Comisarul european Marta Kos în dialog cu liderii religioși din Moldova despre unitate și coeziune socială pentru o țară mai sigură și prosperă

Ziarul National, 5 septembrie 2025 19:15

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, s-a întâlnit vineri cu liderii religioși din Republica Moldova. Printre aceștia s-au aflat IPS Vlad...

Acum 15 minute
19:15
19:15
Bălți: Reabilitarea Termică a Blocului de 16 Etaje aduce Economii Semnificative la Facturile de Energie Ziarul National
Secretara de Stat din cadrul Ministerului Energiei, Carolina Novac, alături de Corina Gaibu, expertă asociată a Centrului Analitic Independent „Exp...
Acum 2 ore
18:15
Doi funcționari își declară angajamentul față de Republica Moldova la MAIA, subliniind importanța serviciului public în integrarea europeană Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - În cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, doi funcționari publici și-au depus astăzi jurământul d...
18:15
Republica Moldova are șanse să adere la UE, în ciuda conflictului transnistrean Ziarul National
Republica Moldova are șansa de a adera la Uniunea Europeană, chiar dacă conflictul transnistrean rămâne înghețat. Aceasta este opinia Marilenei Rao...
18:15
Uniunea Europeană susține importanța Bisericii în societatea moldovenească, declară Marta Kos în vizita sa la Căușeni Ziarul National
Biserica deține o importanță majoră pentru Uniunea Europeană deoarece apreciem diversitatea națiunilor, limbilor și religiilor. Acest principiu est...
Acum 4 ore
17:15
Maia Sandu întâmpină opt noi ambasadori la palatul prezidențial Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit scrisorile de acreditare de la opt ambasadori nou agreați. Acest eveniment a avut loc la pala...
17:15
Zelenski discută trimiterea a mii de militari occidentali pentru securitatea Ucrainei în contextul negocierilor de pace Ziarul National
Mii de soldați occidentali ar putea fi trimiși în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate oferite de aliați pentru a preveni o nouă invazie ru...
17:15
Igor Grosu denunță corupția electorală și protestele pe bani în Moldova Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a afirmat că nu va accepta coruperea electorală și protestele organizate pe bani sau la com...
16:15
Spania, un partener comercial de top al Republicii Moldova în UE, dar cu un comerț în ușoară scădere în 2024 Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău – Spania este unul dintre primii 10 parteneri comerciali ai Republicii Moldova din cadrul Uniunii Europene. În anul 202...
16:15
ULTIMA ORĂ // Președinta Sandu a primit astăzi scrisorile de ACREDITARE din partea a opt noi AMBASADORI agreați. Trimisul lui Putin în R. Moldova, Ozerov, mai așteaptă Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a opt noi ambasadori agreați. Printre aceștia nu...
16:15
Republica Moldova devine capitala mondială a vinului: Chișinăul găzduiește Concours Mondial de Bruxelles pentru prima dată Ziarul National
5 septembRie 2025, Chișinău - Între 5 și 7 septembrie, Republica Moldova devine gazda, pentru prima dată, a uneia dintre cele mai renumite compet...
15:45
Ministerul Educației și Agenția Relații Interetnice Oferă 120 de Burse de Merit pentru Elevii și Studenții Romi în 2025–2026 Ziarul National
Elevii și studenții de etnie romă vor avea posibilitatea de a primi burse de merit și în anul de studii 2025–2026, oferite de Ministerul Educației ...
15:45
Moldova își va recupera mai ușor bunurile infracționale cu sprijinul Elveției Ziarul National
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va sprijini Republica Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Memb...
15:45
Mai mulți tineri aleg universitățile din Moldova: creștere de 7% a numărului de studenți înmatriculați în 2025-2026 Ziarul National
Tot mai mulți tineri optează pentru continuarea studiilor la universitățile din Republica Moldova. După primele doua tururi de admitere pentru anul...
Acum 6 ore
14:45
Sprijin financiar european pentru modernizarea agriculturii în Moldova: un proiect de 8,5 milioane de euro demarează în forță Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - Un Memorandum de Înțelegere a fost semnat astăzi în Chișinău, marcând startul Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Ag...
13:45
ULTIMA ORĂ // ”Газа нет!” Putin aruncă în aer promisiunile lui Dodon, Voronin, Tarlev și Vlah privind livrarea gazului ieftin în R. Moldova. „Avem în perspectivă un deficit de gaz”​ Ziarul National
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt serios puse sub semnul întrebării de către Vla...
13:30
Zelenski dialoghează la Kiev cu Robert Fico și Antonio Costa despre viitorul importurilor de petrol rusesc în Slovacia Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni vineri la Kiev cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu prem...
13:30
Două condamnări pentru șofat sub influența alcoolului: confiscarea vehiculelor în Chișinău și Ialoveni devine precedent legal Ziarul National
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești a anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru un bărbat de 35 de ani. Acesta a fost găsit vino...
13:30
Promisiunile pro-ruse privind gazul ieftin, subminate de criza energetică a Rusiei Ziarul National
Promisiunile electorale ale partidelor pro-ruse din Republica Moldova privind gazul ieftin sunt serios puse sub semnul întrebării de către Vladimir...
13:30
ULTIMA ORĂ // Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, BLOCATE. Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului” Ziarul National
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, lidera formațiunii „Inima Moldovei” și fondatoarea așa-zisului bloc electoral patriotic, vor...
Acum 12 ore
11:15
Rețineri și percheziții în valoare de 2 milioane de lei, în dosarul grupării criminale „Kitaeț” Ziarul National
Sub conducerea Procuraturii Hîncești – oficiul Leova, în perioada 2-3 septembrie 2025, ofițerii Direcției de combatere a criminalității organizate ...
11:15
Socialistul Dodon s-a sucit și cere suportul DIASPOREI din Occident, după ce acum câteva săptămâni încerca să BLOCHEZE votul cetățenilor din afara țării: „Dragi prieteni, ieșiți masiv la vot și să taxați PAS” Ziarul National
Socialistul Igor Dodon s-a sucit în privința moldovenilor din diasporă, în special cea din Occident, după ce acum câteva săptămâni încerca să b...
11:00
Putin: Trupele occidentale în Ucraina, ținte legitime pentru Moscova dacă sunt dislocate Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că trupele occidentale care ar putea fi dislocate în Ucraina vor deveni ținte legitime pentru Mos...
10:00
Nouă fermă didactică la Colegiul din Brătușeni, posibilă datorită sprijinului internațional Ziarul National
5 septembrie 2025, Chișinău - Crearea unei ferme didactice la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, singura instituție ...
08:45
Horoscopul zilei 05.09.2025 Ziarul National
️ BerbecEntuziasmul tău de a aborda noi provocări te va ghida către oportunități neașteptate. Ai încredere în abilitățile tale și nu te teme să i...
08:45
Rusia, deschisă pentru dialog cu SUA privind combustibilul nuclear din Zaporojie Ziarul National
Directorul companiei ruse de energie atomică, Rosatom, Alexei Likhachev a declarat vineri că firma este gata să discute cu compania americană Westi...
07:45
Kremlinul respinge garantarea securității Ucrainei de către forțe militare străine, subliniind necesitatea progresului în dialogul cu Kievul Ziarul National
Kremlinul a anunțat vineri că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate prin intermediul contigentelor militare străine și că mai...
Acum 24 ore
03:45
Ilan Șor raportează lui Putin despre afacerile cu banca rusă sancționată pentru influențarea alegerilor din Moldova; Maia Sandu solicită o monitorizare strictă a scrutinului legislativ Ziarul National
Oligarhul Ilan Șor, condamnat în dosarul furtului unui miliard de dolari din băncile Republicii Moldova și refugiat acum la Moscova, a apărut joi î...
02:45
Ancheta furtului tezaurului dacic de la muzeul Drents: trei suspecți scăpați de urmărirea penală Ziarul National
Trei dintre cei patru suspecți care ar fi fost complici în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Țările de Jos nu vor fi urmăriți...
00:45
Trump retrage sprijinul pentru securitatea Europei: Statele baltice, vulnerabile fără ajutorul american Ziarul National
Administrația Trump planifică oprirea programelor de asistență în domeniul securității pentru Europa, inclusiv inițiativele de fortificare a flancu...
4 septembrie 2025
22:45
Ceban neagă legăturile cu consultanții ruși, dar suspiciunile persistă: o întâlnire secretă în Egipt? Ziarul National
Liderul Blocului "Alternativa", Ion Ceban, ar fi avut o întâlnire în ultimul an cu Iuri Gudilin, unul dintre politehnologii ruși care au fost trimi...
22:45
Zelenski dezvăluie nemulțumirea lui Trump față de importurile europene de petrol rusesc: Europa trebuie să acționeze! Ziarul National
Președintele american, Donald Trump, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la achizițiile de petrol rusesc efectuate de țările din Uniunea European...
21:45
Parţial noros în 5 septembrie 2025: Temperaturi constante și vânt ușor Ziarul National
Pentru ziua de 5 septembrie 2025, vremea din Republica Moldova va rămâne relativ constantă faţă de ziua precedentă, cu doar mici diferenţe de tempe...
21:45
Moldova și UE deschid porțile investițiilor strategice: șase sectoare economice, în atenția investitorilor Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău – Republica Moldova întâmpină cu deschidere investițiile strategice. Comisia Europeană, în colaborare cu Guvernul Repub...
21:45
Investiții strategice în Republica Moldova: Comisia Europeană sprijină dezvoltarea economică Ziarul National
Astăzi a fost lansat un apel oficial pentru investiții strategice în Republica Moldova. Inițiativa vizează crearea unei rețele de investiții privat...
21:45
Macron: 26 de țări, pregătite să formeze o forță internațională pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei după încheierea conflictului cu Rusia Ziarul National
Douăzeci și șase de țări, predominant din Europa, s-au angajat să facă parte dintr-o forță internațională ca parte a garanțiilor de securitate pent...
20:45
Zelenski respinge categoric invitația lui Putin de a se întâlni la Moscova pentru discuții de pace Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi, la Paris, după discuțiile cu liderii din Coaliția de Voință și cu președintele Donald Trum...
19:45
Bulgaria își schimbă poziția: Semnalul GPS al avionului Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat de Rusia Ziarul National
Guvernul bulgar și-a schimbat joi poziția în ceea ce privește incidentul în care a fost implicat avionul șefei Comisiei Europene. Acesta a anunțat ...
19:45
Maia Sandu cere vigilență maximă în supravegherea alegerilor pentru a împiedica influențele străine Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu reprezentanții organizațiilor internaționale care se vor ocupa de monitorizarea aleger...
Ieri
18:45
Nou scandal între agențiile de aplicare a legii din Ucraina: NABU acuză, SBU ripostează! Ziarul National
O dispută între agențiile de aplicare a legii din Ucraina, care a generat o criză politică în iulie, a reînceput săptămâna aceasta, după ce servici...
18:45
Liderii europeni cer intensificarea presiunilor împotriva Rusiei într-o discuție cu Trump. Zelenski și alianța de susținători promit sprijin continuu pentru Ucraina. Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și câțiva lideri europeni, care solicită Statelor Unite să intensifice presiunile asupra Rusiei, au avut ...
18:45
Deputatul Tarnavschi solicită în instanță programarea alegerilor în Găgăuzia pentru 16 noiembrie Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a trimis o cerere către Judecătoria Comrat. Prin aceasta, cere instanței să oblige de...
18:45
Maia Sandu cheamă la vigilență internațională pentru a proteja alegerile din Moldova de ingerințele străine Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor internaționale care vor supraveghea alegerile parl...
17:45
Friedrich Merz recunoaște eroarea în evaluarea lui Putin și își propune o colaborare cu Macron pentru a reduce dependența de SUA în era Trump Ziarul National
"Ne-am înșelat toți în privința lui Vladimir Putin", mărturisește cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu pentru revista Paris Match, d...
17:45
Ilan Șor, un pion în strategia Kremlinului pentru destabilizarea Moldovei? Ziarul National
Kremlinul încearcă să-l legitimeze pe Ilan Șor, punându-l să raporteze direct președintelui rus, Vladimir Putin. În realitate, acest lucru confirmă...
17:45
Apelul Martei Kos pentru cetățenii moldoveni: Votați pro-european pentru un viitor mai sigur! Ziarul National
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, consideră că cea mai bună replică a cetățenilor Republicii Moldova la intervențiile în treburile in...
16:45
Rutte răspunde Moscovei: Rusia nu poate decide prezența trupelor străine în Ucraina Ziarul National
Rusia nu este cea care "decide" desfășurarea trupelor străine în Ucraina, în cazul ajungerii la un acord de pace. Aceasta a fost reacția secretarul...
16:45
Pană Google afectează Europa de Sud-Est și România: Oprirea serviciilor timp de două ore raportată de utilizatori Ziarul National
Unele dintre serviciile Google, inclusiv YouTube, au devenit temporar indisponibile joi în Turcia și în anumite părți ale Europei, cum ar fi Grecia...
16:45
Ministrul israelian Avi Dichter, fascinat de labirintul vinurilor de la Cricova Ziarul National
4 septembrie 2025, Chișinău - Ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, a efectuat o vizită la cramele Cric...
16:45
UE sprijină Moldova cu 18,9 milioane de euro și încurajează investițiile în proiectele moldovenești Ziarul National
Comisia Europeană a alocat Republicii Moldova 18,9 milioane de euro suplimentar prin Mecanismul de reformă și creștere. Aceasta demonstrează angaj...
