Președintele filialei PL din stânga Nistrului, reținut de pretinsele structuri de forță de la Tiraspol și eliberat după 11 ore. Reacția lui Mihai Ghimpu
Moldova1, 9 septembrie 2025 18:00
Președintele filialei din stânga Nistrului a Partidului Liberal (PL), Vladimir Meleca, candidat pe listele formațiunii la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut în dimineața zilei de marți, 9 septembrie, de către așa-zisele structuri de securitate de la Tiraspol. Asociația Promo-LEX a anunțat, aproape de ora 17.00, că Vladimir Meleca a fost eliberat.
• • •
FILIT // Zeci de nume sonore ale literaturii mondiale, reunite la Chișinău, în cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași # Moldova1
Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25 - 28 septembrie 2025.
Declarație în plenul Parlamentului European: UE trebuie să sporească presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni suplimentare # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) trebuie să crească presiunea asupra Rusiei prin adoptarea unor sancțiuni suplimentare și prin combaterea eludării sancțiunilor internaționale, inclusiv prin măsuri împotriva „flotei-fantomă”, a declarat marți, 9 septembrie, Înalta Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, într-o dezbatere în plenul Parlamentului European consacrată garanțiilor de securitate pentru Ucraina.
Republica Moldova și Ucraina merg umăr la umăr pe calea integrării europene, iar această apropiere aduce beneficii ambelor țări. Cu cât Chișinăul este mai puternic ancorat în parcursul european, cu atât mai sigură devine și perspectiva Ucrainei. „Cu un guvern prorus la Chișinău Ucrainei i-ar fi mult mai greu”, a explicat eurodeputatul român Siegfried Mureșan, menționând că și pentru R. Moldova este un avantaj faptul că vecinul său își dorește integrarea europeană. Declarația europarlamentarului a fost făcută după discursul președintei Maia Sandu în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg.
Memorandum: Consiliul Concurenței din România va ajuta ASP să ofere cetățenilor R. Moldova servicii publice la standarde europene # Moldova1
Cetățenii R. Moldova vor avea acces la servicii publice mai transparente și eficiente. Prestarea unor , ca urmare a unui acord semnat între Agenția Servicii Publice și Consiliul Concurenței din România va ajuta Agenția Servicii Publice (ASP) de la Chișinău, prin intermediul unui Memorandum semnat marți, 9 septembrie, să implementeze practicile europene în prestarea serviciilor publice.
Autoritățile R. Moldova nu au fost notificate oficial de Ministerul Justiției din Grecia despre decizia de a-l extrăda pe Plahotniuc # Moldova1
Ministerul Justiției din R. Moldova nu a fost notificat oficial de instituția omoloagă din Grecia despre vreo decizie privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc la Chișinău. Eduard Serbenco, secretar de stat la Ministerul Justiției, a declarat la Radio Moldova că, atunci când va ajunge în R. Moldova, Plahotniuc va fi plasat într-o celulă separată de la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.
Dorin Recean, întrevedere cu noua ambasadoare a UE, Iwona Piórko: „Guvernul va continua să acorde prioritate integrării europene” # Moldova1
Guvernul de la Chișinău va continua să acorde prioritate acțiunilor necesare pentru accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, evidențiind sprijinul constant și deschiderea statelor europene față de țara noastră. Mesajul a fost transmis de premierul Dorin Recean în cadrul întrevederii cu noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko.
Deținutele din R. Moldova învață cum să se descurce financiar atunci când vor ieși în libertate # Moldova1
Femeile aflate în penitenciare au șansa să iasă în libertate cu un bagaj valoros de cunoștințe în domeniul educației financiare, precum și cu mai multe oportunități de angajare. Un program-pilot, implementat cu sprijinul Secretariatului Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, își propune să ajute femeile să se reintegreze mai ușor în societate după eliberarea din detenție.
Două falsuri într-o zi: deepfake cu premierul Recean și imagini vechi de doi ani cu buletine de vot. „Verificați sursa” # Moldova1
Persoanele care urmăresc știrile online sunt sfătuite să facă diferența între videoclipurile autentice și cele false, în special atunci când acestea prezintă oficiali care transmit mesaje aparent importante pentru cetățeni, dar care au scopul să inducă în eroare publicul. Îndemnul a fost lansat de autorități după ce marți, 9 septembrie, în mediul online au fost lansate cel puțin două informații false.
O activistă de la Glodeni a fostului Partid „Șor”, condamnată la închisoare pentru finanțare ilegală # Moldova1
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită. Sentința a fost pronunțată pe 8 septembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Mihai Isac, la Moldova 1: „R. Moldova, la tribuna Parlamentului European - un semn de încredere din partea UE” # Moldova1
Discursul președintei Maia Sandu susținut marți, 9 septembrie, în plenul Parlamentului European este un semn că R. Moldova este respectată la nivel european. Iar Federația Rusă trebuie să înțeleagă faptul că „R. Moldova este în fața unei furtuni, dar nu este singură”, a declarat expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac, într-o ediție specială de la Moldova 1.
Roberta Metsola, mesaj către Maia Sandu, în Parlamentul European: „Suntem uniți în sprijinul pentru Republica Moldova” # Moldova1
Parlamentul European (PE) își reafirmă sprijinul pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis, la Strasbourg, de președinta instituției, Roberta Metsola, care a întâmpinat-o marți, 9 septembrie, pe șefa statului Maia Sandu în plenul legislativului comunitar.
Ordinea publică, combaterea criminalității și controlul armelor ilegale – priorități strategice ale MAI pentru perioada 2026 - 2030 # Moldova1
Ordinea publică, combaterea criminalității și controlul armelor ilegale sunt trei dintre prioritățile majore incluse în noile programe strategice lansate de Ministerul Afacerilor Interne pentru perioada anilor 2026 – 2030. Documentul se află în prezent în dezbateri publice și este parte a Strategiei de dezvoltare a sistemului afacerilor interne, aprobată de Guvern în luna august.
Reacții dure după afirmațiile rasiste ale lui Usatîi la adresa deputatului Radu Marian: „Romii nu mai pot fi țapi ispășitori în jocurile electorale” # Moldova1
Atacul lui Renato Usatîi la adresa deputatului Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Radu Marian, care a făcut aluzie la etnia ultimului, sunt catalogate de organizațiile neguvernamentale și experți ca fiind rasiste. Potrivit acestora, mesajul liderului „Partidului Nostru” promovează stereotipuri periculoase, instigă la ură, perpetuează prejudecăți împotriva comunității rome și încalcă normele democratice, legislația privind combaterea discriminării și regulile campaniei electorale.
Maia Sandu, în plenul PE: „Scopul Kremlinului este să captureze R. Moldova și să ne folosească împotriva Ucrainei” # Moldova1
R. Moldova se confruntă astăzi cu „un război hibrid fără limite, de o amploare nemaivăzută până la invazia pe scară largă a Ucrainei”, iar scopul urmărit de Federația Rusă este „să captureze” statul nostru, prin influențarea rezultatelor alegerilor, ca să ne poată folosi împotriva Ucrainei. Declarațiile au fost făcute marți, 9 septembrie, de președinta Maia Sandu, în ședința în plen a Parlamentului European (PE). Discursul președintei R. Moldova ținut la Strasbourg a fost aplaudat minute în șir de eurodeputați.
Un atac aerian rusesc în satul Yarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de persoane. Atacul cu bombă a avut loc marți, 9 septembrie, în timp ce oamenii își primeau pensiile, notează The Kyiv Independent.
Doina Nistor: Republica Moldova a învățat lecția embargourilor rusești. Accesul la piețele UE este esențial # Moldova1
Republica Moldova trebuie să-și mențină parcursul european pentru a-și consolida dezvoltarea economică. Declarații în acest sens au fost făcute de ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, la emisiunea PE FAȚĂ, de la Moldova1. Potrivit ei, accesul la piața Uniunii Europene este esențial, întrucât exporturile moldovenești s-au dublat deja în acest spațiu. Piața Federației Ruse este văzută drept una imprevizibilă, susține ministra, cu exporturi în scădere și cu fermieri care caută să se reorienteze către piețele europene.
Președintele Emmanuel Macron își caută al cincilea prim-ministru în mai puțin de doi ani, după ce partidele de opoziție s-au unit pentru a-l înlătura pe premierul de centru-dreapta François Bayrou din cauza planurilor sale nepopulare de austeritate bugetară. Bayrou, care a pierdut luni un vot de încredere în parlament cu scorul de 364 la 194, își va prezenta oficial demisia lui Macron marți, scrie Reuters.
Drumul spre școală, pericol pentru copii: recomandările poliției pentru siguranța elevilor # Moldova1
Strada trebuie traversată doar la culoarea verde a semaforului, dar nu înainte ca elevii să se asigure că sunt în siguranță. Totodată, minorii trebuie să cunoască bine traseul spre școală, să evite purtarea căștilor la traversarea drumului, precum și comunicarea cu persoane străine. Acestea sunt doar câteva dintre regulile pe care părinții, alături de școală și poliție, trebuie să le transmită copiilor pentru a le garanta un drum fără pericole atât spre școală, cât și la întoarcerea acasă.
ELECTORALA 2025 // Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate către alegătorii moldoveni din zece state # Moldova1
Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele patru secții speciale constituite în acest scop, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Plicurile cu buletinele de vot urmează să ajungă la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă.
Meci de foc pentru echipa națională de fotbal a Republicii Moldova în preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026. „Tricolorii” vor juca diseară pe stadionul Ullevaal din Oslo, în compania selecționatei Norvegiei. Discipolii lui Stole Solbakken au 7 victorii consecutive. În toate aceste partide, cel puțin un gol a fost marcat de Erling Braut Haaland.
„Pacea și stabilitatea reprezintă interesul vital al R. Moldova”: Mesajul pe care ambasadorul Vlad Kulminski i l-a transmis lui Donald Trump # Moldova1
La Washington există nu doar respect, dar și o deschidere clară pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi, a declarat ambasadorul Vlad Kulminski într-un interviu acordat Teleradio-Moldova, după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare președintelui american Donald Trump. Diplomatul afirmă că relațiile bilaterale sunt pe o traiectorie ascendentă și că există o bunăvoință evidentă din partea autorităților americane pentru consolidarea parteneriatului cu țara noastră.
Program școlar cu grenade și trageri: Elevi din stânga Nistrului, obligați să urmeze cursuri de pregătire militară # Moldova1
Pentru câteva sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a din școlile aflate sub controlul regimului de la Tiraspol, începutul noului an școlar înseamnă continuarea pregătirii militare obligatorii. Potrivit unei analize realizate de Asociația Promo-LEX, în programa școlară figurează disciplina „Instruire militară de bază”, introdusă pentru a pregăti tinerii pentru serviciul în structurile paramilitare locale și pentru a le insufla loialitate față de regim.
INTERVIU cu ambasadorul Vlad Kulminski: La Washington există deschidere și bunăvoință față de R. Moldova # Moldova1
La Washington există nu doar respect, dar și o deschidere clară pentru Republica Moldova și pentru cetățenii săi, a declarat ambasadorul Vlad Kulminski într-un interviu acordat Teleradio-Moldova, după ceremonia de prezentare a scrisorilor de acreditare președintelui american Donald Trump. Diplomatul afirmă că relațiile bilaterale sunt pe o traiectorie ascendentă și că există o bunăvoință evidentă din partea autorităților americane pentru consolidarea parteneriatului cu țara noastră.
Fostul vicedirector al SIS, reținut în România și acuzat de colaborare cu FSB-ul belarus, urma să vorbească la Timișoara despre parcursul european al R. Moldova # Moldova1
Fostul vicedirector al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Bălan, reținut marți, 8 septembrie, în România, pentru colaborare cu serviciile secrete belaruse, loiale Moscovei, se îndrepta spre Universitatea de Vest din Timișoara, unde urma să participe la o masă rotundă și să vorbească despre parcursul european al R. Moldova. În ultimele intervenții publice ale sale, Bălan vorbea despre infiltrări ale agenților ruși în instituțiile din R. Moldova și se poziționa de partea Ucrainei în războiul cu Federația Rusă.
Percheziții la Comrat: doi viceprimari, suspectați că au obținut beneficii ilegale din bugetul public și din terenurile orașului # Moldova1
Doi viceprimari din municipiul Comrat sunt cercetați penal într-un dosar penal de abuz de serviciu, investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public.
Trump pune capăt cooperării cu Europa în combaterea dezinformării din partea Rusiei, Chinei și Iranului # Moldova1
Administrația lui Donald Trump a întrerupt unilateral cooperarea cu țările europene în combaterea dezinformării din partea Rusiei, Chinei și Iranului. SUA a trimis notificări oficiale privind denunțarea memorandumurilor de înțelegere semnate pe vremea administrației lui Joe Biden, transmite The Moscow Times cu referire la Financial Times (FT) care citează oficiali europeni.
Chișinăul găzduiește Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, cu participarea a 13 state # Moldova1
Chișinăul găzduiește în această săptămână Reuniunea Regională privind Piețele de Electricitate și Tranziția Energetică, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). La eveniment participă reprezentanți din 13 state, printre care Albania, Armenia, Bulgaria, Georgia, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia și Turcia.
„Presiuni abuzive”: Fermierii din raionul Dubăsari, împovărați de bariere și taxe ilegale impuse de Tiraspol # Moldova1
Agricultorii din raionul Dubăsari, deținători de terenuri amplasate după traseul Camenca–Tiraspol, continuă să se confrunte cu dificultăți majore în activitatea lor. Accesul la pământurile convenite anterior prin mecanisme speciale este îngrădit de noi bariere introduse de așa-numitele autorități de la Tiraspol.
Europa, în sprijinul Chișinăului: PE va adopta „un demers rar în contexte electorale, care să condamne ingerințele străine în procesul electoral din R. Moldova” # Moldova1
În Republica Moldova se duce „o bătălie pentru valori și principii” și, în timp ce Rusia folosește toate mijloacele pentru „a bloca” parcursul european al R. Moldova, Parlamentul European trebuie să reacționeze și să sprijine Chișinăul, susține vicepreședintele Parlamentului European (PE), Victor Negrescu. Într-un interviu oferit postului Radio Moldova, oficialul european a declarat că eurodeputații urmează să dezbată și să voteze în săptămâna curentă o rezoluție privind necesitatea apărării democrației din R. Moldova în fața influenței ruse și a pericolelor ce pot compromite scrutinul din 28 septembrie.
ELECTORALA 2025 // CEC anunță că cetățenii își pot verifica datele personale în listele electorale și pot solicita corectarea greșelilor # Moldova1
Alegătorii din Republica Moldova pot merge la secția de votare pentru a verifica dacă datele lor din listele electorale sunt corecte. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, la prezentarea actului de identitate și, dacă este cazul, a documentelor justificative, cetățenii pot solicita corectarea eventualelor greșeli referitoare la datele personale, precum și includerea sau excluderea din listă a alegătorilor.
Recoltarea strugurilor, în toi: roadă mai bogată ca anul trecut, dar sub media multianuală # Moldova1
Sezonul de recoltare a strugurilor a început în Republica Moldova la mijlocul lunii august și se va încheia la sfârșitul lunii octombrie. Specialiștii estimează că în acest an recolta va fi mai bogată decât anul trecut, însă mai mică în comparație cu media multianuală.
Dronele ucrainene au lovit orașul Soci: o persoană a murit și mai multe case au fost avariate # Moldova1
O persoană și-a pierdut viața în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Soci, din sudul Rusiei, în noaptea de 9 septembrie. Anunțul a fost făcut de guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, potrivit The Kyiv Independent.
Echipele naționale de fotbal ale Norvegiei și Republicii Moldova s-au confruntat până acum în 6 meciuri directe, iar ai noștri nu au obținut nici o victorie. Norvegienii s-au impus de cinci ori, iar o partidă s-a terminat la egalitate. Ai noștri au obținut acea remiză acum 20 de ani, la Chișinău, pe defunctul stadion Republican. Atunci, partida Republica Moldova - Norvegia s-a terminat cu scorul alb de 0:0.
Norvegia: social-democrații lui Jonas Gahr Støre câștigă alegerile, însă depind de coaliție # Moldova1
Partidul Laburist (Ap) al premierului Jonas Gahr Støre și aliații săi de centru-stânga au câștigat alegerile parlamentare din Norvegia, potrivit rezultatelor preliminare publicate luni seara, 8 septembrie, după procesarea a 99% dintre buletinele de vot. Formațiunea social-democrată a obținut 28,2% din sufragii și, împreună cu alte patru partide din blocul de stânga, ar putea controla 87 de mandate în Storting, parlamentul unicameral cu 169 de locuri. Majoritatea necesară este de 85 de mandate, ceea ce înseamnă că Støre, aflat la guvernare de patru ani, își va păstra fotoliul de premier.
Corespondență Dan Alexe // Săptămâna R. Moldova (și altele teme importante) în Parlamentul European # Moldova1
Parlamentul European este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, prima plenară de după vacanța parlamentară de vară, și se poate spune deja că va fi o săptămână a Republicii Moldova în cadrul instituțiilor UE. Sigur, principalul punct pe agenda săptămânii rămâne discursul de miercuri al Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discursul său anual privind Starea Uniunii. Întărirea economiei, securitatea, războiul declanșat de Rusia în Ucraina, relația cu SUA, toate acestea vor fi teme importante ale dezbaterii plenare, pe lângă alte mari subiecte, unele deja devenite permanente, cum sunt Ucraina sau conflictul din Gaza.
Echipa națională de fotbal a Norvegiei este cu gândul doar la cele 3 puncte în meciul cu selecționata Republicii Moldova din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Scandinavii, care au câștigat partida de la Chișinău cu 5-0, consideră că de această dată meciul poate avea un alt scenariu.
Atenție, călători! Restricții de circulație la punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca # Moldova1
Restricții temporare de circulație la punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca, din cauza unor lucrări tehnice, anunță Serviciul Vamal. Restricțiile sunt în vigoare pentru ziua de marți, 9 septembrie, între orele 08:00-16:00 și miercuri, 10 septembrie, în intervalul orelor 08:00-15:00.
Pe fundalul atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere din regiunile ruse sau cele ucrainene ocupate de ruși, prețurile la benzină au crescut cu până la zece procente în Crimeea, precum și în alte regiuni. Asta cu toate că, recent, Rusia a impus o interdicție la exportul de benzină pentru producătorii de petrol.
Premierul francez, Francois Bayrou, a pierdut încrederea pe care a solicitat-o astăzi, 8 septembrie, în Adunarea Națională, ceea ce a dus la căderea guvernului de la Paris. Majoritatea deputaților Adunării Naționale și-au exprimat neîncrederea în șeful guvernului, în vârstă de 74 de ani, care a condus guvernul din decembrie 2024. Pe fondul unei dispute bugetare, 194 de deputați au votat pentru încrederea în cabinetul lui Bayrou, în timp ce 364 au votat împotrivă, scrie DW.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege privind denunțarea Convenției Europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. La sfârșitul anului 2024, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a declarat că Rusia a refuzat să colaboreze cu acesta, după ce a fost solicitată o investigație privind moartea lui Alexei Navalnîi. Denunțarea va intra în vigoare abia la un an după adoptarea legii de către Duma de Stat, notează BBC.
Băuturile energizante, tot mai populare printre tineri, pot afecta inima și nervii, avertizează specialiștii # Moldova1
Băuturile energizante au devenit tot mai populare în rândul adolescenților și tinerilor, fiind percepute ca o soluție rapidă pentru oboseală și pentru a crește concentrarea. Ele conțin substanțe stimulante precum cofeină, teobromină sau extract de guarana, care acționează asupra sistemului nervos. Deși dau un plus de energie pe termen scurt, consumul frecvent sau în cantități mari poate fi dăunător pentru sănătate.
Protestele profesorilor în România vor continua. Dascălii vor fi în clase, dar nu vor preda nimic. Nu este exclusă și o grevă generală, anunță liderii sindicatelor din educație după discuțiile cu președintele Nicușor Dan. Peste 10 mii de profesori au boicotat începutul noului an de studii. Elevi și studenți s-au alăturat manifestațiilor. La București a fost organizat și un marș de protest - dascălii au mers de la Palatul Victoria până la Cotroceni, unde Nicușor Dan a discutat cu liderii sindicatelor.
Virgiliu Postolachi și-a schimbat echipa de club, însă rămâne în același oraș! Atacantul a semnat cu Universitatea Cluj # Moldova1
Virgiliu Postolachi, atacantul echipei naționale a Republicii Moldova s-a transferat de la CFR Cluj la rivala din localitate Universitatea Cluj. Presa din România a dezvăluit că pentru transfer s-a plătit aproximativ 160 de mii de euro, iar fotbalistul va avea un salariu de 15 mii de euro pe lună.
