Dorin Recean anunță: Fiscul va îngheța fondurile și bunurile Irinei Vlah
EA.md, 6 septembrie 2025 09:10
Premierul Dorin Recean a anunțat că Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, ca parte a măsurilor restrictive internaționale aplicate persoanelor suspectate că ar sprijini interesele Kremlinului în Republica Moldova. „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale […]
• • •
Acum 10 minute
09:20
Putin promite un pod care să lege Rusia de Coreea de Nord: Iată când ar urma să fie finalizat # EA.md
Un pod care va lega teritoriile Rusiei şi Coreei de Nord va fi inaugurat în 2026, a anunţat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul celui de-al 10-lea Forum Economic Estic. Liderul de la Kremlin a mai declarat că, până în noiembrie, guvernul rus trebuie să vină cu un plan de dezvoltare a industriei de […]
09:20
Accident mortal la Hîncești: Un băiat de 14 ani a murit după ce a furat motocicleta fratelui și s-a lovit de un copac # EA.md
Tragedie pe traseul Ivanovca–Cățăleni: un băiat de 14 ani a murit vineri dimineață după ce a luat fără voie motocicleta fratelui său și, pierzând controlul ghidonului, s-a izbit de un copac. „În această dimineață, în jurul orei 08:00, Poliția din Hîncești a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier, soldat cu decesul unui […]
09:20
Odată cu schimbarea sezonului, pielea noastră trece printr-o serie de transformări. Temperaturile mai scăzute, vântul, aerul mai uscat și trecerea de la căldura verii la frigul toamnei pot face ca tenul să devină tern, deshidratat și mai sensibil. Pentru a păstra pielea sănătoasă și luminoasă, este esențial să adaptăm rutina de îngrijire la nevoile specifice […]
09:20
Peștele este considerat unul dintre cele mai sănătoase alimente, fiind bogat în proteine de calitate, vitamine și acizi grași esențiali. Nu doar că este delicios, dar beneficiile lui pentru sănătate sunt multiple și adesea surprinzătoare. Iată cinci motive pentru care ar trebui să incluzi peștele mai des în alimentația ta: 1. Susține sănătatea creierului Peștele […]
09:20
Te simți adesea obosit/ă, fără chef sau cu mintea încețoșată? Energia nu depinde doar de somn; mici schimbări în rutina zilnică pot face o diferență uriașă. Iată 7 obiceiuri simple care îți pot oferi un boost de energie chiar din prima zi: 1. Hidratează-te imediat după trezire Corpului îi lipsesc fluidele după orele de somn. […]
09:20
Vadim Filipov, membru CEC: „Sunt forțat de colegi să votez împotriva voinței mele. S-a trecut o linie roșie” # EA.md
Membrul Comisiei Electorale Centrale, Vadim Filipov, afirmă că este supus presiunilor din partea colegilor pentru a lua decizii împotriva voinței sale. „Consider aceste acțiuni drept tentative de intimidare și influențare a pozițiilor mele exprimate în cadrul CEC, la examinarea anumitor subiecte", a declarat el la începutul ședinței de vineri. „În calitatea mea de membru […]
09:20
Un blogger de călătorii din Marea Britanie: „Moldova este cea mai nedreptățit ignorată destinație din lume” # EA.md
Unul dintre cei mai populari travel bloggeri britanici, Harry Jaggard, urmărit de peste 2,5 milioane de abonați pe YouTube, a plasat Republica Moldova pe primul loc în topul celor mai subestimate țări din lume. Călător pasionat, care explorează planeta de ani de zile și documentează experiențele sale pentru public, Harry spune că Moldova „pur și […]
Acum 30 minute
09:10
Ce faci cu mâncarea rămasă după nuntă? Chef Alexandru Comerzan îți arată cum să economisești la meniul festiv # EA.md
De ce la multe nunți mesele se umplu până nu mai încape nimic, iar la final o mare parte din mâncare ajunge aruncată? Frica mirilor de a nu lăsa vreun invitat flămând îi face să adauge cât mai multe feluri de bucate în meniu, dar acest obicei duce, de cele mai multe ori, la risipă. […]
09:10
Premierul Dorin Recean a anunțat că Serviciul Fiscal de Stat va bloca fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah, ca parte a măsurilor restrictive internaționale aplicate persoanelor suspectate că ar sprijini interesele Kremlinului în Republica Moldova. „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale […]
09:10
„Nu credem că s-a sinucis”. Părinții tânărului găsit strangulat, după ce a dispărut de la Aeroport, fac primele declarații # EA.md
Moartea fiului primarului din Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei, rămâne învăluită de mister. Tânărul de 32 de ani, care era stabilit de mai mulți ani în Marea Britanie, a fost găsit fără suflare într-o pădure din raionul Orhei, la aproape 90 de kilometri de casă. Poliția vorbește despre un suicid, însă familia respinge această versiune și […]
Acum 24 ore
13:20
Toamna începe în forță la Chișinău, cu un calendar plin de evenimente pentru toate gusturile. Fie că ești pasionat de vinuri, muzică live, activități în aer liber sau cauți o ieșire în familie, orașul oferă o mulțime de experiențe de neratat. Am selectat cele mai interesante evenimente din prima parte a lunii septembrie, ca să-ți […]
Ieri
07:10
Armata digitală a Kremlinului, dezvăluită! Investigație sub acoperire: „Banii vin direct de la Moscova” # EA.md
Sute de conturi false, gestionate de activiști reali ai Blocului „Victorie" condus de Ilan Șor din Moscova, au fost create pentru a răspândi propaganda rusă pe TikTok și Facebook. Fiecare postare este atent monitorizată, iar comunicarea se desfășoară prin grupuri și canale secrete de Telegram. Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare" […]
07:10
Liber la Emirate! Moldovenii pot călători fără viză în UAE începând cu 4 septembrie – iată cât timp pot rămâne acolo # EA.md
Memorandumul dintre Guvernul Republicii Moldova și Emiratele Arabe Unite privind eliminarea reciprocă a vizelor intră în vigoare de joi, 4 septembrie. „În baza Memorandumului, cetățenii Republicii Moldova vor putea călători în Emiratele Arabe Unite fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile calendaristice în decursul a 180 de zile calendaristice. Această măsură […]
07:10
Primele reacții ale lui Ion Ceban după călătoria în Italia: ce a declarat primarul Chișinăului! # EA.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a făcut primele declarații după vizita sa în Italia, în contextul interdicției de intrare în România și în Spațiul Schengen. „Faptul că am ajuns la Roma i-a deranjat pe unii acasă. Este clar pentru toată lumea: eu nu reprezint un pericol pentru Europa, pentru nicio țară și nici pentru Republica Moldova", […]
07:10
„Nu te juca cu votul!” Mesajul IGP pe mașini, parte a campaniei de conștientizare civică – toate detaliile oficiale # EA.md
În perioada campaniei electorale, 28 august – 28 septembrie 2025, Inspectoratul General al Poliției a lansat campania națională de informare și responsabilizare civică „Nu te juca cu votul". Scopul este prevenirea coruperii alegătorilor și consolidarea încrederii cetățenilor într-un vot liber și corect. Potrivit IGP, mesajul „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul" […]
07:10
Maria Crețu face dezvăluiri emoționante despre a treia sarcină: „Nu pot rămâne însărcinată pe cale naturală” # EA.md
Maria Crețu a împărtășit deschis experiența sa cu fertilizarea in vitro (FIV), metoda pe care a ales-o din nou pentru a-și mări familia. Din cauza unor probleme medicale, ea nu poate rămâne însărcinată natural, iar FIV rămâne singura soluție pentru ea și soțul ei. „Eu nu aș putea rămâne însărcinată natural nici într-un caz, […]
07:10
La 34 de ani de la înființarea Armatei Naționale, experții în securitate subliniază că neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă renunțarea la forțe armate funcționale și bine echipate. Ei susțin că investițiile în apărare nu înseamnă militarizare, ci o garanție a securității țării. Expertul în securitate Artur Leșcu a subliniat că rolul Armatei Naționale este […]
07:10
Putin a exprimat rezerve privind o întâlnire cu Zelenski, afirmând că deocamdată nu vede rostul acesteia. Totuși, a precizat că este dispus să se întâlnească dacă Zelenski vine la Moscova. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a pus la îndoială utilitatea unei întâlniri cu omologul său ucrainean, Vladimir Zelenski. El a declarat acest lucru în cadrul […]
07:10
Cetățenii Republicii Moldova care doresc să călătorească în Israel trebuie să aibă un pașaport valabil cel puțin 90 de zile după intrarea în țară și o autorizație electronică de călătorie ETA-IL. Anunțul a fost făcut de Ambasada Moldovei la Tel Aviv, conform informațiilor furnizate de autoritățile israeliene. ETA-IL se obține exclusiv online, contra unei […]
07:10
Cei patru tineri care, pe 27 august, au bătut și jefuit un belgian în centrul Capitalei, s-au predat benevol Poliției. „Pe caz a fost inițiată o cauză penală în temeiul art. 187 Cod Penal al Republicii Moldova – jaf, iar polițiștii desfășoară acțiuni de documentare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și adoptarea unei decizii legale", […]
07:10
Tragedie în România: trei moldoveni și-au pierdut viața într-un accident – șoferul ar fi adormit la volan # EA.md
Noi detalii despre accidentul din județul Botoșani: trei cetățeni moldoveni și-au pierdut viața după ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul într-o curbă și s-a izbit de un microbuz. Se pare că acesta ar fi adormit la volan. „A fost activat planul roșu de intervenție. La operațiune au participat 18 echipaje din cadrul ISU, […]
07:00
Gabriel Nebunu, îndrăgitul cântăreț de muzică populară, își ia „rămas-bun" pentru o vreme de la Moldova. Artistul a dezvăluit, la lansarea parcului lui Emilian Crețu, că își pregătește bagajele pentru o perioadă mai lungă petrecută peste hotare. Dar stați liniștiți, fanii pot răsufla ușurați: nu e o plecare definitivă, ci o aventură legată de un […]
07:00
Andreea Bălan, mărturisire cutremurătoare: „Nu mai pot avea copii… mă doare că simt că mi s-a luat o parte din mine” # EA.md
Invitată în podcastul „Despre femeie", realizat de Mihaela Tatu, artista a vorbit deschis despre momentele de cumpănă și reușitele din viața sa, dar și despre felul în care își asumă vârsta și multiplele roluri pe care le gestionează cu succes, scrie Okmagazine. Andreea Bălan nu pare deloc schimbată, la prima vedere, însă ultimii ani au […]
4 septembrie 2025
17:30
A murit legendarul designer italian Giorgio Armani, la vârsta de 91 de ani, potrivit Corriere della Sera. Anunțul a fost făcut de compania sa printr-un mesaj pe rețelele de socializare: „A muncit până în ultimele zile, dedicându-se companiei, colecțiilor de modă și proiectelor pe care le desfășura sau le planifica pentru viitor", se arată în […]
15:30
În ultimii ani, Albania a început să atragă din ce în ce mai multă atenție la nivel european. Dacă înainte era cunoscută mai ales pentru peisajele sale naturale spectaculoase și plajele albastre, astăzi tot mai mulți vorbesc despre ea ca despre „noua destinație de dezvoltare" din Balcani. Economia Albaniei este în creștere, iar investițiile străine […]
12:50
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în nordul Republicii Moldova una dintre cele mai îndrăgite comedii din repertoriu – Chiriţa în provincie și Oscar și Tanti Roz # EA.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco" aduce în nordul Republicii Moldova una dintre cele mai îndrăgite comedii din repertoriu – Chiriţa în provincie! Chirița în provincie Vineri, 5 septembrie – Edineţ, Sâmbătă, 6 septembrie – Drochia, #COMEDIE 14+ de Vasile Alecsandri Regia: Petru VUTCĂRĂU Chirița în provincie este una dintre cele mai cunoscute și apreciate comedii din […]
12:50
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS), în parteneriat cu Fundația „Pentru o Românie Modernă", prin proiectul umanitar „Din Suflet", și Asociația de Dezvoltare pentru România (ADR), organizează pe 4–5 septembrie 2025 evenimentul public de donare de sânge/componente sanguine „ Donează sânge. Salvează vieți". Evenimentul marchează 20 de ani de activitate neîntreruptă a proiectului „Din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Șoc în oraș: Tânărul venit de la Londra să-și surprindă părinții, găsit strangulat în pădure – banii dispăruți, actele intacte # EA.md
Apar noi detalii în cazul tânărului de 32 de ani care a dispărut după ce a aterizat pe Aeroportul din Chișinău.
07:10
Liceul „nașilor” Anastasiei Nichita, vizat pentru un prejudiciu de 11 milioane: Reacția directoarei șochează # EA.md
Liceul privat „Da Vinci” din Chișinău, unde marți au avut loc percheziții, este vizat într-un caz de prejudiciere a bugetului de stat cu 11 milioane de lei, potrivit Agora. Fondatorii școlii sunt Valeriu și Efrosinia Guzun, nașii de cununie ai campionilor Valeriu Mircea și Anastasia Nichita. Jurnaliștii de la Agora au contactat-o pe Efrosinia […] Articolul Liceul „nașilor” Anastasiei Nichita, vizat pentru un prejudiciu de 11 milioane: Reacția directoarei șochează apare prima dată în ea.md.
07:10
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc și vizat în mai multe dosare de rezonanță, a fost reținut pentru 72 de ore într-un nou caz penal. Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este vizat într-un nou dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura Anticorupție. „În prezent, […] Articolul Vladimir Andronachi, prins într-un nou dosar pentru spălare de bani apare prima dată în ea.md.
07:10
Unele anunțuri par prea bune ca să fie adevărate: apartamente spațioase, mobilate modern, la prețuri accesibile și gata de mutat. Pentru unii, însă, aceste promisiuni s-au transformat rapid într-o escrocherie, cu pierderi financiare considerabile. Fenomenul nu este izolat, arată datele Poliției. „În primele șapte luni ale anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 1.827 […] Articolul Apartamente fantomă la închiriere: Cum dispar banii și proprietarii invizibili apare prima dată în ea.md.
07:10
(Foto) Cămine la UTM în paragină: Studenții revoltăți de tapetul dezlipit și geamurile sparte # EA.md
Studenții de la Universitatea Tehnică au postat pe rețelele de socializare imagini cu căminele, denunțând condițiile deplorabile. Administrația recunoaște problemele, dar le minimalizează vorbind despre „resurse și posibilități limitate”. Tapet dezlipit, geamuri sparte și ușile care nu se închid — așa arată în 2025 unul dintre căminele Universității Tehnice a Moldovei. Imaginile publicate pe […] Articolul (Foto) Cămine la UTM în paragină: Studenții revoltăți de tapetul dezlipit și geamurile sparte apare prima dată în ea.md.
07:10
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” lansează un concurs inedit: „Moldova se vede altfel de sus. Tu cum ai surprins-o?”. Și nu, premiul nu e un bilet de avion… ci o valiză perfectă pentru următoarea ta aventură! Ca să participi, trebuie să postezi pe pagina de Facebook o fotografie realizată din avion, să folosești hashtagul #MoldovaDeSus […] Articolul Aeroportul Chișinău te provoacă: Ce premiu ascunde concursul pentru pasageri? apare prima dată în ea.md.
07:00
(Video) Show periculos în centrul capitalei: O tânără, surprinsă cum se tăvălește pe asfalt și sare în fața mașinilor # EA.md
Un episod șocant s-a produs în centrul capitalei, pe strada Columna, unde o tânără aflată într-o evidentă stare de agitație a atras privirile trecătorilor și ale șoferilor prin comportamentul său extrem, chiar în mijlocul traficului. Conform imaginilor apărute pe rețelele sociale, aceasta se tăvălea pe asfalt și se arunca în fața mașinilor, obligând mai mulți […] Articolul (Video) Show periculos în centrul capitalei: O tânără, surprinsă cum se tăvălește pe asfalt și sare în fața mașinilor apare prima dată în ea.md.
07:00
(Video) Concertul lui Egor Creed, sub focul criticilor în Rusia: 86.000 de spectatori și un show taxat drept „Cabaretul Diavolului” # EA.md
Concertul rapperului Egor Creed de pe stadionul Lujniki din Moscova, în fața a 86.000 de spectatori, a stârnit un val de critici aprinse din partea politicienilor, activiștilor și părinților, după ce pe scenă au apărut dansatoare sumar îmbrăcate și momente considerate indecente. Artistul riscă o suspendare de trei luni, scrie adevarul.ro. Egor Creed a interpretat […] Articolul (Video) Concertul lui Egor Creed, sub focul criticilor în Rusia: 86.000 de spectatori și un show taxat drept „Cabaretul Diavolului” apare prima dată în ea.md.
07:00
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, reținut împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, pe 22 iulie 2025, a fost eliberat, spun sursele ZdG. Acesta a cumpărat bilet de avion de la Atena spre Republica Moldova. Apropiatul lui Plahotniuc urmează să ajungă la Chișinău joi, 4 septembrie, la 09:30. Pe data de 23 iulie, fostul deputat Constantin […] Articolul Constantin Țuțu, liber din închisoare în Grecia: Fostul deputat se întoarce în Moldova apare prima dată în ea.md.
07:00
„M-a strâns de gât și zicea că mă mântuie”. Povestea Marcelei, mamă a două fete, alături de un bărbat cu viață dublă # EA.md
Marcela Ciubotaru a îndurat 18 ani de căsnicie marcată de violență psihică și fizică, iar momentul decisiv a venit atunci când fetele ei au început să sufere grav din cauza situației. „M-a trădat chiar și cu o prietenă, iar în Germania, unde pleca la muncă, își făcuse o altă familie”, a mărturisit ea în cadrul […] Articolul „M-a strâns de gât și zicea că mă mântuie”. Povestea Marcelei, mamă a două fete, alături de un bărbat cu viață dublă apare prima dată în ea.md.
07:00
Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, forțată să plece din funcție după ce guvernarea PAS a modificat legea și a desființat instituția pe care o conducea, și-a găsit rapid un nou drum profesional. Ea a revenit la firma de avocatură unde a activat anterior, Jones Day, de această dată într-o funcție de parteneriat la […] Articolul Veronica Dragalin, nou job direct la Washington: Funcția surpriză pe care a obținut-o apare prima dată în ea.md.
07:00
Vitalie Damașcan, transfer surpriză la campioana Bosniei: A semnat cu HSK Zrinjsk după despărțirea de clubul din Israel # EA.md
Atacantul Naționalei Moldovei, Vitalie Damașcan, a semnat cu HSK Zrinjski, campioana en-titre a Bosniei și Herțegovinei. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, fotbalistul de 26 de ani va evolua pentru noua sa echipă până la finalul sezonului curent. Damașcan vine de la Maccabi Petah Tikva, formație din prima ligă israeliană, unde a jucat 25 de meciuri […] Articolul Vitalie Damașcan, transfer surpriză la campioana Bosniei: A semnat cu HSK Zrinjsk după despărțirea de clubul din Israel apare prima dată în ea.md.
07:00
Putin, de la Beijing: „Nu plănuim un atac asupra Europei. Pentru noi, Ucraina în NATO reprezintă linia roșie” # EA.md
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, scrie presa română. Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin a susţinut că afirmaţiile liderilor […] Articolul Putin, de la Beijing: „Nu plănuim un atac asupra Europei. Pentru noi, Ucraina în NATO reprezintă linia roșie” apare prima dată în ea.md.
3 septembrie 2025
09:40
Până nu demult, Albania era pentru mulți doar o pată albă pe hartă, o țară necunoscută, prinsă între munți și mare, dar rar menționată în planurile de vacanță. Asta până când sudul Albaniei a început să atragă atenția turiștilor din toată lumea – cu plaje curate, ape turcoaz, prețuri accesibile și o ospitalitate greu de […] Articolul (Galeriei FOTO) Albania – surpriza de pe harta Europei care merită descoperită apare prima dată în ea.md.
09:10
Cum faci ca zona de dining să devină un loc elegant și primitor? Cum transformi rapid o simplă masă într-un punct central al casei? Mulți cred că este nevoie de investiții mari, însă realitatea arată altfel. Cu puțină inspirație și câteva alegeri corecte, poți crea un spațiu rafinat. Importator Scaune – magazin online îți oferă […] Articolul 6 soluții creative pentru un dining elegant apare prima dată în ea.md.
07:20
Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu. Obiectivul face parte din angajamentele asumate de Partidul Acțiune și Solidaritate în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Formațiunea, care a guvernat în ultimii patru ani, promite dublarea […] Articolul Maia Sandu promite: R. Moldova va semna tratatul de aderare la UE până în 2028 apare prima dată în ea.md.
07:20
În trimestrul II 2025, salariul mediu lunar brut pe economie a atins 15.470,6 lei, înregistrând o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului trecut și de 6,2% comparativ cu trimestrul I, arată datele Biroului Național de Statistică. Indicele câștigului salarial real, ajustat la indicele prețurilor de consum, a fost de 101,9%, ceea […] Articolul Salariile moldovenilor cresc! Iată ce profesii aduc cei mai mari bani apare prima dată în ea.md.
07:20
În mai multe școli din regiunea Bălți au apărut panouri informative intitulate „Mituri despre comunitatea LGBTQ+”, imaginile fiind distribuite pe rețelele sociale. Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) au declarat pentru Agora că instituția nu a emis nicio dispoziție în acest sens și că circulara care circulă este falsă. Fotografii cu postere informative cu […] Articolul Școli cu panouri informative LGBTQ+: Cum răspunde Ministerul Educației și Cercetării apare prima dată în ea.md.
07:20
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, deși are interdicție în România și în spațiul Schengen, a ajuns totuși în Italia, după cum a arătat într-un mesaj video publicat duminică pe rețelele sociale. Cum a fost posibil? Potrivit Ministerului român de Externe, statul italian i-a oferit o dispensă specială. Ministerul de Externe a anunțat luni că Ion […] Articolul Cum a ajuns Ion Ceban în Italia, deși are interdicție? Răspunsul MAE român apare prima dată în ea.md.
07:10
Pentru a achiziționa un apartament nou de 70 m² în Capitală sunt necesare aproape 15 salarii medii anuale. Conform unei analize realizate de expertul economic Veaceslav Ioniță, prețurile-record pun o presiune uriașă pe bugetele familiilor care apelează la credite ipotecare. Conform calculelor, în al doilea trimestru al acestui an, o familie din Chișinău, în […] Articolul Expert: Ca să-ți cumperi un apartament nou în Chișinău îți trebuie 15 salarii medii anuale apare prima dată în ea.md.
07:10
Surpriză pe străzile Capitalei: mesaj electoral pe o mașină a Poliției! „Nu te juca cu votul, că vei pierde totul” – inscripția de pe autospecială a devenit virală și a stârnit dezbateri aprinse despre neutralitatea forțelor de ordine în campanie. Articolul (Foto) Imaginea zilei: Mesajul „Nu te juca cu votul” a apărut pe o mașină a Poliției apare prima dată în ea.md.
07:10
(Audio) „Lor le dăm câte 1000 de lei, iar restul îl împărțim între noi” – CNA a făcut publice interceptări din dosarul privind finanțarea ilegală a partidului „Inima Moldovei” # EA.md
Centrul Național Anticorupție a dezvăluit interceptări audio din dosarul de finanțare ilegală a partidului „Inima Moldovei”, în cadrul căruia au avut loc percheziții. Conform înregistrărilor audio, discuțiile vizează modul de distribuire a banilor și plata persoanelor implicate în diverse activități. În total, 17 persoane au statut de bănuit: 13 sunt cercetate în stare de […] Articolul (Audio) „Lor le dăm câte 1000 de lei, iar restul îl împărțim între noi” – CNA a făcut publice interceptări din dosarul privind finanțarea ilegală a partidului „Inima Moldovei” apare prima dată în ea.md.
07:10
Tragedie la Verona: Un muncitor moldovean a murit sub un cilindru de 800 kg, la scurt timp după ce își îngropase fiul # EA.md
Un muncitor moldovean în vârstă de 53 de ani, Vladimir Valah, rezident de mulți ani în Buttapietra, a murit miercuri după-amiaza, la spitalul Borgo Trento din Verona, după ce marți, în timpul programului de lucru la compania „Ici Caldaie” din Campagnola di Zevio, a fost prins sub un cilindru de oțel cu greutatea de aproximativ […] Articolul Tragedie la Verona: Un muncitor moldovean a murit sub un cilindru de 800 kg, la scurt timp după ce își îngropase fiul apare prima dată în ea.md.
