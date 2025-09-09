Corturi legale, contestație respinsă: CEC respinge sesizarea Blocului Alternativa împotriva Blocului Patriotic
Agora.md, 9 septembrie 2025 18:10
Corturi legale, contestație respinsă: CEC respinge sesizarea Blocului Alternativa împotriva Blocului Patriotic
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
18:30
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
Acum 2 ore
17:30
16:40
PeScurt // Irina Vlah: „Dorin, ne vedem în sala de judecată!” După ce i-au fost blocate conturile, lidera partidului „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, anunță că va contesta în instanță decizia privind sancțiunile impuse împotriva sa, luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de prim-ministrul Dorin Recean. # Agora.md
Acum 4 ore
16:30
16:00
15:50
15:50
15:40
15:20
15:10
15:10
14:50
14:40
Acum 6 ore
14:20
14:10
14:10
13:40
13:20
13:10
13:00
Acum 8 ore
12:30
12:20
12:10
11:20
11:10
11:00
Acum 12 ore
10:30
10:20
10:10
10:00
09:50
09:20
08:50
08:40
08:20
08:20
Acum 24 ore
22:00
21:40
21:20
20:20
19:50
19:40
19:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.