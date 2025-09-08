Trei avioane MiG-29, observate în luptă sub comanda Ucrainei. Se speculează că provin din flota Azerbaidjanului
UNIMEDIA, 8 septembrie 2025 11:00
Recent, pe cerul Ucrainei au fost observate avioane MiG-29 cu cocardă ucraineană. Cel puțin una dintre aceste aeronave a aparținut anterior Forțelor Aeriene Azere și operează acum sub comanda Ucrainei, scrie adevarul.ro.
• • •
Acum 5 minute
11:20
Un atac armat a avut loc luni dimineață la intrarea în Ierusalim, în zona Ramot Junction, un nod rutier important aflat în partea de nord a orașului, pe drumul care face legătura cu așezările evreiești din estul Ierusalimului, scrie presa română.
Acum 30 minute
11:00
Ultima oră! 15 persoane, reținute de CNA într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: Peste 60 de percheziții în toată țara și 3.000.000 lei, ridicați # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
11:00
Acum o oră
10:50
(foto) Vlad Kulminski a prezentat scrisorile de acreditare lui Donald Trump, la Casa Albă: Ce cadou i-a făcut președintele SUA # UNIMEDIA
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unitee, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Donald J. Trump în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă.
10:40
Incendiu devastator la o fabrică de panificație din Orhei, în plină noapte: Un bărbat de 52 de ani și-a pierdut viața # UNIMEDIA
Un incendiu produs în noaptea de duminică spre luni la o fabrică de panificație din municipiul Orhei s-a soldat cu moartea unui bărbat de 52 de ani. Flăcările au izbucnit într-o hală de producție, iar pompierii au reușit să stingă focul după mai bine de o oră de luptă cu flăcările, scrie IGSU.
10:40
(foto) Au apărut de mână, după o pauză de 10 luni: Unde a fost fotografiat Will Smith și Jada Pinkett, când toată lumea se întreba dacă mai sunt împreună # UNIMEDIA
Will Smith și Jada Pinkett Smith au atras din nou atenția după ce au fost surprinși împreună în public, la aproape 10 luni de la ultima apariție comună, scrie protv.ro.
Acum 2 ore
10:20
„Nu sunt mulțumit de nimic legat de acel război”: Donald Trump anunță o nouă inițiativă pentru încheierea conflictului din Ucraina # UNIMEDIA
Liderul de la Casa Albă a semnalat duminică că este gata să îl sune pe Vladimir Putin, să îi cheme la Casa Albă pe aliații europeni pentru noi discuții și chiar să impună noi sancțiuni pentru a grăbi negocierile de pace, scriu Reuters și BBC, potrivit hotnews.ro.
10:20
Conflict cu final tragic la Soroca: Un bărbat și-a înjunghiat mortal prietenul, apoi a încercat să se sinucidă # UNIMEDIA
Un conflict izbucnit în noaptea de 7 septembrie la Soroca s-a încheiat tragic. Un bărbat de 43 de ani a fost înjunghiat mortal, iar agresorul a încercat să-și pună capăt zilelor.
10:10
PLDM cere recuzarea completului CSJ, care judecă dosarul excluderii formațiunii din alegeri: „Nu există garanții de imparțialitate” # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova a depus o cerere oficială de recuzare a completului de judecători desemnat la Curtea Supremă de Justiție, care examinează dosarul excluderii formațiunii din alegeri, invocând lipsa de imparțialitate și încălcări grave ale garanțiilor procesuale.
09:50
(video) Accident violent în capitală: Un bărbat, grav rănit, după ce motocicleta cu care se deplasa s-a lovit cu o Toyota # UNIMEDIA
Un accident rutier cu implicarea unei motociclete a avut loc pe data de 7 septembrie, pe strada Calea Orheiului. Potrivit poliției, conducătorul ghidonului a fost transportat la spital, după ce ultimul s-a tamponat cu o Toyota.
09:30
(foto) Spectacol pe cer: Imagini cu Luna Sângerie din mai multe colțuri ale lumii. Cum a fost văzut fenomenul spectaculos din China # UNIMEDIA
Un fenomen astronomic spectaculos a avut loc aseară pe cerul României: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub denumirea de „Luna Sângerie”. Evenimentul a putut fi observat încă de la lăsarea întunericului, iar imaginile surprinse au făcut înconjurul lumii, scrie adevarul.ro.
Acum 4 ore
09:10
Femeia din Australia, care și-a ucis rudele cu ciuperci otrăvitoare, condamnată la închisoare pe viață: „Lipsa totală de remuşcări” # UNIMEDIA
O femeie din Australia, Erin Patterson, a fost condamnată la închisoare pe viață după ce a ucis trei membri ai familiei soțului său, servindu-le o masă cu ciuperci letale, scrie adevarul.ro.
09:10
Pe 8 septembrie, domnia lui Radu cel Mare a început în 1495, iar în 1514, Bătălia de la Orșa a schimbat echilibrul de putere în Europa de Est.
09:00
(video) „O rușine națională. Demisia!” Protest la poarta ministrului Muncii, după declarația scandaloasă despre „bîdle”. Buzu, indignat: Îmi intimidează familia # UNIMEDIA
Reprezentanții Partidului „Democrația Acasă” au organizat un protest în fața locuinței ministrului Muncii, Alexei Buzu, din localitatea Ratuș, după declarațiile acestuia despre „bîdle” care au stârnit un val de critici. La rândul său, oficialul a declarat că acțiunea i-a intimidat familia.
08:50
08:30
Racii se pot confrunta astăzi cu cheltuieli neașteptate, iar Balanțele experimentează schimbări surprinzătoare: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară importantă oferă astăzi oportunități de vindecare și succes. Fiecare semn zodiacal va resimți impactul acestor evenimente cosmice într-un mod unic, provocând arhetipurile să se manifeste în moduri neașteptate.
08:20
Angajații restaurantelor japoneze se plâng șefilor că turiștii străini le oferă bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia” # UNIMEDIA
Numărul tot mai mare de turiști străini care dau bacșiș în Japonia a cauzat confuzie și a dus la animozitate în rândul localnicilor, scrie presa niponă, citată de hotnews.ro.
08:00
La începutul acestei săptămâni, Banca Națională a Moldovei a stabilit cursul de schimb, indicând o ușoară slăbire a leului moldovenesc în raport cu euro, în timp ce dolarul american a înregistrat o scădere minoră.
07:40
Zi de doliu la Milano: Giorgio Armani va fi înmormântat astăzi, în cadrul unei ceremonii private # UNIMEDIA
Creatorul de modă Giorgio Armani, care a murit joi, la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază, în cadrul unei ceremonii private. Înmormântarea va avea loc într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP, citat de observatornews.ro.
Acum 6 ore
07:20
Vreme stabilă și cer senin astăzi: Temperaturile urcă până la 28 de grade, promit meteorologii # UNIMEDIA
Astăzi, în Moldova, vremea va fi predominant stabilă, fără fenomene meteorologice semnificative, cu cer variabil și temperaturi confortabile pentru această perioadă a anului.
07:10
(video) Trump lansează „un ultim avertisment” către Hamas. Proteste masive în Israel pentru un acord de eliberare a ostaticilor # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a transmis duminică un mesaj dur către Hamas, cerând grupării să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza. Declarațiile vin în timp ce zeci de mii de israelieni protestează în Ierusalim și Tel Aviv, cerând premierului Benjamin Netanyahu să accepte un compromis, transmite adevarul.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) Cine ia decizii în PAS? Olesea Stamate: Echipa deja nu. E un grup restrâns din care face parte și președinta # UNIMEDIA
„Echipa demult nu mai ia decizii în PAS, lucrurile s-au schimbat față de cum a fost la început, cu dezbateri veritabile. Acum este un grup restrâns de persoane”. Dezvăluirile au fost făcute de fosta membră PAS, Olesea Stamate, candidată independentă la parlamentare, la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
19:50
Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în familie, într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP, citat de news.ro.
19:30
(video 18+) Bătaie în plină stradă: Un bărbat a luat la pumni un taxator de troleibuz. Mai mulți cetățeni au intervenit # UNIMEDIA
Scene violente în centrul capitalei. Un taxator de troleibuz a fost luat la pumni de un bărbat, la o stație.
19:20
(video) Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din București # UNIMEDIA
În plin val de austeritate și cu un deficit bugetar uriaș, statul pierde bani prin fisuri majore ale sistemului fiscal. O investigație Recorder, citată de presa română, arată cum o firmă-fantomă, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv într-o toaletă publică din București, a reușit să raporteze venituri de peste 3,6 miliarde de lei și să fie validată de ANAF.
19:00
Buletin de vot lung de peste jumătate de metru: 23 de candidați înscriși în lupta pentru fotoliile de deputați. Iată ordinea # UNIMEDIA
Buletinele de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 va fi lung - cu 23 de partide, blocuri și candidați independenți înscriși în cursă. Vezi lista mai jos.
18:40
„Cine l-a „infiltrat” pe Buzu în PAS ca să saboteze această campanie?”: Valul de indignări după declarația lui Buzu despre „bîdle” ia amploare # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, candidată independentă la parlamentare, Olesea Stamate, spune că declarația ministrului Alexei Buzu că cei care nu vor vota PAS sunt bîdle demostrează, încă o dată, că partidul de guvernare „și-a trădat propriile valori”. „Dacă până acum s-a încercat a împărți societatea în „oameni buni” și ceilalți, ministrul Buzu a decis să treacă la alt nivel, împărțind oamenii în votanții PAS și restul… bîdle”, a comentat aceasta.
18:30
(video) Aproape 900 de arestări la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a organizaţiei Palestine Action # UNIMEDIA
Poliţia a arestat 890 de persoane la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupului Palestine Action, sâmbătă, adăugându-se la alte sute de persoane din Marea Britanie de la interzicerea, foarte criticată, a acestei organizaţii, potrivit news.ro.
18:10
Se schimbă structura electoratului din Moldova: Votanți mai vârstnici, iar tineri - tot mai puțini # UNIMEDIA
Creșterea ponderii alegătorilor în vârstă și scăderea numărului tinerilor vor influența pozitiv participarea la vot, însă fenomenul migrației și excluderea electoratului din stânga Nistrului continuă să rămână factori esențiali care distorsionează tabloul electoral general din Republica Moldova. Sunt declarații ale lui Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, expuse în cadrul emisiunii săptămânale „Analize economice cu Veaceslav Ioniță”.
17:50
(video) Ion Ceban: Am fost șocat de declarația lui Buzu. Pe 28 septembrie, vom demonstra că nu suntem bîdle # UNIMEDIA
Liderul Blocului Alternativa, primarul capitalei Ion Ceban condamnă calificările date de ministrul Muncii, Alexei Buzu celor care nu vor vota PAS la alegerile parlamentare. „Noi cu dvs vom demonstra, pe 28 septembrie, că nu suntem bîdle”, a spus Ceban într-un video, filmat la Cahul, în fața unui banner cu o promisiune PAS.
17:30
Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, şi-a anunţat duminică demisia după mai puţin de un an în funcţie, perioadă în care partidul său a pierdut majoritatea absolută în cele două camere ale Parlamentului, scrie news.ro.
17:20
(foto) Bucurie în familia consilierului prezidențial pentru afaceri europene: Igor Zaharov a devenit tată # UNIMEDIA
Consilierul prezidențial, Igor Zaharov și soția sa Anastasia Eșanu au devenit părinți. Deși marele eveniment a avut loc pe 1 septembrie, dezvăluirea a fost făcută astăzi de Anastasia, postând o fotografie pe rețele cu bebelușul.
16:40
(foto/video) Cât costă rochia purtată de Arina Sabalenka după câștigarea US Open 2025: Câte titluri de mare șlem are bielorusa în palmares # UNIMEDIA
Arina Sabalenka a devenit prima jucătoare, de la Serena Williams, care își apără titlul de campioană la New York, srie sport.ro. Sportiva din Belarus s-a pozat ținând trofeul în brațe pe scaunele celei mai mari arene de tenis din lume, Arthur Ashe, îmbrăcată într-o rochie de mătase.
16:40
16:10
(foto/video) În prag de catastrofă ecologică: Stația de epurare de la Rezina activează fără autorizație și poluează grav râul Nistru # UNIMEDIA
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date privind calitatea apei epurate și nici nu au identificat surse de finanțare pentru extinderea stației sau pentru găsirea unei alte soluții. În urma sesizărilor, Ministerul Mediului a preluat situația și a stabilit un termen de 90 de zile pentru remedierea problemei, se arată într-o investigație efectuată de rezinaobiectiv.md.
15:50
Vicepreședintele pentru Dezvoltare Strategică și fondatorul Partidului „Respect Moldova”, Eugeniu Nichiforciuc, a avut mai multe întâlniri cu alegătorii din raionul Florești, localitatea sa de baștină, dar și cu cei din satul Alexeevca, raionul Edineț. În cadrul vizitei, locuitorii din nordul țării și-au exprimat îngrijorările, dar și speranțele pentru viitor.
15:40
West Point anulează ceremonia prin care îl onora pe Tom Hanks ca "cetăţean american remarcabil" # UNIMEDIA
Asociaţia absolvenţilor Academiei Militare a Statelor Unite, sau West Point, a anunţat în luna mai că îi va acorda lui Tom Hanks, câştigător a două premii Oscar, premiul Sylvanus Thayer 2025, care este oferit unui „cetăţean remarcabil al Statelor Unite ale Americii, ale cărui servicii şi realizări în interesul naţional exemplifică devotamentul personal faţă de idealurile exprimate în motto-ul West Point: «Datorie, Onoare, Ţară»”. Acum, West Point a anulat ceremonia, cu doar câteva săptămâni înainte de data la care urma să aibă loc, a relatat The Washington Post, citat de presa română.
15:30
(video) „Amendă sau îmi luați copiii?”. Situația halucinantă în care a ajuns Grigore Manoli: Interogat de 10 funcționari, după un video pe TikTok despre „comisar de șorici” # UNIMEDIA
Antreprenorul și vedeta de pe TikTok, Grigore Manoli a ajuns într-o situație neobișnuită, după ce a postat un video pe rețele, unde le arată copiilor săi care „erau metodele de educație” anterior. Ulterior, alături de unul dintre copii, Manoli a povestit despre un „oarecare comisar de „șorici”, care ar lua mită”. Imediat după aceasta, Manoli s-a trezit cu sesizări la Asistența Socială și Avocatul Copilului și a fost chemat la audieri. 10 funcționari îl așteptau la Primărie pentru a-i prezenta pretențiile dintr-o sesizare, rămasă anonimă.
15:30
15:10
14:40
Un soldat canadian care servea în Letonia şi a cărui dispariţie fusese anunţată la 2 septembrie de armata letonă a fost găsit mort, a anunţat, sâmbătă, armata canadiană, potrivit news.ro.
14:10
Șef MAI, încătușat de SPIA pentru „răpirea mai multor cetățeni ai Ucrainei” care au fugit din calea războiului # UNIMEDIA
Un șef din cadrul MAI a fost reținut de ofițerii Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI fiind suspectat de răpire de persoane. Operațiunea a avut loc vineri, 5 septembrie, în raionul Soroca, susțin sursele Pulsmedia.md, apropiate anchetei.
13:40
Pentru prima dată, un grup de peste 1.400 de catolici care fac parte din comunitatea LGBT+ și apropiații lor participă, în acest weekend, la un pelerinaj organizat oficial în cadrul Anului Jubiliar al Bisericii Catolice, celebrat o dată la 25 de ani, potrivit AFP, citat de hotnews.ro.
13:10
(video) „Ты кто такая?”. Altercații într-o curte. O agitatoare PAS lovea cu ziarul partidului un bărbat, iar copilul acestuia a început să plângă: „Culege, fa, 112. Tot ruso ești?” # UNIMEDIA
Conflict pe criterii lingvistice într-o curte de pe strada Dimo. O agitatoare PAS a numit și a lovit cu ziarul partidului mai mulți locatari, pe motiv „că aceștia vorbeau în limba rusă”. „Eu vorbesc limba țării, dar nu pentru tine”, i-a replicat una dintre femei, în timp ce aceasta îi striga „tu tot ești ruso?!”. Deși agitatoarea i-a cerut colegei sale să apeleze 112, nu este clar dacă poliția a mai fost sesizată despre caz.
12:40
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul # UNIMEDIA
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la vârsta adultă în ultimii 40 de ani. Mulţi japonezi se tem că el ar putea fi şi ultimul, relatează AP, preluat de news.ro.
12:10
11:40
Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de până acum: Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată # UNIMEDIA
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane şi lăsând fum să se ridice de pe acoperişul unei clădiri guvernamentale importante. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii, potrivit AP, citat de news.ro.
Ieri
11:10
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, care candidează independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, o cunoaște pe Maia Sandu încă din 2013, pe când ultima era ministră a Educației. Ulterior, cele două au lucrat, cot la cot, în Guvern, Stamate fiind ministră a Justiției, iar Sandu - premier, apoi s-au mutat la Președinție.
10:40
Pe 7 septembrie, România a adoptat o poziție de neutralitate în 1939, iar în 1944, generalul Gheorghe Mihail și-a înaintat demisia în semn de protest.
10:10
„Renovată din banii Guvernului RM”: Mesajul de pe fațada casei de cultură de la Boldurești, care a scandalizat societatea: V-ați pălit la cap? Poate din impozitele noastre?! # UNIMEDIA
După ce a „donat” un microbuz, unui sat din sudul țării, Guvernul Republicii Moldova ajunge prins într-un nou scandal, legat de mesajul de pe plăcuța instaurată la intrarea în Casa de cultură din satul Boldurești. „Renovată și dotată din banii Guvernului RM”, ne anunță mesajul. „V-ați pălit la cap? Poate e din taxe și impozite?!”, scriu revoltați cetățenii.
