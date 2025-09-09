Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor”, condamnată la închisoare. Numele inculpatei
9 septembrie 2025
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Șor”, declarat neconstituțional, a fost găsită vinovată pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Sentința de condamnare a fost pronunțată la data de 8 septembrie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, potrivit...
LIVE TEXT/ Satul Iarova, atacat de ruși. 20 de persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1294 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:40 Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc al Federației Ruse asupra localității Iarova din regiunea Donețk, anunță președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Un atac aerian rus brutal și sălbatic cu o bombă aeriană asupra așezării rurale Yarova din regiunea Donețk. Direct asupra oamenilor. Civili obișnuiți. Chiar în momentul în care se...
LIVE/ Președinta Maia Sandu susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației în prag de alegeri # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, susține marți, 9 septembrie, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, potrivit Președinției. Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări.
Colegiul disciplinar al CSM încetează cauza disciplinară în privința unui judecător de la CSJ, despre care ZdG a relatat că este acuzat că prelucrează neautorizat peste 12 ha de teren date în folosință Armatei Naționale # Ziarul de Garda
Colegiul disciplinar din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a încetat examinarea cauzei disciplinare în privința judecătorului Ghenadie Eremciuc din cadrul Curții Supreme de Justiție, transferat temporar de la Judecătoria Bălți, sediul Central, despre care ZdG a scris că era acuzat că ar prelucra neautorizat un teren cu suprafața de 12,42 ha, amplasat într-o localitate din...
Ministrul Muncii a solicitat concediu din cont propriu pentru a face campanie electorală. Oficialul nu candidează la funcția de deputat # Ziarul de Garda
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a solicitat concediu din cont propriu pentru a face campanie electorală pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat marți, 9 septembrie. Acesta nu face parte din lista PAS pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit acestuia, a solicitat concediu neplătit pentru 8 zile calendaristice. „Pe 3 septembrie...
Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate în cele din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură # Ziarul de Garda
Materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele 4 secții de votare special constituite, anunță marți, 9 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Astfel, plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda,...
Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum o face în Ucraina, avertizează șeful serviciilor secrete, Michal Koudelka # Ziarul de Garda
Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia la fel cum o face în Ucraina, a declarat luni, 8 septembrie, șeful serviciilor secrete cehe, Michal Koudelka, conform Politico, citat de G4Media. Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au lichidat o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, a declarat luni, 8 septembrie, serviciul de informații...
LIVE TEXT/ Rușii au atacat regiunea Donețk. Mai multe persoane au decedat. Război în Ucraina, ziua 1294 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:10 În urma atacurilor rusești asupra regiunii Donețk, 3 persoane au murit și altele 7 au fost rănite, informează Serviciul de Stat pentru Situații Excepționale a Ucrainei. Potrivit sursei, echipele de salvare au stins numeroase incendii. Au ars case, clădiri agricole, garaje și iarbă uscată. „În ciuda bombardamentelor repetate, pompierii au stins toate incendiile”,...
Dezbateri publice electorale la Răzeni: cetățeni, reprezentanți ai societății civile, tineri și candidați, într-un exercițiu de democrație și transparență # Ziarul de Garda
Prima dezbatere publică din cadrul proiectului „Societatea civilă pentru alegeri conștiente”, implementat de Centrul CONTACT, a adunat duminică, 7 septembrie, la Centrul Cultural „Ion Inculeț” din Răzeni (Ialoveni), peste 70 de cetățeni, reprezentanți ai societății civile, tineri și candidați din partea mai multor formațiuni politice, într-un exercițiu autentic de democrație și transparență. Au participat candidați...
LIVE/ Rezultatele concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au dat întâlnire marți, 9 septembrie, într-o nouă ședință, în cadrul căreia urmează să examineze 19 subiecte. Pe agendă se regăsește deliberarea și pronunțarea pe marginea subiectului cu referire la raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, dar și desfășurarea...
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță o nouă rundă de audieri publice: un judecător de la Curtea de Apel Sud urmează să se prezinte repetat, după ce nu a existat un consens în privința evaluării sale # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va desfășura, la începutul săptămânii viitoare, o nouă rundă de audieri publice. Audierile vor viza două cazuri transmise la reevaluare de Consiliul Superior al Magistraturii, precum și cazul unui judecător de la Curtea de Apel Sud, invitat repetat la audieri în fața întregii Comisii, după ce completul desemnat inițial nu a...
Echipa de căutare și salvare USAR Moldova participă la cel de-al 20-lea Exercițiu civil de management al situațiilor de urgență, organizat de NATO # Ziarul de Garda
În perioada 7–12 septembrie 2025, echipa Echipa de Căutare și Salvare Urbană Moldova (USAR) participă la unul dintre cele mai ample exerciții internaționale de gestionare a situațiilor de urgență – „BULGARIA 2025”, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Potrivit IGSU, exercițiul este organizat de Direcția Generală Siguranță Antiincendiară și Protecție Civilă din cadrul...
LIVE/ Desfășurarea concursului pentru suplinirea, prin transfer temporar, a unor posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și-au dat întâlnire marți, 9 septembrie, într-o nouă ședință, în cadrul căreia urmează să examineze 19 subiecte. Pe agendă se regăsește deliberarea și pronunțarea pe marginea subiectului cu referire la raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Ion Bulhac de la Curtea de Apel Centru, dar și desfășurarea...
Alexandru Balan, fostul adjunct SIS acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, a ajuns la audieri la DIICOT # Ziarul de Garda
Alexandru Balan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, a ajuns, marți dimineața, 9 septembrie, la audieri la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România (DIICOT), transmite G4Media. Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Ucraina cu zeci de drone. Război în Ucraina, ziua 1294 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:30 În noaptea de 9 septembrie, trupele ruse au atacat regiunile ucrainene cu 84 de drone de tip Shahed, Gherbera și alte tipuri de drone. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Armatei Ucrainene, au fost distruse 60 de ținte aeriene în nordul, sudul și estul țării. Totuși, au fost înregistrate 23 de lovituri ale dronelor...
Numele celor doi viceprimari din Comrat, cercetați pentru abuz de serviciu. Unul dintre ei, reținut pentru 72 de ore, celălalt – plasat anterior în arest la domiciliu în dosarul de finanțare ilegală a partidului Inima Moldovei # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat că au desfășurat marți, 9 septembrie, acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național...
Armata israeliană a ordonat marți, 9 septembrie, locuitorilor orașului Gaza să evacueze zona înainte de o nouă ofensivă, după ce Israelul a avertizat că își va intensifica atacurile militare în fâșie, provocând un „uragan puternic” dacă Hamas nu eliberează ultimii ostatici pe care îi deține, a transmis Reuters. Preluarea controlului asupra unui oraș cu o...
Detalii de la serviciile secrete cehe despre rețeaua de spionaj care lucra pentru KGB-ul din Belarus și din care ar fi făcut parte și Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS # Ziarul de Garda
Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au lichidat o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, a declarat luni, 8 serviciul de informații ceh (BIS). Din această rețea a făcut parte și un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), care a fost reținut în România. O altă persoană...
SINTEZA ELECTORALĂ/ Popor sau „bâdle”? Dodon se adresează diasporei, Ion Ceban a fost sancționat de CEC # Ziarul de Garda
Duminică și luni, Centrul Naţional Anticorupţie a efectuat peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Au fost reținute 15 persoane, printre acestea și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, conform surselor ZdG. În timpul unei întâlniri electorale din...
LIVE TEXT/ „Atacurile rusești se focusează din nou pe atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean”, spune Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că trupele ruse au concentrat din nou atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean, scrie hromadske. Zelenski a menționat că astăzi a ținut o ședință a Comandamentului suprem, în cadrul căreia s-a discutat inclusiv despre protecția infrastructurii critice ucrainene, în primul rând a sectorului energetic. „Atacurile rusești se focusează din...
Guvernul francez, demis de Parlament. Este al patrulea schimb de Executiv în doi ani # Ziarul de Garda
Prim-ministrul francez François Bayrou a fost demis din funcție din cauza propunerii sale de reducere a bugetului cu 43,8 miliarde de euro. Acesta este al patrulea schimb de guvern în doi ani. Cabinetul de miniștri al lui François Bayrou a rezistat mai puțin de nouă luni. Actualul cabinet de miniștri a fost susținut de doar...
Profil de integritate: Ludmila Catlabuga. Contabilă, fondatoarea unei afaceri de creștere a bovinelor, ministra Agriculturii și pe lista PAS # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Detalii despre fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul Belarusului # Ziarul de Garda
Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) ar fi, potrivit surselor G4Media, fostul angajat al spionajului din R. Moldova reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. În trecut, Balan a fost audiat de mai multe ori de...
Kremlinul a declarat luni, 8 septembrie, că nicio sancțiune nu va forța Rusia să-și schimbe cursul în războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare restricții economice suplimentare, notează Reuters. Occidentul a impus zeci de mii de sancțiuni Rusiei pentru...
UPDATE/ Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Acesta ar fi deținut anterior o funcție de conducere în cadrul...
Un fost angajat al SIS, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Conform surselor ZdG, acesta ar fi deținut anterior o funcție de...
Un fost angajat al SIS, cercetat în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Mai exact, potrivit unui comunicat de presă, polițiștii Direcției de Combatere a...
Profil de integritate: Sergiu Butuc. Jurist, fost membru din cinci partide, în prezent pe lista Blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Ar fi solicitat și primit bani pentru eliberarea unor certificate de vaccinare împotriva COVID-19 false. Decizia instanței # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19. Prin urmare, la data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat prin cumul parțial al pedepselor o amendă în valoare de 275 000 de lei și a dispus confiscarea în contul statului a sumei de...
Ion Ceban, sancționat de către CEC pentru că a utilizat funcția publică pentru a ajunge în Italia, după începerea campaniei electorale. A fost sesizată Poliția # Ziarul de Garda
Blocul electoral Alternativa a fost atenționat de către Comisia Electorală Centrală (CEC) în contextul vizitei lui Ion Ceban în Italia, în calitate de primar, după începerea campaniei electorale, când ar fi trebuit să fie deja suspendat din funcție. Astfel, Comisia a admis contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu cinci voturi „pentru” și...
LIVE TEXT/ Trei morți și 11 răniți: Operațiunile de salvare de urgență au fost finalizate în cartierul Sviatoshinskyi din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:15 Operațiunile de salvare de urgență s-au încheiat în raionul Sviatoshinskyi din Kiev, în urma atacului rusesc din 7 septembrie, scrie Ukrinform. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, atacul cu rachete și drone din timpul nopții, din 7 septembrie, a avariat grav o clădire rezidențială cu nouă etaje, ucigând trei persoane – inclusiv un copil –...
Cancelarul german cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite # Ziarul de Garda
Cancelarul german, Friedrich Merz, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propria cale, independent de Statele Unite, informează Politico Europe. „Trebuie să acceptăm faptul că relația noastră cu SUA se schimbă. SUA își reevaluează interesele – și nu doar de ieri. Așadar, și noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie...
Profil de integritate: Alexandr Stoianoglo. Fost candidat la prezidențiale susținut de Șor, fost procuror general care l-a eliberat pe Platon, în prezent pe lista Blocului „Alternativa” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Banca Mondială va acorda 7,9 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru # Ziarul de Garda
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat luni, 8 septembrie, avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD),...
„Am greșit”. Alexei Buzu vine cu scuze după ce a folosit cuvântul „bâdlă” într-un discurs electoral # Ziarul de Garda
Deși anterior a declarat că secvențele video, postate pe rețelele de socializare, în care folosește cuvântul „bâdlă” într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, au fost scoase din context, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a venit cu scuze. Acesta a declarat că discursul unui ministru trebuie să aibă „standarte mult mai înalte”. Într-un...
Un oficial din administrația Trump explică ce trebuie să facă țările UE pentru noi sancțiuni contra Rusiei: „Dacă europenii ar trage linie și ar spune…” # Ziarul de Garda
Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă vor ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, a spus secretarul american al energiei, Chris Wright, care a adăugat că acest comerț finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin, potrivit Financial Times. Wright a declarat că țările europene ar trebui să cumpere...
LIVE TEXT/ Ucraina a recucerit un alt sat din regiunea Donețk de la trupele ruse, afirmă armata. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Forțele ucrainene au eliberat satul Zarichne din regiunea Donețk și au arborat acolo steagul național, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 8 septembrie, scrie The Kyiv Independent. Zarichne este situat în estul Ucrainei, lângă granița administrativă cu regiunea Luhansk. Importanța sa strategică provine din poziția sa în apropierea unor...
Profil de integritate: Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, președintele Parlamentului # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
PROMO-LEX/ „Piața neagră” a sondajelor electorale din R. Moldova: „Nu sunt simple cifre. Acestea pot să formeze percepția cetățenilor” # Ziarul de Garda
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o „adevărată piață a sondajelor politice”, se arată într-o analiză a Asociației Promo-LEX. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. „De ce sunt grave...
PROM-LEX/ „Piața neagră” a sondajelor electorale din R. Moldova: „Nu sunt simple cifre. Acestea pot să formeze percepția cetățenilor” # Ziarul de Garda
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o „adevărată piață a sondajelor politice”, se arată într-o analiză a Asociației Promo-LEX. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. „De ce sunt grave...
Alexandr Procopenco, un adept activ al oligarhului fugar Ilan Şor, a declarat că în Franţa şi Germania guvernele nu sunt în stare să le achite pensionarilor pensiile. Potrivit acestuia, autorităţile moldoveneşti „ne duc în acel loc unde deja de pe acum e rău”. Fals! Nu există niciun fel de dificultăţi ce ţin de achitarea pensiilor....
Discursul privind Starea Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen și cel al Maiei Sandu, temele dominante ale sesiunii plenare a Parlamentului European # Ziarul de Garda
Parlamentul European se reunește săptămâna aceasta într-o sesiune plenară marcată de momente politice majore, începând cu discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea Uniunii, și continuând cu dezbateri privind sprijinul pentru Ucraina, situația din Gaza și viitorul european al R. Moldova, cu un discurs pe care președinta Maia Sandu, îl va susține...
În campania electorală informarea corectă este crucială. Cât de calitativ te informezi, atât de calitativ alegi. Cu cât mai mulți deputați integri, educați, fără probleme penale alegem, cu atât mai bine țării și fiecărui cetățean. Dar cât e de simplu să te informezi corect? Nu e prea ușor să navighezi în actualul ocean informațional fără...
UPDATE/ Poliția de Frontieră vine cu o reacție în urma reținerii unui șef din cadrul unui sector al Poliției de Frontieră # Ziarul de Garda
UPDATE Poliția de Frontieră o venit cu o reacție în urma reținerii unui șef ai unui sector al Poliției de Frontieră. „Poliția de Frontieră precizează că pe caz este inițiată anchetă de serviciu în vederea elucidării tuturor circumstanțelor. Instituția tratează cu maximă seriozitate astfel de situații și nu tolerează abateri de la legislație sau de...
Cătălin Lungu a dat startul unui flashmob în urma investigației ZdG: „Ce vreau să se întâmple după 28 septembrie?” # Ziarul de Garda
Actorul Cătălin Lungu a dat start duminică, 8 septembrie, unui flashmob în urma investigației sub acoperire a Ziarului de Gardă „Armata digitală a Kremlinului”. Actorul îndeamnă cetățenii să se implice în această campanie pentru a susține parcursul european al R. Moldova. „Vreau să pornesc un flashmob nefinanțat de nimeni, așa cum este în cazul celor...
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost arestat pentru răpirea și transportul forțat în Ucraina a doi ucraineni care au intrat ilegal în R. Moldova # Ziarul de Garda
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, care ar fi răpit doi ucraineni sosiți ilegal în R. Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru, anunță într-un comunicat luni, 8 septembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). De asemenea, acesta i-ar fi lipsit pe fiecare din ei,...
