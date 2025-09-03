Comunitățile Mamaliga și  Krasnosilka au semnat un memorandum de colaborare

Libertatea Cuvântului, 3 septembrie 2025 20:20

Reprezentanți ai comunităților Mamaliga, Krasnosilka și alte două comunități s-au întâlnit în cadrul proiectului național „Cot la cot: comunități unite”, inițiat de Președintele

Acum 10 minute
20:30
Muzeul Regional de Arhitectură Populară și a Traiului din Cernăuți oferă un serviciu neobișnuit pentru tinerii căsătoriți Libertatea Cuvântului
La Muzeul în aer liber, tinerii însurăței au posibilitatea de a participa la ritualul de cusut al unei coronițe – pentru noroc și
Acum 30 minute
20:20
În Bucovina, grănicerii au dejucat o tentativă de trecere ilegală a bărbaților în România Libertatea Cuvântului
Angajații operativi ai Detașamentului de grăniceri din Cernăuți au dejucat o tentativă de trecere ilegală a doi bărbați peste frontiera de stat, ocolind
20:20
Comunitățile Mamaliga și  Krasnosilka au semnat un memorandum de colaborare Libertatea Cuvântului
Reprezentanți ai comunităților Mamaliga, Krasnosilka și alte două comunități s-au întâlnit în cadrul proiectului național „Cot la cot: comunități unite”, inițiat de Președintele
Acum 8 ore
13:20
Volodymyr Zelenski: „Putin demonstrează impunitatea sa” Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a reacționat la atacul nocturn. Șeful statului afirmă că Rusia își continuă agresiunea „din cauza lipsei de presiune suficientă,
13:20
Moment astrologic. Zodiile care își schimbă destinul în această toamnă. Nimic nu va mai fi la fel Libertatea Cuvântului
Toamna 2025 nu este una obișnuită din punct de vedere astrologic. Două eclipse majore, tranzitele lui Saturn și Jupiter, dar și influența unor
13:00
O veste neagră a sosit la Colincăuți Libertatea Cuvântului
Conducerea Comunității Teritoriale Toporăuți a comunicat o veste tristă. Un locuitor din satul Colincăuți, Nicolae Cozub, a căzut în războiul ruso-ucrainean. Întâmpinarea Eroului
13:00
Riscuri la returnarea corpurilor Libertatea Cuvântului
După transferul corpurilor soldaților ucraineni uciși, pe care Rusia îi returnează în cadrul schimburilor, experții din Cernăuți găsesc grenade de luptă în buzunare.
12:50
În cursul nopții, în spațiul aerian al regiunii Cernăuți, au fost înregistrate 7 drone inamice Libertatea Cuvântului
Una dintre ele a fost neutralizată de forțele de apărare aeriană în raionul Nistru. Celelalte au ieșit din perimetrul regiunii. În urma atacului
Acum 24 ore
21:10
„Cred că totul se destramă”: fostul consilier al lui Trump consideră că șansele de pace s-au înrăutățit Libertatea Cuvântului
Bolton nu exclude posibilitatea ca președintele american să „renunțe” la eforturile de asigurare a păcii în Ucraina. Președintele american, Donald Trump, a fost
21:00
O gospodărie pomicolă din Bucovina intenționează să construiască un depozit de fructe cu o capacitate de 10.000 de tone Libertatea Cuvântului
Gospodăria pomicolă  „Gold Romi” din Bucovina intenționează să construiască un depozit frigorific cu o capacitate de 10.000 de tone pentru mere și pere.
20:40
Fermierul Gheorghe Iurcu din Boian: „Pepeni mei nu conțin nitrați” Libertatea Cuvântului
La zece kilometri de Cernăuți, în satul Boian, Gheorghe Iurcu se ocupă de cultivarea pepenilor.  Gustul lor nu este cu nimic mai prejos
Ieri
20:20
Au trăit ani de zile sub presiune și frică: Ucraina a readus în țară din ocupație încă un grup de copii Libertatea Cuvântului
Ucraina a reușit să readucă acasă de pe teritoriile ocupate temporar și din Rusia un alt grup de copii și tineri cu vârste
20:10
Care este salariul mediu în regiunea Cernăuți și care sunt cele mai căutate profesii? Libertatea Cuvântului
Cel mai des, angajatorii caută vânzători, șoferi, lăcătuși, electricieni și contabili. Cele mai mari salarii sunt oferite militarilor, variind de la 50.000 la
10:20
Numărul elevilor din școlile din regiunea Cernăuți scade de la an la an Libertatea Cuvântului
În urmă cu cinci ani, în 2020, aproape 177.000 de copii frecventau școlile. Anul trecut, acest număr a scăzut la 137.000 de elevi.
09:40
Presa rusă a prezentat un nou videoclip cu Ianukovyci: analiștii ISW au dezvăluit un scop ascuns Libertatea Cuvântului
Recent, în mass-media de stat rusească a fost publicată o înregistrare video a fostului președinte fugar, Viktor Ianukovyci, în care acesta susține că
09:30
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei Libertatea Cuvântului
În noaptea de 2 septembrie, inamicul a atacat masiv orașul Bila Țerkva, regiunea Kiev, cu drone. În urma atacului, au izbucnit incendii. Din
1 septembrie 2025
22:00
Ziua Cunoștințelor și Ziua Recunoștințelor Libertatea Cuvântului
De circa trei decenii, centrul satului Dinăuți este înfrumusețat de clădirea școlii moderne cu trei etaje. Aici sunt create toate condițiile pentru buna
20:40
Gimnaziul nr.10 din Cernăuți: un elev din clasa întâi a fost condus la careul solemn de camarazii de arme ai tatălui său, căzut în luptele pentru ziua pașnică de mâine a Ucrainei Libertatea Cuvântului
Astăzi, pentru prima dată, au pășit pragul Gimnaziului nr.10 din Cernăuți 21 de elevi din clasa întâi. La careul festiv ei au fost
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
O nouă toamnă ne-a bătut la poartă Libertatea Cuvântului
Vara a plecat, toamna a venit, deocamdată calendaristic. Un nou 1 Septembrie a poposit pe meleagurile bucovinene, aducând căldura verii, dar și răcoarea
19:40
Friedrich  Merz:  „Încercăm să încheiem războiul cât mai repede, dar nu cu prețul capitulării Ucrainei”  Libertatea Cuvântului
Cancelarul german, Friedrich Merz, admite că războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea dura mult timp, dar nu se poate încheia cu capitularea Ucrainei.
19:00
Tetiana Negadaylova: „Septembrie se anunță a fi o lună caldă, cu precipitații minime” Libertatea Cuvântului
Temperatura medie lunară în septembrie, în regiunea Cernăuți, este de așteptat să fie între +16 și +17°C, ceea ce este ușor peste norma
18:40
Aleea Memoriei, inaugurată în satul Korman din estul regiunii Cernăuți Libertatea Cuvântului
Datorită curajului lor, avem posibilitatea de a trăi, de a munci și de a visa. În satul Korman, CT Secureni, a fost amenajată
18:20
În cursul săptămânii, în regiunea Cernăuți, 54 de persoane au fost spitalizate cu COVID-19, majoritatea dintre ei fiind copii Libertatea Cuvântului
În total, au fost înregistrate aproape 140 de cazuri noi de boală. Informația a fost oferită de Iurii Paduraru, șeful secției de supraveghere
07:00
Limba română – limba dăinuirii noastre Libertatea Cuvântului
Pentru a 36-a oară la Cernăuți a fost marcată Ziua Limbii Române. Este sărbătoarea care stă la începuturile renașterii naționale și trezirii conștiinței
06:30
Macron a invitat lideri europeni la Paris pentru negocieri referitoare la Ucraina Libertatea Cuvântului
Lideri din mai multe țări europene se vor întâlni la Paris joi, 4 septembrie, pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina. Informația
31 august 2025
23:10
Dezvelirea plăcii comemorative „Mihai Eminescu” – evenimentul principal al marcării Zilei Limbii Române la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Poetul nostru național, Mihai Eminescu, considera că „limba este organul prin care neamul îşi cunoaşte fiinţa sa proprie, organul prin care acest neam
20:30
Conferință internațională, organizată de Uniunea Ucrainenilor din România Libertatea Cuvântului
Reprezentanții regiunii Cernăuți au participat la cea de-a IX-a Conferință Internațională „Strategii de îmbunătățire a activității organelor locale de autoadministrare  și de consolidare
19:30
Donald  Tusk: Nicio concesie făcută lui Putin nu va aduce siguranță Europei Libertatea Cuvântului
Ultimele săptămâni ale războiului din Ucraina au dovedit că nicio concesie sau încercare de a negocia cu dictatorul rus Vladimir Putin nu garantează
19:20
Pe frontul din regiunea Donețk și-a pierdut viața copământeanul nostru Iuri Șvețov Libertatea Cuvântului
În Comunitatea Teritorială Noua Suliță iarăși a sosit o veste tristă. La 25 august, militarul Iuri Șvețov, locuitor de 43 de ani din
18:50
Regiunea Cernăuți a primit un nou lot de autobuze școlare Libertatea Cuvântului
În ajunul începerii anului școlar, încă 9 autobuze școlare noi au fost predate comunităților din regiunea Cernăuți, a anunțat Ruslan Zaparaniuk, șeful Administrației
08:30
În regiunea Cernăuți  s-a încheiat secerișul Libertatea Cuvântului
La data de 28 august, în regiunea Cernăuți a fost finalizată recoltarea cerealelor timpurii și a leguminoaselor. Conform datelor operative, de pe cele
08:20
Casa Albă acuză Europa că a sabotat negocierile de pace privind Ucraina Libertatea Cuvântului
Înalți oficiali de la Casa Albă îi acuză pe europeni de ipocrizie. Se spune că aceștia susțin public eforturile de pace ale Președintelui
30 august 2025
22:20
CT Ostrița: întrunirea cadrelor didactice în preajma începutului noului an de învățământ Libertatea Cuvântului
La 29 august, la Liceul din Ostrița s-a desfășurat Forumul pedagogilor  din Comunitatea Teritorială Ostrița. Participanții la forum au fost salutați de primarul
13:40
Extinderea terorii rusești Libertatea Cuvântului
Sfârșitul verii, care se apropie de final și ar fi trebuit să ne aducă amintiri calde, din păcate, va rămâne în memoria ucrainenilor
12:20
Părinţi şi copii. Top 10 citate de la Maria Montessori Libertatea Cuvântului
Maria Montessori a fost medic și pedagog, care a creat o metodă specială de educare a copiilor, „Metoda Montessori”, înființând peste tot în
10:40
Cinci drone doborâte deasupra regiunii Cernăuți în timpul nopții: în comuna Rukșyn a izbucnit un incendiu Libertatea Cuvântului
În cursul nopții, șase drone inamice au fost detectate deasupra teritoriului regiunii Cernăuți, în raionul Nistru. Informația a fost comunicată de șeful Administrației
09:20
Volodymyr Zelenski a explicat decizia de a le permite tinerilor, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, să plece în străinătate Libertatea Cuvântului
Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a vorbit vineri, 29 august, în cadrul unui briefing, despre situația de pe front, despre viitoarele negocieri cu partenerii
09:10
Macron i-a dat un ultimatum lui Putin Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Macron, Putin l-a înșelat deja pe Președintele american, Donald Trump, iar în cazul unei noi eschivări, Franța și Germania vor cere
29 august 2025
20:10
Ziua comemorării apărătorilor Ucrainei Libertatea Cuvântului
„Astăzi, Ucraina comemorează pe toți apărătorii și apărătoarele sale. Pe toți cei care au luptat pentru statul nostru, pentru independența Ucrainei și au
20:10
Noul an școlar pentru Liceul din Dinăuți a început cu noi perspective Libertatea Cuvântului
Noul an școlar a început deosebit de solemn și responsabil pentru colectivul pedagogic al Liceului din Dinăuți. A avut loc prima ședință a
20:00
Un bărbat scos dintr-o mașină distrusă, după ce s-a ciocnit cu un tren de pasageri în Bucovina Libertatea Cuvântului
Aseară, 28 august, Serviciul de Urgență a primit o solicitare privind un accident rutier în localitatea Șipiniți, informează Direcția Principală a Serviciului de
09:20
CETATE ȘI BISERICĂ Libertatea Cuvântului
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Două turnuri din piatră și o cruce
08:50
Calendar creştin-ortodox. Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare  încărcată de simbolism și tradiții Libertatea Cuvântului
Una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox – Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, este marcată la 29 august (stil nou). Aceasta
08:40
Cinstirea memoriei eroilor căzuți Libertatea Cuvântului
„Acest text vorbește despre curaj, responsabilitate și dorința de a-i proteja pe cei dragi de cruzimea și terorismul ocupanților ruși. Fii iubitori, soți
08:30
În urma atacului nocturn al Rusiei asupra Kievului din 28 august 23 de persoane au murit, iar zeci au fost rănite – operațiunile de salvare continuă Libertatea Cuvântului
La Kiev, numărul morților a crescut la 23 în urma atacului combinat al Rusiei din noaptea de 28 august. Informația a fost confirmată
08:20
Președintele Portugaliei afirmă că Trump acționează ca un agent rus Libertatea Cuvântului
Președintele portughez, Marcelo Rebelo de Sousa, a declarat că, în contextul războiului din Ucraina, Președintele american, Donald Trump, acționează ca un agent rus
28 august 2025
21:30
O familie care a supraviețuit ocupației în Oleșky și și-a găsit adăpost în Bucovina s-a mutat în casa sa Libertatea Cuvântului
„Cu ocazia mutării în casă nouă am felicitat familia Ludmilei și a lui Mykola Mosiiciuk. Căminul lor familial se află în comuna Chițmani.
21:10
Bucovina, printre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole din Ucraina Libertatea Cuvântului
Bucovina este una dintre regiunile cu cel mai mic număr de companii agricole. La sfârșitul lunii iunie 2025, în regiune erau înregistrate 974
20:20
„Ghiocelul” din Vancicăuți a înfrumusețat sărbătoarea de la Criva Libertatea Cuvântului
Ansamblul folcloric „Ghiocelul” al Casei de Cultură din satul Vancicăuți (conducător artistic Vladimir Rața) a avut ocazia să susțină un program de concert
20:20
Garanție pentru consolidarea parteneriatului și dezvoltarea dinamică Libertatea Cuvântului
Ieri, Republica Moldova a sărbătorit 34 de ani de la proclamarea independenței. În timpul unei vizite de lucru în raionul Strășeni, în discursul
