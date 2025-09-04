Accident grav la celebrul funicular din Lisabona

Veridica.md, 4 septembrie 2025 07:00

Cel puțin 15 persoane au murit și aproximativ 20 au fost rănite.

Acum 15 minute
07:20
Prima reuniune a conducerii fondului comun de investiții SUA - Ucraina Veridica.md
Acordul oferă Statelor Unite acces preferențial la resursele minerale ucrainene în schimbul investițiilor.
Acum o oră
07:00
Acum 2 ore
06:30
Europenii sunt pregătiţi să ofere garanțiile de securitate cerute de Ucraina Veridica.md
Astăzi are loc, la Paris, summitul "Coaliţiei Voluntarilor".
06:20
Acord de cooperare SUA - Mexic Veridica.md
Cele două state au atins un "nivel de cooperare istoric".
06:10
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe liderul polonez Karol Nawrocki Veridica.md
Preşedintele SUA a declarat că trupele americane rămân în Polonia.
Acum 12 ore
21:10
Șor a alocat 100 de milioane de dolari pentru proiecte în Moldova și CSI, doar în acest an Veridica.md
În 2025, Ilan Șor a alocat peste 100 de milioane de dolari pentru finanțarea unor proiecte destinate influențării tineretului din țările CSI, inclusiv din Republica Moldova.
19:20
Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută deschiderea Salonului Internaţional de Carte Bookfest Chişinău Veridica.md
El aminteşte că în anii dictaturii comuniste a scrie sau a citi o carte reprezenta un risc.
Acum 24 ore
16:50
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu: România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează în poză lângă Putin Veridica.md
Foştii premieri social-democrați Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au apărut într-o fotografie de grup, alături de preşedinţii Chinei comuniste şi Rusiei.
16:20
Șefa diplomaţiei UE condamnă întâlnirea între Xi Jinping și Vladimir Putin Veridica.md
Kaja Kallas a declarat că reuniunea este o ”sfidare directă pentru sistemul internaţional bazat pe reguli”.
14:10
Zeci de mii de ucraineni nu au curent electric, după un nou val de atacuri ruseşti Veridica.md
Invadatorii au lansat peste 500 de drone.
13:20
12:50
Instrumentele Kremlinului pentru mobilizarea electoratului pro-rus: de la blocuri electorale, la finanțări obscure de sute de milioane Veridica.md
Kremlinul a pus în mișcare un arsenal complex de metode ale războiului hibrid -de la crearea de blocuri electorale menite să unească stânga și electoratul pro-rus, până la finanțări obscure, transferuri ilegale și campanii masive de dezinformare, – toate cu scopul de a redesena tabloul politic de la Chișinău și de a readuce Republica Moldova sub influența sa directă.
12:50
Fotbalistul basarabean Vladislav Blănuţă s-a transferat la Dinamo Kiev Veridica.md
El a jucat în reprezentativele de tineret atât pentru Republica Moldova, cât şi pentru România.
12:20
Dronă rusească, în apropiere de R. Moldova Veridica.md
Poliția de Frontieră a fost informată de autoritățile ucrainene despre o posibilă survolare a spațiului aerian național de o dronă rusească, în regiunea de nord a R. Moldova.
12:10
Misiune a Fondului Monetar Internaţional la Bucureşti Veridica.md
Fondul a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an.
12:10
Zorii unei lumi roșii vechi și cine ar dori să semene discordie între Chișinău și Kiev Veridica.md
După întâlnirea cu Xi Jinping și Narendra Modi, luni, la Tianjin (China), Vladimir Putin a declarat că o pace durabilă în Ucraina poate fi obținută numai dacă va fi pusă în discuție extinderea NATO spre est.
12:00
Constantin Țuțu ar urma să revină în Republica Moldova Veridica.md
Autoritățile au confirmat că acesta are bilet procurat spre Chișinău.
11:50
Sinodul Mitropoliei Basarabiei îşi reiterează poziţia de neutralitate faţă de partidele politice Veridica.md
Se anunţă lansarea unui post local de radio şi televiziune Trinitas în Republica Moldova.
11:40
Comisara Europeană pentru Extindere, din nou la Chișinău Veridica.md
Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 3–5 septembrie 2025.
11:10
Armata Națională marchează 34 de ani de la fondare Veridica.md
La 3 septembrie 1991, prin Decretul preşedintelui Republicii Moldova au fost create Forţele Armate ale Republicii Moldova.
10:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Rusia a intervenit militar în Ucraina din cauza extinderii NATO Veridica.md
Rusia a fost nevoită să intervină militar în Ucraina, fiind amenințată de extinderea NATO, potrivit presei pro-Kremlin, citându-l pe președintele Vladimir Putin.
10:50
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, reținut într-un nou dosar Veridica.md
Vladimir Andronachi, apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, este cercetat în mai multe cauze penale, inclusiv în dosare conexe fraudei bancare.
10:10
UNIFIL denunță un „atac grav” al forțelor sraeliene asupra Căștilor albastre Veridica.md
Armata israeliană a lansat patru grenade în apropierea forțelor de menținere a păcii din Liban.
09:30
Polonia a activat avioane pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian Veridica.md
Vestul Ucrainei a fost ținta mai multor atacuri aeriene ale Rusiei.
08:50
Armata americană a lovit o ambarcațiune a traficanților de droguri din Venezuela Veridica.md
Președintele Donald Trump a anunțat uciderea a 11 „narcoteroriști”.
08:40
Ucraina anunță repatrierea mai multor copii din Rusia și regiunile ocupate Veridica.md
Peste 19.000 de copii ucraineni au fost răpiți de Rusia din teritoriile ocupate, de la începutul războiului.
08:30
Donald Trump, mesaj ironic pentru liderii chinez, rus și nord-coreean Veridica.md
Xi, Putin și Kim au participat, împreună, la o uriașă paradă militară la Beijing.
Ieri
21:40
Ucraineanul suspectat de asasinarea fostului președinte al Parlamentului de la Kiev Andrii Parubîi și-a recunoscut crima, dar a negat orice legătură cu Moscova Veridica.md
Afirmă că s-a „răzbunat personal pe autoritățile ucrainene”, după moartea fiului său, în 2023, în linia întâi a frontului contra armatei ruse.
18:30
Paradă militară la Tiraspol, cu ocazia celei de-a 35-a aniversări de la autoproclamarea Transnistriei Veridica.md
Autoritățile separatiste din Transnistria au marcat marți „Ziua Republicii” cu o paradă militară la Tiraspol, reluată după o pauză de patru ani.
17:40
Vineri, 5 septembrie, Ziua Porţilor Deschise la ministerul român de Externe Veridica.md
Tururi ghidate din oră-n oră.
17:00
R. Moldova se alătură programului UE „Europa Creativă” pentru a extinde cooperarea culturală cu blocul comunitar Veridica.md
Programul va oferi artiștilor și organizațiilor culturale oportunitatea de a accesa finanțări nerambursabile și de a se implica în proiecte artistice europene, în domenii precum filmul, muzica, literatura, artele vizuale, industriile creative și patrimoniul.
13:10
Veridica.ro: Rusia mută responsabilitatea pentru flota sa fantomă asupra Londrei și Kievului Veridica.md
Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Rusiei a publicat o declarație potrivit căreia Marea Britanie ar pregăti acțiuni directe împotriva flotei fantomă ruse din Marea Baltică. Se spune că Londra are nevoie de un pretext formal pentru a începe o „razie în masă”:
12:50
Circa două mii de militari nord-coreeni ar fi fost uciși în războiul dintre Rusia și Ucraina, în timp ce luptau alături de trupele Moscovei Veridica.md
Regimul comunist de la Phenian ar fi trimis în regiunea rusă Kursk, în total, zece mii de oameni.
12:30
Patru persoane reținute în dosarul de finanțare ilegală a partidului „Inima Moldovei”, inclusiv un viceprimar din Comrat Veridica.md
În total, 17 persoane au statut de bănuit într-o cauză penală pentru corupere electorală.
12:10
Bărbat din Republica Moldova, reţinut de polițiștii români de frontieră la Albiţa Veridica.md
Are de executat o pedeapsă cu închisoarea pentru agresiuni comise în Slovacia.
12:00
Strategia independenţei energetice: Locul gazelor va fi luat de vânt şi soare Veridica.md
După mai mult de trei ani de muncă, Ministerul Energiei a propus o nouă Strategie energetică a Republicii Moldova, pentru o perioadă până în anul 2050. Dacă va fi adoptată, ea va deveni a cincea strategie din ultimii 30 ani. Dintre acestea nici una nu a fost însă realizată, inclusiv actuala Strategie valabilă până în 2030, care a fost adoptată de Guvernul Filat în februarie 2013.
11:20
Viceprim-ministra Cristina Gherasimov a discutat, la Copenhaga, cu ministra Afacerilor Europene a Danemarcei Veridica.md
R. Moldova participă, alături de celelalte state candidate, la o reuniune strategică a Consiliului UE privind extinderea și integrarea treptată, desfășurată la Copenhaga.
10:40
Președinta Maia Sandu va susține un discurs în Parlamentul European Veridica.md
Maia Sandu se va adresa eurodeputaților pe 9 septembrie, în timpul unei vizite oficiale la Strasbourg care include și întrevederi cu lideri europeni.
10:30
Voronin nu recunoaște justiția și aduce acuzații grave Statelor Unite Veridica.md
Vitalie Pârlog, reținut în Franța, în dosarul Interpol, nu a fost ministru al Justiției atunci când a fost, dar altădată, atunci când n-a fost. În 1997, ex-ministrul Apărării Valeriu Pasat a dat pe degeaba americanilor 21 de avioane MIG-29, prejudiciind grav statul, și el nu a fost achitat în acest dosar, în care a fost achitat.
10:20
Prim-ministrul slovac Robert Fico, prezent la parada de la Beijing Veridica.md
El se va întâlni cu Xi Jinping şi Vladimir Putin, dar și cu Volodimir Zelenski, la sfârşitul săptămânii.
09:00
Moldovenii care muncesc în Moscova, urmăriți prin GPS Veridica.md
Cetățenii moldoveni care muncesc la Moscova sunt obligați să instaleze aplicația de monitorizare a migranților „Amina”, astfel pot fi urmăriți în timp real de autoritățile ruse.
08:30
CORUPERE ELECTORALĂ/ 60 de percheziții în sudul R. Moldova Veridica.md
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din ”Fulger” au descins cu 60 de percheziții în zona de sud, într-o cauză penală pentru corupere electorală.
07:50
Atac ucrainean cu drone în regiunea rusă Rostov Veridica.md
Peste 300 de persoane au fost evacuate din locuinţe.
07:40
O flotilă cu ajutoare și militanți a plecat din nou către Gaza Veridica.md
Duminică, cele 20 de nave au fost forțate să se întoarcă în port din cauza vremii nefavorabile.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
Belgia va recunoaște statul palestinian în cursul Adunării Generale a ONU Veridica.md
În prezent, trei sferturi din statele membre ale ONU recunosc Palestina.
05:20
Putin și Modi, front comun în fața presiunilor SUA Veridica.md
Liderii rus şi indian s-au afişat extrem de apropiaţi la summitul OCS din China.
05:10
Manifestație la Belgrad, la 10 luni de la accidentul din gara Novi Sad Veridica.md
Mii de protestatari au cerut alegeri anticipate.
1 septembrie 2025
23:30
Putin îl joacă pe Trump în timp ce Kremlinul sprijină dușmanii SUA - [PROFILAKTIKA] Veridica.md
Urmăriți noul episod din PROFILAKTIKA și fiți la curent cu ce se plănuiește la Moscova
21:40
Franța și-a deschis o ambasadă în Guyana Veridica.md
Statul sud-american dispune de cele mai mari rezerve petroliere pe cap de locuitor din lume.
19:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO'” Veridica.md
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că ţara va putea găzdui un hub european de securitate.
