Corturi legale, contestație respinsă: CEC respinge sesizarea Blocului Alternativa împotriva Blocului Patriotic

Agora.md, 9 septembrie 2025 18:10

Corturi legale, contestație respinsă: CEC respinge sesizarea Blocului Alternativa împotriva Blocului Patriotic

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 5 minute
18:30
Atac în Donețk: 21 de morți și zeci la un oficiu poștal unde localnicii își primeau pensiile Agora.md
Acum 30 minute
18:10
Corturi legale, contestație respinsă: CEC respinge sesizarea Blocului Alternativa împotriva Blocului Patriotic Agora.md
Acum o oră
17:50
Maib și Mastercard: pe 13 – 14 septembrie vă așteaptă la Chisinau Marathon by maib | Mastercard 2025 Agora.md
Acum 2 ore
17:30
„Presiuni politice” sau propria grabă? Cum PDMM a transformat o greșeală procedurală în manipulare electorală (VIDEO) Agora.md
16:40
PeScurt // Irina Vlah: „Dorin, ne vedem în sala de judecată!” După ce i-au fost blocate conturile, lidera partidului „Inima Moldovei”, care face parte din Blocul Electoral „Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei”, anunță că va contesta în instanță decizia privind sancțiunile impuse împotriva sa, luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de prim-ministrul Dorin Recean. Agora.md
Acum 4 ore
16:30
FILIT, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău. Zeci de nume sonore participă la evenimente Agora.md
16:00
Ceban acuză că s-ar urmări furtul voturilor, cu un video de acum doi ani. CEC: Informații false și manipulare a opiniei publice Agora.md
15:50
Maia Sandu susține un discurs în plenul Parlamentului European. Principalele declarații (LIVE) Agora.md
15:50
Președintele filialei PL din stânga Nistrului, reținut de structurile separatiste de la Tiraspol Agora.md
15:40
Fără gaz în ajunul iernii? Moldovagaz: 224 de consumatori restanțieri, deconectați, în august, de la furnizările de gaze naturale Agora.md
15:20
O nouă campanie electorală, aceleași sperietori alarmiste. Dodon: „Va fi ca în Ucraina, vom fi atrași în război” (VIDEO) Agora.md
15:20
Plicurile pentru votul prin corespondență au pornit spre diaspora (FOTO) Agora.md
15:10
Pe 9 septembrie, la Artcor, va avea loc prezentarea proiectului „Noi nu uităm – Noi dezvoltăm” Agora.md
15:10
Glodeni: O membră a echipei lui Șor, condamnată la cinci ani jumate de închisoare. Statul confiscă 5,3 milioane de lei Agora.md
14:50
„Moldova is Romania!”. Șoșoacă, cu intervenție în plenul Parlamentului European după discursul Maiei Sandu (FOCUS) Agora.md
14:40
Teatrul Fără Nume deschide noua stagiune cu o premieră Agora.md
14:40
Poți sau nu să cumperi un apartament cu numerar? Realitatea din lege vs declarațiile lui Igor Dodon (VIDEO) Agora.md
Acum 6 ore
14:20
EDITORIAL | Moldova, între libertate și control. Ce ne-ar aduce un regim pro-rus după 28 septembrie? Agora.md
14:10
Maia Sandu susține un discurs în Parlament European. Principalele declarații (LIVE) Agora.md
14:10
Un video de acum doi ani, distribuit de Ion Ceban ca fiind de la ultimele alegeri locale. CEC: Informații false și manipulare a opiniei publice Agora.md
14:10
Prima ediție Think Conference la Chișinău. Gânduri! - Un dialog al ideilor Agora.md
13:40
Combaterea coruperii electorale mai așteaptă, odihna ba? O judecătoare a cerut concediu, deși are sute de dosare cumpărarea voturilor Agora.md
13:20
Israel cere evacuarea totală a orașului Gaza. Netanyahu: „Acesta este doar începutul” Agora.md
13:10
Camion cu mere din Republica Moldova, oprit la granița cu Rusia. Ar fi transportat 300 kg de droguri ascunse Agora.md
13:00
Maia Sandu, la Parlamentul European. Urmează să susțină un discurs în cadrul sesiunii plenare (LIVE) Agora.md
Acum 8 ore
12:30
Combaterea coruperii electorale mai așteaptă, odihna ba? O judecătoare a cerut concediu, deși are sute de dosare pe cumpărarea voturilor Agora.md
12:20
Curele de deparazitare promovate online pot fi periculoase. Nutriționistă: „Să fim sceptici, chiar și când vorbim cu un medic” (VIDEO Agora.md
12:10
Curele de deparazitare promovate online pot fi periculoase. Nutriționistă: „Să fim sceptici, chiar și când vorbim cu un medic” Agora.md
11:30
Rămâne de votat | Democrați din toată țara, uniți-vă! (VIDEO) Agora.md
11:20
O zi ministru, o zi activist PAS: Buzu anunță câteva zile de concediu în campania electorală Agora.md
11:10
PeScurt // Promisiunile curg gârlă. Blocul Electoral „Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și-a prezentat programul social. Agora.md
11:00
Magistrat din Chișinău, atacat în timpul ședinței de judecată. CSM îi mulțumește persoanei care l-a protejat (VIDEO) Agora.md
Acum 12 ore
10:30
Viceprimarii din Comrat, bănuiți de abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore Agora.md
10:20
Serviciile speciale cehe: O rețea de spionaj belarusă a fost destructurată în Europa Agora.md
10:10
De la unicornii UiPath și Front la ex-Facebook & ex-Salesforce: 15 lideri în vânzări urcă pe scena Dreamiconˣ Agora.md
10:00
Biroul de reintegrare: Activitățile agricole ale fermierilor din raionul Dubăsari, afectate de controale și limitări Agora.md
09:50
Instruire militară obligatorie în școlile din stânga Nistrului. Elevii, pregătiți pentru structuri paramilitare Agora.md
09:20
Are sau nu corpul nostru nevoie de detox? Nutriționistă: „Practic, totul este despre marketing, despre dezinformare” Agora.md
08:50
Apple lansează noile modele de iPhone. Prețurile ar putea crește cu până la 100 de dolari față de generația anterioară Agora.md
08:40
În atenția călătorilor: Pe o singură bandă se va circula la PTF Costești–Stânca, pe 9 și 10 septembrie Agora.md
08:20
PeScurt // Verificarea datelor din listele electorale poate fi făcută începând cu 8 septembrie, atât la secțiile de votare, cât și online, pe platforma https://verifica.cec.md. Agora.md
08:20
Reparații la drumurile regionale: Lucrări de milioane, desfășurate în raioanele Dondușeni și Telenești Agora.md
Acum 24 ore
22:00
Banksy a pictat pe zidul Curții Regale de Justiție din Londra. „Desenul urmează să fie înlăturat” Agora.md
21:40
Europarlamentar: Moldova a devenit un laborator al războiului hibrid pe care Rusia îl desfășoară asupra Europei Agora.md
21:20
Analiză: Spațiul digital din R. Moldova, invadat de campanii coordonate. Ar urmări influențarea opiniei publice în context electoral Agora.md
20:40
„I-a apucat dracii”: Ceban, după ce CEC l-a sancționat cu avertisment (VIDEO) Agora.md
20:20
Chișinău: Mai multe biserici, ridicate fără autorizații oficiale, pe terenuri destinate copiilor Agora.md
19:50
„Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”: Zuckerberg ar fi recunoscut că a improvizat un răspuns pentru a răspunde așteptărilor lui Trump Agora.md
19:40
Reuniunea Teatrelor Românești revine la Chișinău: 11 zile de spectacole, emoții și artă Agora.md
19:20
Un fost director adjunct al SIS, reținut în România. Este acuzat că ar fi transmis secrete de stat către Belarus Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.