Fost angajat SIS al R. Moldova, acuzat de trădare în România
Zugo.md, 9 septembrie 2025 08:50
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a anunțat că, luni, 8 septembrie, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autorităţile din România pe numele unui fost angajat de rang înalt al său. Acesta este investigat pentru trădare, fiind suspectat că a transmis informaţii secrete, în mod repetat, unor
• • •
Acum 30 minute
08:50
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a anunțat că, luni, 8 septembrie, a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autorităţile din România pe numele unui fost angajat de rang înalt al său. Acesta este investigat pentru trădare, fiind suspectat că a transmis informaţii secrete, în mod repetat, unor
Acum o oră
08:40
Ceban, sancționat de CEC după sesizarea PAS privind vizita în Italia. A fost sesizată și poliția # Zugo.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aplicat un avertisment candidatului Ion Ceban, liderului MAN, aflat pe lista Blocului Electoral „ALTERNATIVA", pentru încălcarea prevederilor Codului electoral privind obligația de a-și suspenda activitatea în funcția deținută pe perioada campaniei electorale. Decizia a fost luată după ce Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație, reclamând faptul că
Acum 24 ore
14:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță lansarea unei Linii Fierbinți – (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și destinată raportării cazurilor de influențare financiară ilegală a alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit CEC, linia telefonică este funcțională non-stop, inclusiv pentru apeluri din afara țării,
13:40
Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii SPIA ai Ministerului Afacerilor Interne, au reținut un șef de sector al Poliției de Frontieră, bănuit de răpirea a doi cetățeni ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova. Potrivit anchetei, funcționarul i-ar fi transportat forțat peste Nistru, înapoi în Ucraina, și le-ar fi
13:10
video | Percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice: 15 persoane au fost reținute # Zugo.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Potrivit
12:30
PAS vrea excluderea lui Ion Ceban din alegeri, după vizita în Italia. Reacția edilului degrevat # Zugo.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva primarului degrevat al municipiului Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, Ion Ceban. Formațiunea îl acuză că ar fi folosit resurse administrative în campanie în timpul vizitei sale recente în Italia. PAS solicită aplicarea unor sancțiuni
12:00
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală), 13:00 (ora Chișinăului). Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul
11:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Prețul unui buletin de vot este de 2,70 de lei, iar valoarea tirajului total este de circa 7 000 de lei. Cele
11:30
video | Doi agenți de pază, inculpați pentru tratamente inumane după un incident la o benzinărie din Ialoveni # Zugo.md
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, a expediat în instanță o cauză penală pe numele a doi agenți de pază ai unei companii private, acuzați de aplicarea unor tratamente inumane și degradante asupra unui tânăr. Potrivit materialelor anchetei, incidentul a avut loc pe 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din
11:00
Un bărbat de 52 de ani a decedat în urma unui incendiu produs în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei. Flăcările au izbucnit în jurul orei 01:34, pe strada Ioana Iachir nr. 30, iar la fața locului au intervenit două echipe de salvatori.
10:30
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 de ani, anunță Federația de Judo a R. Moldova. Potrivit sursei, sportivul a intrat în posesia bronzului în categoria de greutate de 90 kg după ce a dispus de rusul Alexei Bulgakov, care
09:50
Presa: Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Șor, reținut. A fost vizat în raportul Kroll # Zugo.md
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept, duminică, 7 septembrie, afirmă surse ale ZdG. Instituțiile statului nu au confirmat, oficial, reținerea fostului deputat. Într-un comentariu pentru ZdG, Centrul Național Anticorupție confirmă că „mai multe persoane au fost reținute ieri și astăzi (duminică și luni)
09:20
The Jerusalem Post: Israel ia în calcul un terminal provizoriu pe Aeroportul Chișinău pentru pelerinajul hasidic # Zugo.md
Oficialii israelieni estimează că guvernul va finanța construirea unui terminal temporar pe Aeroportul din Chișinău, Republica Moldova, ca parte a unei operațiuni în valoare de 20 de milioane de șekeli, menită să sprijine zborurile către Uman cu ocazia sărbătorii Rosh Hashanah, a relatat The Jerusalem Post. Terminalul ar urma să
Ieri
08:50
Sportiva Daniela Cociu a obținut medalia de argint în proba de canoe simplu individual, în cadrul Campionatelor Mondiale de canoe maraton, desfășurate la Gyor, Ungaria. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, Daniela Cociu a încheiat cursa de 14,4 kilometri cu timpul de 1:17:45.84, fiind devansată cu doar 29.71 secunde de reprezentanta
08:30
Republica Moldova va găzdui, începând din această toamnă, o nouă ambasadă străină – cea a Irlandei. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, printr-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook. Potrivit oficialului, inaugurarea este planificată pentru luna octombrie. „Atunci când am fost în
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Elena Glizan a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial U23 de canoe maraton, care se desfășoară la Gyor (Ungaria), anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Ea a încheiat cursa de 10,7 km cu rezultatul de 57:57.49, cu +23.71 secunde în spatele sportivei din Ungaria, Matkovics Lili Sara. Podiumul a
14:20
Un fotbalist născut în R. Moldova, transferat la Dinamo Kiev, amenințat din cauza postărilor pro-ruse # Zugo.md
Portretul fotbalistului Vladislav Blănuță (23 de ani), originar din R. Moldova, transferat recent de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, a fost folosit drept țintă într-un poligon din Ucraina. Reacția vine după ce un blogger ucrainean a scos la iveală mai multe repostări cu conținut pro-rus făcute de jucător. Unii suporteri ai echipei Dinamo Kiev
5 septembrie 2025
22:50
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial de canoe maraton, care se desfășoară la Gyor (Ungaria), anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv. El a încheiat cursa de 3.6 km cu rezultatul de 15:42.30, cu 19,43 de secunde în spatele spaniolului Jame Duro, pe care l-a învins în
22:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis vineri, 5 septembrie, înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie a partidului „Moldova Mare", condus de fosta procuroră Victoria Furtună. Totuși, înregistrarea ar putea fi anulată dacă lista de candidați nu va corespunde prevederilor Codului Electoral. Victoria Furtună a respins afirmațiile
22:30
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a fost în vizită la Roma, la două luni după ce a primit interdicție de a călători în țările Schengen pe motiv că reprezintă pericol de securitate. Liderul Blocului „Alternativa" nu a oferit prea multe detalii despre cum a ajuns în capitala Italiei și nici despre ce a făcut acolo,
22:20
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința lui Vladimir Andronachi. Acesta a solicitat examinarea demersului de aplicare a măsurii preventive în lipsa sa. Avocatul acestuia, Vladimir Moșneaga, a afimat că clientul său pledează nevinovat. Procurorul de
14:00
Inspectoratul de Stat al Muncii anunță că a înregistrat un progres istoric în lupta împotriva muncii nedeclarate. În doar primele opt luni ale anului 2025 au fost depistate 5200 de cazuri, mai multe decât totalul de 4029 cazuri identificate în perioada 2017–2024. Din totalul persoanelor depistate fără contract de muncă,
13:50
Un pod care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic. Liderul de la Kremlin a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan
13:30
Universitățile din țară desfășoară pe parcursul lunii septembrie al III-lea tur de admitere la studii superioare de licență și de master. Candidații care nu au fost înmatriculați în cadrul sesiunii de admitere 2025, turul I și turul II, dar doresc să-și facă studiile în învățământul superior, pot depune dosarele de participare la concurs în perioada
13:00
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești a anunțat despre pronunțarea unei sentințe de condamnare pe numele unui bărbat de 35 de ani, acuzat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate. Potrivit instanței, acesta a fost condamnat la 2 ani de închisoare, jumătate din pedeapsă urmând a fi executată în penitenciar, iar restul fiind suspendată
12:40
Monitorizare Mediacritica: TikTok-ul din R. Moldova, plin de narațiuni false generate de inteligența artificială # Zugo.md
TikTokul moldovenesc este „invadat" zilnic de videouri manipulative sau false, create parțial sau în totalitate cu instrumente de inteligență artificială. Subiectele lor coincid, în mare parte, cu narațiunile de dezinformare promovate în aceeași perioadă de politicieni, influenceri și conturi anonime asociate cu Federația Rusă sau Ilan Șor, scrie Mediacritica. În
12:10
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, îi recomandă Irinei Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei", să nu se victimizeze politic, în contextul acuzațiilor lansate de aceasta precum că perchezițiile efectuate la colegii ei de partid sunt o formă de represiune din partea autorităților. Declarațiile au fost făcute în legătură cu
11:40
Guvernul aplică sancțiunile Canadei: blocarea fondurilor pentru Irina Vlah și alți exponenți pro-Kremlin # Zugo.md
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat astăzi că Republica Moldova aplică măsurile restrictive internaționale instituite de Canada împotriva persoanelor și entităților implicate în activități maligne de interferență ale Federației Ruse. Decizia a fost adoptată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare. „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și
11:30
Marian Lupu repetă narațiunile Kremlinului la interviul cu Gheorghe Gonța. Falsuri despre alegeri, compensații și „dictatură” # Zugo.md
Președintele Partidului Mișcarea Respect Moldova, Marian Lupu, a transmis mai multe falsuri și a manipulat în repetate rânduri în cadrul unui interviu oferit recent moderatorului Gheorghe Gonța. Dezinformările se referă la așa-zisa fraudare a alegerilor, „
11:00
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Informația a fost confirmată pentru IPN de către avocatul lui Vald Plahotniuc, Lucian Rogac. Potrivit lui Rogac, decizia a fost aprobată la data de 4 septembrie. The post ultima oră | Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Plahotniuc first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea lui Plahotniuc apare prima dată în ZUGO.
10:40
Accident tragic la Hîncești: Un minor a murit după ce a intrat cu motocicleta fratelui într-un copac # Zugo.md
În dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui accident rutier grav pe traseul Ivanovca–Cățăleni, soldat cu decesul unui minor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit primelor cercetări, băiatul de 14 ani ar fi luat fără permisiune motocicleta fratelui său mai mare, achiziționată recent. În timpul … The post Accident tragic la Hîncești: Un minor a murit după ce a intrat cu motocicleta fratelui într-un copac first appeared on ZUGO. Articolul Accident tragic la Hîncești: Un minor a murit după ce a intrat cu motocicleta fratelui într-un copac apare prima dată în ZUGO.
10:10
video | Ilan Șor, la raport în fața lui Putin. A comunicat tranzacții de 7,5 trilioane de ruble prin compania aflată sub sancțiuni internaționale # Zugo.md
Condamnat pentru frauda bancară și fugit din Republica Moldova, Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu Vladimir Putin, raportându-i liderului de la Kremlin despre tranzacțiile companiei „A7” și colaborarea cu banca rusă PSB – mecanisme folosite, potrivit autorităților, pentru coruperea alegătorilor la Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șor a declarat că, în numai zece … The post video | Ilan Șor, la raport în fața lui Putin. A comunicat tranzacții de 7,5 trilioane de ruble prin compania aflată sub sancțiuni internaționale first appeared on ZUGO. Articolul video | Ilan Șor, la raport în fața lui Putin. A comunicat tranzacții de 7,5 trilioane de ruble prin compania aflată sub sancțiuni internaționale apare prima dată în ZUGO.
09:20
Republica Moldova a accelerat procesul de reforme într-un ritm fără precedent, comparabil cu un progres de „zece ori mai rapid” decât în ultimele trei decenii. Declarația a fost făcută joi, 4 septembrie, de către Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul unei conferințe de presă susținută împreună cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, … The post UE promite sprijin total pentru aderarea R. Moldova la UE: „Este posibil până în 2028” first appeared on ZUGO. Articolul UE promite sprijin total pentru aderarea R. Moldova la UE: „Este posibil până în 2028” apare prima dată în ZUGO.
08:50
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Anticorupție și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au descins astăzi cu percheziții în noi locații, vizând dosarele de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit anchetatorilor, … The post Noi percheziții pe cazul coruperii electorale și spălării de bani first appeared on ZUGO. Articolul Noi percheziții pe cazul coruperii electorale și spălării de bani apare prima dată în ZUGO.
08:40
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis recursul depus de Comisia Electorală Centrală, anulându-și propria hotărâre anterioară prin care înregistrarea Partidului „Moldova Mare” la alegerile locale fusese blocată. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Judecătorii au constatat că motivele invocate inițial pentru excluderea formațiunii nu se încadrau în temeiurile prevăzute de Codul administrativ și că acestea … The post Partidul Moldova Mare ar putea participa la alegeri. CSJ și-a anulat propria decizie first appeared on ZUGO. Articolul Partidul Moldova Mare ar putea participa la alegeri. CSJ și-a anulat propria decizie apare prima dată în ZUGO.
4 septembrie 2025
13:50
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a fost efectuată finanțarea ajutorului financiar unic, în valoare de 1000 de lei, destinat elevilor din clasele I–IX care își fac studiile în instituțiile de învățământ general din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, plățile se efectuează în baza listelor prezentate de Ministerul Educației … The post 1000 lei pentru fiecare elev din clasele I–IX. CNAS a început plățile first appeared on ZUGO. Articolul 1000 lei pentru fiecare elev din clasele I–IX. CNAS a început plățile apare prima dată în ZUGO.
13:40
Șase curse noi Wizz Air din Chișinău. Executivul anunță modernizarea infrastructurii aeriene # Zugo.md
Premierul Dorin Recean a anunțat extinderea prezenței companiei aeriene Wizz Air în Republica Moldova. În urma unei întrevederi cu directorul companiei, József Váradi, s-a stabilit lansarea a șase curse aeriene noi din Chișinău spre orașe europene importante: Hamburg, Torino, Frankfurt Hahn, Nisa, Praga și Copenhaga. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, compania își extinde baza … The post Șase curse noi Wizz Air din Chișinău. Executivul anunță modernizarea infrastructurii aeriene first appeared on ZUGO. Articolul Șase curse noi Wizz Air din Chișinău. Executivul anunță modernizarea infrastructurii aeriene apare prima dată în ZUGO.
13:00
Antonio Costa: Negocierile de aderare ar putea fi deschise oficial după alegerile din 28 septembrie # Zugo.md
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat la București că Republica Moldova reprezintă „o oportunitate-cheie” pentru Uniunea Europeană, subliniind progresele realizate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Guvernul de la Chișinău se descurcă foarte bine, implementând reformele necesare. Din acest motiv, în unanimitate, ultimul Consiliu European a aprobat … The post Antonio Costa: Negocierile de aderare ar putea fi deschise oficial după alegerile din 28 septembrie first appeared on ZUGO. Articolul Antonio Costa: Negocierile de aderare ar putea fi deschise oficial după alegerile din 28 septembrie apare prima dată în ZUGO.
12:40
Marta Kos, întrevedere cu Maia Sandu și Dorin Recean. Planul UE pentru R. Moldova: investiții în spitale, drumuri și afaceri # Zugo.md
Președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean au avut astăzi întrevederi la Chișinău cu comisara europeană Marta Kos, discuțiile fiind axate pe sprijinul Uniunii Europene pentru Republica Moldova și pe planurile de dezvoltare economică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În centrul dialogului s-a aflat Planul de creștere economică pentru Moldova, prin care UE va aloca … The post Marta Kos, întrevedere cu Maia Sandu și Dorin Recean. Planul UE pentru R. Moldova: investiții în spitale, drumuri și afaceri first appeared on ZUGO. Articolul Marta Kos, întrevedere cu Maia Sandu și Dorin Recean. Planul UE pentru R. Moldova: investiții în spitale, drumuri și afaceri apare prima dată în ZUGO.
12:10
Agresorii bărbatului bătut în centrul Chișinăului de Ziua Independenței s-au predat poliției # Zugo.md
Un bărbat de 31 de ani, cetățean străin, a fost agresat în noaptea de 28 august, pe strada Tricolorului din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru ZUGO.MD de ofițera de presă a Poliției municipiului, Cristina Talpă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acesteia, victima se afla într-un local din centrul capitalei, alături de patru tineri … The post Agresorii bărbatului bătut în centrul Chișinăului de Ziua Independenței s-au predat poliției first appeared on ZUGO. Articolul Agresorii bărbatului bătut în centrul Chișinăului de Ziua Independenței s-au predat poliției apare prima dată în ZUGO.
11:20
Scene neobișnuite au fost surprinse în centrul capitalei, unde un șir lung de automobile a fost filmat circulând pe trotuarul de pe strada Mateevici. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Înregistrarea video, publicată ppe rețelele sociale de Sergiu Bejenari, arată cum partea destinată pietonilor s-a transformat într-o „a treia bandă” de circulație. Potrivit imaginilor postate de … The post video | „A treia bandă” pe trotuar. Șir de mașini surprins circulând pe strada Mateevici first appeared on ZUGO. Articolul video | „A treia bandă” pe trotuar. Șir de mașini surprins circulând pe strada Mateevici apare prima dată în ZUGO.
10:50
O femeie de 28 de ani din raionul Ialoveni a adus pe lume al șaptelea copil în dimineața zilei de ieri, chiar în autospeciala Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (SAMU), în timp ce era transportată spre spital. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, apelul de urgență a fost recepționat la ora 06:05, iar … The post O femeie din Ialoveni a născut al șaptelea copil în ambulanță first appeared on ZUGO. Articolul O femeie din Ialoveni a născut al șaptelea copil în ambulanță apare prima dată în ZUGO.
10:30
Începând de joi, 4 septembrie, cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite, ca urmare a Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Documentul a fost semnat pe data de 4 august, la Abu Dhabi … The post Moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii pot călători fără viză în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în ZUGO.
10:00
video | „Câte o însărcinare o dată la trei zile”. Cum sunt transformați activiștii Blocului „Victorie” în soldați ai războiului informațional # Zugo.md
Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Toate postările sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram, scrie ZDG. Câteva luni la … The post video | „Câte o însărcinare o dată la trei zile”. Cum sunt transformați activiștii Blocului „Victorie” în soldați ai războiului informațional first appeared on ZUGO. Articolul video | „Câte o însărcinare o dată la trei zile”. Cum sunt transformați activiștii Blocului „Victorie” în soldați ai războiului informațional apare prima dată în ZUGO.
09:30
video | Portugalia: Doliu naţional după deraierea soldată cu 15 morţi a funicularului Gloria # Zugo.md
Portugalia este în stare de șoc după ce 15 persoane și-au pierdut viața în urma deraierii funicularului Glória, vechi de 140 de ani, una dintre principalele atracții turistice din capitala Lisabona, scrie BBC, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alte 18 persoane au fost transportate la spital, dintre care cinci se află în stare gravă, … The post video | Portugalia: Doliu naţional după deraierea soldată cu 15 morţi a funicularului Gloria first appeared on ZUGO. Articolul video | Portugalia: Doliu naţional după deraierea soldată cu 15 morţi a funicularului Gloria apare prima dată în ZUGO.
09:10
Moldovenii vor putea urmări pe 7 septembrie 2025 o eclipsă totală de Lună, cu o durată de 1 oră și 22 de minute. Fenomenul va fi vizibil din Europa, Africa, Asia, Australia și Antarctica, anunță astro-info.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceasta este prima eclipsă totală de Lună vizibilă din Republica Moldova în ultimii șase ani, … The post Prima eclipsă totală de Lună din ultimii 6 ani, vizibilă din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Prima eclipsă totală de Lună din ultimii 6 ani, vizibilă din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
08:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de miercuri, 3 septembrie, Regulamentul privind instituirea unui sistem de performanță pentru serviciile de management al traficului și de navigație aeriană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Este pentru prima dată când la nivel național este introdus un cadru de evaluare și monitorizare a modului în care sunt gestionate … The post Traficul aerian din R. Moldova va fi monitorizat printr-un sistem de performanță european first appeared on ZUGO. Articolul Traficul aerian din R. Moldova va fi monitorizat printr-un sistem de performanță european apare prima dată în ZUGO.
08:20
video | Peste 40 de percheziții în nordul țării: suspiciuni de corupere electorală și spălare de bani # Zugo.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ,,Fulger” au descins, la primele ore ale dimineții, cu peste 40 de percheziții în nordul țării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile de urmărire penală au loc în contextul unei cauze penale pentru corupere electorală, finanțare ilegalǎ a partidelor politice/a grupurilor … The post video | Peste 40 de percheziții în nordul țării: suspiciuni de corupere electorală și spălare de bani first appeared on ZUGO. Articolul video | Peste 40 de percheziții în nordul țării: suspiciuni de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în ZUGO.
3 septembrie 2025
14:00
Canale de Telegram ale Blocului Șor, compromise. Mesaj pentru activiști: „N-o să mai fiți plătiți” # Zugo.md
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat, în dimineața zilei de 3 septembrie, mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor. Mesajul se adresează, în special, activiștilor din partidele afiliate lui Șor. Urmărește-ne pe … The post Canale de Telegram ale Blocului Șor, compromise. Mesaj pentru activiști: „N-o să mai fiți plătiți” first appeared on ZUGO. Articolul Canale de Telegram ale Blocului Șor, compromise. Mesaj pentru activiști: „N-o să mai fiți plătiți” apare prima dată în ZUGO.
13:40
Rusia încearcă să blocheze integrarea europeană a R. Moldova, avertizează comisara europeană Marta Kos # Zugo.md
Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a avertizat că Rusia încearcă activ să blocheze integrarea europeană a Republicii Moldova, în special în contextul alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii septembrie. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Copenhaga, după reuniunea informală a miniștrilor afacerilor europene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comisarei europene, … The post Rusia încearcă să blocheze integrarea europeană a R. Moldova, avertizează comisara europeană Marta Kos first appeared on ZUGO. Articolul Rusia încearcă să blocheze integrarea europeană a R. Moldova, avertizează comisara europeană Marta Kos apare prima dată în ZUGO.
