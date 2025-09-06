Dorin Recean anunță: Fiscul va îngheța fondurile și bunurile Irinei Vlah

09:10

De ce la multe nunți mesele se umplu până nu mai încape nimic, iar la final o mare parte din mâncare ajunge aruncată? Frica mirilor de a nu lăsa vreun invitat flămând îi face să adauge cât mai multe feluri de bucate în meniu, dar acest obicei duce, de cele mai multe ori, la risipă. […] Articolul Ce faci cu mâncarea rămasă după nuntă? Chef Alexandru Comerzan îți arată cum să economisești la meniul festiv apare prima dată în ea.md.