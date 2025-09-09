(video) Accidentul cu implicarea unui motociclist pe Calea Orheiului, surprins de o cameră: Momentul în care vehiculele se lovesc, iar conducătorul ghidonului este aruncat pe asfalt
UNIMEDIA, 9 septembrie 2025 08:50
Accidentul care a avut loc acum două zile pe strada Calea Orheiului a fost surprins de o cameră de bord. Din imagini se observă cum motocicleta se lovește violent cu o Toyota, care efectua manevra de întoarcere.
Pe 9 septembrie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
Fecioarele au parte de vești financiare pozitive, iar Vărsătorii vor simți schimbări bruște: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Astăzi, alinierea planetelor aduce o zi de introspecție și revelații pentru fiecare semn zodiacal. În timp ce cerul se deschide cu posibilități, fiecare nativ este invitat să exploreze arhetipurile astrologice care îi guvernează. Ce secrete vă pot dezvălui astrele? Horoscopul zilnic vă așteaptă să descoperiți indicii personalizate care să vă lumineze calea.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Ofensivă majoră a rușilor într-o regiune a cărei capitală încă este liberă, dejucată: Anunț de la vârful armatei ucrainene # UNIMEDIA
Forțele ruse intenționau să lanseze o ofensivă majoră în direcția regiunii Zaporojie, dar trupele Kievului au împiedicat operațiunea, a afirmat luni, 8 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, scrie presa română.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi, vremea în Moldova va fi predominant noros, cu cer variabil între parțial senin și înnorat, dar fără precipitații semnificative pe parcursul zilei.
Criza politică din Franța: Ce opțiuni are Emmanuel Macron după demisia premierului Bayrou # UNIMEDIA
Franța a fost aruncată într-o nouă criză politică după înfrângerea prim-ministrului François Bayrou la un vot de încredere în Adunarea Națională cu 364 de voturi contra și 194 pentru. Astfel, premierul își va prezenta marți demisia în fața președintelui Emmanuel Macron, care trebuie acum să decidă cum îl va înlocui. Biroul lui Macron a anunțat că decizia va fi luată „în zilele următoare”, potrivit BBC, citat de digi24.ro.
(video) Scandal electoral. PN și PAS nu pot împărți porțile oamenilor. Usatîi: Când îl vedeți Radu Marian prin sat, țineți caii legați”. Reacția formațiunii # UNIMEDIA
Scandal electoral la sate: Partidul Nostru acuză PAS că ar fi scos ziarele lor de la porțile oamenilor. La rândul să liderul PN, Renato Usatîi, a venit cu o replică dură la adresa deputatului Radu Marian: „Când îl vedeți prin sat, țineți caii legați și bine”. Formațiunea PAS condamnă declarațiile.
Ministrul român al Apărării, după reținerea ex-șefului SIS din Moldova, acuzat că spiona pentru Belarus: Spațiul est-european rămâne un teritoriu „de joacă” pentru Putin # UNIMEDIA
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, a declarat luni seară că nu au existat discuții în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) despre eventuale scurgeri de informații, în contextul în care un fost ofițer în Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, fiind acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus. Ministrul a punctat totuși că spațiul geografic în care ne aflăm „va rămâne un teritoriu «de joacă», un teritoriu în care Vladimir Putin va încerca să își întărească influența”, scrie hotnews.ro.
S-a grăbit pe lume: O fetiță s-a născut într-o ambulanță din capitală, în drum spre maternitate # UNIMEDIA
O tânără mămică de 33 de ani din Chișinău a adus pe lume o fetiță de aproximativ 3 kg chiar în ambulanță, în drum spre spital. Nașterea a fost asistată de echipa SAMU Ciocana, care a intervenit prompt după ce gravida a acuzat contracții puternice, se arată într-un comunicat CNAMUP.
Circulație cu dificultăți la vama Costești–Stânca, timp de 2 zile: Se anunță restricții și întârzieri posibile, din cauza lucrărilor pe baraj # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că, pe 9 și 10 septembrie 2025, circulația prin punctul vamal „Costești–Stânca” va fi îngreunată din cauza lucrărilor de montaj la barajul hidrotehnic Stânca–Costești. În acest interval, accesul se va face pe o singură bandă, ceea ce poate provoca întârzieri și blocaje temporare.
(video) Criză majoră în Franța. Guvernul a căzut, fiind demis prin moțiune de cenzură. „Și Macron trebuie să plece” # UNIMEDIA
Criză în Franța, după ce Guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură. 364 de parlamentari au votat împotriva votului de încredere solicitat de premierul François Bayrou, scrie adevarul.ro.
Armă cu miros de parfum: Un pistol cu aer comprimat și muniții, găsite în portbagajul unui moldovean # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, în cooperare cu lucrătorii vamali, au făcut o descoperire neașteptată în portbagajul unui autoturism înmatriculat în Republica Moldova. În urma unui control amănunțit, efectuat pe 8 septembrie, autoritățile au găsit ascunse într-o cutie de parfum o armă neletală din categoria celor supuse autorizării, împreună cu un număr mare de butelii cu gaz și bile metalice.
(video) „Marcel Ciolacu mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”, susține un fost ministru de Finanțe din România. Cum răspunde fostul premier # UNIMEDIA
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe din România în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a afirmat, într-o declarație pentru Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar în creștere, însă fostul premier i-ar fi spus că îl doare „în organul genital” de deficit, transmite hotnews.ro.
Protest în fața Ministerului Muncii. PSRM cere demisia lui Buzu, după declarația scandaloasă: Nu putem tolera ca funcționarii publici să numească oamenii „bîdlă” # UNIMEDIA
Reprezentanții PSRM au organizat astăzi o acțiune de protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, solicitând demisia ministrului Alexei Buzu. Acțiunea a fost determinată de utilizarea de către ministru a unui limbaj ofensator la adresa cetățenilor și de politicile promovate de minister, care au condus la sărăcirea populației și la exodul masiv al acesteia, se arată într-un comunicat.
Al doilea exportator mondial de armament anunță încasări record din armele vândute în 2024. Cele mai multe au fost cumpărate de țări europene # UNIMEDIA
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, „a doua cea mai bună performanţă istorică”, într-un context marcat de războiul din Ucraina şi de creşterea explozivă a cheltuielilor militare mondiale, indică raportul anual al Ministerului Armatelor către parlament, transmite AFP, preluată de Agerpres și hotnews.ro.
Cine ar fi ex-ofițerul SIS, reținut pentru trădare de DIICOT și SRI: A fost director adjunct al spionajului. Ce spun autoritățile române # UNIMEDIA
Fostul director adjunct al spionajului din SIS, Alexandru Balan, ar fi persoana care ar fi fost reținută astăzi, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Acesta este adus la București pentru audieri, potrivit surselor G4Media.
Ultima oră! Un fost ofițer de rang înalt din SIS, reținut pentru „trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată” # UNIMEDIA
Un fost ofițer de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut la 8 septembrie 2025, în urma unei operațiuni internaționale coordonate de DIICOT România și serviciile de informații din mai multe state europene, fiind cercetat pentru trădare și transmitere de informații secrete de stat.
Traficul rutier pe un tronson de la Buiucani, sistat timp de 3 zile: Cum va circula transportul public # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 8 - 10 septembrie 2025, în intervalul orelor 08:00-18:00, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu.
BEP și-a prezentat platforma electorală: „Avem profesioniști în orice domeniu. Și vom demonstra că putem restabili o viață normală” # UNIMEDIA
Astăzi a avut loc prezentarea platformei electorale a Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimă și Viitorul Moldovei, la care au participat membrii echipei blocului. Liderii BEP – Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Diana Caraman – au prezentat principalele direcții ale Programului electoral, cu care alegătorii vor fi familiarizați mai detaliat în cursul acestei săptămâni.
Scandal la ANI: Sigiliul seifului unei inspectoare de integritate ar fi fost distrus, iar din dosare ar fi fost extrase acte: Ce spune IGP # UNIMEDIA
Sigiliul seifului inspectoarei de integritate din cadrul ANI, Ana Croitoru, ar fi fost distrus, iar unele acte ar fi dispărut. Contactată de UNIMEDIA, Poliția a declarat că s-a deplasat la fața locului, iar mai multe persoane care activează în instituție au fost audiate.
Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina # UNIMEDIA
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia rusă în Ucraina din februarie 2022, scrie digi24.ro.
(video) Filmul calificat „mai rău ca ciocolata Dubai, matcha și Labubu la un loc”. Trailerul a dezamăgit profund fanii: „Autoarea se răsucește în mormânt” # UNIMEDIA
Primul trailer pentru adaptarea cinematografică din 2026 a filmului „Pe aripile vântului” a apărut săptămâna aceasta și, în loc de entuziasm, i-a lăsat pe mulți dintre fani dezmăgiți, scrie protv.ro.
(video) „Bine că ai migălci, so*ko ce ești”: Un șofer de BMW a înjurat conducătorul unei ambulanțe și a blocat-o, într-o curte din capitală. A primit 2 procese verbale # UNIMEDIA
Poliția Națională s-a autosesizat , după ce în mediul online a apărut o secvență video, în care șoferul unui BMW ignoră normele de circulație și folosește un limbaj necenzurat în adresa unui conducător de ambulanță.
Ombudsmanul, reacție după scandalul cu „bîdle” al lui Buzu: „Concurenții electorali trebuie își mențină discursurile în limitele respectului” # UNIMEDIA
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, face apel public către concurenții electorali să respecte standardele de comunicare și să evite discursul de ură, incitarea la discriminare și alte forme de intoleranță în campania electorală.
Haos în Londra provocat de greva la metrou: Călătorii sunt avertizați să se aștepte la „perturbări severe” # UNIMEDIA
Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI, citat de digi24.ro.
Irina Vlah: Recean și-a folosit funcția pentru a-mi bloca toate conturile și a mă lipsi de condiții egale de participare la alegeri. CEC este obligată să reacționeze # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS).
Ultima oră! La o zi de la scandal, Alexei Buzu s-a răzgâdit. „Bîdla” nu mai e scoasă din context: Imi cer scuze pentru jigniri # UNIMEDIA
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a venit cu scuze publice după scandaloasa declarație despre „bîdle”. „Oameni buni, prieteni, am greșit”, a menționat Buzu.
Noutate pe șoselele și autostrăzile din Bulgaria: Au apărut camere care calculează viteza medie și amendează automat șoferii în caz de încălcare # UNIMEDIA
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de duminică, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză, scrie adevarul.ro.
Sărbătoare la SIS: Maia Sandu a înmânat distincții mai multor angajați, cu ocazia a 34 de ani de la fondarea instituției # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
Drama din culisele Familiei Regale: De ce lui Meghan Markle i s-a interzis să vină la căpătâiul Reginei, aflată pe patul de moarte # UNIMEDIA
Luni, 8 septembrie, se împlinesc trei ani de la moartea Reginei Elisabeta a II-a. Este o zi pe care țara nu o va uita niciodată și una care a adus o tragedie personală, deoarece Familia Regală a pierdut-o pe matriarha care condusese firma timp de 70 de ani, scrie protv.ro.
(video) Șeful MAI, încătușat de SPIA pentru răpirea mai multor ucraineni, plasat în arest pentru 30 de zile: Ce au găsit oamenii legii la el acasă # UNIMEDIA
Șeful unui sector de Poliției de Frontieră, care a fost arestat vineri pentru răpirea și returul forțat în Ucraina a doi ucraineni, a fost plasat în arest preventin pentru 30 de zile.
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată. Serviciul militar – doar prin contract # UNIMEDIA
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești.
Șeful Inspectoratului General de Poliție spune că nu investighează modul în care se pun like-uri sau se comentează la postările diferitor persoane publice, chiar dacă multe dintre aprecieri ar veni din afara țării. „Poate indienii îl iubesc pe acest cetățean”, a ironizat Viorel Cernăuțeanu la o emisiunea de la TV8.
Noi condiții de intrare în Letonia pentru persoanele care nu dețin viză: Vezi cum poți vizita țara, dacă planifici o călătorie # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional referitor la intrarea în vigoare, din data de 1 septembrie 2025, a regulilor noi de intrare în Republica Letonia pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone.
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Avem dorinţa sinceră de a scoate ţara din criză şi de a o pune pe o cale de dezvoltare normală # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova (AUR) explică, într-o postare pe rețelele sociale, de ce are încredere că formațiunea din care face parte poate schimba lucrurile în țară.
Femeile trebuie să aibă șanse egale în carieră, afaceri și viața publică, iar statul trebuie să le valorifice potențialul. Declarația a fost făcută de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei a Partidului „Respect Moldova”, în cadrul unui spot video.
Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți” # UNIMEDIA
Moment jenant pentru șeful Meta, invitat joi de Donald Trump la o cină la Casa Albă alături de alți moguli ai tehnologiei. Rugat de președinte să spună câteva cuvinte, Mark Zuckerberg s-a oferit să facă investiții de cel puțin 600 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii doi-trei ani, scrie digi24.ro. Ceva mai târziu, în microfonul rămas deschis a fost auzit mărturisindu-i lui Trump că nu era pregătit și că a improvizat pe loc pentru a-i face pe plac. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”, i-a spus Zuckerberg.
Bătaia din stația de troleibuz: Bărbatul care a bătut un taxator și un dispecer, escortat la poliție. De la ce a izbucnit conflictul și ce spune RTEC # UNIMEDIA
Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric” s-a autosesizat în legătură cu incidentul produs duminică, în jurul orei 15:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în stația „Teatrul Mihai Eminescu”, pe ruta de troleibuz nr. 8. Porivit informațiilor, taxatorul și dispecerul au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar agresorul a fost escortat la Poliție.
(doc) Andrei Năstase cere guvernării un angajament pe reducerea numărului de deputați la 61: „Respectați sau nu votul poporului?” # UNIMEDIA
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil, inițiativă prin care cheamă toți concurenții electorali la asumarea unor angajamente concrete în fața cetățenilor. Printre acestea, măsura-cheie este reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, conform referendumului din februarie 2019.
(foto) Cum va arăta buletinul pentru votul prin corespondență la parlamentare: CEC a cheltuit 7000 lei pentru tipărirea tirajului # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Ceban acuză guvernarea că vrea sa-l elimine din cursa electorală: „După ce s-au înțeles cu interdicția, îi doare cum am ajuns eu în Italia” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, membru al Blocului Alternativa, acuză guvernarea că vrea să-l elimine din cursa electorală. „După ce s-au înțeles cu interdicția, iată că îi doare cum eu am ajuns în Italia”, a menționat Ceban.
Vladimir Cebotari: Oficialii UE cunosc despre abaterile și gafele PAS, însă evită deocamdată să ia o poziție # UNIMEDIA
În ultimii ani, Bruxelles a fost prins în capcana unui singur canal de informare prin care primea mesaje incorecte și manipulatorii din partea guvernării de la Chișinău despre situația din Moldova, în special despre un șir de pericole inexistente. Este declarația făcută de fondatorul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari, care precizează însă că demnitarii UE nu au fost „păcăliți” de tot și că multe dintre abaterile și gafele guvernării PAS nu le-au trecut cu vederea.
