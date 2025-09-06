A văzut ofensiva în regiunea Kursk din fereastra celulei: mărturisirea unui locuitor din Cernăuți, eliberat din captivitatea rusă

Libertatea Cuvântului, 6 septembrie 2025 12:20

În captivitate, Iurii Fotikov, un locuitor din Cernăuți, a văzut ofensiva trupelor ucrainene în regiunea Kursk din fereastra celulei din închisoare. La acea

• • •

Acum 30 minute
12:20
Cinci cele mai bogate comunități din Bucovina în 2025 Libertatea Cuvântului
Se cunoaște cine este cel mai bogat din regiunea Cernăuți. A fost publicat un nou clasament al dezvoltării socio-economice a comunităților, iar acesta
12:20
Scria poezii pe pereții din închisoare: Taira a lansat o colecție de poezii la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La 5 septembrie, în prima zi a Festivalului literar „Meridian Czernowitz”, scriitoarea și militara Iulia Paevska (Taira)  a lansat culegerea de poezii „
12:20
12:20
LIMBA ROMÂNĂ – DUMINICA SUFLETULUI NOSTRU Libertatea Cuvântului
Duminică, 31 august, la Cernăuți a fost marcată, pentru a 36-a oară,  Ziua Limbii Române. Este un argument în plus pentru autorități, care
Acum 4 ore
10:00
Europa a convenit să apere Ucraina, dar Putin a lansat o provocare Libertatea Cuvântului
Putin a promis că va distruge trupele occidentale care ar apărea în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate. Dacă ieri, după întâlnirea „Coaliției
Acum 24 ore
21:10
Stil de viaţă. Cum ajută apa plată să elimini toxinele și să-ți recapeți energia Libertatea Cuvântului
Indiferent de dietă și de atenția acordată alimentelor consumate, nu poți evita toxinele. Ele intră în corp și sunt eliminate pe căi naturale,
20:10
O grupare care pregătea  și vindea documente false a fost anihilată în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Forțele de ordine au descoperit un grup de persoane care falsificau și vindeau permise de conducere și certificate de înmatriculare a vehiculelor. Acest
20:10
Un nou record de temperatură a fost înregistrat ieri la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Un nou record a fost stabilit la Cernăuți pe 4 septembrie 2025, se menționează în comunicatul de presă al Centrului Regional de Hidrometeorologie
20:10
Se ascundeau de trei ani: Serviciul de informații ale Marinei ucrainene au evacuat patru soldați ucraineni din teritoriul ocupat Libertatea Cuvântului
Câțiva militari ucraineni au fost evacuați de pe teritoriul ocupat temporar al Ucrainei. Aceștia se ascundeau acolo de peste trei ani de invadatorii
20:00
20:00
Cât timp mai poate lupta Rusia: un general renumit a numit termeni preciși Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Ben Hodges, eșecurile ofensivei rusești și pierderile colosale demonstrează că perspectivele ocupanților sunt limitate. În ciuda declarațiilor Rusiei privind presupusa sa
20:00
La Cernăuți se desfășoară  Festivalul internațional de Poezie „Meridian Czernowitz” Libertatea Cuvântului
Evenimentele festivalului vor avea loc în perioada 5-7 septembrie. Festivalul „Meridian Czernowitz”  a fost deschis de președintele lui, Sviatoslav Pomeranțev, și de directorul
Ieri
20:50
Macron a numit principala garanție de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Liderul francez a subliniat că este inacceptabil să se impună restricții Armatei Ucrainene, ca o condiție pentru un acord de pace. Capacitatea Armatei
20:40
În regiunea Cernăuți s-a aprins o gunoiște, flăcările au cuprins o suprafață de 0,5 hectare Libertatea Cuvântului
În ultimele 24 de ore, pompierii din regiune au lichidat două incendii în spații deschise. Informația a fost comunicată de Direcția Principală a
20:00
Un val de frig arctic va ajunge în Ucraina: când se așteaptă primele înghețuri Libertatea Cuvântului
Vremea se va schimba considerabil în a treia decadă a lunii. Se estimează că în acest an, septembrie va fi moderat cald și
19:50
Vasile Davidean, activist al vieții culturale din Herța, și-a sărbătorit frumosul jubileu de 80 de ani Libertatea Cuvântului
Primarul, colectivul și deputații Consiliului Orășenesc  Herța l-au felicitat cordial  pe domnul Vasile Davidean, locuitor al orașului Herța, o personalitate marcantă a culturii
19:00
Eveniment dedicat copiilor cu afecțiuni grave, la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Un eveniment caritabil va avea loc pe 22 septembrie la „Orașul Binelui” din Cernăuți. Organizat de Fundația de caritate „Orașul Binelui”, evenimentul își
18:30
Un bărbat a fost reținut de grăniceri în Bucovina, în timp ce transporta un muschet francez din secolul al XVIII-lea Libertatea Cuvântului
Grănicerii din Bucovina au descoperit un bărbat care încerca să treacă granița cu un muschet vechi, comunică Detașamentul de Grăniceri Cernăuți. În dimineața
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Doza  de sănătate. Osteoporoza, remedii naturale Libertatea Cuvântului
Osteoporoza este o afecțiune ce se manifestă prin scăderea masei osoase și deteriorarea țesutului osos. Astfel pot apărea chiar rupturi ale oaselor în
09:40
09:20
La Cernăuți, trei copii au fost salvați dintr-un apartament în flăcări Libertatea Cuvântului
La Cernăuți, salvatorii au scos trei copii minori dintr-un apartament în care izbucnise un incendiu. Serviciul de Stat pentru Situațiile de Urgență a
09:10
Câți ucraineni se vor întoarce acasă după încheierea războiului? Libertatea Cuvântului
Myhailo Podoliak a prezis că 70% dintre ucraineni se vor întoarce după război și a menționat principalele condiții și garanții. Consilierul șefului Oficiului
09:00
Putin își schimbă tactica: ISW despre ce se ascunde în spatele declarațiilor surprinzătoare ale „führer-ului” despre Ucraina Libertatea Cuvântului
Putin mimează din nou pe disponibilitatea de a negocia, subliniază analiștii americani. Președintele-dictator al Rusiei, Vladimir Putin, în timpul vizitei în China, a
3 septembrie 2025
21:10
Va renunța Ucraina la teritorii pentru pace? Zelenski a dat un răspuns definitiv Libertatea Cuvântului
Zelenski respinge orice concesie teritorială către Rusia. Ucraina nu va renunța niciodată la teritoriile sale pentru pace, deoarece pentru țară nu este doar
20:50
Inițiativa unui colectiv a devenit un exemplu de unitate și sprijin pentru soldații ucraineni Libertatea Cuvântului
Centrul Cardiologic Regional din Cernăuți a achiziționat șapte drone. Echipamentul a costat 89.600 de grivne. Achiziția a fost realizată din fondurile sindicatului instituției.
20:30
Muzeul Regional de Arhitectură Populară și a Traiului din Cernăuți oferă un serviciu neobișnuit pentru tinerii căsătoriți Libertatea Cuvântului
La Muzeul în aer liber, tinerii însurăței au posibilitatea de a participa la ritualul de cusut al unei coronițe – pentru noroc și
20:20
În Bucovina, grănicerii au dejucat o tentativă de trecere ilegală a bărbaților în România Libertatea Cuvântului
Angajații operativi ai Detașamentului de grăniceri din Cernăuți au dejucat o tentativă de trecere ilegală a doi bărbați peste frontiera de stat, ocolind
20:20
Comunitățile Mamaliga și  Krasnosilka au semnat un memorandum de colaborare Libertatea Cuvântului
Reprezentanți ai comunităților Mamaliga, Krasnosilka și alte două comunități s-au întâlnit în cadrul proiectului național „Cot la cot: comunități unite”, inițiat de Președintele
13:20
Volodymyr Zelenski: „Putin demonstrează impunitatea sa” Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a reacționat la atacul nocturn. Șeful statului afirmă că Rusia își continuă agresiunea „din cauza lipsei de presiune suficientă,
13:20
Moment astrologic. Zodiile care își schimbă destinul în această toamnă. Nimic nu va mai fi la fel Libertatea Cuvântului
Toamna 2025 nu este una obișnuită din punct de vedere astrologic. Două eclipse majore, tranzitele lui Saturn și Jupiter, dar și influența unor
13:00
O veste neagră a sosit la Colincăuți Libertatea Cuvântului
Conducerea Comunității Teritoriale Toporăuți a comunicat o veste tristă. Un locuitor din satul Colincăuți, Nicolae Cozub, a căzut în războiul ruso-ucrainean. Întâmpinarea Eroului
13:00
Riscuri la returnarea corpurilor Libertatea Cuvântului
După transferul corpurilor soldaților ucraineni uciși, pe care Rusia îi returnează în cadrul schimburilor, experții din Cernăuți găsesc grenade de luptă în buzunare.
12:50
În cursul nopții, în spațiul aerian al regiunii Cernăuți, au fost înregistrate 7 drone inamice Libertatea Cuvântului
Una dintre ele a fost neutralizată de forțele de apărare aeriană în raionul Nistru. Celelalte au ieșit din perimetrul regiunii. În urma atacului
2 septembrie 2025
21:10
„Cred că totul se destramă”: fostul consilier al lui Trump consideră că șansele de pace s-au înrăutățit Libertatea Cuvântului
Bolton nu exclude posibilitatea ca președintele american să „renunțe” la eforturile de asigurare a păcii în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a fost
21:00
O gospodărie pomicolă din Bucovina intenționează să construiască un depozit de fructe cu o capacitate de 10.000 de tone Libertatea Cuvântului
Gospodăria pomicolă  „Gold Romi” din Bucovina intenționează să construiască un depozit frigorific cu o capacitate de 10.000 de tone pentru mere și pere.
20:40
Fermierul Gheorghe Iurcu din Boian: „Pepeni mei nu conțin nitrați” Libertatea Cuvântului
La zece kilometri de Cernăuți, în satul Boian, Gheorghe Iurcu se ocupă de cultivarea pepenilor.  Gustul lor nu este cu nimic mai prejos
20:20
Au trăit ani de zile sub presiune și frică: Ucraina a readus în țară din ocupație încă un grup de copii Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să readucă acasă de pe teritoriile ocupate temporar și din Rusia un alt grup de copii și tineri cu vârste
20:10
Care este salariul mediu în regiunea Cernăuți și care sunt cele mai căutate profesii? Libertatea Cuvântului
Cel mai des, angajatorii caută vânzători, șoferi, lăcătuși, electricieni și contabili. Cele mai mari salarii sunt oferite militarilor, variind de la 50.000 la
10:20
Numărul elevilor din școlile din regiunea Cernăuți scade de la an la an Libertatea Cuvântului
În urmă cu cinci ani, în 2020, aproape 177.000 de copii frecventau școlile. Anul trecut, acest număr a scăzut la 137.000 de elevi.
09:40
Presa rusă a prezentat un nou videoclip cu Ianukovyci: analiștii ISW au dezvăluit un scop ascuns Libertatea Cuvântului
Recent, în mass-media de stat rusească a fost publicată o înregistrare video a fostului președinte fugar, Viktor Ianukovyci, în care acesta susține că
09:30
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
În noaptea de 2 septembrie, inamicul a atacat masiv orașul Bila Țerkva, regiunea Kiev, cu drone. În urma atacului, au izbucnit incendii. Din
1 septembrie 2025
22:00
20:40
Gimnaziul nr.10 din Cernăuți: un elev din clasa întâi a fost condus la careul solemn de camarazii de arme ai tatălui său, căzut în luptele pentru ziua pașnică de mâine a Ucrainei Libertatea Cuvântului
Astăzi, pentru prima dată, au pășit pragul Gimnaziului nr.10 din Cernăuți 21 de elevi din clasa întâi. La careul festiv ei au fost
20:00
O nouă toamnă ne-a bătut la poartă Libertatea Cuvântului
Vara a plecat, toamna a venit, deocamdată calendaristic. Un nou 1 Septembrie a poposit pe meleagurile bucovinene, aducând căldura verii, dar și răcoarea
19:40
Friedrich  Merz:  „Încercăm să încheiem războiul cât mai repede, dar nu cu prețul capitulării Ucrainei”  Libertatea Cuvântului
Cancelarul german, Friedrich Merz, admite că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea dura mult timp, dar nu se poate încheia cu capitularea Ucrainei.
19:00
Tetiana Negadaylova: „Septembrie se anunță a fi o lună caldă, cu precipitații minime” Libertatea Cuvântului
Temperatura medie lunară în septembrie, în regiunea Cernăuți, este de așteptat să fie între +16 și +17°C, ceea ce este ușor peste norma
18:40
Aleea Memoriei, inaugurată în satul Korman din estul regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
Datorită curajului lor, avem posibilitatea de a trăi, de a munci și de a visa. În satul Korman, CT Secureni, a fost amenajată
18:20
În cursul săptămânii, în regiunea Cernăuți, 54 de persoane au fost spitalizate cu COVID-19, majoritatea dintre ei fiind copii Libertatea Cuvântului
În total, au fost înregistrate aproape 140 de cazuri noi de boală. Informația a fost oferită de Iurii Paduraru, șeful secției de supraveghere
07:00
Limba română – limba dăinuirii noastre Libertatea Cuvântului
Pentru a 36-a oară la Cernăuți a fost marcată Ziua Limbii Române. Este sărbătoarea care stă la începuturile renașterii naționale și trezirii conștiinței
06:30
Macron a invitat lideri europeni la Paris pentru negocieri referitoare la Ucraina Libertatea Cuvântului
Lideri din mai multe țări europene se vor întâlni la Paris joi, 4 septembrie, pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Informația
