Liga Arabă cere încetarea acțiunilor "ostile" ale Israelului
Veridica.md, 6 septembrie 2025 07:40
Miniştrii arabi de externe au aprobat o "Viziune comună pentru securitatea şi cooperarea în regiune".
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:00
Acesta va avea loc în decembrie în Miami, la un complex de golf deținut de familia sa.
Acum 2 ore
06:50
Mii de manifestanți au fost agresaţi de poliţie chiar în oraşul care a declanşat valul de proteste din Serbia.
Acum 24 ore
17:00
Siegfried Mureșan: „Tot parcursul european al Republicii Moldova se joacă pe 28 septembrie” # Veridica.md
Republica Moldova se va afla în centrul agendei Parlamentului European săptămâna viitoare. Președinta Maia Sandu va susține un discurs în plen, iar eurodeputații urmează să voteze o rezoluție care va reafirma sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova a declarat pentru Veridica că Uniunea Europeană este pregătită să sprijine alegeri libere și corecte și să contracareze orice tentativă de interferență externă.
14:40
Numirea sa mai are nevoie de aprobarea regelui pentru a deveni oficială.
14:20
Lecțiile Chișinăului pentru București. Moldova arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.md
Moldova arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient
14:10
Diplomația de la București salută decizia Curţii de Justiţie a UE care creează premisele executării mandatelor europene de arestare # Veridica.md
Printre românii fugari celebri figurează fosta șefă a parchetul antiterorism și antimafia Alina Bica ori fostul primar de stânga al Bucureștiului Sorin Oprescu.
13:10
Președintele rus, Vladimir Putin, amenință că orice forță occidentală desfășurată în Ucraina va fi o „țintă legitimă” pentru armata sa # Veridica.md
România nu va trimite trupe , dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii, după un eventual acord final sau o încetare a focului – a precizat șeful statului, Nicuşor Dan.
13:10
Unul dintre aceștia îi cere premierului Netanyahu să anuleze ofensiva planificată împotriva orașului Gaza.
12:30
Aceştia vor proveni din Sudan, Eritrea sau Sudanul de Sud.
12:10
Ilan Șor este folosit de Kremlin la nivel global pentru ocolirea sancțiunilor internaționale și pentru asigurarea întreprinderilor de stat rusești cu materialele necesare întreținerii economiei de război a Rusiei.
12:00
Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis aplicarea măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva activităților maligne de interferență ale Rusiei în Republica Moldova. Astfel, Serviciul Fiscal de Stat urmează să blocheze fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah.
11:20
Acesta ar deținut un document secret ce descrie exerciţiile militare Zapad-25.
11:10
Mai mult de jumătate din populația Franței cere și alegeri legislative anticipate.
10:50
Armata israeliană pregătește o ofensivă majoră în zilele următoare.
10:50
10:50
Șeful Poliției: Sunt zile în care sunt identificate sute, mii de video-uri care răspândesc dezinformare # Veridica.md
Autoritățile observă o amplificare a campaniei de dezinformare pe Tik Tok.
10:40
Țările baltice sunt principalii beneficiari ai acestui sprijin.
10:20
Fiștecare om are de la natura dumnealui unele aptitudini și unele impotențe, cum s-ar zice, fiindcă muritori suntem laolaltă, cum n-ar da și ce n-ar face monștrii imperialismului globalist masonic, care se zbuciumă în chinuri pentru a prelungi viața marilor ocultiști de pe globul uman. Eu, de pildă, am darul de a administra fabrici, uzine și țări, ca să zicem așa, dar nu mă pricep la muzică, nici la dans, fiindcă așa mi-o fost dat din născare și n-am încotro.
10:20
Ofițerii INI, procurorii Anticorupție și polițiștii de la „Fulger” au descins, în această dimineață, cu noi percheziții privind corupția electorală.
09:50
Sistemul medical rusesc, între criză și propagandă: de ce Rusia rămâne în urma Europei # Veridica.md
Ce se întâmplă în realitate în sistemul medical din Federația Rusă? Această întrebare își are justificarea în încercarea de a înțelege realitatea din spatele narațiunei optimiste a conducerii de la Kremlin, conform căreia Rusia, aflată de 4 ani în război și vizată de sancțiuni din partea Occidentului, reușește să se auto-susțină, atât pe partea de producție de război, cât și pe componente mai sensibile, cum ar fi producția farmaceutică și tehnologia medicală.
09:10
„Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei.”
08:50
Ieri, liderul SUA le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc.
Ieri
17:20
Marta Kos: „Viitorul R. Moldova este în mâinile cetățenilor. Cel mai bun răspuns posibil pentru ingerințele Rusiei - victoria forțelor pro-europene” # Veridica.md
R. Moldova progresează rapid spre aderare, dar alegerile din septembrie sunt cruciale, spune comisara pentru extidere Marta Kos
15:50
Donația, estimată la 700.000 de euro, a fost asigurată de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.
15:10
Investigație: Rețea de sute de conturi false, controlată de Ilan Șor, răspândește propagandă rusă în R. Moldova # Veridica.md
Ziarul de Gardă a documentat cum o „fermă de troli” digitală, controlată din Rusia prin intermediul Blocului „Victorie” condus de Ilan Șor, operează intens în mediul online din Republica Moldova, pregătind manipularea alegerilor parlamentare din septembrie 2025.
13:00
Continuă protestele angajaţilor din învăţământul românesc faţă de politicile sociale şi salariale ale guvernanţilor # Veridica.md
Ministrul Educaţiei, Daniel David, căruia protestatarii îi cer să plece din funcție, spune că sunt imposibile și abrogarea măsurilor de auteritate, și demisia guvernului din care face parte.
12:10
Echipa naţională de fotbal a României întâlneşte, vineri seară, la Bucureşti, reprezentativa Canadei, într-un meci amical # Veridica.md
Marţi, pe 9 septembrie, românii joacă, în deplasare, o partidă oficială cu Ciprul, în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.
12:10
Veridica.ro: Fără linii roșii: Relația Putin-Lukașenko înaintea exercițiului militar „Zapad 2025” # Veridica.md
În septembrie, Belarus și Rusia vor organiza o nouă rundă de exerciții militare. Într-un interviu acordat de analistul politic Alexander Friedman, evaluăm obiectivele declarate ale exercițiului și scopul său real, scenariile pe care Moscova le-ar putea testa folosind teritoriul Belarusului, instrumentele de presiune la îndemâna Kremlinului și implicațiile pentru strategiile NATO și UE - de la incidente la frontieră și atacuri cu drone până la migrație și presiune cibernetică
12:00
Preşedintele Consiliului European, António Costa, afirmă că România este un pilon-cheie al securităţii europene # Veridica.md
El face un tur al ţărilor membre ale Uniunii.
10:10
R. Moldova și Emiratele Arabe Unite au eliminat regimul de vize pentru șederi de scurtă durată # Veridica.md
Memorandumul de înțelegere a fost semnat la 4 august, la Abu Dhabi, de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi și omologul său emirian, șeicul Abdullah bin Zayed al Nahyan.
09:50
Percheziții de amploare în Nordul Republicii Moldova într-un dosar de corupere electorală # Veridica.md
Ofițerii moldoveni au descins joi dimineață în peste 40 de locații din nordul țării, într-o amplă anchetă privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani, fapte atribuite unui grup criminal organizat
08:10
Premierul israelian i-ar fi cerut liderului francez să renunțe la planurile de a recunoaște un stat palestinian.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Acordul oferă Statelor Unite acces preferențial la resursele minerale ucrainene în schimbul investițiilor.
07:00
Cel puțin 15 persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite.
06:30
Astăzi are loc, la Paris, summitul "Coaliţiei Voluntarilor".
06:20
Cele două state au atins un "nivel de cooperare istoric".
06:10
Preşedintele SUA a declarat că trupele americane rămân în Polonia.
3 septembrie 2025
21:10
Șor a alocat 100 de milioane de dolari pentru proiecte în Moldova și CSI, doar în acest an # Veridica.md
În 2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari pentru finanțarea unor proiecte destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova.
19:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută deschiderea Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chişinău # Veridica.md
El aminteşte că în anii dictaturii comuniste a scrie sau a citi o carte reprezenta un risc.
16:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează în poză lângă Putin # Veridica.md
Foştii premieri social-democrați Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au apărut într-o fotografie de grup, alături de preşedinţii Chinei comuniste şi Rusiei.
16:20
Kaja Kallas a declarat că reuniunea este o ”sfidare directă pentru sistemul internaţional bazat pe reguli”.
14:10
Invadatorii au lansat peste 500 de drone.
13:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută deschiderea Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chişinău # Veridica.md
El aminteşte că în anii dictaturii comuniste a scrie sau a citi o carte reprezenta un risc.
12:50
Instrumentele Kremlinului pentru mobilizarea electoratului pro-rus: de la blocuri electorale, la finanțări obscure de sute de milioane # Veridica.md
Kremlinul a pus în mișcare un arsenal complex de metode ale războiului hibrid -de la crearea de blocuri electorale menite să unească stânga și electoratul pro-rus, până la finanțări obscure, transferuri ilegale și campanii masive de dezinformare, – toate cu scopul de a redesena tabloul politic de la Chișinău și de a readuce Republica Moldova sub influența sa directă.
12:50
El a jucat în reprezentativele de tineret atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru România.
12:20
Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă survolare a spațiului aerian național de o dronă rusească, în regiunea de nord a R. Moldova.
12:10
Fondul a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an.
12:10
Zorii unei lumi roșii vechi și cine ar dori să semene discordie între Chișinău și Kiev # Veridica.md
După întâlnirea cu Xi Jinping și Narendra Modi, luni, la Tianjin (China), Vladimir Putin a declarat că o pace durabilă în Ucraina poate fi obținută numai dacă va fi pusă în discuție extinderea NATO spre est.
12:00
Autoritățile au confirmat că acesta are bilet procurat spre Chișinău.
