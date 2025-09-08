Agenția Fitch menține ratingul pentru R. Moldova la nivelul B+. Doina NIstor: Mesajul Fitch către lume este clar: Moldova rămâne o țară sigură pentru investiții
Moldpres, 8 septembrie 2025 14:10
Agenția Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Moldovei la „B+” cu o perspectivă stabilă, reflectând angajamentele guvernamentale de a menține stabilitatea economică și financiară în fața riscurilor geopolitice și economice semnificativ...
Acum 10 minute
14:20
VIDEO // Șef de sector al Poliției de Frontieră, arestat pentru răpirea a doi cetățeni ucraineni # Moldpres
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI, au reținut un șef de sector al Poliției de Frontieră, suspectat de răpirea a doi cetățeni ucraineni, care au intrat ilegal în Republica Moldova, comunică MO...
Acum 30 minute
14:10
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține marți, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului).Șefa statul...
14:10
Acum o oră
13:50
ANTA atenționează asupra modificărilor în procedura de achitare a taxelor rutiere pe drumurile din Federația Rusă # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport că, începând cu 1 septembrie 2025, au intrat în vigoare modificări legislative în Federația Rusă privind achitarea taxelor pentru utilizarea drumurilor cu plată. Noile regleme...
13:40
R. Moldova și Danemarca au semnat un Memorandum pentru promovarea energiei regenerabile și a eficienței energetice # Moldpres
Republica Moldova și Regatul Danemarcei au făcut un pas important în domeniul energiei durabile, prin semnarea, pe 5 septembrie, a unui Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în surse de energie regenerabilă și eficiență energetică. Acordul deschide...
13:30
Caravana EcoVoucher ajunge în localitățile Republicii Moldova pentru a promova electrocasnicele eficiente energetic # Moldpres
Caravana EcoVoucher pornește de astăzi prin localitățile Republicii Moldova pentru a informa cetățenii despre Programul de Vouchere pentru Electrocasnice și beneficiile înlocuirii aparatelor vechi cu unele noi, eficiente energetic. Prima oprire va avea loc în r...
Acum 2 ore
13:20
Poliția de Frontieră a primit echipamente în valoare de 700 mii de dolari din partea Guvernului SUA # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a recepționat, săptămâna trecută, o donație de echipamente în valoare de aproximativ 700 mii de dolari SUA, oferită în cadrul Programului de Asistență la Controlul Exportului și Securitatea Frontierei (EX...
13:10
AIPA a autorizat săptămâna trecută plăți de peste 21 milioane de lei pentru sprijinirea agricultorilor # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 1–5 septembrie 2025, a autorizat spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 21,19 milioane de lei, destinate producătorilor agricoli din întreaga ...
13:10
Universitatea de Stat din Moldova (USM) anunță deschiderea înscrierilor la cursul de limbă maghiară, destinat studenților din toate cele trei cicluri de studii: Licență, Master și Doctorat. Cursul este susținut de un profesor nativ, oferind astfel o experiență au...
13:00
Orașul Cimișlia a fost în acest sfârşit de săptămână gazda celei de-a zecea ediții a Festivalului Strugurelui, un eveniment devenit deja tradiție în Republica Moldova, care aduce împreună viticultori, producători locali, reprezentanți ai a...
13:00
Digitalizarea procesului educațional devine mai accesibilă pentru elevi și părinți în anul de studii 2025-2026, peste 700 de instituții de învățământ general din țară (circa 60% din total) urmând să utilizeze Sistemul Informațional Catalogul E...
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru marți, 9 septembrie, un preț maxim de comercializare a benzinei de 23 de lei și 25 de bani, în scădere cu 2 bani, transmite MOLDPRES.Și motorina se ieftinește cu 2 bani. Astfel un litr...
12:30
Ungheni și Izmit din Turcia devin orașe partenere, colaborând pentru cultură și dezvoltare # Moldpres
Municipiul Ungheni va avea un nou oraș partener – Izmit, Turcia. Decizia vine în urma vizitei efectuate de primarul Vitalie Vrabie la Izmit, la invitația Uniunii Mondiale de Folclor (IGF). În cadrul întrevederii cu primara orașului Izmit, Fatma Kaplan H...
12:30
Atac arnat cu victime în centrul Ierusalimului: cel puțin patru persoane ucise și 11 rănite # Moldpres
Patru persoane au fost ucise și alte 11 rănite luni într-un atac armat la o stație de autobuz din Ierusalim, transmite skynews.Atacatorii, care au deschis focul asupra unui autobuz de pe linia 62, au fost neutralizați, în parte datorită unui soldat care a tra...
Acum 4 ore
12:20
Serviciul Vamal a direcționat peste 26,1 miliarde lei la bugetul de stat în primele opt luni ale anului curent # Moldpres
În primele opt luni ale anului 2025, la bugetul de stat au fost încasate venituri administrate de Serviciul Vamal în valoare de peste 26,1 miliarde lei, ceea ce constituie cu 6,6% mai mult față de perioada similară a anului 2024, informează MOLDPRE...
12:20
Geniștii Armatei Naționale au distrus șase obiecte explozive în august, în cadrul a opt misiuni de deminare # Moldpres
Opt misiuni de deminare au fost desfășurate în luna august de geniștii Armatei Naționale, care au depistat și distrus șase obiecte explozive rămase din perioada celui de-al Doilea Război Mondial, informează MOLDPRES.Potrivit Ministerului Apărării, acțiunile ...
12:20
„Nu ratați trenul integrării”: Lecțiile Cehiei pentru Republica Moldova de la fostul negociator-șef în procesul de aderare la UE # Moldpres
Integrarea europeană nu este un proces ușor, dar rezultatele merită efortul. Oportunitățile care vin odată cu integrarea sunt enorme, însă acestea durează până oamenii le înțeleg. Mesajul a fost transmis de către negociatorul șef al Cehiei...
12:00
A fost lansat Institutul Național de Administrație și Management Public. Funcționarii publici vor urma cursuri pentru accesarea fondurilor externe # Moldpres
La Chișinău a fost lansat Institutul Național de Administrație și Management Public (INAMP), care va moderniza administrația și va alinia standardele Moldovei la practicile europene. Funcționarii publici vor urma cursuri specializate pentru accesarea fondurilor externe ș...
11:50
R. Moldova încheie screeningul bilateral pentru agricultură și siguranța alimentară în procesul de aderare la UE # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a dat astăzi startul sesiunilor de screening bilateral cu Comisia Europeană pentru două dintre cele mai complexe capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană: Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare ru...
11:30
Comisia Electorală Centrală /CEC/ începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025...
11:30
Republica Moldova va beneficia de un grant de 7,9 milioane de dolari pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru. Un acord în acest sens urmează a fi semnat în perioada următoare cu Banca Internațională...
10:40
Inspectoratul General al Poliției /IGP/ anunță că, pe parcursul zileor de odihnă, au fost documentate peste 4600 de încălcări ale regulilor de circulație rutieră pe teritoriul Republicii Moldova, transmite MOLDPRESPotrivit IGP, cele mai frecvente vizează depă...
Acum 6 ore
10:10
Republica Moldova începe discuțiile la Bruxelles privind Capitolul 12 din legislația europeană # Moldpres
Republica Moldova revine în această lună la Bruxelles pentru a analiza ultimele patru capitole din legislația europeană. Primul analizat va fi Capitolul 12 – siguranța alimentelor, politica sanitară și fitosanitară, unul dintre cele mai complexe domenii d...
10:00
Un bărbat și-a pierdut viața în această noapte într-un incendiu izbucnit la o fabrică de panificație din municipiul Orhei, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fa...
09:50
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a încasat la bugetul de stat peste 786,80 milioane de lei, transmite MOLDPRES.În această perioadă, persoanele fizice au introdus bunuri ale căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, fiind...
09:50
CNA a efectuat peste 60 de percheziții în dosare de corupere electorală și finanțare ilegală a partidelor politice. 15 persoane au fost reținute # Moldpres
Mai multe persoane au fost reținute recent în urma unei ample operațiuni desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA), care a inclus peste 60 de percheziții în cadrul unor dosare privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice, corupere electorală...
09:30
Discursul privind starea UE, principalul subiect de pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European # Moldpres
Membrii Parlamentului European se reunesc luni seară în prima sesiune plenară de după pauza din timpul verii, principalul punct al agendei fiind discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU) prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, primul ase...
09:30
Echipele mobile de medici specialiști vor oferi populației din raioanele Criuleni, Cantemir, Ungheni consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină /CNAM/, co...
09:20
Compensații de peste 87 milioane lei pentru energia electrică acordate antreprenorilor în perioada ianuarie – august 2025 # Moldpres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță că valoarea compensațiilor pentru energia electrică oferite antreprenorilor de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a depășit 87 milioane de lei în perioada ianuarie – august...
09:20
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă, comunică MOLDPRES.Ambasadorul Vlad Kulminski a transmis respectul ...
09:00
Interviu MOLDPRES // Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Federația Rusă, fie prin interpusul Ilan Șor, fie prin alte elemente, va încerca continuu să găsească anumiți algoritmi prin care să ajungă la dezordini și destabilizări” # Moldpres
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, conducerea Poliției Naționale a vorbit despre campania „Nu te juca cu votul,...
09:00
Doi agenți de pază vor ajunge pe banca acuzaților pentru tratamente degradante asupra unui tânăr, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc la 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți ...
08:50
Șefa statului Maia Sandu merge la Strasbourg înainte ca Moldova să preia Președinția Consiliului Europei # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează în acest început de săptămână o vizită oficială la Strasbourg. În cadrul deplasării, șefa statului va susține un discurs în plenul Parlamentului European și va avea întrevederi cu...
Acum 24 ore
21:20
Veronique North-Minca, o dragoste împărtășită în imagini: „Chișinău, mon amour”, album de fotografii lansat la Bookfest # Moldpres
Fostul prim-secretar al Ambasadei Franței la Chișinău, Veronique North-Minca, a lansat la Bookfest 2025 albumul fotografic „Chișinău, mon amour”, cu imagini realizate în perioada 2006 - 2010. Acestea surprind viața cotidiană, dar și urmele unui trecut &b...
21:00
Washingtonul este pregătit să crească presiunea asupra Rusiei, declară ministrul american al finanțelor # Moldpres
Ministrul american al finanțelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt 'pregătite să facă să crească presiunea' asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează Fra...
18:00
Comisia Electorală Centrală /CEC/ începe tipărirea buletinelor de vot care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit CEC, în conformitate cu prevederile Codului electora...
17:40
400 kV Vulcănești–Chișinău Power Line project progress analyzed by World Bank in Chișinău # Moldpres
Representatives of the World Bank Group conducted a mission in Chișinău to assess the priorities and implementation status of the 400 kV Vulcănești–Chișinău Overhead Power Line project.During the visit, the delegation participated in technical meetings and field v...
16:10
CEC a stabilit ordinea concurenților electorali și modelul buletinului de vot pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în ședința de astăzi, ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Totodată, instituția a validat modelul și textul buletinului de ...
16:00
Progresul proiectului LEA 400 kV Vulcănești–Chișinău, analizat de Banca Mondială la Chișinău # Moldpres
Reprezentanți ai Grupului Băncii Mondiale au efectuat o misiune la Chișinău pentru a evalua prioritățile și stadiul de implementare a proiectului Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Vulcănești–Chișinău, transmite MOLDPRES.Pe parcursul vizitei, delegația a...
14:50
CEC și CNA au lansat o Linie Fierbinte pentru raportarea cazurilor de corupere electorală la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat lansarea unei Linii Fierbinți - (+373) 78 710 116, gestionate de Centrul Național Anticorupție (CNA), destinată raportării cazurilor de influențare financiară ilegală a alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare...
14:40
Senatul și Camera Deputaților din România s-au reunit, duminică, în ședință comună, pentru a dezbate și vota patru moțiuni de cenzură ale opoziției depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficit...
Ieri
12:10
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei: „Moldova este alături de Ucraina în fața terorii” # Moldpres
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm atacurile masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei în noaptea de 6 spre 7 septembrie 2025. Într-un mesaj pe platforma X, șefa statului a declarat că Rusia aduce lumii „doar tone de minciu...
09:50
Poliția de Frontieră vine cu recomandări pentru vânătoarea în zona de frontieră în sezonul 2025–2026 # Moldpres
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 este deschis sezonul de vânătoare, iar Poliția de Frontieră reamintește că activitatea este permisă doar cu respectarea strictă a normelor legale, transmite MOLDPRES.Potrivit instituției, accesul în z...
08:50
Prim-ministrul Ucrainei Iulia Sviridenko a confirmat duminică că, în urma atacului cu drone din această noapte, a fost avariată pentru prima dată clădirea Guvernului, transmite MOLDPRES.„Acoperișul și etajele superioare au fost grav afectate, iar salvatori...
07:50
Sportivul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de judo U-21 # Moldpres
Judocanul Vadim Ghimbovschi a cucerit medalia de bronz la Campionatul European, rezervat sportivilor cu vârsta sub 21 ani, care a avut loc în Slovacia, transmite MOLDPRES.Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, el a completat podiumul de premiere a categ...
07:40
Atac masiv cu rachete și drone al Rusiei asupra Ucrainei: victime la Kiev, pagube în mai multe orașe # Moldpres
Duminică dimineață, 7 septembrie 2025, armata rusă a lansat un atac masiv cu rachete și drone asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, potrivit autorităților locale. Explozii au fost semnalate la Kiev, Dnipro, Odesa, Zaporojie, Kremenciug și Krivoi Rog. În capitală,...
07:20
Cazul amenințării judecătoarei pe dosarul bașcanei Găgăuziei. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu: „Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes” # Moldpres
Evghenia Guțul și Ilan Șor sunt persoane cu interes în cazul amenințării magistratei care a gestionat și a pronunțat sentința în dosarul bașcanei Găgăuziei. Declarația a fost făcută pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Vi...
6 septembrie 2025
18:30
În Europa, sprijinul acordat Ucrainei se intensifică. Destabilizate de retragerea relativă a Statelor Unite, cancelariile europene se coordonează pentru a răspunde nevoilor urgente ale armatei ucrainene. Din iunie 2025, europenii au devenit principalii finanțatori, con...
