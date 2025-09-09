Atenție la deepfake-uri: autoritățile avertizează asupra unui video fals cu premierul Dorin Recean
Moldpres, 9 septembrie 2025 13:30
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat apariția unui video fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este înfățișat premierul Dorin Recean. Conținutul, distribuit pe platformele Facebook și YouTube, a fost promovat plătit și urmăreș...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
13:50
Mesajul președintei Maia Sandu pentru cetățeni Republicii Moldova de la tribuna Parlamentului European # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un apel puternic către cetățeni de la tribuna Parlamentului European, în ajunul unui scrutin pe care îl consideră decisiv pentru viitorul țării, comunică MOLDPRES.„Doamnelor și domnilor, permit...
Acum 15 minute
13:40
Lecțiile Republicii Moldova pentru democrație, împărtășite de președinta Maia Sandu europarlamentarilor # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs amplu și emoționant în Parlamentul European, în care a evidențiat lecțiile pe care Republica Moldova le-a învățat în cei 34 de ani de independență și cum acestea pot servi ...
13:40
Președinta Parlamentului European: „Suntem uniți în sprijinul Republicii Moldova și al parcursului său european” # Moldpres
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis de la tribuna forului european un mesaj ferm de susținere pentru Republica Moldova, subliniind că viitorul acesteia este în Uniunea Europeană și că sprijinul comunității europene rămâne neclintit....
13:40
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid „Șor”, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Moldpres
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar pentru femei. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, femeia a ...
13:40
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au inițiat un plan comun de acțiuni pentru prevenirea violenței și a fenomenului de bullying în școli, cu scopul de a crea un mediu educațional sigur pentru elevi, cadre didactice și ...
Acum 30 minute
13:30
13:30
Atenție la deepfake-uri: autoritățile avertizează asupra unui video fals cu premierul Dorin Recean # Moldpres
Autoritățile din Republica Moldova au semnalat apariția unui video fals creat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este înfățișat premierul Dorin Recean. Conținutul, distribuit pe platformele Facebook și YouTube, a fost promovat plătit și urmăreș...
Acum o oră
13:20
Maia Sandu avertizează în Parlamentul European asupra amenințărilor la adresa democrației din Moldova # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului European, în care a subliniat importanța protejării democrațiilor în fața amenințărilor externe și a pus accent pe rolul crucial al alegerilor de la finalul...
13:10
LIVE // Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține un discurs în fața Parlamentului European # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în car...
13:00
O vinărie din Strășeni, exemplu de succes al investițiilor prin proiectul „Livada Moldovei”: „Experiență autentică de turism vitivinicol, în inima codrilor Căprianei” # Moldpres
Republica Moldova traversează o perioadă de revigorare spectaculoasă în sectorul vitivinicol, în pofida provocărilor generate de piețele instabile din estul Europei. O contribuție importantă o au investițiile masive catalizate prin proiectul „Livada Mold...
Acum 4 ore
11:50
Încasări de 1,2 miliarde lei la Bugetul public național, înregistrate de Fisc în prima săptămână a lunii septembrie # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada 1–5 septembrie 2025, încasările la Bugetul public național au constituit circa 1,2 miliarde de lei, transmite MOLDPRES.Pe lângă colectarea veniturilor, autoritatea fiscală subliniază că a c...
11:50
Siegfried Mureșan: „Moldova primește o nouă tranșă de finanțare europeană pentru dezvoltare și reforme” # Moldpres
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a anunțat că Uniunea Europeană va debloca o nouă tranșă de 18,9 milioane de euro pentru Republica Moldova, ca urmare a progreselor guvernului pro-european de la Chișinău în implementarea reformelor, comunică MOLDPRES.Potrivit su...
11:40
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că plicurile cu buletinele pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții de vot special constituite. Acestea vor ajunge la cetățenii moldoveni din cele 10 țări &icir...
11:30
Evaluarea magistraților continuă. Comisia de Evaluare organizează o nouă rundă de audieri # Moldpres
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura la începutul săptămânii viitoare o nouă rundă de audieri publice, vizând două cazuri transmise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii și cazul unui judecător de la Curtea de Apel Sud, invit...
11:30
Franța intră într-o etapă dificilă după demisia guvernului, în condițiile în care sunt așteptate proteste de stradă, scrie The New York Times, analizând posibilele scenarii de evoluție politică, transmite MOLDPRES.Guvernul francez condus de p...
11:30
Forțele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea Vladimir din Rusia, a raportat comandantul Forței ucrainene de sisteme fără pilot (USF), Robert „Madiar” Brovdi, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.„Se spune că î...
11:10
Micro-fermierii din R. Moldova pot accesa finanțare de până la 1 milion de lei prin programele IFAD # Moldpres
Micro-fermierii din Republica Moldova au acum oportunitatea de a obține finanțare avantajoasă de până la un milion de lei, prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), realizate în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Mini...
11:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că toți cetățenii care nu și-au declarat noul loc de ședere pot solicita până pe 27 septembrie certificatul pentru drept de vot. Acest document le va permite să voteze la orice secție de votare din țară, indiferent de ...
11:00
Republica Moldova și Ucraina colaborează la Bruxelles pentru armonizarea legislației agricole cu standardele UE # Moldpres
Reprezentanți ai Republicii Moldova și ai Ucrainei se află la Bruxelles pentru a compara legislația națională cu cea europeană în domeniul agriculturii și securității alimentare. Activitățile fac parte din eforturile ambelor state de a-și alinia reglementările...
10:20
VIDEO // Ministra Economiei: „Diaspora vrea să se reîntoarcă și să contribuie la dezvoltarea economică a Moldovei” # Moldpres
Diaspora dorește să se reîntoarcă și să contribuie la dezvoltarea economică, ceea ce ne va permite să accelerăm economia, a declarat viceprim-ministra și ministra Economiei și Digitalizării, Doina Nistor, răspunzând solicitării MOLDPRES, în cadrul e...
10:20
Universitatea de Stat din Moldova (USM), în colaborare cu Universitatea din Tartu, Estonia, anunță lansarea unui curs online gratuit dedicat cetățenilor Republicii Moldova, axat pe fundamentele Uniunii Europene și pe parcursul țării către integrarea europeană, tran...
10:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Cahul, desfășoară acțiuni de urmărire penală împotriva a doi viceprimari ai municipiului Comrat, suspectați de abuz de serviciu, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, unu...
10:10
Republica Moldova găzduiește reuniunea regională privind piețele de electricitate și tranziția energetică # Moldpres
Capitala Republicii Moldova găzduiește în această săptămână Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Evenimentul reunește reprezentanți din 13 ț...
10:00
Drumuri regionale modernizate în Dondușeni și Telenești. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul anului # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță progrese semnificative în modernizarea rețelei de drumuri regionale, cu lucrări aflate în plină desfășurare în nordul și centrul țării. Finalizarea acestora este planificată până la sfâ...
Acum 6 ore
09:40
SIS anunță că împreună cu partenerii internaționali, desfășoară acțiuni continue pentru prevenirea și investigarea riscurilor de securitate # Moldpres
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova confirmă că un fost ofițer de rang înalt este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat și anunță că, împreună cu partenerii ...
09:40
Pacienții din Nisporeni vor beneficia de investigații moderne, datorită unui ultrasonograf nou # Moldpres
Centrul de Sănătate Nisporeni a fost recent dotat cu un ultrasonograf general, în cadrul unui proiect investițional susținut financiar de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), comunică MOLDPRES.Potrivit CNAM, bugetul total al proiectului a d...
09:30
În perioada 1–7 septembrie curent, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit la 15.143 de solicitări, inclusiv 1.292 la copii, comunică MOLDPRES.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, pe...
09:30
Naționala de fotbal a Republicii Moldova se va confrunta astăzi cu selecționata Norvegiei, în al cincilea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026. Aceasta va fi cea de-a șaptea întâlnire dintre cele două echipe, relatează MOLDPRES.&I...
09:30
Anul 2025 a înregistrat a treia cea mai caldă lună august din istoria măsurătorilor meteorologice pe Pământ, cu valuri de căldură în Europa de Vest şi Asia, potrivit datelor publicate, marţi, de observatorul european Copernicus, transmite news.ro, prelu...
09:20
Integrarea europeană, cheia unei economii competitive. Doina Nistor: „Pentru antreprenorii noștri este important să aibă acces la piața UE” # Moldpres
Integrarea în Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât siguranță, a declarat viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, în cadrul emisiunii „Pe Față”, difuzată de postul public de televiziune...
09:20
FOTO // Maia Sandu, la întâlnirea cu diaspora din Strasbourg: „Viitorul Moldovei depinde de noi toți și de alegerile pe care le facem împreună” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la începutul acestei săptămâni cu membrii diasporei moldovenești la Strasbourg, înainte de a susține un discurs în plenul Parlamentului European, comunică MOLDPRES.Șefa statului...
09:10
Fermierii din raionul Dubăsari, confruntați cu noi bariere impuse de structurile de la Tiraspol # Moldpres
Biroul politici de reintegrare anunță că agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol, continuă să întâmpine dificultăți majore în desfășurarea activităților agricole din cauza restricții...
09:00
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu: „Sunt convins că mulți colegi vor susține solicitarea ca Republica Moldova să înceapă de îndată negocierile de aderare la Uniunea Europeană” # Moldpres
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat, în ajunul adoptării rezoluției privind Republica Moldova, că există o susținere tot mai largă în legislativul european pentru accelerarea procesului de integrare a țării noastre. Afirmații...
08:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru ziua de astăzi un curs oficial de 19,57 lei pentru un euro, cu cinci bani mai mult decât ieri, transmite MOLDPRES.În acelaşi timp, pentru un dolar s-a stabilit un curs 16,68 lei, cu un ban mai puţin.Hirvna ucra...
08:30
CEC: Alegătorii își pot verifica și corecta datele din listele electorale până la ziua scrutinului # Moldpres
Începând cu 8 septembrie, cetățenii pot verifica dacă datele lor din listele electorale sunt corecte, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale /CEC/, alegătorii se pot adresa la secția de votare de care aparțin, prezentând actul de iden...
Acum 24 ore
21:20
FOTO// Lucrările la rețeaua de apă din centrul Republicii Moldova avansează: progrese semnificative în toate cele trei sectoare implicate, Chișinău, Strășeni și Călărași # Moldpres
Stadiul lucrărilor în cadrul proiectului național „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală” a fost verificat recent, autoritățile anunțând progrese semnificative în toate cele trei sectoare implicate: Chișinău...
21:10
Guvernul Bayrou din Franţa a pierdut votul de încredere, premierul urmând să-şi prezinte demisia # Moldpres
Guvernul francez condus de prim-ministrul François Bayrou a pierdut luni votul de încredere în Adunarea Națională, după prezentarea unui buget de austeritate care prevede economii de 44 de miliarde de euro pentru 2026, transmite AFP, citat de AGERPRES şi MO...
21:00
Agenţia internaţională Fitch Ratings confirmă stabilitatea economică a Republicii Moldova # Moldpres
Agenția internațională Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al Republicii Moldova la nivelul B+ cu perspectivă stabilă, o veste importantă pentru economia și viitorul țării, transmite MOLDPRES cu referire la Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării (M...
20:50
Companiile naționale și internaționale, invitate să participe la concursul pentru proiectarea şi construcția infrastructurii de canalizare din Soroca # Moldpres
Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a lansat licitația pentru proiectarea și construcția stației de epurare a apelor uzate și a infrastructurii de canalizare din municipiul Soroca. Companiile naționale și internaționale sunt invitate să partici...
20:40
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Muzeul Ținutului Cahul – o poartă către istoria și tradițiile sudului ţării # Moldpres
Sudul Moldovei ascunde comori istorice ce așteaptă să fie descoperite, iar Muzeul Ținutului Cahul este unul dintre cele mai reprezentative locuri care adună și păstrează memoria regiunii.Fondat în 1958 și găzduit într-o clădire de patrimoniu din secolul...
20:40
ANTA organizează instruiri online privind utilizarea din 2026 a autorizațiilor CEMT digitale # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport rutier care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026 că Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF) va organiza sesiuni de instruire online, în limba engleză, priv...
20:20
În perioada 7–12 septembrie 2025, echipa de căutare-salvare USAR (Urban Search and Rescue) din Republica Moldova participă la cel de-al 20-lea Exercițiu civil de management al situațiilor de urgență „BULGARIA 2025”, organizat de Direcția Generală S...
20:20
Meteorologii anunţă pentru marţi soare și temperaturi calde, cu averse izolate spre seară # Moldpres
Meteorologii anunță cer variabil în perioada 8 septembrie, ora 21:00 – 9 septembrie, ora 21:00. În general, vremea va fi fără precipitații, însă spre seară izolat se vor înregistra ploi slabe, de scurtă durată, însoțite de descărcăr...
19:50
Școlile din R. Moldova lansează decade tematice pentru promovarea valorilor naționale și universale # Moldpres
Începând cu acest an de studii, toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor organiza șase decade tematice menite să promoveze valorile naționale, interculturale și universale, precum și să dezvolte competențele prevăzute ...
19:40
Forumul pedagogic din UTA Găgăuzia, cu agendă despre investiții, multilingvism și școli moderne pentru viitor # Moldpres
Cadrele didactice din UTA Găgăuzia s-au reunit la Forumul pedagogic 2025, unde au discutat provocările și oportunitățile din educația regională. Evenimentul, desfășurat la început de an școlar, a adunat peste 150 de participanți – directori de școli și g...
19:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), începând cu 1 octombrie 2025, lansează Apelul III pentru subvenții, oferind agricultorilor și autorităților locale mai multe opțiuni flexibile de finanțare: plăți pe etape, plăți î...
19:10
Şefa CEC, Angelica Caraman: „Buletinele de vot pentru alegerile parlamentare vor fi tipărite integral până la 23 septembrie” # Moldpres
Procesul de tipărire a buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 se va încheia până la 23 septembrie, potrivit preşedintelui Comisiei Electorală Centrală (CEC), Angelica Caraman, care a făcut declaraţia la emisiunea ,,La 360 de gra...
19:10
Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” a anunțat lansarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general, una dintre cele mai importante poziții din sectorul energetic al Republicii Moldova, transmite MOLDPRES....
18:50
Fost director adjunct al SIS Moldova, reținut la Timișoara sub acuzația de trădare. Operațiune comună SIS–SRI cu sprijin european # Moldpres
Un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut pe aeroportul din Timișoara, fiind cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă co...
18:00
CEC l-a sancționat pe candidatul Ion Ceban cu avertisment pentru nerespectarea Codului electoral # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să aplice un avertisment candidatului Ion Ceban, înscris pe lista Blocului electoral „ALTERNATIVA”, pentru nerespectarea prevederilor Codului electoral privind suspendarea din funcția deținută odată cu încep...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.