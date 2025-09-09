Detalii de la serviciile secrete cehe despre rețeaua de spionaj care lucra pentru KGB-ul din Belarus și din care ar fi făcut parte și Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS
Ziarul de Garda, 9 septembrie 2025 08:50
Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au lichidat o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, a declarat luni, 8 serviciul de informații ceh (BIS). Din această rețea a făcut parte și un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), care a fost reținut în România. O altă persoană...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
08:50
Detalii de la serviciile secrete cehe despre rețeaua de spionaj care lucra pentru KGB-ul din Belarus și din care ar fi făcut parte și Alexandru Balan, fost director adjunct al SIS # Ziarul de Garda
Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au lichidat o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, a declarat luni, 8 serviciul de informații ceh (BIS). Din această rețea a făcut parte și un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), care a fost reținut în România. O altă persoană...
Acum 12 ore
00:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Popor sau „bâdle”? Dodon se adresează diasporei, Ion Ceban a fost sancționat de CEC # Ziarul de Garda
Duminică și luni, Centrul Naţional Anticorupţie a efectuat peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Au fost reținute 15 persoane, printre acestea și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, conform surselor ZdG. În timpul unei întâlniri electorale din...
8 septembrie 2025
22:10
LIVE TEXT/ „Atacurile rusești se focusează din nou pe atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean”, spune Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că trupele ruse au concentrat din nou atacurile împotriva sectorului energetic ucrainean, scrie hromadske. Zelenski a menționat că astăzi a ținut o ședință a Comandamentului suprem, în cadrul căreia s-a discutat inclusiv despre protecția infrastructurii critice ucrainene, în primul rând a sectorului energetic. „Atacurile rusești se focusează din...
21:00
Guvernul francez, demis de Parlament. Este al patrulea schimb de Executiv în doi ani # Ziarul de Garda
Prim-ministrul francez François Bayrou a fost demis din funcție din cauza propunerii sale de reducere a bugetului cu 43,8 miliarde de euro. Acesta este al patrulea schimb de guvern în doi ani. Cabinetul de miniștri al lui François Bayrou a rezistat mai puțin de nouă luni. Actualul cabinet de miniștri a fost susținut de doar...
Acum 24 ore
20:00
Profil de integritate: Ludmila Catlabuga. Contabilă, fondatoarea unei afaceri de creștere a bovinelor, ministra Agriculturii și pe lista PAS # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
19:40
Detalii despre fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul Belarusului # Ziarul de Garda
Alexandru Balan, fostul director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate (SIS) ar fi, potrivit surselor G4Media, fostul angajat al spionajului din R. Moldova reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. În trecut, Balan a fost audiat de mai multe ori de...
19:30
Kremlinul a declarat luni, 8 septembrie, că nicio sancțiune nu va forța Rusia să-și schimbe cursul în războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au indicat că iau în considerare restricții economice suplimentare, notează Reuters. Occidentul a impus zeci de mii de sancțiuni Rusiei pentru...
18:40
SINTEZA ELECTORALĂ/ Popor sau „bâdle”? Dodon se adresează diasporei, Ion Ceban a fost sancționat de CEC # Ziarul de Garda
Duminică și luni, Centrul Naţional Anticorupţie a efectuat peste 60 de percheziții, în cadrul unor dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală și spălare de bani. Au fost reținute 15 persoane, printre acestea și fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, conform surselor ZdG. În timpul unei întâlniri electorale din...
18:20
UPDATE/ Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Acesta ar fi deținut anterior o funcție de conducere în cadrul...
18:10
Un fost angajat al SIS, reținut în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Conform surselor ZdG, acesta ar fi deținut anterior o funcție de...
18:00
Un fost angajat al SIS, cercetat în România pentru că ar fi transmis secrete de stat unor ofițeri de informații din Belarus # Ziarul de Garda
Un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut luni, 8 septembrie, în România, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. Mai exact, potrivit unui comunicat de presă, polițiștii Direcției de Combatere a...
18:00
Profil de integritate: Sergiu Butuc. Jurist, fost membru din cinci partide, în prezent pe lista Blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
17:50
Ar fi solicitat și primit bani pentru eliberarea unor certificate de vaccinare împotriva COVID-19 false. Decizia instanței # Ziarul de Garda
Un bărbat a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență în cauza denumită generic COVID-19. Prin urmare, la data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a aplicat prin cumul parțial al pedepselor o amendă în valoare de 275 000 de lei și a dispus confiscarea în contul statului a sumei de...
17:30
Ion Ceban, sancționat de către CEC pentru că a utilizat funcția publică pentru a ajunge în Italia, după începerea campaniei electorale. A fost sesizată Poliția # Ziarul de Garda
Blocul electoral Alternativa a fost atenționat de către Comisia Electorală Centrală (CEC) în contextul vizitei lui Ion Ceban în Italia, în calitate de primar, după începerea campaniei electorale, când ar fi trebuit să fie deja suspendat din funcție. Astfel, Comisia a admis contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu cinci voturi „pentru” și...
17:20
LIVE TEXT/ Trei morți și 11 răniți: Operațiunile de salvare de urgență au fost finalizate în cartierul Sviatoshinskyi din Kiev. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:15 Operațiunile de salvare de urgență s-au încheiat în raionul Sviatoshinskyi din Kiev, în urma atacului rusesc din 7 septembrie, scrie Ukrinform. Potrivit Serviciului pentru Situații de Urgență, atacul cu rachete și drone din timpul nopții, din 7 septembrie, a avariat grav o clădire rezidențială cu nouă etaje, ucigând trei persoane – inclusiv un copil –...
17:00
Cancelarul german cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite # Ziarul de Garda
Cancelarul german, Friedrich Merz, a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să-și traseze propria cale, independent de Statele Unite, informează Politico Europe. „Trebuie să acceptăm faptul că relația noastră cu SUA se schimbă. SUA își reevaluează interesele – și nu doar de ieri. Așadar, și noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie...
17:00
Profil de integritate: Alexandr Stoianoglo. Fost candidat la prezidențiale susținut de Șor, fost procuror general care l-a eliberat pe Platon, în prezent pe lista Blocului „Alternativa” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:40
Banca Mondială va acorda 7,9 milioane de dolari pentru dezvoltarea durabilă a râului Nistru # Ziarul de Garda
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat luni, 8 septembrie, avizul consultativ pentru încheierea unui Acord de grant dintre țara noastră și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD),...
16:20
„Am greșit”. Alexei Buzu vine cu scuze după ce a folosit cuvântul „bâdlă” într-un discurs electoral # Ziarul de Garda
Deși anterior a declarat că secvențele video, postate pe rețelele de socializare, în care folosește cuvântul „bâdlă” într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, au fost scoase din context, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a venit cu scuze. Acesta a declarat că discursul unui ministru trebuie să aibă „standarte mult mai înalte”. Într-un...
16:20
Un oficial din administrația Trump explică ce trebuie să facă țările UE pentru noi sancțiuni contra Rusiei: „Dacă europenii ar trage linie și ar spune…” # Ziarul de Garda
Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă vor ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, a spus secretarul american al energiei, Chris Wright, care a adăugat că acest comerț finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin, potrivit Financial Times. Wright a declarat că țările europene ar trebui să cumpere...
16:10
LIVE TEXT/ Ucraina a recucerit un alt sat din regiunea Donețk de la trupele ruse, afirmă armata. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Forțele ucrainene au eliberat satul Zarichne din regiunea Donețk și au arborat acolo steagul național, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 8 septembrie, scrie The Kyiv Independent. Zarichne este situat în estul Ucrainei, lângă granița administrativă cu regiunea Luhansk. Importanța sa strategică provine din poziția sa în apropierea unor...
16:00
Profil de integritate: Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, președintele Parlamentului # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
15:50
PROMO-LEX/ „Piața neagră” a sondajelor electorale din R. Moldova: „Nu sunt simple cifre. Acestea pot să formeze percepția cetățenilor” # Ziarul de Garda
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o „adevărată piață a sondajelor politice”, se arată într-o analiză a Asociației Promo-LEX. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. „De ce sunt grave...
15:40
PROM-LEX/ „Piața neagră” a sondajelor electorale din R. Moldova: „Nu sunt simple cifre. Acestea pot să formeze percepția cetățenilor” # Ziarul de Garda
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o „adevărată piață a sondajelor politice”, se arată într-o analiză a Asociației Promo-LEX. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor. „De ce sunt grave...
15:30
Alexandr Procopenco, un adept activ al oligarhului fugar Ilan Şor, a declarat că în Franţa şi Germania guvernele nu sunt în stare să le achite pensionarilor pensiile. Potrivit acestuia, autorităţile moldoveneşti „ne duc în acel loc unde deja de pe acum e rău”. Fals! Nu există niciun fel de dificultăţi ce ţin de achitarea pensiilor....
15:20
Discursul privind Starea Uniunii Europene al Ursulei von der Leyen și cel al Maiei Sandu, temele dominante ale sesiunii plenare a Parlamentului European # Ziarul de Garda
Parlamentul European se reunește săptămâna aceasta într-o sesiune plenară marcată de momente politice majore, începând cu discursul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre starea Uniunii, și continuând cu dezbateri privind sprijinul pentru Ucraina, situația din Gaza și viitorul european al R. Moldova, cu un discurs pe care președinta Maia Sandu, îl va susține...
15:10
În campania electorală informarea corectă este crucială. Cât de calitativ te informezi, atât de calitativ alegi. Cu cât mai mulți deputați integri, educați, fără probleme penale alegem, cu atât mai bine țării și fiecărui cetățean. Dar cât e de simplu să te informezi corect? Nu e prea ușor să navighezi în actualul ocean informațional fără...
14:50
UPDATE/ Poliția de Frontieră vine cu o reacție în urma reținerii unui șef din cadrul unui sector al Poliției de Frontieră # Ziarul de Garda
UPDATE Poliția de Frontieră o venit cu o reacție în urma reținerii unui șef ai unui sector al Poliției de Frontieră. „Poliția de Frontieră precizează că pe caz este inițiată anchetă de serviciu în vederea elucidării tuturor circumstanțelor. Instituția tratează cu maximă seriozitate astfel de situații și nu tolerează abateri de la legislație sau de...
14:00
Cătălin Lungu a dat startul unui flashmob în urma investigației ZdG: „Ce vreau să se întâmple după 28 septembrie?” # Ziarul de Garda
Actorul Cătălin Lungu a dat start duminică, 8 septembrie, unui flashmob în urma investigației sub acoperire a Ziarului de Gardă „Armata digitală a Kremlinului”. Actorul îndeamnă cetățenii să se implice în această campanie pentru a susține parcursul european al R. Moldova. „Vreau să pornesc un flashmob nefinanțat de nimeni, așa cum este în cazul celor...
13:40
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră a fost arestat pentru răpirea și transportul forțat în Ucraina a doi ucraineni care au intrat ilegal în R. Moldova # Ziarul de Garda
Un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, care ar fi răpit doi ucraineni sosiți ilegal în R. Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru, anunță într-un comunicat luni, 8 septembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). De asemenea, acesta i-ar fi lipsit pe fiecare din ei,...
13:30
LIVE TEXT/ Echipele de salvare din Ucraina sunt atacate de dronele lansate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:10 Armata rusă a atacat echipele de salvare în timpul stingerii unui incendiu într-o clădire rezidențială din Kramatorsk, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma loviturii unei drone, un camion de pompieri a fost avariat. Din fericire, niciun pompier nu a fost rănit „Rusia atacă sistematic echipele de intervenție în timpul stingerea incendiilor...
12:50
69 de candidați fac „Moldova Mare” a Victoriei Furtună: printre ei, și avocatul care a cerut ca președinta Sandu să efectueze o expertiză psihiatrică # Ziarul de Garda
Pe lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea Partidului Politic „Moldova Mare” se regăsesc 69 de nume. În capul listei este lidera formațiunii, fosta candidată la prezidențiale susținută de rețeaua lui Ilan Șor, Victoria Furtună. În aceeași listă, pe a 11-a poziție, se regăsește Igor...
12:40
Peste 700 de instituții de învățământ general vor utiliza catalogul electronic în anul acesta de studii # Ziarul de Garda
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară, adică circa 60%, vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE), a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat de presă. Platforma ar asigura digitalizarea procesului educațional și ar facilita comunicarea directă dintre profesori și părinți. Cifra este în creștere comparativ...
11:40
CEC a dat startul tipăririi buletinelor de vot pentru alegătorii care au optat pentru a vota prin corespondență la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat luni, 8 septembrie, că a dat startul tipăririi buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Conform unui comunicat de presă, în total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de...
10:50
Detalii despre cele 60 de percheziții la nivel național, în urma cărora au fost reținute 15 persoane, inclusiv fostul deputat Viorel Melnic # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat luni, 8 septembrie, despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul R. Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei „ample operațiuni” care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. ZdG a scris anterior,...
10:40
Un bărbat și-a pierdut viața într-un incediu care a izbucnit la o fabrică de panificație din Orhei # Ziarul de Garda
Un incediu s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație din Orhei, în urma căruia a decedat un bărbat de 52 de ani, anunță luni, 8 septembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Pompierii IGSU au fost solicitați pentru lichidarea incediului, apelul a fost recepționat la ora 1:34, iar la fața locului...
10:30
Noul ambasador al R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald Trump # Ziarul de Garda
Noul ambasador al R. Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat vineri, 5 septembrie, scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă. Conform unui comunicat de presă, în declarațiile sale, ambasadorul Kulminski a transmis „mesajul de respect personal” din partea președintei Maia Sandu, menționând că „este o...
10:00
LIVE TEXT/ 142 de drone a lansat Rusia asupra Ucrainei, iar Forțele Aeriene au doborât 112. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:45 În noaptea de 8 septembrie, armata rusă a atacat cu 142 de drone de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri de drone din direcțiile: Breansk, Orel, Primorsko-Akhtarsk, Chauda, raportează Forțele Aeriene pentru Apărarea din Ucraina. „Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile REB și sistemele fără pilot, grupurile...
10:00
Cum să mă înțeleg cu copilul, indiferent dacă are 2, 8 sau 15 ani? Conferință cu Urania Cremene # Ziarul de Garda
Te invităm la o conferință dedicată părinților și specialiștilor în educație din Republica Moldova care își doresc o relație mai bună cu copiii, construită pe echilibru, respect și conectare autentică. Chișinău | ️ 20 septembrie 2025 Sala de conferințe MAIB Park Urania Cremene, expert în parenting și autoarea unuia dintre cele mai apreciate programe...
09:40
Doi agenți de pază au fost trimiși pe banca acuzaților și riscă până la 8 ani de închisoare pentru violență asupra unui tânăr # Ziarul de Garda
Două persoane au fost trimite în judecată, fiind acuzate de comiterea acțiunilor de tratament inumane și degradante, anunță luni, 8 septembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei penale, pe 26 august 2024, cei doi, activând în calitate de agenți de pază ai unei companii private de pază, fiind în apropierea unei stații PECO din raionul...
Ieri
09:10
Avocatul poporului cere concurenților electorali să evite orice formă de incitare la ură sau discriminare: „Viitorii deputați și deputate trebuie să fie exemple de integritate și respect” # Ziarul de Garda
Avocatul poporului, Ceslav Panico, a scris un mesaj luni, 8 septembrie, în care a îndemnat concurenții electorali și reprezentanții lor să arate respect față de toți alegătorii, evitând orice formă de incitare la ură sau discriminare. Îndemnul avocatului vine în contextul în care pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care ministrul Muncii...
09:00
Ultima oră/ A fost reținut Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor. A fost vizat în raportul Kroll. Alte 15 persoane au fost reținute pentru corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept, duminică, 7 septembrie, afirmă surse ale ZdG. Instituțiile statului nu au confirmat, oficial, reținerea fostului deputat. Într-un comentariu pentru ZdG, Centrul Național Anticorupție confirmă că „mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi (duminică și luni) în...
08:30
LIVE TEXT/ Rusia a atacat noaptea regiunea Dnipropetrovsk cu mai multe drone. Nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1293 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În comunitatea Pokrovsk din raionul Sinelnikovo, noaptea trecută, armata rusă a lovit cu o dronă clădirea administrativă a pompierilor locali. A izbucnit un incendiu, care a fost stins de pompieri, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În comunitatea Mezhivska, în urma lovirii unei proprietăți private de către o dronă, au luat foc bucătăria...
7 septembrie 2025
18:00
LIVE TEXT/ Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, publică imagini din clădirea Guvernului după atacul rusesc. Război în Ucraina, ziua 1292 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:00 Prim-ministra Iulia Svîrîdenko a arătat fotografii ale clădirii Cabinetului de Miniștri, avariată de un atac rusesc în noaptea de 7 septembrie. Potrivit Ukrinform, fotografiile au fost postate pe pagina de Facebook a lui Svîrîdenko. „Așa arată clădirea guvernului după atacul rusesc de astăzi dimineață”, se arată în postare. „Pentru prima dată de la...
17:00
Alexei Buzu reacționează după ce pe internet au apărut imagini în care spune unui grup de persoane „suntem popor sau suntem bâdle” # Ziarul de Garda
Pe rețelele de socializare a apărut un videoclip în care Alexei Buzu, într-o discuție cu locuitorii din Pelinia, Drochia, folosește cuvântul „bândlă” într-un discurs electoral. Imaginile au fost rapid preluate și distribuite pe rețelele sociale, iar ministrul Muncii și Protecției Sociale a venit cu o reacție, menționând că imaginile ar fi scoase din context. Pe...
16:00
A fost stabilită ordinea concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, precum și a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței din 7 septembrie. Potrivit hotărârii CEC,...
15:30
CEC lansează Linia Fierbinte gestionată de CNA pentru raportarea cazurilor de influență financiară ilegală a alegătorilor # Ziarul de Garda
În urma sesizărilor privind tentative de corupere a alegătorilor în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, autoritățile au activat o Linie Fierbinte la numărul (+373) 78 710 116, gestionată de Centrul Național Anticorupție (CNA), anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). În context, Comisia Electorală Centrală, în calitate de coordonator al activităților grupului de lucru interinstituțional, anunță...
15:00
Începând de astăzi, circulația rutieră pe o stradă din Chișinău va fi suspendată în timpul nopții # Ziarul de Garda
Primăria Municipiului Chișinău a informat că în zilele de 7 și 8 septembrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier, pe timp de noapte, pe șos. Hâncești, tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni. Potrivit comunicatului Primăriei, măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de asfaltare a șos. Hâncești (așternerea stratului de...
14:10
Protestele din Serbia continuă: Poliția folosește gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii # Ziarul de Garda
Poliția sârbă a folosit vineri, 5 septembrie, gaze lacrimogene și grenade asomare în campusul universitar din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, sperând că îl vor înlătura pe președintele Aleksandar Vucic și Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, scrie CNN. Vineri seara, 5 septembrie, mii de persoane s-au adunat în...
13:20
Maia Sandu, despre cel mai mare atac al Rusiei asupra Ucrainei: „Moldova este alături de Ucraina împotriva acestei terori” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu a condamnat, printr-un mesaj pe platforma X, atacul rusesc asupra Ucrainei din noaptea de 7 septembrie. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone de tip Shahed, ceea ce îl face cel mai mare atac de acest fel din invazia la scară largă. „Tot ce oferă Rusia lumii astăzi sunt tone de minciuni...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.