Tensiune pe flancul estic al NATO. Rusia și Belarus pregătesc exercițiul comun Zapad 2025, primul după invazia rusă în Ucraina
UNIMEDIA, 8 septembrie 2025 17:20
Vecinii Rusiei se pregătesc pentru câteva zile tensionate, când Kremlinul va organiza exerciţiile militare Zapad 2025 împreună cu aliatul său Belarus, primele de la invazia rusă în Ucraina din februarie 2022, scrie digi24.ro.
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
17:00
(video) Filmul calificat „mai rău ca ciocolata Dubai, matcha și Labubu la un loc”. Trailerul a dezamăgit profund fanii: „Autoarea se răsucește în mormânt” # UNIMEDIA
Primul trailer pentru adaptarea cinematografică din 2026 a filmului „Pe aripile vântului” a apărut săptămâna aceasta și, în loc de entuziasm, i-a lăsat pe mulți dintre fani dezmăgiți, scrie protv.ro.
16:40
(video) „Bine că ai migălci, so*ko ce ești”: Un șofer de BMW a înjurat conducătorul unei ambulanțe și a blocat-o, într-o curte din capitală. A primit 2 procese verbale # UNIMEDIA
Poliția Națională s-a autosesizat , după ce în mediul online a apărut o secvență video, în care șoferul unui BMW ignoră normele de circulație și folosește un limbaj necenzurat în adresa unui conducător de ambulanță.
Acum 2 ore
16:10
Ombudsmanul, reacție după scandalul cu „bîdle” al lui Buzu: „Concurenții electorali trebuie își mențină discursurile în limitele respectului” # UNIMEDIA
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, face apel public către concurenții electorali să respecte standardele de comunicare și să evite discursul de ură, incitarea la discriminare și alte forme de intoleranță în campania electorală.
16:00
Ultima oră! La o zi de la scandal, Alexei Buzu s-a răzgândit. „Bîdla” nu mai e scoasă din context: Imi cer scuze pentru jigniri # UNIMEDIA
Ministrul Muncii, Alexei Buzu, a venit cu scuze publice după scandaloasa declarație despre „bîdle”. „Oameni buni, prieteni, am greșit”, a menționat Buzu.
16:00
Haos în Londra provocat de greva la metrou: Călătorii sunt avertizați să se aștepte la „perturbări severe” # UNIMEDIA
Milioane de navetiști din Marea Britanie nu au putut ajunge la muncă sau au avut călătoriile întrerupte luni dimineață, după ce metroul londonez a fost închis de o grevă a aproximativ 10.000 de mecanici, operatori de semnalizare și personal de întreținere, informează UPI, citat de digi24.ro.
15:40
Irina Vlah: Recean și-a folosit funcția pentru a-mi bloca toate conturile și a mă lipsi de condiții egale de participare la alegeri. CEC este obligată să reacționeze # UNIMEDIA
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală (CEC) prin care cere sancţionarea premierului Dorin Recean, candidat pe lista Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS).
Acum 4 ore
15:20
15:10
Noutate pe șoselele și autostrăzile din Bulgaria: Au apărut camere care calculează viteza medie și amendează automat șoferii în caz de încălcare # UNIMEDIA
Autoritățile bulgare au pus în funcțiune, începând de duminică, 7 septembrie, un sistem de camere care calculează viteza medie a vehiculelor pe șosele și autostrăzi, urmând să emită automat amenzi pentru șoferii care încalcă limitele legale de viteză, scrie adevarul.ro.
15:00
Sărbătoare la SIS: Maia Sandu a înmânat distincții mai multor angajați, cu ocazia a 34 de ani de la fondarea instituției # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a participat la ceremonia dedicată marcării a 34 de ani de la crearea organelor securității statului.
14:50
Drama din culisele Familiei Regale: De ce lui Meghan Markle i s-a interzis să vină la căpătâiul Reginei, aflată pe patul de moarte # UNIMEDIA
Luni, 8 septembrie, se împlinesc trei ani de la moartea Reginei Elisabeta a II-a. Este o zi pe care țara nu o va uita niciodată și una care a adus o tragedie personală, deoarece Familia Regală a pierdut-o pe matriarha care condusese firma timp de 70 de ani, scrie protv.ro.
14:20
(video) Șeful MAI, încătușat de SPIA pentru răpirea mai multor ucraineni, plasat în arest pentru 30 de zile: Ce au găsit oamenii legii la el acasă # UNIMEDIA
Șeful unui sector de Poliției de Frontieră, care a fost arestat vineri pentru răpirea și returul forțat în Ucraina a doi ucraineni, a fost plasat în arest preventin pentru 30 de zile.
14:10
14:10
Renato Usatîi: Armata obligatorie trebuie anulată. Serviciul militar – doar prin contract # UNIMEDIA
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești.
14:00
14:00
13:50
Noi condiții de intrare în Letonia pentru persoanele care nu dețin viză: Vezi cum poți vizita țara, dacă planifici o călătorie # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto informează operatorii de transport rutier internațional referitor la intrarea în vigoare, din data de 1 septembrie 2025, a regulilor noi de intrare în Republica Letonia pentru cetățenii străini, inclusiv pentru cetățenii Republicii Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone.
13:40
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Avem dorinţa sinceră de a scoate ţara din criză şi de a o pune pe o cale de dezvoltare normală # UNIMEDIA
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova (AUR) explică, într-o postare pe rețelele sociale, de ce are încredere că formațiunea din care face parte poate schimba lucrurile în țară.
13:40
Acum 6 ore
13:30
Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți” # UNIMEDIA
Moment jenant pentru șeful Meta, invitat joi de Donald Trump la o cină la Casa Albă alături de alți moguli ai tehnologiei. Rugat de președinte să spună câteva cuvinte, Mark Zuckerberg s-a oferit să facă investiții de cel puțin 600 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii doi-trei ani, scrie digi24.ro. Ceva mai târziu, în microfonul rămas deschis a fost auzit mărturisindu-i lui Trump că nu era pregătit și că a improvizat pe loc pentru a-i face pe plac. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți”, i-a spus Zuckerberg.
13:20
13:10
(doc) Andrei Năstase cere guvernării un angajament pe reducerea numărului de deputați la 61: „Respectați sau nu votul poporului?” # UNIMEDIA
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil, inițiativă prin care cheamă toți concurenții electorali la asumarea unor angajamente concrete în fața cetățenilor. Printre acestea, măsura-cheie este reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, conform referendumului din februarie 2019.
13:00
(foto) Cum va arăta buletinul pentru votul prin corespondență la parlamentare: CEC a cheltuit 7000 lei pentru tipărirea tirajului # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
12:50
Ceban acuză guvernarea că vrea sa-l elimine din cursa electorală: „După ce s-au înțeles cu interdicția, îi doare cum am ajuns eu în Italia” # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, membru al Blocului Alternativa, acuză guvernarea că vrea să-l elimine din cursa electorală. „După ce s-au înțeles cu interdicția, iată că îi doare cum eu am ajuns în Italia”, a menționat Ceban.
12:30
Vladimir Cebotari: Oficialii UE cunosc despre abaterile și gafele PAS, însă evită deocamdată să ia o poziție # UNIMEDIA
În ultimii ani, Bruxelles a fost prins în capcana unui singur canal de informare prin care primea mesaje incorecte și manipulatorii din partea guvernării de la Chișinău despre situația din Moldova, în special despre un șir de pericole inexistente. Este declarația făcută de fondatorul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari, care precizează însă că demnitarii UE nu au fost „păcăliți” de tot și că multe dintre abaterile și gafele guvernării PAS nu le-au trecut cu vederea.
12:20
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Poliția pregătește o nouă provocare împotriva noastră # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. IGP nu a venit deocamdată cu un comentariu.
12:20
China redeschide piața obligațiunilor pentru companiile rusești: Gazprom primește cel mai înalt rating # UNIMEDIA
Agenția de rating financiar CSCI Pengyuan din China a acordat calificativul „AAA” companiei ruse Gazprom, aflată sub sancțiuni americane. Decizia vine în contextul în care Beijingul intenționează să redeschidă piața internă a obligațiunilor pentru marile companii energetice din Rusia, relatează Reuters, potrivit presei române.
12:20
Boris Volosatîi: „Republica Moldova este un stat eșuat. Singura soluție este Unirea cu România” # UNIMEDIA
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a lansat astăzi un mesaj către cetățeni, afirmând că „actuala stare a țării este rezultatul direct al guvernărilor care au trădat speranțele oamenilor”.
12:00
Început de săptămână cu ieftiniri la pompă: Vezi cât vor costa mâine carburanții și la ce stații PECO găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 9 septembrie. Astfel, mâine prețul benzinei și al motorinei se va ieftini cu 2 bani.
12:00
Pericol de explozie la o stație PECO din Sîngerei: O motocicletă a luat foc, după ce s-a lovit frontal cu o Dacia. Conducătorul ghidonului, transportat la spital # UNIMEDIA
O motocicletă a luat foc în această dimineață la o stație PECO din Sîngerei. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA, conducătorul ghidonului a fost transportat la spital.
Acum 8 ore
11:20
Un atac armat a avut loc luni dimineață la intrarea în Ierusalim, în zona Ramot Junction, un nod rutier important aflat în partea de nord a orașului, pe drumul care face legătura cu așezările evreiești din estul Ierusalimului, scrie presa română.
11:00
Ultima oră! 15 persoane, reținute de CNA într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: Peste 60 de percheziții în toată țara și 3.000.000 lei, ridicați # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
11:00
Trei avioane MiG-29, observate în luptă sub comanda Ucrainei. Se speculează că provin din flota Azerbaidjanului # UNIMEDIA
Recent, pe cerul Ucrainei au fost observate avioane MiG-29 cu cocardă ucraineană. Cel puțin una dintre aceste aeronave a aparținut anterior Forțelor Aeriene Azere și operează acum sub comanda Ucrainei, scrie adevarul.ro.
10:50
(foto) Vlad Kulminski a prezentat scrisorile de acreditare lui Donald Trump, la Casa Albă: Ce cadou i-a făcut președintele SUA # UNIMEDIA
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unitee, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă.
10:40
Incendiu devastator la o fabrică de panificație din Orhei, în plină noapte: Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața # UNIMEDIA
Un incendiu produs în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei s-a soldat cu moartea unui bărbat de 52 de ani. Flăcările au izbucnit într-o hală de producție, iar pompierii au reușit să stingă focul după mai bine de o oră de luptă cu flăcările, scrie IGSU.
10:40
(foto) Au apărut de mână, după o pauză de 10 luni: Unde a fost fotografiat Will Smith și Jada Pinkett, când toată lumea se întreba dacă mai sunt împreună # UNIMEDIA
Will Smith și Jada Pinkett Smith au atras din nou atenția după ce au fost surprinși împreună în public, la aproape 10 luni de la ultima apariție comună, scrie protv.ro.
10:20
„Nu sunt mulțumit de nimic legat de acel război”: Donald Trump anunță o nouă inițiativă pentru încheierea conflictului din Ucraina # UNIMEDIA
Liderul de la Casa Albă a semnalat duminică că este gata să îl sune pe Vladimir Putin, să îi cheme la Casa Albă pe aliații europeni pentru noi discuții și chiar să impună noi sancțiuni pentru a grăbi negocierile de pace, scriu Reuters și BBC, potrivit hotnews.ro.
10:20
Conflict cu final tragic la Soroca: Un bărbat și-a înjunghiat mortal prietenul, apoi a încercat să se sinucidă # UNIMEDIA
Un conflict izbucnit în noaptea de 7 septembrie la Soroca s-a încheiat tragic. Un bărbat de 43 de ani a fost înjunghiat mortal, iar agresorul a încercat să-și pună capăt zilelor.
10:10
PLDM cere recuzarea completului CSJ, care judecă dosarul excluderii formațiunii din alegeri: „Nu există garanții de imparțialitate” # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova a depus o cerere oficială de recuzare a completului de judecători desemnat la Curtea Supremă de Justiție, care examinează dosarul excluderii formațiunii din alegeri, invocând lipsa de imparțialitate și încălcări grave ale garanțiilor procesuale.
09:50
(video) Accident violent în capitală: Un bărbat, grav rănit, după ce motocicleta cu care se deplasa s-a lovit cu o Toyota # UNIMEDIA
Un accident rutier cu implicarea unei motociclete a avut loc pe data de 7 septembrie, pe strada Calea Orheiului. Potrivit poliției, conducătorul ghidonului a fost transportat la spital, după ce ultimul s-a tamponat cu o Toyota.
Acum 12 ore
09:30
(foto) Spectacol pe cer: Imagini cu Luna Sângerie din mai multe colțuri ale lumii. Cum a fost văzut fenomenul spectaculos din China # UNIMEDIA
Un fenomen astronomic spectaculos a avut loc aseară pe cerul României: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub denumirea de „Luna Sângerie”. Evenimentul a putut fi observat încă de la lăsarea întunericului, iar imaginile surprinse au făcut înconjurul lumii, scrie adevarul.ro.
09:10
09:10
Pe 8 septembrie, domnia lui Radu cel Mare a început în 1495, iar în 1514, Bătălia de la Orșa a schimbat echilibrul de putere în Europa de Est.
09:00
(video) „O rușine națională. Demisia!” Protest la poarta ministrului Muncii, după declarația scandaloasă despre „bîdle”. Buzu, indignat: Îmi intimidează familia # UNIMEDIA
Reprezentanții Partidului „Democrația Acasă” au organizat un protest în fața locuinței ministrului Muncii, Alexei Buzu, din localitatea Ratuș, după declarațiile acestuia despre „bîdle” care au stârnit un val de critici. La rândul său, oficialul a declarat că acțiunea i-a intimidat familia.
08:50
08:30
Racii se pot confrunta astăzi cu cheltuieli neașteptate, iar Balanțele experimentează schimbări surprinzătoare: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară importantă oferă astăzi oportunități de vindecare și succes. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic, provocând arhetipurile să se manifeste în moduri neașteptate.
08:20
Angajații restaurantelor japoneze se plâng șefilor că turiștii străini le oferă bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia” # UNIMEDIA
Numărul tot mai mare de turiști străini care dau bacșiș în Japonia a cauzat confuzie și a dus la animozitate în rândul localnicilor, scrie presa niponă, citată de hotnews.ro.
08:00
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul de schimb, indicând o ușoară slăbire a leului moldovenesc în raport cu euro, în timp ce dolarul american a înregistrat o scădere minoră.
07:40
Zi de doliu la Milano: Giorgio Armani va fi înmormântat astăzi, în cadrul unei ceremonii private # UNIMEDIA
Creatorul de modă Giorgio Armani, care a murit joi, la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază, în cadrul unei ceremonii private. Înmormântarea va avea loc într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP, citat de observatornews.ro.
07:20
Vreme stabilă și cer senin astăzi: Temperaturile urcă până la 28 de grade, promit meteorologii # UNIMEDIA
Astăzi, în Moldova, vremea va fi predominant stabilă, fără fenomene meteorologice semnificative, cu cer variabil și temperaturi confortabile pentru această perioadă a anului.
