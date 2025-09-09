Curele de deparazitare promovate online pot fi periculoase. Nutriționistă: „Să fim sceptici, chiar și când vorbim cu un medic”

Curele de deparazitare promovate online pot fi periculoase. Nutriționistă: „Să fim sceptici, chiar și când vorbim cu un medic”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md