Ion Ceban, la Bălți: „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari”
Democracy.md, 7 septembrie 2025 13:00
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari, atât de susținătoare, cât și de candidați la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare", a declarat acesta. Ceban a subliniat […]
• • •
Acum 30 minute
13:10
Botanica: bd. Dacia, refăcut din temelii — carosabil, trotuare, piste velo, spații verzi # Democracy.md
Lucrările prezentate de primar includ și scuaruri noi și zone de recreere de-a lungul traseului de intrare în oraș. Bulevardul Dacia — una dintre arterele-cheie la intrarea în capitală prin sectorul Botanica — a fost reabilitat complet, anunță Primăria Chișinău. Potrivit prezentării făcute de primarul Ion Ceban, lucrările au vizat carosabilul și trotuarele, piste pentru bicicliști, amenajări de spații verzi, mobilier urban, stații de așteptare înlocuite, subterane reparate, precum […]
13:10
O nouă ambasadă se va deschide în Republica Moldova. Irlanda va avea reprezentanță oficială, din această toamnă, anunță Igor Grosu, liderul PAS și președintele Parlamentului. „Mă bucur să știu că dialogul diplomatic al Republicii Moldova este de interes pentru cetățenii noștri și că, prin astfel de pași, ne conectăm și mai mult cu familia europeană", […]
Acum o oră
13:00
Ion Ceban, la Bălți: „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari” # Democracy.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, s-a întâlnit cu locuitorii din Bălți, unde le-a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Sunt foarte mândru să fiu printre dumneavoastră, parte a unei echipe mari, atât de susținătoare, cât și de candidați la funcția de deputat pentru alegerile parlamentare", a declarat acesta. Ceban a subliniat […]
12:50
Igor Pohila: Reforma PAS a transformat procuratura într-un instrument de răfuială politică # Democracy.md
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, avocatul Igor Pohila a declarat că în Republica Moldova este necesară o reformă urgentă a sistemului de justiție. Potrivit lui, reforma realizată de PAS nu a făcut decât să întărească controlul politic asupra instanțelor și procuraturii. „Ni s-a promis curățarea sistemului, dar am devenit martori ai […]
Acum 4 ore
09:40
„Scrieți consilierilor voștri”: McGregor își caută voturile de nominalizare pentru Președinția Irlandei # Democracy.md
Fostul campion UFC a publicat un mesaj video prin care îi îndeamnă pe cetățeni să contacteze consilierii locali (și, unde e cazul, parlamentarii) pentru a-i susține nominalizarea la alegerile din 24 octombrie 2025. Conor McGregor a publicat în ultimele zile mesaje pe rețelele sociale prin care le cere irlandezilor să contacteze consilierii locali (și, acolo unde e relevant, membrii Parlamentului) pentru […]
Acum 6 ore
09:30
Blocul ALTERNATIVA a discutat astăzi cu locuitorii municipiului, prezentând un program de guvernare descris ca „realist, bazat pe oameni". În centrul mesajului — „ALTERNATIVA este!" — trei priorități clare: siguranță, modernizare, servicii publice prietenoase. În format de dialog deschis, echipa a detaliat măsuri de proximitate (ordine publică și infrastructură critică), digitalizarea serviciilor și rute de transport mai previzibile, precum […]
09:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat lista cu 69 de candidați a partidului condus de Victoria Furtună, cu rezervă de revocare dacă nu se respectă cota de gen. Decizia urmează hotărârii Curții Supreme de Justiție de a obliga reexaminarea dosarului. Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat Partidul „Moldova Mare" în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, cu 69 de candidați pe listă. Decizia […]
08:20
Strășeni — „Mulțumim pentru transparență”: întâlnire cu Alternativa și mesaj de continuitate # Democracy.md
Într-un format de întrebări și răspunsuri, localnicii au primit explicații directe și au susținut replicarea proiectelor reușite din Chișinău, cu accent pe termene și responsabilitate publică. Locuitorii orașului au mulțumit duminică pentru posibilitatea de a discuta „din prima sursă" cu reprezentanții Blocului Alternativa, spunând că întâlnirea a clarificat teme-cheie și a redus „zgomotul" din spațiul […]
Acum 24 ore
17:30
Zelenski îl acuză pe Putin că „se joacă” cu SUA și refuză o întâlnire în capitala Rusiei # Democracy.md
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a respins propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a organiza o eventuală întrevedere la Moscova și a sugerat ca loc de întâlnire Kievul, subliniind că nu se poate deplasa în capitala Rusiei în timp ce țara sa este atacată zilnic. Negocieri imposibile? Zelenski vrea întâlnirea cu Putin la Kiev, nu […]
17:20
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a participat la o întâlnire cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, unde a vorbit despre programul electoral al formațiunii și despre nevoia de a readuce încrederea cetățenilor în stat. Fostul premier a subliniat că oamenii din întreaga țară sunt marcați de dezamăgirea față de actuala guvernare, […]
17:20
Dosarul expulzării profesorilor turci, pentru care Republica Moldova a fost condamnată de CEDO, rămâne nerezolvat după șapte ani de la comiterea crimei. În perioada mandatului lui Alexandr Stoianoglo la Procuratura Generală, în prezent, candidat la funcția de deputat pe listele Blocului „Alternativa", au fost pornite anchete privind abuzul de serviciu și implicarea Serviciului de Informații […]
16:50
Persoanele cu dizabilități vor primi ambele pensii – și de vârstă, și de dizabilitate! O nouă inițiativă a Partidului Nostru # Democracy.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur politica statului în privința persoanelor cu dizabilități și a modului în care acestea sunt tratate la pensionare. În viitorul parlament, Partidul Nostru va insista pe modificarea legislației astfel încât persoanele cu dizabilități să nu mai fie obligate să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită […]
16:50
Un surfer a fost atacat mortal de un presupus „rechin mare", sâmbătă, într-un incident rar în largul coastei din Sydney, ceea ce a dus la o serie de închideri de plaje, au declarat autoritățile australiene. Victima a fost scoasă din valurile Pacificului și adusă pe țărmul plajei Long Reef din nordul orașului Sydney, însă s-a […]
16:50
Renato Usatîi: „Vom obliga instituțiile statului să cumpere doar produse locale – sprijin pentru producători și calitate pentru oameni!” # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat că viitorul guvern trebuie să susțină producătorii autohtoni prin măsuri concrete, una dintre acestea fiind obligativitatea ca toate instituțiile publice să cumpere exclusiv produse moldovenești. „Partidul Nostru va asigura ca toate instituțiile publice – de la grădinițe și școli, până la spitale și alte unități de stat – […]
16:00
Blocul electoral ALTERNATIVA, întâlnire cu locuitorii din Buiucani: „Suntem responsabili pentru viitorul Chișinăului și al țării” # Democracy.md
În cadrul întâlnirii Blocului electoral ALTERNATIVA cu locuitorii sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, Ion Ceban, unul dintre liderii formațiunii a evidențiat că, în ciuda tuturor blocajelor, zona a reușit să se dezvoltă vizibil în ultimii cinci ani. Lucrurile însă, atenționează acesta, nu stau deloc mai bine la nivel național.„Numărul celor care trăiesc sub pragul sărăciei […]
Ieri
13:10
Eugeniu Nichiforciuc, fondatorul partidului politic Mișcarea Respect Moldova, reprezintă ultima pârghie prin care oligarhul Vladimir Plahotniuc ar putea reveni la putere în Republica Moldova. Oamenii lui Plahotniuc se strâng în jurul lui Nichiforciuc, iar arestarea lui Vladimir Andronachi pune presiune pe oamenii din PDMM, al cărui fondator este Vladimir Cebotari, să se alăture partidului lui […]
5 septembrie 2025
16:30
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt ambasadori noi, agreați de țara noastră. Este vorba despre Iwona Daria Piorko Bermig, ambasadorul Uniunii Europene, Hubert Knirsch, ambasadorul Republicii Federale Germania, Myles Geiran, ambasadorul Republicii Irlanda, Yoram Elron, ambasadorul Statului Israel, Giuseppe Maria Perricone, ambasadorul Republicii Italiene. De asemenea, […]
15:00
În dimineața zilei de vineri, 5 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Vladimir, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, a avut, la Palatul Mitropolitan din Chișinău, o întrevedere cu Excelența Sa, doamna Marta Kos, Comisar European pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău!
14:10
Extindere istorică: Wizz Air va opera 34 de rute din Chișinău, cea mai mare rețea din Moldova # Democracy.md
Wizz Air, cea mai sustenabilă companie aeriană din Europa și Orientul Mijlociu[1], anunță un nou moment istoric pentru țara noastră: alocarea celei de-a patra și a cincea aeronave la baza sa de la Chișinău. Această extindere ambițioasă consolidează poziția Wizz Air ca lider incontestabil pe piața moldovenească, oferind pasagerilor oportunități de călătorie fără precedent. Două […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat proiectele pentru Chișinău în cadrul unei întâlniri cu locuitorii sectorului Ciocana # Democracy.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a participat, împreună cu ceilalți lideri ai blocului, la o întâlnire cu locuitorii sectorului Ciocana, în cadrul campaniei pentru alegerile parlamentare. În cadrul dialogului cu cetățenii, Ceban a declarat că cu mare regret asistăm la politicieni care doar divizează societatea în „buni" și „răi", evidențiind, totodată, că […]
13:30
Nouă percheziții la anturajul lui Kitaeț: „Vova Davai”, reținut pentru gestionarea „visteriei criminale” # Democracy.md
În perioada 2–3 septembrie 2025, oamenii legii au desfășurat o operațiune de amploare împotriva anturajului așa-zisului „hoț în lege" Kitaeț. Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, au efectuat nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane suspectate că ar fi implicate în activitățile unei organizații […]
12:30
Ministerul Justiției din Grecia a dat undă verde pentru extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc # Democracy.md
Ministerul Justiției din Grecia a aprobat, la 4 septembrie, extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru IPN de avocatul său, Lucian Rogac. Amintim că, pe 28 august, Curtea de Apel Atena a acceptat și celelalte cereri ale procurorilor moldoveni privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc la Chișinău. Autoritățile elene au recepționat în […]
12:10
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei anunță proteste pentru 29 septembrie, a doua zi după alegerile parlamentare. Anunțul a fost făcut de liderul PSRM, Igor Dodon, care a precizat că protestul va avea loc indiferent de rezultatul alegerilor, fie că Blocul va câștiga, fie va pierde scrutinul. „Protestăm cu două scopuri. […]
12:10
În comuna Cărpineni, începând cu sfârșitul lunii iulie, au fost depistate cinci focare de pestă porcină, cel mai recent caz fiind semnalat la data de 2 septembrie. Primarul localității a declarat că toate cazurile au fost înregistrate în gospodăriile persoanelor fizice. „Până la acest moment au fost depistate circa 5 cazuri de pestă porcină africană, […]
10:30
Oamenii legii au efectuat, în perioada 2-3 septembrie, nouă percheziții la domiciliile și în automobilele unor persoane vizate într-un dosar penal privind crearea și conducerea unei organizații criminale. În cadrul acțiunilor au fost ridicate trei automobile de lux, sume de bani, telefoane mobile, muniții și alte bunuri relevante pentru investigații, în valoare totală de peste […]
4 septembrie 2025
17:50
Ministerul Justiției va încheia un Acord cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare privind prima etapă a proiectului „Sprijin pentru Moldova în confiscarea și restituirea bunurilor infracționale (CRESTA)". Acest lucru este prevăzut de rezoluția Guvernului privind începerea negocierilor și semnarea documentului. După cum a relatat pentru Infotag serviciul de presă al Ministerului Justiției, scopul principal al proiectului […]
17:10
Renato Usatîi: Partidul Nostru va reduce numărul de deputați de la 101 la 51, va lichida consiliile raionale și va comasa trei scrutine – alegerile parlamentare, prezidențiale și locale! # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la Nisporeni că formațiunea sa va promova în viitorul Parlament reducerea numărului de deputați de la 101 la 51 și lichidarea consiliilor raionale. Potrivit acestuia
16:00
Comisia Europeană a acordat Republicii Moldova fonduri suplimentare în valoare de 18,9 milioane de euro prin intermediul Mecanismului pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru procesul de reformă al țării. „Republica Moldova continuă să îndeplinească agenda de reforme și să demonstreze angajamentul față de parcursul său european. Mă bucur să […] Articolul UE acordă R. Moldova fonduri suplimentare de 18,9 milioane de euro apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni: Un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni. Puteți conta pe Partidul Nostru! # Democracy.md
Prioritatea Partidului Nostru, condusă de Renato Usatîi, este protecția și sprijinul oamenilor, deoarece un stat puternic se construiește prin grijă față de cetățeni. Declarația a fost făcută de primarul orașului Glodeni, candidat al Partidului Nostru la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Stela Onuțu. Primarul spune că experiența din administrația locală i-a demonstrat cât de mult […] Articolul Stela Onuțu, primar al orașului Glodeni: Un stat puternic se construiește prin grijă față de oameni. Puteți conta pe Partidul Nostru! apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Banca transnistreană (RMN) a pus în circulație noi monede comemorative – „A 80-a aniversare a victoriei asupra Japoniei militariste și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”. Reversul monedei înfățișează un soldat sovietic ținând Drapelul Victoriei pe fundalul Muntelui Fuji și al soarelui răsărind, transmite democracy.md cu referire la infotag.md. Moneda, în valoare de 25 de ruble locale (1,6 […] Articolul În regiunea transnistreană au fost emise noi monede comemorative apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Ion Chicu: „Datoria publică s-a dublat în patru ani. Povara cade pe umerii cetățenilor” # Democracy.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a susținut astăzi o conferință de presă la Ungheni, în cadrul căreia a prezentat date îngrijorătoare privind creșterea datoriei de stat și efectele acesteia asupra economiei și cetățenilor. ️Datoria publică – aproape dublată în patru ani Potrivit lui Chicu, datoria de stat a crescut de la 67 […] Articolul Ion Chicu: „Datoria publică s-a dublat în patru ani. Povara cade pe umerii cetățenilor” apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, despre organizarea alimentației în școli: „A specula pe seama copiilor este josnic!” # Democracy.md
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a comentat situația privind organizarea alimentației în instituțiile de învățământ din oraș. El a reamintit că, începând cu acest an, prin decizia Guvernului, circa 14 000 de elevi din clasele 1–9 beneficiază de alimentație gratuită — anul trecut numărul acestora era de aproximativ 6 000. Pentru alimentație, în perioada 1 […] Articolul Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, despre organizarea alimentației în școli: „A specula pe seama copiilor este josnic!” apare prima dată în DemocracyMD.
11:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară astăzi acțiuni procesuale într-o cauză penală ce vizează o companie de construcții, suspectată de executarea unor lucrări cu încălcarea legislației în domeniu. Potrivit probatoriului, compania ar fi construit un imobil fără a respecta documentația de urbanism și amenajare a teritoriului. Inspectoratul pentru […] Articolul CNA investighează o firmă de construcții pentru abateri grave apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
De astăzi, 4 septembrie, intră în vigoare Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind abolirea reciprocă a regimului de vize. Documentul a fost semnat pe 4 august, la Abu Dhabi, de către vicepremierul Mihai Popșoi și omologul său emirian, Șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan. „În baza Memorandumului, cetățenii Republicii Moldova […] Articolul Din 4 septembrie, moldovenii vor putea călători fără viză în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în DemocracyMD.
3 septembrie 2025
18:00
Ceban: „Singura semnătură pe care o punem este în fața cetățenilor Republicii Moldova” # Democracy.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a reiterat angajamentul grupului de a urmări o agendă proprie, independentă de interesele altor partide politice din Republica Moldova. „Noi avem propria agendă, avem propriile priorități și vom discuta exclusiv cu cei care doresc să implementeze această agendă. Ea este una foarte simplă: ține de bunăstarea oamenilor […] Articolul Ceban: „Singura semnătură pe care o punem este în fața cetățenilor Republicii Moldova” apare prima dată în DemocracyMD.
18:00
În cadrul ședinței Comisiei mixte moldo-uzbece, desfășurată la Chișinău în perioada 1–2 septembrie, autoritățile celor două țări au convenit asupra contingentului de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri pentru anul 2026. Astfel, pentru anul 2026, au fost confirmate 300 de autorizații pentru transport bilateral și tranzit și 60 de autorizații pentru transport în/din țări […] Articolul Moldova și Uzbekistan au confirmat 300 de autorizații pentru transport bilateral apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Alexandr Berlinschii, expert electoral și fost secretar al Comisiei Electorale Centrale (CEC), acuză PAS de dublu standard. Pe de o parte aceștia acuză nefondat candidatul Partidului Nostru, Mihail Dobrovolschi, vicepreședintele raionului Glodeni, de încălcarea legislației. Pe de altă parte ei înșiși ar încălca legislația în ceea ce privește procedura de suspendare a patru președinți de […] Articolul Alexandr Berlinschii acuză PAS de dublu standard și de încălcarea legii electorale apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Pentru alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025, în afara Republicii Moldova au fost constituite 301 secții de votare. Cele mai multe dintre ele, 75 la număr, vor funcționa în Italia. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, printre statele unde vor activa cele mai multe secții de votare se mai numără Germania, unde vor fi 36, […] Articolul CEC va deschide 301 secții de votare peste hotare apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Forţele armate americane au atacat o „ambarcaţiune transportând droguri” care tocmai părăsise Venezuela, ucigând ”11 narcoterorişti”, a anunțat marţi preşedintele american Donald Trump. Washingtonul a desfăşurat recent şapte nave de război în Caraibe, într-un efort de combatere a traficului internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că se află la […] Articolul Trump anunță bombardarea unei nave venețuelene cu narcotice în Caraibe apare prima dată în DemocracyMD.
14:30
Guvernul aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 # Democracy.md
Guvernul a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 3 septembrie 2025, Chișinău – Cabinetul de miniștri a aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030. Documentul asigură continuarea procesului de modernizare a sistemului medical. Programul urmărește să ofere medicilor, asistenților și altor profesioniști din domeniul sănătății soluții digitale moderne, […] Articolul Guvernul aprobat Programul Național pentru Digitalizare și Inovare în Sănătate 2025-2030 apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în care a comentat vizita sa recentă la Roma și reacțiile din presa de acasă. El a subliniat că prezența sa în Italia a stârnit imediat reacții puternice din partea unor instituții media și a așa-numiților analiști, pe care primarul i-a […] Articolul Ion Ceban, după vizita la Roma: criticile arată loialitatea politică a unora apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Liderul Blocului ALTERNATIVA critică promisiunile electorale „goale” ale unor partide # Democracy.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu cetățenii din Hîncești, unde a discutat despre alegerile parlamentare și despre viziunea Blocului electoral privind direcția în care ar trebui să se îndrepte Republica Moldova. În cadrul discuțiilor, Chicu a criticat dur promisiunile electorale fără substanță, făcute de unele partide: „Acum îi […] Articolul Liderul Blocului ALTERNATIVA critică promisiunile electorale „goale” ale unor partide apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
China a organizat cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și victoria asupra Japoniei. Ceremonia a fost condusă de liderul chinez, Xi Jinping, și i-a avut ca invitați pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar și liderul Coreei de Nord, Kim […] Articolul China a organizat cea mai mare paradă militară din istoria sa apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Guvernului Republicii Moldova din 3 septembrie 2025 apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, considerat un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și inculpat în mai multe cauze de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou dosar penal. Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta este vizat într-un dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. „Actualmente, grupul de urmărire penală […] Articolul Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar de spălare de bani apare prima dată în DemocracyMD.
2 septembrie 2025
16:00
Dimineața zilei de 1 septembrie a fost marcată de o tragedie în satul Chircaiești, raionul Căușeni. Poliția a fost alertată la ora 11:13 despre producerea unui accident. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 43 de ani, în timp ce încerca să pornească mecanic tractorul ce îi aparținea, a ajuns sub roțile acestuia. În urma traumatismelor […] Articolul Tragedie la Căușeni: Un bărbat de 43 de ani a murit strivit de propriul tractor apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Maia Sandu, întrevedere cu comisarul european Glenn Micallef: Moldova aderă la programul „Europa Creativă” # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit astăzi la Chișinău pe Comisarul european pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef. Vizita oficialului are loc în contextul semnării Acordului de aderare la programul „Europa Creativă”, prin care artiștii și organizațiile din Republica Moldova vor putea accesa, începând cu 1 ianuarie 2026, finanțări și […] Articolul Maia Sandu, întrevedere cu comisarul european Glenn Micallef: Moldova aderă la programul „Europa Creativă” apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru: Cele 29 de proiecte de lege elaborate deja de echipa noastră asigură realizarea rapidă a priorităților în viitorul parlament! # Democracy.md
Cele 29 de proiecte de lege, deja elaborate de specialiștii Partidului Nostru, garantează realizarea rapidă a priorităților formațiunii în Parlament. Unele proiecte creează baza necesară pentru realizarea angajamentelor prevăzute în alte acte normative – de exemplu, asigură finanțarea stabilă a plății pensiilor, care nu trebuie să fie mai mici de 5 000 de lei. Despre […] Articolul Denis Șova, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Nostru: Cele 29 de proiecte de lege elaborate deja de echipa noastră asigură realizarea rapidă a priorităților în viitorul parlament! apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Victoria Furtună, despre decizia CSJ de a exclude partidul „Moldova Mare”: „Este o răfuială politică” # Democracy.md
Victoria Furtună, președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, a denunțat decizia Curții Supreme de Justiție (CSJ) de a exclude formațiunea din cursa electorală, calificând-o drept o „răfuială politică” și acuzând magistrații de subordonare față de „curatorii externi și clanul PAS”. Într-o postare publică, Victoria Furtună a afirmat că decizia CSJ, prezidată de Ion Munteanu, fratele conducătorului […] Articolul Victoria Furtună, despre decizia CSJ de a exclude partidul „Moldova Mare”: „Este o răfuială politică” apare prima dată în DemocracyMD.
12:30
Printre persoanele reținute astăzi în urma perchezițiilor desfășurate la Comrat se numără și un viceprimar al municipiului. De asemenea, au fost reținuți trei responsabili din cadrul organizației teritoriale Comrat a formațiunii politice vizate de acțiunile de urmărire penală. Detaliile sunt prezentate de către Centrul Național Anticorupție. Perchezițiile au fost efectuate la domiciliile persoanelor bănuite. De […] Articolul Printre persoanele reținute la Comrat, se numără și un viceprimar al municipiului apare prima dată în DemocracyMD.
