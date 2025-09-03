Dezbateri electorale în podcastul Pe Agendă: Marcel Spatari spune că PAS admite o decuplare amiabilă de Ucraina

10:10

Când un tată din Tadjikistan și-a prins fiul de 15 ani că a furat bani – echivalentul a 60 de dolari – nu l-a dus la poliție și nici măcar nu l-a certat. I-a legat picioarele cu o frânghie, l-a târât în spatele mașinii și a filmat calvarul. Adolescentul a murit din cauza rănilor suferite. Uciderea din iulie a provocat unde de șoc în societatea tadjică, unde pedepsele corporale au fost interzise în 2024. Totuși, în multe familii din Asia Centrală, pedepsele corporale sunt comune. Palmele pentru n...