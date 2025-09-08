Un bărbat din capitală a fost condamnat pentru trafic de influență în schema certificatelor COVID-19
PulsMedia, 8 septembrie 2025 20:10
La data de 5 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui bărbat, găsit vinovat de comiterea infracțiunii de trafic de influență.
Acum 5 minute
20:40
„Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul de amploare al ICE, cel mai mare de acest fel # PulsMedia
Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a declarat pentru BBC că a simțit panică și confuzie în momentul în care agenții federali au intervenit la fața locului și au arestat sute de persoane.
Acum 15 minute
20:30
Renașterea satelor și susținerea agricultorilor trebuie să fie o prioritate națională. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova” și fostul ministru al Agriculturii, Eduard Grama. Potrivit lui, fără sate prospere nu poate exista o Moldovă puternică.
20:30
Ambasada Moldovei în Irlanda, acuzată că se implică în campania electorală. Ce a constatat CEC # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins acuzațiile aduse PAS, privind folosirea resursei administrative în cazul Ambasadei Republicii Moldova din Irlanda. CEC a examinat sesizarea depusă de mai mulți concurenți electorali referitoare la o postare publicată pe 2 septembrie 2025 pe pagina ambasadei Republicii Moldova în Irlanda, care conținea un îndemn la vot și insigna PAS.
Acum 30 minute
20:20
Bătaia din stația de troleibuz: Bărbatul care a lovit un taxator și un dispecer, escortat la poliție # PulsMedia
Întreprinderea Municipală „Regia Transport Electric” s-a autosesizat în legătură cu incidentul produs duminică, în jurul orei 15:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în stația „Teatrul Mihai Eminescu”, pe ruta de troleibuz nr. 8. Porivit informațiilor, taxatorul și dispecerul au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar agresorul a fost escortat la Poliție.
Acum o oră
20:10
Indignare în Japonia. Un fost primar cu 99 de acuzații de hărțuire sexuală a fost ales consilier local # PulsMedia
Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din Japonia, au anunţat luni oficiali locali, stârnind furie şi stupefacţie în rândul internauţilor, relatează AFP, preluată de Agerpres.
20:10
20:00
Atac cibernetic asupra site-ului Centrului cu manuale școlare online: Precizările Ministerului Educației # PulsMedia
Site-ul Centrului de Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (CTICE), care găzduiește repozitoriul național de manuale pentru învățământul secundar în format PDF, a fost ținta unui atac cibernetic pe 7 septembrie. Pe pagină au apărut imagini cu o platformă de loterie online, populară în Asia. Ministerul Educației a precizat pentru NewsMaker că, în urma atacului, site-ul a fost dezactivat.
20:00
PAS vrea excluderea lui Ion Ceban din alegeri, după vizita în Italia. Reacția edilului degrevat # PulsMedia
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva primarului degrevat al municipiului Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, Ion Ceban. Formațiunea îl acuză că ar fi folosit resurse administrative în campanie în timpul vizitei sale recente în Italia.
19:50
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată! Serviciul militar – doar prin contract # PulsMedia
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești.
19:50
„Șoferul fantomă” al unei mașini tip Formula 1, identificat în sfârșit de polițiștii cehi: bolidul alerga pe autostrăzi din 2019 # PulsMedia
Poliția din Cehia l-a arestat în sfârșit pe șoferul unei mașini de curse de tip Formula 1, care fusese văzută de numeroase ori pe autostradă începând din 2019. Bolidul roșu, decorat în întregime cu sigla Ferrari, a fost urmărit până la o proprietate din satul Buk, la aproximativ 60 km sud-vest de Praga, după ce ultima apariție a fost semnalată poliției, scrie BBC News.
Acum 2 ore
19:40
(FOTO) A pierdut controlul volanului după care s-a răsturnat: Șoferul și trei pasageri au fost răniți # PulsMedia
Patru persoane au fost rănite în urma unui accident rutier produs duminică seara, 7 septembrie, în raionul Rîbnița. La volanul unui Mercedes se afla o tânără de 23 de ani, care circula cu viteză.
19:40
Directorul unei companii miniere de sare din Rusia, găsit decapitat lângă un sat din Kaliningrad # PulsMedia
Directorul general al unei companiei de extracţie a sărurilor de potasiu şi magneziu „K-Potash Service” a fost găsit mort sub un pod în regiunea Kaliningrad, relatează presa de stat. Trupul acestuia era decapitat, scrie Meduza.
19:30
Șefa propagandiștilor ruși a anunțat, în emisiunea lui Soloviov, că a fost diagnosticată cu „o boală gravă și teribilă” # PulsMedia
Jurnalista rusă Margarita Simonian, considerată una dintre principalele voci care răspândesc propaganda Kremlinului, a anunțat că a fost recent diagnosticată cu o „boală gravă” și că urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale, scrie luni The Kyiv Independent.
19:20
(VIDEO) Revoltă a tinerilor din Nepal, soldată cu cel puțin 14 morți și zeci de răniți: „Opriți corupția, nu rețelele sociale” # PulsMedia
Cel puțin 14 oameni au murit în Nepal, după ce au izbucnit proteste ale tinerilor contra opririi accesului la rețelele de socializare și a presupusei corupții a guvernului. Poliția nepaleză a tras cu gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa tinerii care au încercat să pătrundă în parlament, potrivit Reuters.
19:10
Scandalul legat de limbajul ofensator al ministrului Alexei Buzu, în atenția Avocatului Poporului: Sper că vor recunoaște aceste greșeli # PulsMedia
Scandalul legat de mesajul ofensator transmis de ministrul Muncii, Alexei Buzu, în cadrul unei întâlniri cu alegătorii a ajuns în atenția avocatului poporului, Ceslav Panico. În acest context, oficialul și-a reiterat poziția și îndemnul pentru toți concurenții electorali și reprezentanții acestora să „își mențină discursurile în limitele respectului față de alegători, evitând orice formă de incitare la ură sau discriminare”.
19:00
Femeile trebuie să aibă șanse egale în carieră, afaceri și viața publică, iar statul trebuie să le valorifice potențialul. Declarația a fost făcută de Liliana Buzilă, președintele Organizației Naționale de Femei a Partidului „Respect Moldova”, în cadrul unui spot video.
19:00
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru concurenți electorali ar accede în Parlament. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025.
18:50
Când se achită taxa pentru folosirea drumurilor în cazul vehiculelor care sunt supuse inspecţiei tehnice periodice la 2 ani # PulsMedia
Începând din data de 1 iunie 2025, potrivit pct. 5 din Regulamentul cu privire la inspecția tehnică periodică a vehiculelor rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 840/2024, la categoria de vehicule supuse unei inspecţii tehnice la fiecare 2 ani se atribuie pentru trei tipuri de vehicule.
Acum 4 ore
18:30
Poliția de Frontieră adresează sincere felicitări polițistei de frontieră Danielei Cociu, pentru performanța remarcabilă obținută la Campionatul Mondial de kaiac-canoe, desfășurat în perioada 2–8 septembrie 2025, în orașul Győr, Ungaria.
18:20
(FOTO) A început tipărirea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență. Câte vor fi tipărite # PulsMedia
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
18:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să aplice un avertisment candidatului Ion Ceban, înscris pe lista Blocului electoral „ALTERNATIVA”, pentru nerespectarea prevederilor Codului electoral privind suspendarea din funcția deținută odată cu începerea campaniei electorale.
18:10
Moarte suspectă a unei bătrâne în Italia: o moldoveancă anchetată după exhumarea cadavrului victimei # PulsMedia
Moartea unei femei în vârstă din Italia a declanșat o anchetă penală, după ce familia acesteia a semnalat indicii care ar sugera un posibil caz de abuz. O îngrijitoare moldoveancă este în centrul investigațiilor, iar autoritățile italiene încearcă să stabilească dacă decesul pensionarei are legătură cu presupuse acte de violență.
18:00
NEWS ALERT // (SURSE) Ex-adjunctul SIS, Alexandru Balan, ar fi fost reținut de SRI și DIICOT # PulsMedia
Fostul șef adjunct SIS, Alexandru Balan, ar fi persoana care ar fi fost reținută astăzi, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, susțin sursele PulsMedia.MD.
17:20
Locuitorii din nordul Republicii Moldova beneficiază de o nouă structură de intervenție rapidă: prima Companie Mobilă de Intervenție a carabinierilor a fost inaugurată astăzi în municipiul Edineț. Noua unitate, subordonată Regimentului 3 „Dragoș Vodă” al Direcției regionale „Nord”, va acoperi o rază de 55 km, incluzând raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni.
Acum 6 ore
16:00
(VIDEO 18+) Șoferul BMW-ului, care s-a dat în spectacol în fața unei ambulanțe, găsit și sancționat de Poliția Națională # PulsMedia
PolițiaNațională s-a autosesizat , după ce în mediul online a apărut o secvență video, în care șoferul unui BMW ignoră normele de circulație și folosește un limbaj necenzurat în adresa unui conducător de ambulanță. Incidentul a avut loc la 6 septembrie, pe strada Trandafirilor din Chișinău.
15:20
(VIDEO) „Mai bine mai târziu decât niciodată”. Alexei Buzu și-a cerut scuze azi, pentru ceea ce ieri susține că sunt „manipulări — imagini scoase din context” # PulsMedia
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, și-a cerut scuze și a recunoscut că a greșit când a folosit termenul „bîdle” într-un discurs ținut în fața locuitorilor din Pelinia, raionul Drochia. Asta deși, ieri după ce a ridicat un val de critici, dânsul declara că „unii concurenți electorali aleg să recurgă la manipulări — imagini scoase din context menite să semene confuzie.
15:10
Zeci de lanțuri din aur, depistate de polițiștii de frontieră la o ucraineancă, la Palanca # PulsMedia
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au contracarat o tentativă de introducere ilicită a unor bunuri pe teritoriul Republicii Moldova.
Acum 8 ore
14:10
Maia Sandu la SIS. A participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea instituției # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
13:30
Poliția de Frontieră a R.Moldova dotată de americani cu drone și echipamente de aproape 1 mln de dolari # PulsMedia
Săptămâna trecută, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a găzduit un eveniment de importanță strategică, prin care a fost recepționată o donație considerabilă de echipamente, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EXBS), finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
13:30
Autoritățile au venit cu noi detalii despre reținerea unui șef MAI acuzat că a răpit cetățeni ucraineni care au intrat ilegal în Republica Moldova și i-a transportat forțat înapoi în Ucraina, peste Nistru, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse.
13:20
Un tânăr din Căușeni a murit subit pe malul râului Nistru. Tragedia a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 12:50, în localitatea Ciuburciu, din raionul Ștefan Vodă.
13:00
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru concurenți electorali ar accede în Parlament. Sunt rezultatele unui sondaj realizat de compania iData, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025.
12:50
Polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și omologii din Ucraina, au identificat și contracarat o tentativă de transport ilicit de substanțe cu efect psihotrop. Incidentul a fost înregistrat în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
12:50
(VIDEO) Vladimir Cebotari: Oficialii UE cunosc despre abaterile și gafele PAS, însă evită deocamdată să ia o poziție # PulsMedia
În ultimii ani, Bruxelles a fost prins în capcana unui singur canal de informare prin care primea mesaje incorecte și manipulatorii din partea guvernării de la Chișinău despre situația din Moldova, în special despre un șir de pericole inexistente. Este declarația făcută de fondatorul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari, care precizează însă că demnitarii UE nu au fost „păcăliți” de tot și că multe dintre abaterile și gafele guvernării PAS nu le-au trecut cu vederea.
Acum 12 ore
12:20
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, despre voturile vândute grupării Șor: „Dacă cineva crede că acea tranzacție făcută prin mediul virtual nu poate fi documentată se înșală amarnic” # PulsMedia
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a solicitat administrației platformei Telegram și a aplicației Taito să stopeze tranzacțiile ilegale prin care gruparea Șor cumpără voturile cetățenilor, însă acestea ignoră instituțiile din R. Moldova. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, constată „o lipsă totală de reacție și de atitudine din partea administrației acestor canale și companii”.
12:10
Start admitere la INJ pentru cei care vor să ajungă judecător sau procuror în temeiul vechimii în muncă # PulsMedia
Institutul Național al Justiției a demarat admiterea la instruire și susținere a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă.
11:50
(VIDEO) Partidul Nostru în acțiune de amploare la Chișinău! Candidații discută cu oamenii și prezintă principalele obiective pentru viitorul Parlament # PulsMedia
Candidații la funcția de deputat și activiștii Partidului Nostru se întâlnesc cu oamenii din întreaga țară – în corturi de informare, în spații publice sau mergând din casă în casă, pentru a le prezenta platforma electorală, soluțiile deja pregătite și pentru a încuraja cetățenii să facă o alegere corectă.
11:50
Maia Sandu merge la Strasbourg înainte ca R.Moldova să preia Președinția Consiliului Europei # PulsMedia
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează în acest început de săptămână o vizită oficială la Strasbourg. În cadrul deplasării, șeful statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea întrevederi cu mai mulți demnitari europeni.
11:30
În plină perioadă electorală, internetul s-a transformat într-o adevărată piață a sondajelor politice. Platforme obscure, pagini anonime și chiar site-uri, aparent credibile, au început să publice așa-numite sondaje, care de fapt sunt niște chestionare fără publicarea unor rezultate, care pretind că studiază opiniile cetățenilor.
11:30
(VIDEO) Rick Davies, cofondatorul Supertramp, a trecut în neființă la vârsta de 81 de ani # PulsMedia
Rick Davies, cofondatorul trupei Supertramp, a decedat la vârsta de 81 de ani, conform anunțului făcut de grup. Interpretul și compozitorul a murit vineri, în locuința sa din Long Island, după o lungă luptă cu cancerul. Trupa a transmis condoleanțe soției sale, Sue Davies.
11:20
Un bărbat a fost reținut, după ce i-a agresat pe polițiștii care au intervenit într-un caz de violență în familie. Incidentul a avut loc ieri-seara, în jurul orei20:40, pe strada Donici din orașul Rîșcani, susțin sursele PulsMedia.MD.
11:20
Doi indivizi au deschis focul asupra pasagerilor unui autobuz în Ierusalim. În urma atacului au fost înregistrați patru morți, iar poliția a declarat că incidentul ar putea fi calificat drept atac terorist.
10:50
Descinderi cu mascații CNA. 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani # PulsMedia
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
10:50
Secție de poliție din Turcia, atacată de un adolescent de 16 ani: Doi polițiști au fost uciși, unul este grav rănit # PulsMedia
Doi polițiști au fost uciși și un altul a fost rănit într-un atac armat asupra unei secții de poliție din orașul Izmir, din vestul Turciei, au declarat luni pentru Reuters surse din domeniul securității.
10:40
UPDATE // A ajuns la spital, după ce motocicleta sa a fost cuprinsă de flăcări la o stație PECO, la Sîngerei # PulsMedia
UPDATE // Liliana Harea, ofițerul de presă al IP Sîngerei, a declarat că motocicleta s-a ciocnit cu un automobil de marca Dacia. Poliția se află la fața locului pentru a stabili toate circumstanțele.
10:30
Motociclist cu ghinion matinal, la Sîngerei. A ajuns la spital, după ce motocicleta sa a fost cuprinsă de flăcări la o stație PECO # PulsMedia
Un motociclist a ajuns la spital, după ce motocicleta sa a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a avut loc în această dimineață, în jurul orei 09:59, pe strada Independenței din orașul Sîngerei, susțin sursele PulsMedia.MD.
10:20
Noi detalii despre bărbatul care a murit într-o fabrică de biscuiți, cuprinsă de flăcări, la Orhei # PulsMedia
Autoritățile au venit cu nhoi detalii despre tragedia de la Întreprinderea de biscuiți „Frazepan”, din orașul Orhei despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse. Pompierii au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30. Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori.
10:10
Sinteza CNA: 26 de dosare pornite, percheziții desfășurate în dosare de rezonanță și sechestre aplicate pe bunuri infracționale în sumă de circa 3,3 mln. de lei # PulsMedia
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA a desfășurat mai multe percheziții în dosare de finanțare ilegală a formațiunilor politice, dar și în domeniul construcțiilor. În primul caz, 17 persoane sunt suspectate de implicare în acțiuni ilegale legate de finanțarea neconformă a unui partid politic.
09:50
NEWS ALERT // (SURSE) Încă doi „generali” în R.Moldova. Conducerea SIS decorată prin decret prezidențial # PulsMedia
Cei doi directori adjuncți ai Serviciului Informații și Securitate al R.Moldova, Victor Hodoroja și Dumitru Florea, în această dimineață au primit gradul superior de general printr-un decret semnat de președintele Maia Sandu, susțin sursele PulsMedia.MD.
09:40
Fostul deputat Viorel Melnic, unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost reținut de organele de drept, duminică, 7 septembrie. Instituțiile statului nu au confirmat, oficial, reținerea fostului deputat.
