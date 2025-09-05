ProCredit Bank și Visa aduc emoția florilor mai aproape: 10% reducere la XOstudio Flowers
5 septembrie 2025
ProCredit Bank Moldova, în parteneriat cu Visa, oferă clienților săi un beneficiu special: 10% reducere la întreaga gamă de compoziții florale și accesorii de design de la XOstudio Flowers. Deținătorii de carduri Visa Platinum și Visa Platinum Business de la ProCredit Bank pot profita de această reducere atât pentru achizițiile online, cât și offline. XOstudio Flowers este recunoscut pentru...
Grupul bancar australian ANZ , a patra cea mai mare bancă din Australia, și-a cerut scuze după ce mai mulți angajați au aflat, printr-un e-mail trimis din greșeală, că urmează să fie concediați. Ulterior, instituția le-a pus la dispoziție consiliere psihologică și sprijin suplimentar, relatează Profit.ro. Incidentul a vizat angajați din divizia de retail, care urmau într-adevăr să fie...
Fermierii și antreprenorii agricoli pot procura mai ușor tehnică și echipamente moderne prin programele de finanțare dezvoltate de maib împreună cu o rețea de peste 50 de parteneri din sector. Banca propune trei tipuri de credite adaptate diferitelor necesități: de la micro-producători și tineri antreprenori, până la investiții mari în utilaje, construcții sau energie regenerabilă. Facilitatea...
Victoriabank lansează ofertă promoțională la creditele imobiliare: rată fixă în primii doi ani # Banca Mea
Victoriabank vine cu o nouă ofertă pentru clienții care își doresc o locuință sau vor să își refinanțeze creditul imobiliar. Banca oferă o rată fixă de 7,5% în primele 24 de luni, după care se aplică o dobândă flotantă de 8,82%, cu o DAE de 8,96%. Clienții care optează pentru refinanțare beneficiază suplimentar de acoperirea a până la 2000 de lei din costul evaluării. Promoția este valabilă în...
Topul salariilor în Moldova: +10% față de anul trecut, dar diferențele între profesii rămân uriașe # Banca Mea
Biroul Național de Statistică anunță că în trimestrul II al anului 2025 salariul mediu lunar brut a ajuns la 15 470,6 lei, în creștere cu 10% față de anul trecut și cu 6,2% comparativ cu primul trimestru din acest an. Cei mai bine plătiți angajați sunt în:Informații și comunicații – 36 274 lei;Activități financiare și de asigurări – 29 825,5 lei;Energie și utilități publice – 23 599,7 lei. La...
Toamna vine cu oportunități de economisire avantajoase. EuroCreditBank oferă persoanelor fizice depozite cu dobândă de până la 8%, disponibile în lei, euro sau dolari. Depozitele pot fi constituite pe o perioadă minimă de șase luni, simplu și rapid – direct din aplicația mobilă ECBank sau la orice sucursală. Potrivit băncii, oferta transformă economiile într-o investiție sigură, care aduce...
Victoriabank intermediază prima emisiune de obligațiuni lansată de o localitate rurală din Moldova # Banca Mea
Victoriabank a facilitat lansarea oficială a emisiunii de obligațiuni a Primăriei satului Sireți, raionul Strășeni, marcând o premieră pe piața de capital: este prima localitate rurală din țară care apelează la acest instrument modern de finanțare. Valoarea totală a emisiunii este de 3 milioane de lei, fonduri care vor fi utilizate pentru reconstrucția a 14 segmente de drum cu o lungime totală...
LoveMark în banking: maib, gazda primei conferințe dedicate strategiei de brand din Moldova # Banca Mea
Cum se construiește un LoveMark în banking, cum poate fi protejat zi de zi și cum evoluează odată cu orientarea tot mai puternică spre oameni – acestea au fost principalele idei prezentate de Marina Andronic, Head of Brand la maib, în cadrul conferinței LoveMark 2025. Evenimentul, găzduit astăzi la maib park, este prima conferință din Republica Moldova dedicată strategiei de brand. maib își...
Moldova va transfera 6 milioane de lei în 2025 pentru majorarea capitalului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei # Banca Mea
Republica Moldova va transfera în acest an 6 milioane de lei , ca parte a participării sale la majorarea capitalului autorizat al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei. Guvernul a aprobat miercuri o rezoluție în acest sens, iar fondurile sunt prevăzute în legea bugetului de stat, transmite INFOTAG. Conform obligațiilor asumate, Republica Moldova trebuie să achite în total 1,2 milioane de...
Fintech-ul britanic Revolut a atins o evaluare de 75 miliarde de dolari în urma unei vânzări secundare de acțiuni, tranzacție care le permite angajaților să vândă până la 20% din participațiile deținute și să obțină câștiguri semnificative în această toamnă, potrivit mediafax.ro. Tranzacția stabilește prețul unei acțiuni la 1.381 de dolari și oferă salariaților posibilitatea de a monetiza până...
Încasările la Bugetul Public Național , administrate de Serviciul Fiscal de Stat, au constituit 52,5 miliarde lei pentru 8 luni ale anului 2025, ceea ce denotă o creștere de 6,4 miliarde lei sau cu 13,9% în raport cu perioada similară a anului precedent. La Bugetul de stat , pentru 8 luni ale anului 2025 s-au încasat circa 21,4 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 2,7 miliarde lei mai mult...
Dolarul american a atins cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii iulie, pe fondul așteptărilor privind publicarea unor date cheie despre piața muncii din SUA, care ar putea influența deciziile viitoare de politică monetară ale Rezervei Federale, transmite Reuters, citat de Profit.ro. Indicele dolarului, care urmărește evoluția monedei americane față de un coș de valute majore, a scăzut cu...
Comerțbank, în parteneriat cu MoneyGram, dă startul unei promoții speciale de toamnă, menită să răsplătească fidelitatea clienților. În perioada 1 septembrie – 30 noiembrie 2025, toate transferurile de bani efectuate prin rețeaua Comerțbank vor beneficia de un comision redus cu 30% la expediere, indiferent de destinație. MoneyGram este unul dintre liderii globali în domeniul transferurilor de...
Energbank vine cu o oportunitate avantajoasă pentru clienți prin serviciul Smart Hour, disponibil în aplicația mobilă MyEnergBank. Acesta permite efectuarea schimbului valutar la cursul oficial BNM, fără comisioane ascunse, de luni până vineri, între orele 12:00 și 13:00. Clienții pot efectua schimburi valutare de până la 300 EUR sau echivalentul în altă valută, iar banii ajung instant în...
ProCredit Bank angajează Consultant Clienți Business în Chișinău. Beneficii atractive și traininguri internaționale # Banca Mea
ProCredit Bank anunță deschiderea unei poziții pentru funcția de Consultant Clienți Business, oferind oportunitatea de a începe o carieră bancară chiar și fără experiență anterioară.Noua poziție este full-time și se adresează persoanelor cu studii superioare, interesate să dezvolte relații de lungă durată cu clienții business și să ofere soluții financiare personalizate. Printre...
Noua bursă de valori din Republica Moldova va fi lansată pe 15 septembrie. Cine sunt investitorii principali # Banca Mea
Principalii acționari ai noii burse de valori din Republica Moldova, care va fi lansată oficial la Moldova Business Week 2025, pe 15 septembrie, includ banca maib, alte două bănci comerciale, operatorul telecom Moldcell, o companie de microcreditare, o companie de asigurări, Agenția de Proprietate Publică și Bursa de Valori București , care va deține cea mai mare participație,...
Banca Mondială a sprijinit lansarea eConsulat: servicii consulare digitale pentru diaspora # Banca Mea
Cetățenii Republicii Moldova din diaspora au acum acces mai simplu și rapid la servicii consulare prin noua platformă digitală eConsulat. Proiectul a fost realizat de Ministerul Afacerilor Externe și Agenția de Guvernare Electronică, cu sprijinul Grupului Banca Mondială. Lansarea eConsulat marchează un pas important în modernizarea administrației publice și în procesul de digitalizare a...
Moldindconbank este în căutarea unui/ unei nou coleg pentru echipa Suport 24/24, care să asigure asistență clienților și potențialilor clienți ai băncii. Potrivit anunțului băncii, poziția de Specialist Suport Clienți este una cu angajare pe termen lung, activitatea desfășurându-se exclusiv la sediul central al băncii din Chișinău. Candidatul selectat va fi responsabil de: informarea clienților...
Companiile din Republica Moldova pot beneficia, în perioada 1 septembrie – 31 octombrie 2025, de o ofertă specială de la maib: credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de doar 8,99% anual, în lei, pe parcursul primului an. Oferta este adresată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii și vine cu avantaje clare: 0% avans, 0% comisioane și aprobare 100% online.Ce trebuie să...
Legea freelancerilor intră în vigoare din 2026: regim fiscal unic pentru antreprenorii independenți # Banca Mea
Din 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi aplicat un regim fiscal simplificat pentru antreprenorii independenți, cunoscut și sub denumirea de „Legea freelancerilor”. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial la data de 29 august 2025, informează Monitorul Fiscal FISC.md. Noua lege vizează aproximativ 40 de domenii de activitate, printre care consultanța IT, arhitectura,...
Proiectul Elveția–PNUD „Piețe reziliente și incluzive în Moldova” a lansat un concurs pentru selectarea a trei aglomerații economice specializate , care vor beneficia de finanțare și sprijin tehnic pentru dezvoltarea economică locală. Fiecare dintre cele trei micro-clustere va primi cel puțin 280.000 USD finanțare nerambursabilă, alături de un pachet complex de asistență tehnică. Acesta include...
Cu ocazia Zilei Educației, Comisia Națională a Pieței Financiare , în parteneriat cu UN Women Moldova, lansează un quiz online de educație financiară, menit să încurajeze dezvoltarea abilităților financiare în rândul publicului. Concursul are loc pe 1 și 2 septembrie 2025, pe pagina oficială de Facebook a CNPF. Participanții trebuie să răspundă corect la cinci întrebări, iar cei care reușesc...
Cardul RED de la maib: reduceri la Netflix, iHerb și Taxi Letz, plus alimentări gratuite din PayPal # Banca Mea
Cardul RED Visa Gold Rewards de la maib este destinat persoanelor active, care folosesc tehnologia zi de zi și preferă comoditatea achitărilor online. Printre cele mai importante avantaje se numără alimentarea gratuită și nelimitată din PayPal, transferurile interbancare și alimentările de pe cardurile altor bănci din Republica Moldova prin serviciul p2p din aplicația maibank. Deținătorii...
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează, în perioada 31 august – 1 septembrie 2025, activitatea comercianților de flori, în contextul cererii sporite generate de începutul noului an școlar. Acțiunile autorității fiscale vizează prevenirea comerțului ilicit și verificarea modului în care sunt utilizate echipamentele de casă și control, fără aplicarea sancțiunilor. Astfel, comercianții prinși pe...
Aproape 15 salarii medii anuale sunt necesare pentru achiziționarea unui apartament nou de 70 de metri pătrați în 2025, potrivit unei analize realizate de expertul economic Veaceslav Ioniță, citat de agora.md. Pentru a acoperi rata unui credit ipotecar pe 20 de ani, o familie din Chișinău ar trebui să aloce circa 78% din veniturile sale lunare. În primul trimestru al anului curent, povara era...
Producătorii agricoli vor putea beneficia de rambursarea TVA în condiții mai flexibile, după ce pragul de eligibilitate a fost redus de la 95% la 70% din veniturile obținute din activitățile agricole. Modificarea a intrat în vigoare odată cu Legea nr. 146/2025 și Legea nr. 187/2025, anunță Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit noilor prevederi, reducerea pragului se aplică pentru rambursările...
Republica Moldova a înregistrat, în anul 2024, cel mai mare număr mediu de salariați din ultimii 13 ani, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, citate de moldova1.md. La sfârșitul anului trecut, numărul angajaților era de 740,9 mii de persoane, în creștere cu 1% față de 2023. Din total, 76,1% activau în sectorul real al economiei. Cele mai mari ponderi s-au înregistrat în comerț cu...
Cardurile Moldindconbank pot fi deschise acum în format digital, prin aplicația MICB Mobile Banking. Procedura se face integral online, fără vizită la bancă și fără documente pe hârtie. Procesul durează mai puțin de două minute. După selectarea tipului de card și a valutei, acesta este emis instant în aplicație și poate fi adăugat în Apple Pay sau Google Pay pentru plăți rapide în magazine și...
Olanda are cea mai scurtă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani muncesc, în medie, doar 32,1 ore pe săptămână, potrivit Eurostat, citat de ProTV.ro. Fenomenul este explicat prin ponderea ridicată a angajaților part-time și prin flexibilitatea programelor de muncă. Tot mai mulți salariați cu normă întreagă își comprimă programul în patru...
ProCredit Bank Moldova pune la dispoziția clienților cardul Visa Platinum, creat pentru cei care își doresc confort și avantaje exclusive, atât în țară, cât și peste hotare. Cu un singur card, utilizatorii au acces la: Fonduri disponibile 24/7; Conturi curente în MDL, USD și EUR; Cont de economii cu dobândă în trei valute, cu retrageri și alimentări non-stop; Acces gratuit în zonele Lounge din...
Victoriabank își mărește echipa și are mai multe poziții deschise pentru cei care vor să lucreze într-un mediu prietenos, cu proiecte care contează și oportunități de dezvoltare. Printre rolurile disponibile se numără: Manager produs – Direcția Produse Retail, Chișinău Jurist Recuperări – Direcția Recuperări Active, Chișinău Manager Relații cu Clienții Online – Direcția Vânzări Online,...
Subscrierea pentru emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma eVMS.md în perioada 18–27 august, s-a încheiat cu investiții totale de 8 070 500 de lei, anunță Ministerul Finanțelor. Potrivit instituției, în cele zece zile au fost realizate 291 de tranzacții de către 234 de investitori. Cea mai mare parte a sumei – 4,2 milioane de lei – a fost plasată în obligațiuni cu...
Victoriabank trage un semnal de alarmă privind creșterea numărului de apeluri telefonice false, prin care infractorii încearcă să obțină datele bancare ale clienților. Potrivit băncii, escrocii folosesc numere similare celor oficiale ale Serviciului Suport Victoriabank sau chiar ale unor structuri de forță pentru a părea credibili. Instituția reamintește clienților că: Victoriabank nu solicită...
Plățile către stat devin mai accesibile prin noua metodă de plată MIA, disponibilă în aplicația EVO și pe platforma MPay. Avantajele MIA:plăți procesate instant, în aceeași zi;fără comisioane;acces la peste 120 de servicii publice – taxe pentru școală sau universitate, impozite, amenzi, contribuții sociale, cazier judiciar și altele;utilizare directă prin aplicația de mobile banking;disponibilă...
EXIMBANK oferă persoanelor fizice posibilitatea de a procura o locuință prin intermediul creditului ipotecar „FAMIGLIA”, disponibil în condiții flexibile și cu facilități atractive. Conform informațiilor publicate de bancă, creditul poate fi contractat pentru sume cuprinse între 100.000 și 5.000.000 de lei, pe o perioadă de până la 25 de ani. Printre principalele caracteristici se...
Serviciile notariale din Republica Moldova intră în era digitală. Guvernul a aprobat Conceptul Sistemului Informațional e-Notariat, care va permite autentificarea, semnarea și procesarea unor acte notariale direct online, utilizând tehnologii avansate de securitate și criptare. Noul sistem va fi integrat în infrastructura guvernamentală MCloud și va oferi acces direct la registrele de stat,...
De Ziua Independenței Republicii Moldova, băncile comerciale și Banca Națională a Moldovei au publicat pe rețelele sociale mesaje de felicitare. Instituțiile au evocat curajul, unitatea, tradițiile și aspirațiile europene, transmițând urări de încredere și solidaritate. Cea mai mare bancă din țară, maib, a subliniat că Republica Moldova înseamnă „mai mult decât un loc pe hartă. Înseamnă acasă,...
Agenția Națională de Administrare Fiscală din România a introdus o regulă prin care clienții din restaurante, baruri, cafenele și fast-food-uri beneficiază de produsul sau serviciul achiziționat fără plată, dacă nu primesc bon fiscal. Potrivit digi24.ro, noua campanie de informare lansată de ANAF vizează respectarea legislației fiscale și creșterea disciplinei în HoReCa. Campania a fost...
Moldindconbank și-a redeschis sucursala din Ialoveni, după un amplu proces de renovare. Potrivit băncii, noul spațiu oferă condiții moderne și confortabile, menite să îmbunătățească experiența clienților. Reprezentanții instituției afirmă că investițiile în modernizarea sucursalelor fac parte din strategia de a aduce servicii bancare mai aproape de oameni, prin soluții rapide și adaptate...
Asociația Patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova” a transmis Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat un aviz în care solicită reconsiderarea propunerii de modificare a Declarației privind TVA, document aflat în consultări publice. Potrivit scrisorii oficiale, una dintre schimbările propuse – interzicerea depunerii Declarației privind TVA în cazul depistării erorilor la...
Dacă ai terminat perioada de probă și ai cel puțin șase luni vechime la același angajator, vei putea solicita o formă de muncă mai sigură și mai previzibilă, dacă aceasta este disponibilă, scrie Monitorul Fiscal. Noua normă a Codului muncii intră în vigoare la 1 ianuarie 2026. Angajatorul va fi obligat să ofere un răspuns motivat, în scris, în cel mult 30 de zile. Pentru microîntreprinderi și...
În contextul sărbătorilor naționale și al hramurilor locale, mai multe bănci din Republica Moldova au anunțat modificări în programul unităților pentru sfârșitul lunii august 2025. OTP Bank informează că pe 26 august unitățile vor avea program redus cu o oră. Pe 27 august, de Ziua Independenței, acestea nu vor activa, iar pe 28 august sucursalele din orașele Drochia, Ungheni și Soroca vor fi...
Dacă așteptai un semn să participi la Chișinău Marathon by maib │ Mastercard, acesta este momentul! Organizatorii lansează un concurs dedicat tuturor pasionaților de sport, adrenalină și provocări, unde poți câștiga unul dintre cele patru bilete puse la dispoziție pentru cel mai dinamic eveniment al verii. Pentru a intra în concurs, participanții trebuie să îndeplinească două condiții...
Locuințele din Moldova, mai scumpe ca niciodată: prețurile au urcat cu 20,6% în doar trei luni # Banca Mea
Piața imobiliară din Republica Moldova trece prin cea mai spectaculoasă scumpire din ultimii 17 ani. În primul trimestru al acestui an, prețurile locuințelor au crescut cu 20,6%, un salt record care a dus costul mediu pe metru pătrat la 1.906 euro, potrivit unei analize citate de INFOTAG.md. Expertul economic Veaceslav Ioniță subliniază că majorarea depășește precedentul record, stabilit în...
Achitările cu cardul – motorul comerțului online în Moldova. Plățile depășesc 96 miliarde lei în 2025 # Banca Mea
Achitările cu cardurile bancare au devenit principalul motor al comerțului online din Republica Moldova, contribuind cu peste 80% la creșterea tranzacțiilor digitale începând cu 2023. Se arată în comunicatul IDIS „Viitorul” că, în prima jumătate a anului 2025, valoarea anualizată a plăților cu cardul a depășit 96,5 miliarde lei, iar comerțul online a atins 37,6 miliarde lei. Piața cardurilor...
Integrarea în Uniunea Europeană este susținută de 82% dintre oamenii de afaceri din Republica Moldova, aceștia fiind convinși că aderarea va aduce mai multă stabilitate, acces la finanțări și șansa de a se extinde pe noi piețe. Constatarea face parte din Barometrul Antreprenorilor 2025, realizat de asociația Parteneriate pentru Noua Economie, transmite IPN. Studiul arată că sprijinul pentru...
La Bălți a fost inaugurat un complex modern de procesare a semințelor de rapiță, cu o capacitate de 1.000 de tone pe zi. Proiectul aparține companiei Floarea Soarelui SA, parte a Grupului Trans-Oil, și marchează o premieră pentru Republica Moldova. Investiția, estimată la circa 35 milioane lei, a fost realizată cu sprijinul financiar al OTP Bank Moldova și presupune dotarea cu echipamente de...
Peste 21.600 de locuri de muncă: Moldova HiTech Park va prinde contur la Stăuceni din 2026 # Banca Mea
Guvernul Republicii Moldova a aprobat constituirea întreprinderii administratoare a Moldova HiTech Park, proiect de importanță strategică pentru economia națională, menit să accelereze tranziția țării către o economie bazată pe cunoaștere, digitalizare și inovare. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, parcul va reprezenta „o platformă unică pentru atragerea...
