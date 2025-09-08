Indignare în Japonia. Un fost primar cu 99 de acuzații de hărțuire sexuală a fost ales consilier local

10:20

Autoritățile au venit cu nhoi detalii despre tragedia de la Întreprinderea de biscuiți „Frazepan”, din orașul Orhei despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse. Pompierii au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30. Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori.