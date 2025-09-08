Moldova va coopera cu Danemarca în promovarea surselor de energie regenerabilă și eficienței energetice
Noi.md, 8 septembrie 2025 23:00
Republica Moldova și Regatul Danemarcei își unesc eforturile pentru a promova energia regenerabilă și eficiența energetică.Cele două state au încheiat pe 5 septembrie un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei cooperări strînse în domeniul surselor de energie regenerabilă și al eficienței energetice, un pas vizibil și important în procesul de tranziție energetică al Republicii Moldov
Acum 30 minute
23:30
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) atenționează contribuabilii că nu toate persoanele vîrstnice beneficiază de scutire la plata contribuțiilor obligatorii de asigurări sociale, transmite Noi.md.Potrivit prevederilor Legii privind sistemul public de asigurări sociale, anumite categorii de persoane – inclusiv fondatori ai întreprinderilor individuale, titulari de patentă, agricultori sau
23:30
Un fost ofițer de rang înalt din SIS, reținut pentru „trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată” # Noi.md
Un fost ofițer de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a fost reținut la 8 septembrie 2025, în urma unei operațiuni internaționale coordonate de DIICOT România și serviciile de informații din mai multe state europene, fiind cercetat pentru trădare și transmitere de informații secrete de stat.Potrivit surselor aar fi vorba de fostul director adjunc
Acum o oră
23:00
23:00
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) invită toți doritorii la Ziua Ușilor Deschise, care va avea loc miercuri, 10 septembrie, cu prilejul aniversării a 24-a de la fondarea companiei.Astfel, doritorii de a vizita CNAM vor avea posibilitatea să obțină răspuns la orice întrebare legată de asigurarea medicală obligatorie, vor afla ultimele noutăți despre serviciile medicale de care b
23:00
Cu prilejul marcării a 80 de ani de la victoria în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist, secretarul general al ONU, António Guterres, a acordat un interviu exclusiv China Media Group, scrie romanian.cgtn.comReferindu-se la rolul jucat de China în cel de-al Doilea Război Mondial, Guterres a declarat:„Există părerea că al Doilea Război Mondi
Acum 2 ore
22:30
Tot mai mulți turiști încearcă să ofere bacșișuri pentru serviciile de la restaurante, probabil fără să știe că aceasta nu este o practică obișnuită în Japonia. Un lanț de restaurante cu specific tradițional japonez, care operează peste 20 de locații la nivel național, și-a modificat procedurile după ce angajații au spus că li s-au oferit bacșișuri de la clienți străini și că nu au știut cum să ge
22:00
Toate sancțiunile impuse împotriva Rusiei s-au dovedit inutile și nu vor determina Moscova să renunțe la obiectivele sale, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov.„Acest număr fără precedent de sancțiuni, care au fost impuse împotriva țării noastre în ultimii patru ani, nu a avut niciun efect”, a spus purtătorul de cuvînt al președintelui rus.Potrivit acestuia,
22:00
Mijlocașul echipei catalane Barcelona și al naționalei Spaniei, Lamine Yamal, și-a pierdut pașaportul după meciul din turneul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026 împotriva echipei naționale a Turciei.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de Allfootballapp.{{834113}}Fotbalistul a rămas blocat în orașul Konya, unde s-a disputat meciul, și nu poate pleca în țara natală fără
22:00
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis luni un mesaj de felicitare participanților la cel de-al 25-lea Tîrg Internațional pentru Afaceri și Investiții din China (CIFIT), organizat la Xiamen, provincia Fuzhou, scrie romanian.cgtn.com.În mesaj se arată că CIFIT s-a dedicat promovării investițiilor bilaterale și dezvoltării globale, jucînd un rol pozitiv în construire unei economii mondiale
Acum 4 ore
21:30
Guvernul turc a impus interdicția de a organiza mitinguri și demonstrații la Istanbul pînă pe 10 septembrie.Această informație a fost comunicată de publicația online T24.{{834981}}Interdicția a fost impusă după ce aripa de tineret a Partidului Republican al Poporului (PRP), de opoziție, a chemat cetățenii să se adune la o acțiune de protest în fața sediului partidului din Istanbul. Ca
21:00
Guvernul Austriei vrea să interzică purtarea vălului pentru fetele sub 14 ani în toate școlile.Legislația este în etapa finală de negociere între partidele coaliției de guvernare, cu amenzi care variază de la cîteva sute de euro pînă la 1.000 de euro pentru „încălcări repetate”.{{833841}}Interdicția se va aplica atît școlilor de stat, cît și celor private, inclusiv școlilor religioase isla
21:00
La data de 7 septembrie 2025, funcționarii vamali din cadrul postului vamal Palanca au contracarat două încercări de introducere ilicită a bunurilor în țară.În primul caz, în urma unui control de specialitate efectuat asupra unui autoturism, care se deplasa din Ucraina, au fost descoperite 43 acumulatoare ascunse în locuri special adaptate, sub tapițeria mijlocului de transport. Șoferul, un co
21:00
Scandal în jurul plăcuțelor informative: Guvernul acuzat de prezentare înșelătoare a cheltuielilor publice # Noi.md
Guvernul Republicii Moldova se confruntă cu un nou val de critici după instalarea unei plăcuțe la Casa de Cultură din satul Boldurești, pe care era scris: „Renovată și dotată din banii Guvernului Republicii Moldova”.După cum transmite Noi.md cu referire la Telegraph.md, mesajul a stîrnit reacții aprinse pe rețelele sociale, unde numeroși cetățeni au ironizat formularea, acuzînd autoritățile că
20:30
Transportatorii moldoveni trebuie să utilizeze platforma digitală CEMT pînă la sfîrșitul anului # Noi.md
Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier, care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026.Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF) va organiza, în limba engleză, sesiuni de instruire online referitor la utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT).9 septembrie 2025, orele 11:00 - 13:00 link-ul de conectare24 septem
20:30
Acoperișul unui supermarket Rewe din Lauchringen, landul german Baden-Württemberg, s-a prăbușit în timp ce clienții așteptau la casă. Patru persoane au fost rănite, dintre care două grav.Incidentul s-a petrecut pe 7 septembrie, în jurul orei locale 17.45. Clienții așteptau la casă să-și plătească cumpărăturile cînd acoperișul s-a prăbușit peste ei.{{833749}}Doi oameni au fost grav răniți,
20:30
Poliția Națională a informat că s-a autosesizat după apariția pe internet a unui videoclip în care șoferul unui autoturism încalcă regulile de circulație și folosește un limbaj obscen la adresa șoferului unei ambulanțe.Incidentul a avut loc pe 6 septembrie pe strada Trandafirilor din Chișinău.Conform celor menționate, în cadrul măsurilor luate, angajații poliției de patrulare au stabilit i
20:00
Moldova, printre primele țări care au trecut la cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit # Noi.md
În noaptea de duminică spre luni, 8 septembrie 2025, Serviciul Vamal a finalizat cu succes lucrările de mentenanță și modernizare la sistemul informațional, pe componenta ce vizează procesul de vămuire.Acestea au vizat migrarea integrală la NCTS versiunea 6 (New Computerized Transit System) – cea mai recentă platformă europeană de gestionare a regimului de tranzit.{{834591}}Procesul s-a de
20:00
Școlile și afacerile din Hong Kong au fost închise luni după ce furtuna tropicală Tapah a adus vînturi puternice și ploi torențiale, ce au dus la suspendarea transportului și anularea unor zboruri.Furtuna tropicală Tapah, care s-a abătut asupra Hong Kong-ului a venit cu vînturi puternice de aproximativ 150 km/h și ploi intense, determinînd autoritățile să emită semnalul de Taifun 8, al treilea
Acum 6 ore
19:30
Săptămîna trecută, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit un eveniment de importanță strategică, prin care a fost recepționată o donație considerabilă de echipamente, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.Valoarea donației este de aproximativ 700 mii de dolari SUA,
19:30
Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate se stabilesc de Casa Națională de Asigurări Sociale în temeiul informației din certificatul de concediu medical/certificatul pentru concediu de maternitate, transmise de către prestatorii de asistenţă medicală prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate.Pentru stabilirea indemnizaţiei pentru inca
19:00
Antreprenorul american Elon Musk a criticat autoritățile irlandeze pentru acțiunile care, în opinia sa, împiedică procesul democratic.Potrivit Oxu.Az, el a declarat pe rețeaua de socializare X că premierul Irlandei, Simon Harris, împiedică voința poporului, blocînd candidații independenți la alegerile prezidențiale.{{834702}}Musk și-a exprimat sprijinul pentru cunoscutul luptător de arte
19:00
La Chișinău a fost inaugurat oficial Institutul Național de Management și Administrație Publică # Noi.md
Republica Moldova are, începînd de luni, 8 septembrie, o instituție publică dedicată profesionalizării funcției publice și modernizării administrației: Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP).Noua structură funcționează în subordinea Cancelariei de Stat și a fost inaugurată oficial la Chișinău, transmite Moldova1.{{827924}}Potrivit directoarei institutului, Veroni
18:30
Șef al unui sector al Poliției de Frontieră – arestat pentru răpirea și returul forțat în Ucraina a doi ucraineni # Noi.md
Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii SPiA al MAI, au reținut un șef al unui sector al Poliției de Frontieră, care ar fi răpit doi ucraineni sosiți ilegal în Moldova și i-ar fi transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru.Mai mult decît atît, acesta i-ar fi lipsit pe fiecare din ei, în prezența lor, de a cîte
18:30
Agenția internațională Fitch Ratings a reconfirmat rating-ul de țară al Republicii Moldova la B+, cu perspectivă stabilă. Decizia reflectă reziliența țării în menținerea stabilității macroeconomice și financiare și oferă o bază solidă pentru creștere și atragerea investițiilor, transmite Noi.md.Potrivit Ministerului Finanțelor, în raportul său, Fitch evidențiază mai mulți factori care susțin r
18:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 08 - 10 septembrie 2025, în intervalul orelor 08:00-18:00, va fi stopat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, tronsonul cuprins între străzile Onisifor Ghibu și Liviu Deleanu.Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de frezare a părții carosabile pe str. Nicolae Costin.Pe durata executării lucrări
18:00
În anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățămînt general din țară (sau circa 60 la sută din numărul total) vor utiliza Sistemul Informațional Catalogul Electronic (SICE).Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți. Cifra e în creștere comparativ cu anul precedent de studii, cînd sistemul era utilizat de
18:00
Mecanismul de cooperarea BRICS constituie o importantă platformă de unitate și cooperare a țărilor emergente și țărilor în curs de dezvoltare. În situația răspîndirii unilateralismului și protecționismului, țările BRICS acționează împreună pentru apărarea multilateralismului, echității și dreptății, promovarea dezvoltării comune, devenind o forță activă, stabilă și spre bine în afacerile inter
18:00
Astăzi, Alianța „MOLDOVENII” a prezentat al 8-lea proiect de lege din programul său electoral. Vicepreședintele formațiunii, Nicolae Pascaru, a anunțat că partidul propune o reformă profundă la Ministerul Mediului și înființarea Agenției Naționale pentru Păduri și Ape.El a subliniat degradarea alarmantă a fondului forestier din Republica Moldova:„În ultimii 4–5 ani, pădurile Moldovei au aj
Acum 8 ore
17:30
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul lunii august, 8 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost găsite și nimicite 6 obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, notează Noi.md.Acțiunile de deminare au avut loc în diferite localități din țară, printre care municipiul Chișinău, raioanele Căușeni, Strășeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni și Cimișlia.
17:30
Între acuzații și dezmințiri: Stamate vorbește despre presiuni în penitenciare, Președinția respinge # Noi.md
„Niciun reprezentant al instituției prezidențiale nu a vizitat penitenciarele și nu a făcut promisiuni sau presiuni asupra deținuților”. Astfel a reacționat Președinția, după ce candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a publicat pe rețelele sociale un mesaj contrar. {{835082}} În dimineața zilei de 8 septembrie, fosta membră PAS a scris că a primit un mesaj din Pe
17:30
Caravana EcoVoucher ajunge în raioanele Moldovei pentru a promova electrocasnice eficiente energetic # Noi.md
Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și despre avantajele înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. {{805493}}Prima vizită va avea loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămîni Caravana EcoVoucher își propune să ajungă într-un număr maxim de raioane ale țării.
17:00
A fost lansată o nouă instituție care își propune să formeze și ghideze funcționari publici. Este vorba despre Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), informează IPN.Noua instituție publică, aflată în subordinea Cancelariei de Stat, are misiunea de a asigura dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici și a personalului din autoritățile publice, transmi
17:00
Înregistrarea în calitate de deținător al patentei de întreprinzător se efectuează preponderent prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, dar se permite și prin adresarea solicitanților la subdiviziunile autorității fiscale.În scopul cererii înregistrării şi eliberării blanchetei de patentă, solicitantu
16:30
Un sondaj realizat de iData în perioada 20 august – 3 septembrie 2025 arată că problemele economice rămîn principala preocupare a cetățenilor Republicii Moldova.Întrebați care este cea mai gravă problemă cu care se confruntă țara, moldovenii au indicat în proporție de 13,9% corupția, urmată de sărăcie (12,4%), venituri mici (9,8%) și probleme demografice/depopulare (9,6%). De asemenea, șomajul
16:30
Întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc în Alaska pe 15 august 2025, a arătat că liderul american înțelege necesitatea de a ține cont de interesele naționale ale Rusiei în conflictul din Ucraina.Acest lucru a fost declarat de ministrul rus de externe Serghei Lavrov la o întîlnire cu profesorii și studenții MGIMO, relatează RBC.Potrivit m
16:30
Șoferi, atenție: Poliția de Frontieră anunță restricții temporare pe barajul Stînca–Costești # Noi.md
Poliția de Frontieră informează că, în zilele de 9 septembrie 2025 (între orele 08:00–16:00) și 10 septembrie 2025 (între orele 08:00–15:00), pe coronamentul barajului hidrotehnic Stînca–Costești vor avea loc lucrări de montaj a echipamentelor la priza de apă a conductei de utilități.Pe durata lucrărilor, circulația rutieră pe baraj se va desfășura pe o singură bandă, fapt ce poate genera înce
16:00
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a prezentat scuze publice după ce a folosit un termen considerat jignitor la adresa unor cetățeni.„Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvînt nepotrivit, un cuvînt care a jignit. Indiferent de contextul în care acesta a fost utilizat, el a ofensat mai mulți cetățeni și, pentru aceasta, îmi cer scuze”, a declarat ministrul.
16:00
Observatorii Promo-LEX au semnalat cel puțin 10 cazuri de realizare a unor „sondaje” neautorizate în plină perioadă electorală. Printre acestea se numără și unele care vin din surse complet neidentificate, nu au date în ceea ce privește cheltuielile suportate, notează Noi.md. Potrivit Asociației Promo-LEX, în plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piață a sondaj
16:00
Noi reguli de intrare în Letonia. Măsurile au intrat în vigoare la începutul lunii septembrie # Noi.md
Începînd cu 1 septembrie 2025, intrarea pe teritoriul Republicii Letonia se face după completarea obligatorie a Declarației Electronice de Călătorie (eTA), cu cel puțin 48 de ore înainte de sosire. Măsura vizează toți cetățenii străini fără viză sau permis de ședere leton—incluși și cetățenii Republicii Moldova—și se aplică atît pentru destinație finală, cît și pentru tranzit, transmite Noi.md.
Acum 12 ore
15:30
Federația israeliană de fotbal a solicitat permisiunea de a disputa meciul de calificare la Cupa Mondială 2026 împotriva Moldovei pe stadionul „Zimbru” din Chișinău.Partea moldovenescă și-a dat acordul, iar acum decizia aparține UEFA, potrivit sport5.co.il.{{835036}}Meciul de la Chișinău este considerat o opțiune mai economică în comparație cu Ungaria, unde israelienii își primesc de obi
15:30
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a demarat astăzi sesiunile de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală și Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare. {{834971}}Acestea se desfășoară în perioada 8–17 septembrie, iar prin această rundă de sesiuni bilaterale, MAIA încheie procesul de scr
15:00
În weekend, polițiștii au constatat peste 4600 de încălcări în traficul rutier.Printre cele mai frecvente abateri se numără 61 de șoferi înlăturați de la volan fiind prinși sub influența alcoolului, 2225 care au depășit limita de viteză și 717 care nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor.{{834435}}Totodată, 295 de conducători auto c
15:00
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # Noi.md
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești.„Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o abera
15:00
Cel puțin cinci replici seismice cu magnitudinea medie de 5 au zguduit Afganistanul în noaptea de joi spre vineri, rănind alte 10 persoane, potrivit unui oficial afgan, în contextul în care estul acestei țări este în continuare paralizat după cel mai mortal cutremur din istoria sa recentă, informează AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, noile cutremure au fost resimțite în op
14:30
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 1 - 5 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 21,19 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare.Sumele au fost distribuite astfel: 7,72 milioane lei – pentru forma de plată post-investițională 0,07 mi
14:30
Transportul aerian din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în luna august, potrivit datelor prezentate de Autoritatea Aeronautică Civilă, transmite Noi.md.Conform statisticilor, peste 757 000 de pasageri au călătorit de pe și către Aeroportul Internațional Chișinău, ceea ce reprezintă o majorare de 46,6% comparativ cu aceeași lună a anului trecut.De asemenea, au fost c
14:00
Europa, ca proiect politic, riscă să dispară dacă nu face nimic în legătură cu slăbiciunea, fragmentarea și renunțarea la cursul independent, a declarat fostul șef al diplomației UE, Josep Borrell, într-un articol pentru publicația Politico.Potrivit acestuia, liderii europeni suferă de „lipsa unei viziuni politice pe termen lung, a leadershipului și a unității”, iar Europa însăși este dependen
14:00
Funcționarii vamali au contracarat recent două tentative de transport ilicit de mărfuri și produse alimentare la intrarea în țară, transmite Noi.md.La postul vamal Criva, inspectorii au descoperit, în portbagajul unui automobil care venea din Ucraina, un lot comercial de articole vestimentare nedeclarate. Șoferul, un cetățean moldovean de 34 de ani, este documentat pentru încercarea de a intro
13:30
În Rusia, victimele atacului terorist asupra sălii de concerte Crocus City Hall din regiunea Moscova continuă tratamentul medical.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost comunicat de unul dintre participanții la procesul judiciar.{{833507}}După spusele sale, multe dintre victime sînt încă tratate pentru arsuri pe corp și pentru ticuri nervoase, care sînt deosebit de vizibile în timpul intero
13:30
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și autoritățile din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilegal de substanțe cu efect psihotrop în Punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, transmite Noi.md.Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma verificărilor suplimentare din linia a doua, asupra unui cetățean ucrainean de 58 de ani au
