD # Moldpres
Micro-fermierii din Republica Moldova au acum oportunitatea de a obține finanțare avantajoasă de până la un milion de lei, prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), realizate în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Mini...
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că toți cetățenii care nu și-au declarat noul loc de ședere pot solicita până pe 27 septembrie certificatul pentru drept de vot. Acest document le va permite să voteze la orice secție de votare din țară, indiferent de ...
11:00
Republica Moldova și Ucraina colaborează la Bruxelles pentru armonizarea legislației agricole cu standardele UE # Moldpres
Reprezentanți ai Republicii Moldova și ai Ucrainei se află la Bruxelles pentru a compara legislația națională cu cea europeană în domeniul agriculturii și securității alimentare. Activitățile fac parte din eforturile ambelor state de a-și alinia reglementările...
Acum 12 ore
10:20
VIDEO // Ministra Economiei: „Diaspora vrea să se reîntoarcă și să contribuie la dezvoltarea economică a Moldovei” # Moldpres
Diaspora dorește să se reîntoarcă și să contribuie la dezvoltarea economică, ceea ce ne va permite să accelerăm economia, a declarat viceprim-ministra și ministra Economiei și Digitalizării, Doina Nistor, răspunzând solicitării MOLDPRES, în cadrul e...
10:20
Universitatea de Stat din Moldova (USM), în colaborare cu Universitatea din Tartu, Estonia, anunță lansarea unui curs online gratuit dedicat cetățenilor Republicii Moldova, axat pe fundamentele Uniunii Europene și pe parcursul țării către integrarea europeană, tran...
10:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală împotriva a doi viceprimari ai municipiului Comrat, suspectați de abuz de serviciu, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, unu...
10:10
Republica Moldova găzduiește reuniunea regională privind piețele de electricitate și tranziția energetică # Moldpres
Capitala Republicii Moldova găzduiește în această săptămână Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Evenimentul reunește reprezentanți din 13 ț...
10:00
Drumuri regionale modernizate în Dondușeni și Telenești. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță progrese semnificative în modernizarea rețelei de drumuri regionale, cu lucrări aflate în plină desfășurare în nordul și centrul țării. Finalizarea acestora este planificată până la sfâ...
09:40
SIS anunță că împreună cu partenerii internaționali, desfășoară acțiuni continue pentru prevenirea și investigarea riscurilor de securitate # Moldpres
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova confirmă că un fost ofițer de rang înalt este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat și anunță că, împreună cu partenerii ...
09:40
Pacienții din Nisporeni vor beneficia de investigații moderne, datorită unui ultrasonograf nou # Moldpres
Centrul de Sănătate Nisporeni a fost recent dotat cu un ultrasonograf general, în cadrul unui proiect investițional susținut financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit CNAM, bugetul total al proiectului a d...
09:30
În perioada 1–7 septembrie curent, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit la 15.143 de solicitări, inclusiv 1.292 la copii, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pe...
09:30
Naționala de fotbal a Republicii Moldova se va confrunta astăzi cu selecționata Norvegiei, în al cincilea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Aceasta va fi cea de-a șaptea întâlnire dintre cele două echipe, relatează MOLDPRES.&I...
09:30
Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor meteorologice pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest şi Asia, potrivit datelor publicate, marţi, de observatorul european Copernicus, transmite news.ro, prelu...
09:20
Integrarea europeană, cheia unei economii competitive. Doina Nistor: „Pentru antreprenorii noștri este important să aibă acces la piața UE” # Moldpres
Integrarea în Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât siguranță, a declarat viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, în cadrul emisiunii „Pe Față”, difuzată de postul public de televiziune...
09:20
FOTO // Maia Sandu, la întâlnirea cu diaspora din Strasbourg: „Viitorul Moldovei depinde de noi toți și de alegerile pe care le facem împreună” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la începutul acestei săptămâni cu membrii diasporei moldovenești la Strasbourg, înainte de a susține un discurs în plenul Parlamentului European, comunică MOLDPRES.Șefa statului...
09:10
Fermierii din raionul Dubăsari, confruntați cu noi bariere impuse de structurile de la Tiraspol # Moldpres
Biroul politici de reintegrare anunță că agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol, continuă să întâmpine dificultăți majore în desfășurarea activităților agricole din cauza restricții...
09:00
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Sunt convins că mulți colegi vor susține solicitarea ca Republica Moldova să înceapă de îndată negocierile de aderare la Uniunea Europeană” # Moldpres
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, în ajunul adoptării rezoluției privind Republica Moldova, că există o susținere tot mai largă în legislativul european pentru accelerarea procesului de integrare a țării noastre. Afirmații...
