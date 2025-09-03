Comunitățile Mamaliga și Krasnosilka au semnat un memorandum de colaborare
Libertatea Cuvântului, 3 septembrie 2025 20:20
Reprezentanți ai comunităților Mamaliga, Krasnosilka și alte două comunități s-au întâlnit în cadrul proiectului național „Cot la cot: comunități unite”, inițiat de Președintele
• • •
Acum 10 minute
20:30
Muzeul Regional de Arhitectură Populară și a Traiului din Cernăuți oferă un serviciu neobișnuit pentru tinerii căsătoriți # Libertatea Cuvântului
La Muzeul în aer liber, tinerii însurăței au posibilitatea de a participa la ritualul de cusut al unei coronițe – pentru noroc și
Acum 30 minute
20:20
În Bucovina, grănicerii au dejucat o tentativă de trecere ilegală a bărbaților în România # Libertatea Cuvântului
Angajații operativi ai Detașamentului de grăniceri din Cernăuți au dejucat o tentativă de trecere ilegală a doi bărbați peste frontiera de stat, ocolind
20:20
Acum 8 ore
13:20
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a reacționat la atacul nocturn. Șeful statului afirmă că Rusia își continuă agresiunea „din cauza lipsei de presiune suficientă,
13:20
Moment astrologic. Zodiile care își schimbă destinul în această toamnă. Nimic nu va mai fi la fel # Libertatea Cuvântului
Toamna 2025 nu este una obișnuită din punct de vedere astrologic. Două eclipse majore, tranzitele lui Saturn și Jupiter, dar și influența unor
13:00
Conducerea Comunității Teritoriale Toporăuți a comunicat o veste tristă. Un locuitor din satul Colincăuți, Nicolae Cozub, a căzut în războiul ruso-ucrainean. Întâmpinarea Eroului
13:00
După transferul corpurilor soldaților ucraineni uciși, pe care Rusia îi returnează în cadrul schimburilor, experții din Cernăuți găsesc grenade de luptă în buzunare.
12:50
În cursul nopții, în spațiul aerian al regiunii Cernăuți, au fost înregistrate 7 drone inamice # Libertatea Cuvântului
Una dintre ele a fost neutralizată de forțele de apărare aeriană în raionul Nistru. Celelalte au ieșit din perimetrul regiunii. În urma atacului
Acum 24 ore
21:10
„Cred că totul se destramă”: fostul consilier al lui Trump consideră că șansele de pace s-au înrăutățit # Libertatea Cuvântului
Bolton nu exclude posibilitatea ca președintele american să „renunțe” la eforturile de asigurare a păcii în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a fost
21:00
O gospodărie pomicolă din Bucovina intenționează să construiască un depozit de fructe cu o capacitate de 10.000 de tone # Libertatea Cuvântului
Gospodăria pomicolă „Gold Romi” din Bucovina intenționează să construiască un depozit frigorific cu o capacitate de 10.000 de tone pentru mere și pere.
20:40
La zece kilometri de Cernăuți, în satul Boian, Gheorghe Iurcu se ocupă de cultivarea pepenilor. Gustul lor nu este cu nimic mai prejos
Ieri
20:20
Au trăit ani de zile sub presiune și frică: Ucraina a readus în țară din ocupație încă un grup de copii # Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să readucă acasă de pe teritoriile ocupate temporar și din Rusia un alt grup de copii și tineri cu vârste
20:10
Care este salariul mediu în regiunea Cernăuți și care sunt cele mai căutate profesii? # Libertatea Cuvântului
Cel mai des, angajatorii caută vânzători, șoferi, lăcătuși, electricieni și contabili. Cele mai mari salarii sunt oferite militarilor, variind de la 50.000 la
10:20
În urmă cu cinci ani, în 2020, aproape 177.000 de copii frecventau școlile. Anul trecut, acest număr a scăzut la 137.000 de elevi.
09:40
Presa rusă a prezentat un nou videoclip cu Ianukovyci: analiștii ISW au dezvăluit un scop ascuns # Libertatea Cuvântului
Recent, în mass-media de stat rusească a fost publicată o înregistrare video a fostului președinte fugar, Viktor Ianukovyci, în care acesta susține că
09:30
În noaptea de 2 septembrie, inamicul a atacat masiv orașul Bila Țerkva, regiunea Kiev, cu drone. În urma atacului, au izbucnit incendii. Din
1 septembrie 2025
22:00
De circa trei decenii, centrul satului Dinăuți este înfrumusețat de clădirea școlii moderne cu trei etaje. Aici sunt create toate condițiile pentru buna
20:40
Gimnaziul nr.10 din Cernăuți: un elev din clasa întâi a fost condus la careul solemn de camarazii de arme ai tatălui său, căzut în luptele pentru ziua pașnică de mâine a Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Astăzi, pentru prima dată, au pășit pragul Gimnaziului nr.10 din Cernăuți 21 de elevi din clasa întâi. La careul festiv ei au fost
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Vara a plecat, toamna a venit, deocamdată calendaristic. Un nou 1 Septembrie a poposit pe meleagurile bucovinene, aducând căldura verii, dar și răcoarea
19:40
Friedrich Merz: „Încercăm să încheiem războiul cât mai repede, dar nu cu prețul capitulării Ucrainei” # Libertatea Cuvântului
Cancelarul german, Friedrich Merz, admite că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea dura mult timp, dar nu se poate încheia cu capitularea Ucrainei.
19:00
Tetiana Negadaylova: „Septembrie se anunță a fi o lună caldă, cu precipitații minime” # Libertatea Cuvântului
Temperatura medie lunară în septembrie, în regiunea Cernăuți, este de așteptat să fie între +16 și +17°C, ceea ce este ușor peste norma
18:40
Datorită curajului lor, avem posibilitatea de a trăi, de a munci și de a visa. În satul Korman, CT Secureni, a fost amenajată
18:20
În cursul săptămânii, în regiunea Cernăuți, 54 de persoane au fost spitalizate cu COVID-19, majoritatea dintre ei fiind copii # Libertatea Cuvântului
În total, au fost înregistrate aproape 140 de cazuri noi de boală. Informația a fost oferită de Iurii Paduraru, șeful secției de supraveghere
07:00
Pentru a 36-a oară la Cernăuți a fost marcată Ziua Limbii Române. Este sărbătoarea care stă la începuturile renașterii naționale și trezirii conștiinței
06:30
Macron a invitat lideri europeni la Paris pentru negocieri referitoare la Ucraina # Libertatea Cuvântului
Lideri din mai multe țări europene se vor întâlni la Paris joi, 4 septembrie, pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Informația
31 august 2025
23:10
Dezvelirea plăcii comemorative „Mihai Eminescu” – evenimentul principal al marcării Zilei Limbii Române la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Poetul nostru național, Mihai Eminescu, considera că „limba este organul prin care neamul îşi cunoaşte fiinţa sa proprie, organul prin care acest neam
20:30
Reprezentanții regiunii Cernăuți au participat la cea de-a IX-a Conferință Internațională „Strategii de îmbunătățire a activității organelor locale de autoadministrare și de consolidare
19:30
Ultimele săptămâni ale războiului din Ucraina au dovedit că nicio concesie sau încercare de a negocia cu dictatorul rus Vladimir Putin nu garantează
19:20
Pe frontul din regiunea Donețk și-a pierdut viața copământeanul nostru Iuri Șvețov # Libertatea Cuvântului
În Comunitatea Teritorială Noua Suliță iarăși a sosit o veste tristă. La 25 august, militarul Iuri Șvețov, locuitor de 43 de ani din
18:50
În ajunul începerii anului școlar, încă 9 autobuze școlare noi au fost predate comunităților din regiunea Cernăuți, a anunțat Ruslan Zaparaniuk, șeful Administrației
08:30
La data de 28 august, în regiunea Cernăuți a fost finalizată recoltarea cerealelor timpurii și a leguminoaselor. Conform datelor operative, de pe cele
08:20
Înalți oficiali de la Casa Albă îi acuză pe europeni de ipocrizie. Se spune că aceștia susțin public eforturile de pace ale Președintelui
30 august 2025
22:20
CT Ostrița: întrunirea cadrelor didactice în preajma începutului noului an de învățământ # Libertatea Cuvântului
La 29 august, la Liceul din Ostrița s-a desfășurat Forumul pedagogilor din Comunitatea Teritorială Ostrița. Participanții la forum au fost salutați de primarul
13:40
Sfârșitul verii, care se apropie de final și ar fi trebuit să ne aducă amintiri calde, din păcate, va rămâne în memoria ucrainenilor
12:20
Maria Montessori a fost medic și pedagog, care a creat o metodă specială de educare a copiilor, „Metoda Montessori”, înființând peste tot în
10:40
Cinci drone doborâte deasupra regiunii Cernăuți în timpul nopții: în comuna Rukșyn a izbucnit un incendiu # Libertatea Cuvântului
În cursul nopții, șase drone inamice au fost detectate deasupra teritoriului regiunii Cernăuți, în raionul Nistru. Informația a fost comunicată de șeful Administrației
09:20
Volodymyr Zelenski a explicat decizia de a le permite tinerilor, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, să plece în străinătate # Libertatea Cuvântului
Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a vorbit vineri, 29 august, în cadrul unui briefing, despre situația de pe front, despre viitoarele negocieri cu partenerii
09:10
Potrivit lui Macron, Putin l-a înșelat deja pe Președintele american, Donald Trump, iar în cazul unei noi eschivări, Franța și Germania vor cere
29 august 2025
20:10
„Astăzi, Ucraina comemorează pe toți apărătorii și apărătoarele sale. Pe toți cei care au luptat pentru statul nostru, pentru independența Ucrainei și au
20:10
Noul an școlar a început deosebit de solemn și responsabil pentru colectivul pedagogic al Liceului din Dinăuți. A avut loc prima ședință a
20:00
Un bărbat scos dintr-o mașină distrusă, după ce s-a ciocnit cu un tren de pasageri în Bucovina # Libertatea Cuvântului
Aseară, 28 august, Serviciul de Urgență a primit o solicitare privind un accident rutier în localitatea Șipiniți, informează Direcția Principală a Serviciului de
09:20
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Două turnuri din piatră și o cruce
08:50
Calendar creştin-ortodox. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare încărcată de simbolism și tradiții # Libertatea Cuvântului
Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, este marcată la 29 august (stil nou). Aceasta
08:40
„Acest text vorbește despre curaj, responsabilitate și dorința de a-i proteja pe cei dragi de cruzimea și terorismul ocupanților ruși. Fii iubitori, soți
08:30
În urma atacului nocturn al Rusiei asupra Kievului din 28 august 23 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite – operațiunile de salvare continuă # Libertatea Cuvântului
La Kiev, numărul morților a crescut la 23 în urma atacului combinat al Rusiei din noaptea de 28 august. Informația a fost confirmată
08:20
Președintele portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat că, în contextul războiului din Ucraina, Președintele american, Donald Trump, acționează ca un agent rus
28 august 2025
21:30
O familie care a supraviețuit ocupației în Oleșky și și-a găsit adăpost în Bucovina s-a mutat în casa sa # Libertatea Cuvântului
„Cu ocazia mutării în casă nouă am felicitat familia Ludmilei și a lui Mykola Mosiiciuk. Căminul lor familial se află în comuna Chițmani.
21:10
Bucovina, printre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole din Ucraina # Libertatea Cuvântului
Bucovina este una dintre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole. La sfârșitul lunii iunie 2025, în regiune erau înregistrate 974
20:20
Ansamblul folcloric „Ghiocelul” al Casei de Cultură din satul Vancicăuți (conducător artistic Vladimir Rața) a avut ocazia să susțină un program de concert
20:20
Ieri, Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la proclamarea independenței. În timpul unei vizite de lucru în raionul Strășeni, în discursul
