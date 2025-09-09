The Times: Atacul asupra Cabinetului de Miniștri din Kiev semnalează o nouă etapă a războiului Rusiei
Libertatea Cuvântului
Atacul asupra clădirii guvernamentale din Kiev, primul de acest gen în peste trei ani de război la scară largă, ar putea indica începutul
Ce semnale politice transmite Federația Rusă prin intensificarea atacurilor asupra Ucrainei # Libertatea Cuvântului
NYT a explicat cum Rusia intensifică atacurile pentru a exercita presiune asupra negocierilor și a amenința Occidentul. Noile atacuri masive ale Rusiei asupra
La Herța a fost anunțată colectarea de mijloace bănește pentru cumpărarea unui automobil, destinat apărătorului Viorel Muraru și camarazilor săi de arme # Libertatea Cuvântului
La deputatul Consiliului Raional, Mihail Tanas, a apelat pentru ajutor prietenul său din copilărie, Viorel Muraru. Acesta se află de trei ani pe
Biscuiți, cafea și console mascau o contrabandă de haine de 1,5 milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
Pe 7 septembrie, în Punctul de trecere a frontierei „Porubne-Siret”, angajații Vămii Cernăuți au descoperit o tentativă de introducere ilegală de haine în
Președintele rus, dictatorul Putin, i-a cerut prietenului său din Europa să oprească livrările de combustibil și energie electrică către Ucraina. Această cerere vine
Firicel de iarbă-n luncă, Mândră-s de a fi româncă Și că am pe ie flori Cu izvor din trei culori. Busuioc frumos
Două sate din raionul Cernăuți au fost acoperite de fum în urma unor incendii de proporții # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți a fost o zi fierbinte în înțelesul adevărat al acestui cuvânt. Două depozite de gunoi din apropiere de Cernăuți au
Pe 4 septembrie, ne-am adunat la Liceul Dinăuți pentru a onora memoria luminoasă a profesorului nostru, Mihail Toderișin. A trecut un an de
La Cernăuți, în Hub-ul Veteranilor din Bucovina, condus de Oleksandr Koșovyi, a avut loc lansarea cărții „Vânătoarea după crucișătorul „Moscova”. Printre invitați s-a
Doi oameni au murit într-un atac cu rachete și drone asupra Kievului: o mamă tânără și copilul ei de două luni # Libertatea Cuvântului
Două persoane, Viktoria Grebeniuk și fiul ei de două luni, Roman, au murit în urma unui atac masiv cu rachete și drone asupra
„Grădina cu flori multe” a „înflorit” pentru a nouăsprezecea oară la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Este vorba de Festivalul-concurs internațional de muzică populară românească „În Grădina cu flori multe”, ajuns la cea de a nouăsprezecea ediție, organizat de
Invadatorii au lansat peste 100 de drone de atac asupra Ucrainei, fiind înregistrate lovituri. În noaptea de 8 septembrie, Federația Rusă a atacat
Trump a anunțat vizita europenilor în SUA pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Anumiți lideri europeni vor vizita Statele Unite pentru a discuta modalități de a pune capăt războiului dintre Ucraina și Rusia. Potrivit informațiilor RBC-Ucraina,
Informația a fost comunicată de Natalia Gopko, directorul Centrului Regional de Control și Prevenire a Bolilor din Cernăuți. Potrivit N. Gopko, în regiune
Sărbători creştine. Nașterea Maicii Domnului: Tradiții, obiceiuri și superstiții # Libertatea Cuvântului
Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică este sărbătorită în fiecare an la data de 8 septembrie (stil nou) – această cifră simbolizând
Nutriţie şi sănătate. Iată ce alimente pot reduce riscul îmbolnăvirii de cancer! # Libertatea Cuvântului
Studiile arată că o alimentație sănătoasă și echilibrată poate contribui la reducerea riscului de cancer. Deși nu există un aliment unic care să
La Kiev, în urma unui atac cu drone, a izbucnit un incendiu în clădirea Cabinetului de Miniștri # Libertatea Cuvântului
Forțele ruse au terorizat Kievul noaptea și în zori. Se știe că, în urma atacului, a izbucnit un incendiu în clădirea Cabinetului de
„Coaliția celor dispuși” nu a trimis trupe în Ucraina: de ce a eșuat ideea lui Macron # Libertatea Cuvântului
Promisiuni europene pentru Ucraina: mai multă retorică, mai puțină acțiune reală. Potrivit informațiilor publicate de The Telegraph, în timpul ultimei reuniuni a „Coaliției
Către jubileul de 150 de ani al Catedrei de Filologie Română și Clasică a Universității cernăuțene Iubitul Poet şi Profesor al deşteptării noastre,
În Bucovina, la granița cu România, a fost descoperit un cronometru din secolul al XVIII-lea # Libertatea Cuvântului
Acest obiect are, probabil, valoare culturală și istorică. Aseară, pe 5 septembrie, un cetățean ucrainean, născut în 1984 călătorea cu o furgonetă prin
Regizorul Ivan Butniak a declarat: „Recent această operă a fost descoperită întâmplător în Portugalia. A ajuns în mâinile unei muzicolog din Ucraina, Olga
Diplomat american: Un atac asupra trupelor occidentale din Ucraina ar fi echivalent cu o declarație de război # Libertatea Cuvântului
Amenințările Rusiei nu ar trebui să descurajeze Occidentul de la a consolida apărarea Ucrainei, inclusiv prin desfășurarea de contingente pe teritoriul țării. Această
Cartea reprezintă o hartă literară unică a orașului. La 6 septembrie, în cadrul Festivalului Internațional Literar „Meridian Czernowitz” a fost lansată cartea „Cernăuți
Se cunoaște cine este cel mai bogat din regiunea Cernăuți. A fost publicat un nou clasament al dezvoltării socio-economice a comunităților, iar acesta
Scria poezii pe pereții din închisoare: Taira a lansat o colecție de poezii la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
La 5 septembrie, în prima zi a Festivalului literar „Meridian Czernowitz”, scriitoarea și militara Iulia Paevska (Taira) a lansat culegerea de poezii „
A văzut ofensiva în regiunea Kursk din fereastra celulei: mărturisirea unui locuitor din Cernăuți, eliberat din captivitatea rusă # Libertatea Cuvântului
În captivitate, Iurii Fotikov, un locuitor din Cernăuți, a văzut ofensiva trupelor ucrainene în regiunea Kursk din fereastra celulei din închisoare. La acea
Duminică, 31 august, la Cernăuți a fost marcată, pentru a 36-a oară, Ziua Limbii Române. Este un argument în plus pentru autorități, care
Putin a promis că va distruge trupele occidentale care ar apărea în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate. Dacă ieri, după întâlnirea „Coaliției
Stil de viaţă. Cum ajută apa plată să elimini toxinele și să-ți recapeți energia # Libertatea Cuvântului
Indiferent de dietă și de atenția acordată alimentelor consumate, nu poți evita toxinele. Ele intră în corp și sunt eliminate pe căi naturale,
O grupare care pregătea și vindea documente false a fost anihilată în regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Forțele de ordine au descoperit un grup de persoane care falsificau și vindeau permise de conducere și certificate de înmatriculare a vehiculelor. Acest
Un nou record a fost stabilit la Cernăuți pe 4 septembrie 2025, se menționează în comunicatul de presă al Centrului Regional de Hidrometeorologie
Se ascundeau de trei ani: Serviciul de informații ale Marinei ucrainene au evacuat patru soldați ucraineni din teritoriul ocupat # Libertatea Cuvântului
Câțiva militari ucraineni au fost evacuați de pe teritoriul ocupat temporar al Ucrainei. Aceștia se ascundeau acolo de peste trei ani de invadatorii
Duminică, 31 august, la Cernăuți a fost marcată, pentru a 36-a oară, Ziua Limbii Române. Este un argument în plus pentru autorități, care
Potrivit lui Ben Hodges, eșecurile ofensivei rusești și pierderile colosale demonstrează că perspectivele ocupanților sunt limitate. În ciuda declarațiilor Rusiei privind presupusa sa
La Cernăuți se desfășoară Festivalul internațional de Poezie „Meridian Czernowitz” # Libertatea Cuvântului
Evenimentele festivalului vor avea loc în perioada 5-7 septembrie. Festivalul „Meridian Czernowitz” a fost deschis de președintele lui, Sviatoslav Pomeranțev, și de directorul
Liderul francez a subliniat că este inacceptabil să se impună restricții Armatei Ucrainene, ca o condiție pentru un acord de pace. Capacitatea Armatei
În regiunea Cernăuți s-a aprins o gunoiște, flăcările au cuprins o suprafață de 0,5 hectare # Libertatea Cuvântului
În ultimele 24 de ore, pompierii din regiune au lichidat două incendii în spații deschise. Informația a fost comunicată de Direcția Principală a
Un val de frig arctic va ajunge în Ucraina: când se așteaptă primele înghețuri # Libertatea Cuvântului
Vremea se va schimba considerabil în a treia decadă a lunii. Se estimează că în acest an, septembrie va fi moderat cald și
Vasile Davidean, activist al vieții culturale din Herța, și-a sărbătorit frumosul jubileu de 80 de ani # Libertatea Cuvântului
Primarul, colectivul și deputații Consiliului Orășenesc Herța l-au felicitat cordial pe domnul Vasile Davidean, locuitor al orașului Herța, o personalitate marcantă a culturii
