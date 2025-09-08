Școlile din Republica Moldova vor organiza decade tematice pentru formarea valorilor naționale și universale în rândul elevilor
Moldpres, 8 septembrie 2025 15:40
Începând cu anul de studii curent, toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor desfășura șase decade tematice dedicate promovării valorilor naționale, interculturale și universale, conform unei decizii aprobate de Ministeru...
Acum 5 minute
16:00
Ambasadorul României Cristian-Leon Țurcanu: „LEA Vulcănești-Chișinău este finalizată în proporție de 90%. În curând energia electrică din România va ajunge pe malul drept al Prutului” # Moldpres
Linia independenței energetice Vulcănești-Chișinău este finalizată în proporție de 90 la sută, iar locuitorii din R. Moldova ar putea primi în curând energie electrică din România, a declarat luni, ambasadorul României la Chișinău, Cristia...
16:00
Matrița folosită pentru tipărirea buletinelor de vot destinate votului prin corespondență a fost distrusă # Moldpres
La Tipografia Centrală a fost distrusă matrița folosită pentru tipărirea buletinelor de vot destinate alegătorilor care optează pentru votul prin corespondență în zece țări: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Islanda, Finlanda, Japonia, Republica Coreea, Australia ș...
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău (AIC) a înregistrat în luna august un trafic record de pasageri, confirmând atractivitatea destinațiilor estivale și interesul crescut pentru conexiuni internaționale, transmite MOLDPRES.Potriv...
15:30
Ministerul Finanțelor lansează o nouă sesiune de subscriere pentru valorile mobiliare de stat # Moldpres
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat, disponibilă online pe platforma http://evms.md în intervalul 8 – 17 septembrie 2025. Aceasta reprezintă a treia și ultima rundă din cele programate pentr...
15:10
15:10
Daniel Vodă: „R. Moldova, ținta unui război informațional. Cine veghează cu adevărul în suflet, nu cade în somnul minciunii” # Moldpres
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional complex, vizat de campanii digitale coordonate care subminează încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în democrație, susţine Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului, ...
Acum 2 ore
15:00
Clădirea Guvernului ucrainean din Kiev a fost lovită în dimineața zilei de 7 septembrie de o rachetă de croazieră 9M727 din complexul „Iskander-K”, conform analizei efectuate de publicația Defense Express, transmite MOLDPRES.Inițial, s-a presupus că ...
14:40
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Republica Moldova și starea Uniunii Europene, pe agenda Parlamentului European” # Moldpres
Două teme majore se află pe ordinea de zi a sesiunii plenare a Parlamentului European din această săptămână, a anunțat eurodeputatul român Siegfried Mureșan, comunică MOLDPRES.Potrivit acestuia, Republica Moldova va fi în centrul atenției printr-o ...
14:30
Întâlniri memorabile și cărți de top la Bookfest Chișinău 2025. Mihai Mitrică: „Am reușit să aducem autori cu renume” # Moldpres
Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău a adus în capitala Republicii Moldova unele dintre cele mai ilustre nume ale literaturii române contemporane: Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Tatiana Țîbuleac, Ionela Hadârcă, Radu Paraschiv...
14:30
ANALIZĂ // Conținutul inautentic de pe social media inundă feed-urile cetățenilor din Republica Moldova cu mesaje de frică # Moldpres
În ultimele 30 de zile, feed-urile utilizatorilor de social media din Republica Moldova au fost invadate de conținut inautentic care promovează frica: frica față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și de pierderea neutralității țării, transm...
14:20
VIDEO // Șef de sector al Poliției de Frontieră, arestat pentru răpirea a doi cetățeni ucraineni # Moldpres
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, au reținut un șef de sector al Poliției de Frontieră, suspectat de răpirea a doi cetățeni ucraineni, care au intrat ilegal în Republica Moldova, comunică MO...
14:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).Șefa statul...
14:10
Agenția Fitch menține ratingul pentru R. Moldova la nivelul B+. Doina NIstor: Mesajul Fitch către lume este clar: Moldova rămâne o țară sigură pentru investiții # Moldpres
Agenția Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Moldovei la „B+” cu o perspectivă stabilă, reflectând angajamentele guvernamentale de a menține stabilitatea economică și financiară în fața riscurilor geopolitice și economice semnificativ...
Acum 4 ore
13:50
ANTA atenționează asupra modificărilor în procedura de achitare a taxelor rutiere pe drumurile din Federația Rusă # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport că, începând cu 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificări legislative în Federația Rusă privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată. Noile regleme...
13:40
R. Moldova și Danemarca au semnat un Memorandum pentru promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice # Moldpres
Republica Moldova și Regatul Danemarcei au făcut un pas important în domeniul energiei durabile, prin semnarea, pe 5 septembrie, a unui Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în surse de energie regenerabilă și eficiență energetică. Acordul deschide...
13:30
Caravana EcoVoucher ajunge în localitățile Republicii Moldova pentru a promova electrocasnicele eficiente energetic # Moldpres
Caravana EcoVoucher pornește de astăzi prin localitățile Republicii Moldova pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și beneficiile înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Prima oprire va avea loc în r...
13:20
Poliția de Frontieră a primit echipamente în valoare de 700 mii de dolari din partea Guvernului SUA # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a recepționat, săptămâna trecută, o donație de echipamente în valoare de aproximativ 700 mii de dolari SUA, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EX...
13:10
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 21 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 1–5 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 21,19 milioane de lei, destinate producătorilor agricoli din întreaga ...
13:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) anunță deschiderea înscrierilor la cursul de limbă maghiară, destinat studenților din toate cele trei cicluri de studii: Licență, Master și Doctorat. Cursul este susținut de un profesor nativ, oferind astfel o experiență au...
13:00
Orașul Cimișlia a fost în acest sfârşit de săptămână gazda celei de-a zecea ediții a Festivalului Strugurelui, un eveniment devenit deja tradiție în Republica Moldova, care aduce împreună viticultori, producători locali, reprezentanți ai a...
13:00
Digitalizarea procesului educațional devine mai accesibilă pentru elevi și părinți în anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară (circa 60% din total) urmând să utilizeze Sistemul Informațional Catalogul E...
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru marți, 9 septembrie, un preț maxim de comercializare a benzinei de 23 de lei și 25 de bani, în scădere cu 2 bani, transmite MOLDPRES.Și motorina se ieftinește cu 2 bani. Astfel un litr...
12:30
Ungheni și Izmit din Turcia devin orașe partenere, colaborând pentru cultură și dezvoltare # Moldpres
Municipiul Ungheni va avea un nou oraș partener – Izmit, Turcia. Decizia vine în urma vizitei efectuate de primarul Vitalie Vrabie la Izmit, la invitația Uniunii Mondiale de Folclor (IGF). În cadrul întrevederii cu primara orașului Izmit, Fatma Kaplan H...
12:30
Atac arnat cu victime în centrul Ierusalimului: cel puțin patru persoane ucise și 11 rănite # Moldpres
Patru persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni într-un atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, transmite skynews.Atacatorii, care au deschis focul asupra unui autobuz de pe linia 62, au fost neutralizați, în parte datorită unui soldat care a tra...
12:20
Serviciul Vamal a direcționat peste 26,1 miliarde lei la bugetul de stat în primele opt luni ale anului curent # Moldpres
În primele opt luni ale anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de peste 26,1 miliarde lei, ceea ce constituie cu 6,6% mai mult față de perioada similară a anului 2024, informează MOLDPRE...
12:20
Geniștii Armatei Naționale au distrus șase obiecte explozive în august, în cadrul a opt misiuni de deminare # Moldpres
Opt misiuni de deminare au fost desfășurate în luna august de geniștii Armatei Naționale, care au depistat și distrus șase obiecte explozive rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, acțiunile ...
12:20
„Nu ratați trenul integrării”: Lecțiile Cehiei pentru Republica Moldova de la fostul negociator-șef în procesul de aderare la UE # Moldpres
Integrarea europeană nu este un proces ușor, dar rezultatele merită efortul. Oportunitățile care vin odată cu integrarea sunt enorme, însă acestea durează până oamenii le înțeleg. Mesajul a fost transmis de către negociatorul șef al Cehiei...
Acum 6 ore
12:00
A fost lansat Institutul Național de Administrație și Management Public. Funcționarii publici vor urma cursuri pentru accesarea fondurilor externe # Moldpres
La Chișinău a fost lansat Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), care va moderniza administrația și va alinia standardele Moldovei la practicile europene. Funcționarii publici vor urma cursuri specializate pentru accesarea fondurilor externe ș...
11:50
R. Moldova încheie screeningul bilateral pentru agricultură și siguranța alimentară în procesul de aderare la UE # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a dat astăzi startul sesiunilor de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru două dintre cele mai complexe capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană: Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare ru...
11:30
Comisia Electorală Centrală /CEC/ începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025...
11:30
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Un acord în acest sens urmează a fi semnat în perioada următoare cu Banca Internațională...
10:40
Inspectoratul General al Poliției /IGP/ anunță că, pe parcursul zileor de odihnă, au fost documentate peste 4600 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRESPotrivit IGP, cele mai frecvente vizează depă...
10:10
Republica Moldova începe discuțiile la Bruxelles privind Capitolul 12 din legislația europeană # Moldpres
Republica Moldova revine în această lună la Bruxelles pentru a analiza ultimele patru capitole din legislația europeană. Primul analizat va fi Capitolul 12 – siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară, unul dintre cele mai complexe domenii d...
Acum 8 ore
10:00
Un bărbat și-a pierdut viața în această noapte într-un incendiu izbucnit la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fa...
09:50
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 786,80 milioane de lei, transmite MOLDPRES.În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri ale căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, fiind...
09:50
CNA a efectuat peste 60 de percheziții în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. 15 persoane au fost reținute # Moldpres
Mai multe persoane au fost reținute recent în urma unei ample operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA), care a inclus peste 60 de percheziții în cadrul unor dosare privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală...
09:30
Discursul privind starea UE, principalul subiect de pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European # Moldpres
Membrii Parlamentului European se reunesc luni seară în prima sesiune plenară de după pauza din timpul verii, principalul punct al agendei fiind discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU) prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, primul ase...
09:30
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Criuleni, Cantemir, Ungheni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, co...
09:20
Compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică acordate antreprenorilor în perioada ianuarie – august 2025 # Moldpres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că valoarea compensațiilor pentru energia electrică oferite antreprenorilor de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a depășit 87 milioane de lei în perioada ianuarie – august...
09:20
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă, comunică MOLDPRES.Ambasadorul Vlad Kulminski a transmis respectul ...
09:00
Interviu MOLDPRES // Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Federația Rusă, fie prin interpusul Ilan Șor, fie prin alte elemente, va încerca continuu să găsească anumiți algoritmi prin care să ajungă la dezordini și destabilizări” # Moldpres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, conducerea Poliției Naționale a vorbit despre campania „Nu te juca cu votul,...
09:00
Doi agenți de pază vor ajunge pe banca acuzaților pentru tratamente degradante asupra unui tânăr, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți ...
08:50
Șefa statului Maia Sandu merge la Strasbourg înainte ca Moldova să preia Președinția Consiliului Europei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează în acest început de săptămână o vizită oficială la Strasbourg. În cadrul deplasării, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea întrevederi cu...
Acum 24 ore
21:20
Veronique North-Minca, o dragoste împărtășită în imagini: „Chișinău, mon amour”, album de fotografii lansat la Bookfest # Moldpres
Fostul prim-secretar al Ambasadei Franței la Chișinău, Veronique North-Minca, a lansat la Bookfest 2025 albumul fotografic „Chișinău, mon amour”, cu imagini realizate în perioada 2006 - 2010. Acestea surprind viața cotidiană, dar și urmele unui trecut &b...
21:00
Washingtonul este pregătit să crească presiunea asupra Rusiei, declară ministrul american al finanțelor # Moldpres
Ministrul american al finanțelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt 'pregătite să facă să crească presiunea' asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează Fra...
18:00
Comisia Electorală Centrală /CEC/ începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit CEC, în conformitate cu prevederile Codului electora...
17:40
400 kV Vulcănești–Chișinău Power Line project progress analyzed by World Bank in Chișinău # Moldpres
Representatives of the World Bank Group conducted a mission in Chișinău to assess the priorities and implementation status of the 400 kV Vulcănești–Chișinău Overhead Power Line project.During the visit, the delegation participated in technical meetings and field v...
