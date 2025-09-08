Mai multe obiecte explozive, nimicite de geniști în luna august
Noi.md, 8 septembrie 2025 17:30
Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul lunii august, 8 misiuni de deminare, în cadrul cărora au fost găsite și nimicite 6 obiecte explozive din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, notează Noi.md.Acțiunile de deminare au avut loc în diferite localități din țară, printre care municipiul Chișinău, raioanele Căușeni, Strășeni, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Ungheni și Cimișlia.
Între acuzații și dezmințiri: Stamate vorbește despre presiuni în penitenciare, Președinția respinge # Noi.md
„Niciun reprezentant al instituției prezidențiale nu a vizitat penitenciarele și nu a făcut promisiuni sau presiuni asupra deținuților”. Astfel a reacționat Președinția, după ce candidata independentă la alegerile parlamentare, Olesea Stamate, a publicat pe rețelele sociale un mesaj contrar. {{835082}} În dimineața zilei de 8 septembrie, fosta membră PAS a scris că a primit un mesaj din Pe
Caravana EcoVoucher ajunge în raioanele Moldovei pentru a promova electrocasnice eficiente energetic # Noi.md
Caravana EcoVoucher pornește în localitățile țării pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și despre avantajele înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. {{805493}}Prima vizită va avea loc în raionul Nisporeni, iar în următoarele trei săptămîni Caravana EcoVoucher își propune să ajungă într-un număr maxim de raioane ale țării.
A fost lansată o nouă instituție care își propune să formeze și ghideze funcționari publici. Este vorba despre Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), informează IPN.Noua instituție publică, aflată în subordinea Cancelariei de Stat, are misiunea de a asigura dezvoltarea profesională continuă a funcționarilor publici și a personalului din autoritățile publice, transmi
Înregistrarea în calitate de deținător al patentei de întreprinzător se efectuează preponderent prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, dar se permite și prin adresarea solicitanților la subdiviziunile autorității fiscale.În scopul cererii înregistrării şi eliberării blanchetei de patentă, solicitantu
Un sondaj realizat de iData în perioada 20 august – 3 septembrie 2025 arată că problemele economice rămîn principala preocupare a cetățenilor Republicii Moldova.Întrebați care este cea mai gravă problemă cu care se confruntă țara, moldovenii au indicat în proporție de 13,9% corupția, urmată de sărăcie (12,4%), venituri mici (9,8%) și probleme demografice/depopulare (9,6%). De asemenea, șomajul
Întîlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care a avut loc în Alaska pe 15 august 2025, a arătat că liderul american înțelege necesitatea de a ține cont de interesele naționale ale Rusiei în conflictul din Ucraina.Acest lucru a fost declarat de ministrul rus de externe Serghei Lavrov la o întîlnire cu profesorii și studenții MGIMO, relatează RBC.Potrivit m
Șoferi, atenție: Poliția de Frontieră anunță restricții temporare pe barajul Stînca–Costești # Noi.md
Poliția de Frontieră informează că, în zilele de 9 septembrie 2025 (între orele 08:00–16:00) și 10 septembrie 2025 (între orele 08:00–15:00), pe coronamentul barajului hidrotehnic Stînca–Costești vor avea loc lucrări de montaj a echipamentelor la priza de apă a conductei de utilități.Pe durata lucrărilor, circulația rutieră pe baraj se va desfășura pe o singură bandă, fapt ce poate genera înce
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, și-a prezentat scuze publice după ce a folosit un termen considerat jignitor la adresa unor cetățeni.„Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvînt nepotrivit, un cuvînt care a jignit. Indiferent de contextul în care acesta a fost utilizat, el a ofensat mai mulți cetățeni și, pentru aceasta, îmi cer scuze”, a declarat ministrul.
Observatorii Promo-LEX au semnalat cel puțin 10 cazuri de realizare a unor „sondaje” neautorizate în plină perioadă electorală. Printre acestea se numără și unele care vin din surse complet neidentificate, nu au date în ceea ce privește cheltuielile suportate, notează Noi.md. Potrivit Asociației Promo-LEX, în plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piață a sondaj
Noi reguli de intrare în Letonia. Măsurile au intrat în vigoare la începutul lunii septembrie # Noi.md
Începînd cu 1 septembrie 2025, intrarea pe teritoriul Republicii Letonia se face după completarea obligatorie a Declarației Electronice de Călătorie (eTA), cu cel puțin 48 de ore înainte de sosire. Măsura vizează toți cetățenii străini fără viză sau permis de ședere leton—incluși și cetățenii Republicii Moldova—și se aplică atît pentru destinație finală, cît și pentru tranzit, transmite Noi.md.
Federația israeliană de fotbal a solicitat permisiunea de a disputa meciul de calificare la Cupa Mondială 2026 împotriva Moldovei pe stadionul „Zimbru” din Chișinău.Partea moldovenescă și-a dat acordul, iar acum decizia aparține UEFA, potrivit sport5.co.il.{{835036}}Meciul de la Chișinău este considerat o opțiune mai economică în comparație cu Ungaria, unde israelienii își primesc de obi
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a demarat astăzi sesiunile de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală și Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici sanitare și fitosanitare. {{834971}}Acestea se desfășoară în perioada 8–17 septembrie, iar prin această rundă de sesiuni bilaterale, MAIA încheie procesul de scr
În weekend, polițiștii au constatat peste 4600 de încălcări în traficul rutier.Printre cele mai frecvente abateri se numără 61 de șoferi înlăturați de la volan fiind prinși sub influența alcoolului, 2225 care au depășit limita de viteză și 717 care nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnalele de interzicere ale semafoarelor.{{834435}}Totodată, 295 de conducători auto c
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract! O altă inițiativă a Partidului Nostru # Noi.md
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești.„Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o abera
Cel puțin cinci replici seismice cu magnitudinea medie de 5 au zguduit Afganistanul în noaptea de joi spre vineri, rănind alte 10 persoane, potrivit unui oficial afgan, în contextul în care estul acestei țări este în continuare paralizat după cel mai mortal cutremur din istoria sa recentă, informează AFP.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, noile cutremure au fost resimțite în op
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 1 - 5 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 21,19 milioane de lei, sumă direcționată către producătorii agricoli prin mai multe mecanisme de subvenționare.Sumele au fost distribuite astfel: 7,72 milioane lei – pentru forma de plată post-investițională 0,07 mi
Transportul aerian din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în luna august, potrivit datelor prezentate de Autoritatea Aeronautică Civilă, transmite Noi.md.Conform statisticilor, peste 757 000 de pasageri au călătorit de pe și către Aeroportul Internațional Chișinău, ceea ce reprezintă o majorare de 46,6% comparativ cu aceeași lună a anului trecut.De asemenea, au fost c
Europa, ca proiect politic, riscă să dispară dacă nu face nimic în legătură cu slăbiciunea, fragmentarea și renunțarea la cursul independent, a declarat fostul șef al diplomației UE, Josep Borrell, într-un articol pentru publicația Politico.Potrivit acestuia, liderii europeni suferă de „lipsa unei viziuni politice pe termen lung, a leadershipului și a unității”, iar Europa însăși este dependen
Funcționarii vamali au contracarat recent două tentative de transport ilicit de mărfuri și produse alimentare la intrarea în țară, transmite Noi.md.La postul vamal Criva, inspectorii au descoperit, în portbagajul unui automobil care venea din Ucraina, un lot comercial de articole vestimentare nedeclarate. Șoferul, un cetățean moldovean de 34 de ani, este documentat pentru încercarea de a intro
În Rusia, victimele atacului terorist asupra sălii de concerte Crocus City Hall din regiunea Moscova continuă tratamentul medical.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost comunicat de unul dintre participanții la procesul judiciar.{{833507}}După spusele sale, multe dintre victime sînt încă tratate pentru arsuri pe corp și pentru ticuri nervoase, care sînt deosebit de vizibile în timpul intero
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și autoritățile din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilegal de substanțe cu efect psihotrop în Punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe, transmite Noi.md.Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În urma verificărilor suplimentare din linia a doua, asupra unui cetățean ucrainean de 58 de ani au
Polițiștii Secției escortă și misiuni speciale din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au depistat, în weekend, doi șoferi care circulau cu viteză excesivă pe traseul M2, Chișinău–Ialoveni, transmite Noi.md.Cei doi conducători auto, în vîrstă de 25 și 44 de ani, aflau la volanul unor automobile marca BMW și au fost surprinși conducînd cu 176 km/h, respectiv 171 km/h –
Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat luni, 8 septembrie, noul preț maxim al principalelor produse petroliere de tip standard, care va intra în vigoare începînd de mîine.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va fi de 23 de lei și 25 de bani (cu 2 bani mai puțin) pe litru, iar al motorinei fără denumire comercială – 19 lei și 72 de bani (cu 2 bani mai puțin), transmi
Un sondaj realizat de iData în perioada 20 august – 3 septembrie 2025 relevă percepțiile cetățenilor Republicii Moldova cu privire la direcția de politică externă și apartenența la diferite organizații internaționale.Potrivit Barometrului Electoral iData, 67,3% dintre moldoveni se declară împotriva aderării la NATO, în timp ce doar 23,4% susțin această opțiune. Alți 9,3% nu au știut ce să răsp
Prima zi de școală fără festivități în România: sindicatele din învățămînt au organizat proteste masive la București # Noi.md
Astăzi, 8 septembrie 2025, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli din România, fără festivități.Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, mai bine de o oră, în Piața Victoriei, iar la ora 12.00 au plecat în marș către Cotroceni.Protestele sînt determinate de noile modificări care intră în vigoare odată cu începerea noului an ș
Polițiștii din Los Angeles au încetat să asigure securitatea fostului vicepreședinte și fost candidat democrat la funcția de lider al SUA, Kamala Harris, după indignarea publicului.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Los Angeles Times.{{825891}}Conform informațiilor sale, polițiștii locali au fost retrași din această misiune pe 6 septembrie.Pe 5 septembrie, Los Ang
Peste 40% dintre moldoveni nu știu încă cu cine vor vota la alegerile parlamentare – sondaj # Noi.md
Un sondaj realizat de iData în perioada 20 august – 3 septembrie 2025 arată că o parte importantă a alegătorilor din Republica Moldova nu s-a decis încă asupra opțiunii de vot pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie.Potrivit Barometrului Electoral iData, 56% dintre respondenți afirmă că știu deja cu cine vor vota, în timp ce 42,6% declară că nu și-au decis încă opțiunea. Doar 1,4% au re
Un nou sondaj realizat de iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025, arată că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră că țara ar trebui să urmeze un parcurs independent, fără a adera la blocuri geopolitice.Potrivit Barometrului Electoral iData (valul 2, septembrie 2025), 41,9% dintre respondenți cred că Moldova trebuie să se dezvolte pe cont propriu, fără intervenții extern
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, transmite Noi.md.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 01:34. Două echipe de salvatori și pompieri au fost direcționate la fața locului pentru a lichida flăcările care cuprinseseră o hală de producție.
Cele patru moțiuni de cenzură, depuse de opoziție împotriva Guvernului României, condus de Ilie Bolojan, nu au întrunit numărul necesar de voturi în ședința plenului reunit duminică seara.Prin urmare, proiectele pentru care executivul și-a asumat răspunderea pe 2 septembrie, cu scopul de a reduce deficitul bugetar, au fost adoptate, transmite Noi.md cu referire la IPN.„Anii de comunism au
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba de stat. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 59,5 cm. Buletinele se vot tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare a
Carabinierii intervin zilnic nu doar pentru a menține ordinea, ci și pentru a acorda ajutor persoanelor aflate în dificultate, notează Noi.md.Astfel, în cadrul serviciului de asigurare a unui obiectiv diplomatic, carabinierii au observat o persoană care, în urma unei căzături, și-a provocat o plagă tăiată la braț, cauzată de un fragment de sticlă.{{831697}}Carabinierii i-au acordat primul
Valoarea compensațiilor pentru energia electrică acordate antreprenorilor de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a ajuns la peste 87 milioane de lei în perioada ianuarie - august 2025.Acest suport face parte din Programul de compensare lansat de Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.În total, 1055 de agenți economici au primit sprijin prin pr
Președinta Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, a declarat că instituția nu s-a autosesizat în cazul ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, acuzat că ar desfășura campanie electorală fără a fi suspendat din funcție.„Nu avem o astfel de sesizare sau contestație la Comisia Electorală Centrală. Dacă vom primi, atunci ne vom pronunța asupra acesteia”, a precizat Cara
Apelul Avocatului Poporului către participanții la alegeri: evitați discursul de ură și discriminarea în campanie # Noi.md
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, îi îndeamnă pe concurenții electorali și reprezentanții acestora să promoveze un limbaj respectuos în campanie, fără incitare la ură sau discriminare, atît față de alegători, cît și față de contracandidați. {{833513}}„Reiterez poziția mea și îndemnul către concurenții electorali și reprezentanții acestora să își mențină discursurile în limitele respectulu
Trump și-a exprimat nemulțumirea față de situația din Ucraina și a anunțat o discuție apropiată cu Putin # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este nemulțumit de situația din Ucraina, dar și-a exprimat încrederea în încheierea conflictului.El a mai declarat că în curînd intenționează să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin.Trump a declarat acest lucru jurnaliștilor, la întoarcerea la Washington după finala US Open, care a avut loc la New York.„Nu sînt încîntat de această si
Cupa Moldovei printre cei mai puternici boxeri cu vîrste cuprinse între 19 și 22 de ani s-a desfășurat la Orhei în perioada 4-5 septembrie.Este un turneu de calificare înainte de Campionatul European din noiembrie, transmite boxing.md.Campioni la categoriile lor de greutate au devenit:- 48 kg Mihail Porumbac (Bălți);- 51 kg Dumitru Vieru (Bălți);- 54 kg Cătălin Turcu (Bălți);
Contrabandă cu echipamente pentru minarea Bitcoin: fost director de companie, condamnat la 5 ani de închisoare # Noi.md
Un fost director de companie, cercetat de CNA și Procuratura Anticorupție, a fost condamnat la 5 ani de închisoare și obligat să achite peste 800 000 de lei pentru contrabandă. Acesta, împreună cu alte persoane, inclusiv angajați vamali, ar fi introdus ilegal în Republica Moldova patru loturi de sisteme de minare Bitcoin, în valoare totală de circa 4 milioane de lei, folosind identități fictive și
Dacă nu va exista o surpriză majoră, guvernul francez al lui François Bayrou se va prăbuși săptămîna aceasta, în timp ce miercuri sînt preconizate apeluri la blocaje la nivel național.Viitorul prim-ministrului francez François Bayrou atîrnă de un fir de ață luni, 8 septembrie, cînd va avea loc un vot de încredere care, pe hîrtie, pare extrem de nefavorabil.{{786528}}Votul necesită majorita
CNA: 60 de percheziții și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # Noi.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară î
Dumitru Roibu: „Este necesar să întoarcem Băncii Naționale rolul strategic în dezvoltarea economiei” # Noi.md
Autoritățile din Moldova trebuie să dea dovadă de voință politică și să întoarcă Băncii Naționale rolul de dezvoltare a economiei, astfel încît banii emiși de Banca Centrală să poată fi vărsați în Fondul de Dezvoltare Economică și utilizați pentru acordarea de credite preferențiale.Această opinie a fost exprimată de vicepreședintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, în ca
Principala sarcină a partidului Alianța „MOLDOVENII” este dezvoltarea economică a Republicii Moldova în contextul industrializării țării.Este declarația secretarului general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovsci ți a fost făcută cadrul emisiunii „Na grani” la Exclusiv TV.„Planificăm să creăm aproape 300.000 de locuri de muncă. O altă temă foarte importantă din programul nos
Cancerul este o boala care ataca diferite parti ale corpului, insa acesta poate fi prevenit prin utilizarea acestui suc miraculos de legume, transmite incomemagazine.roCel mai important lucru pentru o persoana sanatoasa este un sistem imunitar puternic. Atunci cand sistemul imunitar este puternic, el poate lupta cu daunatorii, inclusiv cu cancerul. Deci, faceti aceasta reteta:Suc de legume
Comisia Electorală Centrală /CEC/ începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite moldpres.Potrivit CEC, în conformitate cu prevederile Codului electoral, reprezentanții concurenților electorali, mass-media și observatorii acreditați pot să asiste la procesul de confecționare a matriței buleti
Un șef din cadrul MAI a fost reținut de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI fiind suspectat de răpire de persoane.Operațiunea a avut loc vineri, 5 septembrie, în raionul Soroca, transmite unimedia.info, citînd pulsmedia.md.Potrivit surselor este vorba despre șeful sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți.Acesta este suspectat că în comun cu alte persoane, încă
O locuință ad încită din secolul XIV, prima de acest tip identificată p înă acum în așezarea urbană medievală de la Costești-G îrlea, raionul Ialoveni, a fost descoperită de arheologi, informează Agenția Națională Arheologică.Descoperirea a fost făcută în urma unor cercetări preventive realizate în toamna anului 2022, pe traseul unei conducte de fibră optică.Construcția, cu o suprafață de
În noaptea de 7 septembrie, pe Soare a avut loc o erupție solară de penultima clasă de putere, M.Despre aceasta a informat Institutul Fedorov de Geofizică Aplicată, transmite gazeta.ru.„La ora 01:15, în gama razelor X, în grupul de pete 4207 (N28W16), a fost înregistrată o erupție M1.2, cu durata de zece minute”, se arată în publicație.Anterior, cercetătorii de la Universitatea St. And
Cristiano Ronaldo are evoluții remarcabile în tricoul echipei naționale de fotbal a Portugaliei.Într-un meci din grupa F a preliminariilor Campionatului Mondial din anul 2026, lusitanii au surclasat cu 5:0 în deplasare selecționata Armeniei, iar atacantul de 39 de ani a marcat din nou. Și nu doar unul, ci două goluri!Partida de la Erevan a început excelent pentru discipolii spaniolului Rob
Trump a publicat un mesaj cu amenințări la adresa orașului Chicago: Îmi place mirosul deportărilor # Noi.md
Președintele american Donald Trump a scris pe rețeaua sa socială Truth Social că îi place „mirosul deportărilor dimineața”.„Chicago va afla curînd de ce Pentagonul se numește acum Departamentul de Război”, a adăugat șeful statului, potrivit gazeta.ru.Săptămîna trecută, președintele SUA a avertizat că ar putea recurge la măsuri de control federal în Chicago, dacă autoritățile locale nu vor
