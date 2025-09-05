5 motive pentru care nu trebuie să ratezi Festivalul Vinului de Autor 2025
Agrobiznes, 5 septembrie 2025 20:30
Există un singur festival în Republica Moldova dedicat exclusiv vinurilor de autor. Un singur loc unde fiecare pahar are o poveste reală, fiecare sticlă e creată în ediții limitate, și fiecare vinificator e acolo – să-ți spună, direct, ce a însemnat să transforme solul, clima, anul, riscul și visul într-un vin. Se numește Festivalul Vinului […]
Acum 30 minute
20:30
Acum 4 ore
17:00
O fermă didactică va fi construită la Colegiul din Brătușeni, cu sprijinul partenerilor externi # Agrobiznes
Crearea unei ferme didactice la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, singura instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care formează felceri veterinari și tehnicieni în creșterea animalelor și prelucrarea primară, a fost tema discuțiilor purtate astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu directorul Agenției Cehe de Dezvoltare, Michal Mincev, […]
Acum 6 ore
15:50
Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării # Agrobiznes
Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv 3 Master of Wine au misiunea de a degusta 1076 de vinuri spumante produse în 29 de țări ale lumii. […]
Acum 8 ore
14:50
Agricultura conservativă presupune reducerea lucrărilor solului, creșterea aportului de materie organică și menținerea structurii naturale. Totuși, sistemul nu este unul simplu și, de cele mai multe ori, nu iartă greșelile. Astfel, pentru a funcționa, are nevoie de o înțelegere exactă a stării agrochimice și fizice a solului, obținută doar prin analize standardizate: Cum utilizăm datele […]
14:50
La Chișinău a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, un proiect de 8,5 milioane de euro destinat modernizării și rezilienței agriculturii moldovenești. Acordul stabilește cooperarea dintre Uniunea Europeană, Republica Cehă și Polonia în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru implementarea unui proiect cu […]
Acum 12 ore
11:50
Anul 2024 a adus o creștere a producției interne de lapte, susținută atât de subvențiile acordate fermierilor, cât și de investițiile realizate în sector. Din bugetul de stat au fost alocate 169,61 milioane lei pentru plăți directe per kilogram de lapte facturat: 3 lei/kg pentru laptele de vacă și 5 lei/kg pentru laptele de oaie […]
10:40
Salt spectaculos pentru exporturile de ouă din Moldova în UE: aproape 11 milioane în doar 6 luni # Agrobiznes
În prima jumătate a anului 2025, Republica Moldova a exportat aproape 11 milioane de ouă către Uniunea Europeană. Prin comparație, în aceeași perioadă din 2024 au fost exportate doar 9.000 de ouă. Datele au fost prezentate în timpul vizitei premierului moldovean Dorin Recean la o fermă de ouă operată de Axedum, cel mai mare producător […]
10:00
Syngenta, companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul, angajează reprezentant vânzâri culturi speciale în Republica Moldova. Responsabilități: Profilul candidatului Vă rugăm să trimiteți CV-ul până la adresa: oleg.cojocaru@syngenta.com. Despre Syngenta Suntem o companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul. Cultura noastră este diversă și incluzivă, iar […]
Ieri
17:30
Peste 40 de producători de fructe s-au reunit la Bălți, la seminarul „FructLine AgroFogger: Soluția modernă anti-îngheț. Produse inovatoare de protecție a plantelor”, pentru a descoperi tehnologii moderne care pot salva livezile de înghețurile târzii și pot asigura stabilitatea producției. „Evenimentul nostru a demonstrat cât de mare este nevoia fermierilor din Moldova pentru soluții moderne […]
16:30
ANRE a aprobat modificări la regulile pieței energiei electrice, consolidând securitatea energetică a ţării # Agrobiznes
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat în ședința de ieri modificări esențiale la Regulile pieței energiei electrice (RPEE), adaptând cadrul de reglementare la realitățile actuale ale sectorului și la standardele europene, transmite MOLDPRES. „Noile prevederi facilitează lansarea pieței serviciilor de sistem și a pieței energiei electrice de echilibrare, menite să rezolve problema […]
12:30
117 afaceri agricole finanțate prin Programul FCA, în primele șase luni de implementare # Agrobiznes
În primele șase luni de la lansare (1 martie – 31 august 2025), prin Programul Facilitatea de Creditare în Agricultură (FCA) au fost finanțate 117 afaceri agricole, cu o valoare totală de 126,15 milioane lei. În luna august au fost aprobate 26 de finanțări, în sumă totală de 23,33 milioane lei. Distribuția sprijinului: FCA oferă […]
11:50
Grâul s-a ieftinit, floarea soarelui se scumpeşte: Cum evoluează preţurile la cereale şi oleaginoase # Agrobiznes
Preţurile la principalele culturi cerealiere şi oleaginoase înregistrează în ultimele săptămâni evoluţii diferite: dacă grâul s-a ieftinit, apoi seminţele de floarea soarelui din contra s-au scumpit relevă o analiză a expertului Iurie Rija, directorul Asociaţiei Agrocereale, notează mold-street.com. Conform analizei, pe piața Republicii Moldova, grâul alimentar se vinde în prezent cu 3,10 lei/kg în nordul […]
11:00
A fost inițiată construcția Centrului de instruire în domeniul horticol, de la Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul. Edificiul va fi dotat cu utilaje și echipamente de laborator pentru „Analize fizico-chimice a produselor alimentare” și „Procesarea produselor horticole”. În același bloc va fi amenajată și o cantină pentru elevi. Dotările sunt […]
09:30
Agricultura rămâne unul dintre domeniile-cheie pentru dezvoltarea Republicii Moldova, iar procesul de aderare la Uniunea Europeană aduce atât provocări, cât și oportunități. O broșură realizată în cadrul Dialogului Moldo-German privind Politicile în Agricultură vine să răspundă acestor întrebări, sintetizând experiența statelor membre ale UE și extrăgând lecții utile pentru țara noastră. Publicația analizează cum calitatea […]
08:20
Tradiția divinurilor moldovenești, prezentată ministrului Agriculturii și Securității Alimentare al Israelului # Agrobiznes
Ministrul Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, a vizitat la Bălți compania „Barza Albă”, unul dintre cei mai mari producători de divinuri din Republica Moldova, inclusă în Patrimoniul Cultural Național. Oficialului i-au fost prezentate tradiția și procesul tehnologic, colecțiile de distilate maturate zeci de ani în butoaie de stejar și planurile de […]
06:00
Noutățile din portofoliul Syngenta pentru porumb și floarea-soarelui, prezentate în cadrul lotului demonstrativ de la SC Danistas-Plant SRL # Agrobiznes
Pe 26 august, SC Danistas-Plant SRL din Bălcăuți, raionul Briceni, a fost gazda evenimentului de prezentare a produselor și soluțiilor noi de la Syngenta, printre care, în premieră pentru întreprinderea agricolă, 24 de hibrizi de floarea-soarelui și porumb Syngenta. Peste 100 de fermieri prezenți au avut ocazia să observe în câmp comportamentul noilor hibrizi Syngenta […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
În Olanda, o livadă de pere din localitatea Papendrecht a înregistrat producții peste așteptări datorită panourilor solare instalate deasupra pomilor. Ferma pomicultorului Jan van Os a devenit un exemplu de succes pentru așa-numita tehnologie agrivoltaică, care combină producerea de energie verde cu protecția livezilor. Panourile solare protejează pomii de arșiță, radiație solară excesivă și grindină, […]
12:20
În luna august 2025, companiile din Republica Moldova au beneficiat de compensații, granturi și finanțări în valoare totală de peste 260 de milioane de lei, prin programele gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică, ODA a aprobat 356 de cereri depuse de companii din industria prelucrătoare. 5,63 milioane de […]
11:20
La Chișinău a fost semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere între Republica Moldova și Statul Israel, care marchează o nouă etapă de cooperare în domeniul agriculturii. Documentul a fost parafat de secretara generală adjunctă a ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ina Butucel și de ministrul israelian al Agriculturii și Securității Alimentare, Avi Dichter. Printre prioritățile stipulate […]
10:20
Președintele Ucrainei a semnat Legea nr. 4536, care aduce modificări legislației fiscale și vamale și prevede introducerea unor taxe la exportul semințelor de soia și rapiță. Documentul urmează să fie publicat și va intra în vigoare în scurt timp. Conform legii, se instituie o taxă de export de 10% pentru soia și rapiță, aplicabilă până la 1 ianuarie 2030, […]
09:50
Agenția Națională Transport Auto anunță obținerea unei cote suplimentare de autorizații de transport din partea Republicii Turcia. În urma eforturilor comune cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, negocierile cu autoritățile turce au dus la obținerea, pentru 2025, a unei cote suplimentare de 300 autorizații pentru transportul în/din țări terțe pe teritoriul Turciei. Autorizațiile sunt valabile […]
09:00
În Republica Moldova, fermierii se confruntă în fiecare an cu aceeași amenințare – înghețurile de primăvară și de toamnă. Este suficientă o singură noapte cu temperaturi negative pentru ca munca unui sezon întreg să se transforme într-o catastrofă. RUDIMENT-GRUP S.R.L. de mulți ani lucrează cot la cot cu agricultorii și înțeleg că astăzi, mai mult […]
06:10
În vestul Georgiei fenomenul de uscare intensivă a alunului continuă să se extindă, provocând îngrijorări serioase în rândul fermierilor și autorităților. Potrivit Ministerului Agriculturii din Georgia, analizele de laborator au arătat că principalele cauze sunt arsura bacteriană (Xanthomonas arboricola), cancerul bacterian (Pseudomonas avellanae) și infecții suplimentare bacteriene cu Pseudomonas. Pentru verificarea rezultatelor și formularea unor […]
2 septembrie 2025
20:10
În cultura noastră, vinul nu e doar băutură. E sinonim cu sărbătoare, masă, voie bună. Dar adevărata bucurie începe atunci când știi să-l savurezi cu măsură. La Festivalul Vinului de Autor (6–7 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie), descoperi nu doar vinuri rare, ci și cum să le savurezi cu respect. Agrobiznes este partener media al […]
15:00
Cel mai mare producător de zahăr din Republica Moldova, Südzucker Moldova, a dat startul Campaniei de Recoltare 2025 pe 7 388 hectare de sfeclă de zahăr. Evenimentul marchează începutul unei etape esențiale pentru companie și pentru sectorul agroalimentar. Câmpurile partenere se află în raioanele de nord ale țării – Fălești, Florești, Glodeni, Rîșcani, Drochia, Soroca, Dondușeni, […]
14:00
Donau Soja Moldova lansează Agri Talk – un spațiu deschis de dialog, creat pentru fermieri și pentru toți cei interesați de cultura soiei și a altor leguminoase. Scopul inițiativei este să adune întrebările fermierilor și să oferw răspunsuri documentate de la specialiști în domeniu. „Fie că este vorba de practici de cultivare, soluții împotriva bolilor […]
11:20
Ucraina reia exportul de șrot de soia către Egipt – cel mai mare volum lunar de până acum # Agrobiznes
În august, Ucraina a reluat livrările de șrot de soia către Egipt. În decurs de patru săptămâni au fost expediate 18,5 mii tone de șrot, scrie agenția „APK-Inform”, cu referire la date operative. Potrivit publicației, exporturile au fost reluate pentru prima dată din ianuarie 2024. Mai mult, acesta este cel mai mare volum lunar de […]
10:30
Alexandru Ciurupita: „Cu îngrășămintele Timac Agro am crescut recolta de mere cu peste 20 de tone/ha” # Agrobiznes
În ultima săptămână din luna august, întreprinderea ALEX NORD TRANS din raionul Râșcani a fost gazda seminarului organizat de către compania Timac Agro East. Fermierii din zonă au participat la o sesiune de informare privind noutățile lansate recent pe piață, cât și au apreciat calitatea fructelor din plantația familiei Ciurupita, care aplică fertilizanții Timac Agro […]
10:00
Campania „Fără Ambrozie” – autoritățile cer implicarea fermierilor în combaterea plantei invazive # Agrobiznes
Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, au lansat campania „Fără Ambrozie”, o inițiativă comună menită să atragă atenția publicului asupra pericolelor cauzate de ambrozie – o plantă invazivă cu efecte grave asupra sănătății și mediului, transmite MOLDPRES. Potrivit autorităților, scopul campaniei este de a spori gradul de conștientizare privind riscurile expunerii […]
08:00
Subiectele discutate de Comisarul European pentru agricultură cu asociația Moldova Fruct # Agrobiznes
Compania Farm-Prod SRL din Olănești, Ștefan Vodă, membră a Asociației Moldova Fruct, a găzduit vizita oficială a Comisarului european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen. Vizitei s-au alăturat ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai Agenției pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii (ADMA), care au discutat […]
06:00
Angela Bejenari: „Grantul IFAD ne-a oferit încredere și disciplină să investim mai mult în agricultura ecologică” # Agrobiznes
La nordul Moldovei, în satul Plop, Dondușeni, Angela Bejenari și familia sa cresc legume și pomușoare cu grijă pentru sănătatea consumatorilor și respect pentru natură. De aproape 20 de ani, gospodăria produce roșii, castraveți, căpșuni, zmeure și coacăze, toate fără pesticide sau îngrășăminte chimice. Cu opt ani în urmă, au trecut de la agricultura convențională […]
1 septembrie 2025
16:40
Maia Sandu și comisarul UE pentru agricultură, discuții despre exporturile pe piața europeană # Agrobiznes
Accesul produselor agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene rămâne limitat, în ciuda cererii crescute pentru deschiderea piețelor. Principala piedică este nealinierea Republicii Moldova la standardele europene privind utilizarea pesticidelor și legislația în domeniul agriculturii. Această problemă a fost discutată la Chișinău de comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, și președinta Maia Sandu, transmite […]
15:40
Interviu Moldova Business Week: ce mesaje și soluții aduce pentru sectorul agroalimentar # Agrobiznes
Chișinăul se pregătește să devină, în perioada 15-19 septembrie 2025, centrul atenției pentru lumea investițiilor și afacerilor internaționale. Moldova Business Week, ajuns la ediția a zecea, aduce împreună lideri economici, investitori și factori de decizie din peste 25 de țări. Despre oportunitățile pe care acest forum le deschide antreprenorilor din sectorul agroindustrial am aflat direct […]
13:30
În luna august 2025, au fost autorizate spre plată subvenții în valoare totală de 51,34 milioane de lei, fonduri direcționate către producători agricoli și beneficiari din mediul rural, se arată în raportul AIPA. Cea mai mare parte din acești bani, aproximativ 35,96 milioane de lei, a fost destinată plăților directe în sectorul zootehnic, per cap […]
09:40
Doriți să modernizați ferma sau afacerea agricolă?Cu maib aveți posibilitatea să procurați tehnică și/sau echipamente agricole prin intermediul partenerilor maib, utilizând 3 tipuri de credite adaptate necesităților dumneavoastră. Produsele pot fi și combinate — de exemplu, tehnica prin programul FCA, iar echipamentele cu TVA prin creditele FIDA 8. 1) Facilitatea de Creditare a Agriculturii (FCA) […]
09:20
Experiență: Senzorii în vii și livezi a redus utilizarea apei cu 10% și a îngrășămintelor cu 30% # Agrobiznes
În regiunea Toscanei, între colinele Luccăi și coasta Bolgheri, două companii – Cooperativa Calafata și Azienda Agricola Campo al Noce – participă la proiectul H2Coop, dedicat transferului de tehnologii inovatoare pentru gestionarea irigării în livezi și vii. Cele două exploatații au instalat trei sonde Sentek Drill & Drop, cu lungimea de 60 cm, în zone […]
06:10
Producția de fructe, fructe moi și nucifere în țările Uniunii Europene în 2024 a fost de 24,3 milioane tone, cu 2% mai mică decât volumul recoltat în anul precedent. Informația este furnizată de Eurostat. Principalele țări producătoare în acest segment au fost Italia (5,4 milioane t), Spania (4,3 milioane t) și Polonia (4,1 milioane t), […]
31 august 2025
16:20
Comisia Europeană a redus semnificativ estimarea privind producția de porumb în țările UE pentru sezonul 2025–2026 — de la 60,1 la 57,6 milioane tone. Noul nivel prognozat este cu 3,4% mai mic decât anul trecut, scrie Reuters, citând datele privind cererea și oferta. Importurile de porumb sunt estimate la 18,8 milioane tone, comparativ cu 18,3 […]
15:10
Ucraina – exporturi minime de castraveți și tomate. Moldova rămâne principalul importator # Agrobiznes
Exporturile de castraveți și roșii din Ucraina au ajuns la cel mai scăzut nivel de dinainte de război, potrivit analiștilor de piață. Principalele destinații pentru castraveți rămân Estonia, Polonia și Moldova, livrările fiind concentrate între lunile mai și iulie, perioadă în care Ucraina poate furniza volume sezoniere. Exporturile de roșii urmează un model similar, majoritatea […]
30 august 2025
20:30
Tendințe globale pe piața strugurilor: cerere în UE, tarife noi în SUA, expansiune în Asia # Agrobiznes
Piața strugurilor de masă înregistrează câteva tendințe interesante de urmărit. Sezonul de comercializare în Italia prezintă dinamici contrastante. În Sicilia, sezonul pentru soiul cu Victoria se încheie pozitiv, strugurii de calitate ridicată obținând rezultate comerciale bune atât pe piața internă, cât și la export, se arată în analiza FreshPlaza. Recoltarea a decurs fără probleme, iar […]
29 august 2025
14:40
Volumul exporturilor de grâu moale din Franța în afara Uniunii Europene va crește la 8 milioane de tone în 2025–2026, potrivit Argus Media. Franța este cel mai mare producător de cereale din UE. Țara a încheiat recent campania de recoltare. Agenția britanică de analiză a prețurilor a estimat recolta brută la 33,4 milioane de tone. […]
11:30
Ministerele Energiei și al Finanțelor vor aproba un Ordin comun privind inventarierea rețelelor de gaze naturale într-o localitate rurală și una urbană din Republica Moldova, pentru a testa metodologia propusă de inventariere și gestionare a rețelelor de gaze naturale din proprietatea persoanelor terțe și fără proprietar, aflate în gestiunea întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale […]
08:20
Mulți fermieri preferă să utilizeze pe terenurile lor preparate biologice, care nu dăunează naturii și sănătății umane. Pentru a proteja plantele de insectele dăunătoare, se utilizează adesea produse pe bază de ciuperci entomopatogene. Ciupercile entomopatogene sunt microorganisme, care parazitează insectele și alte artropode, provocându-le boli și moartea. Sporii ciupercii entomopatogene pătrund în corpul insectei prin cuticulă, apoi germinează în […]
28 august 2025
20:30
Consolidarea cooperării cu Nigeria, cel mai mare importator african de vinuri moldovenești, s-a aflat astăzi pe agenda de discuții la Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O delegație de distribuitori din Nigeria a purtat discuții cu secretarul de stat Andrian Digolean și cu directorul ONVV Ștefan Iamandi, privind extinderea prezenței vinurilor moldovenești și identificarea unor noi oportunități […]
15:40
Agropiese TGR, împreună cu producătorul Hattat, lansează o promoție exclusivă pentru fermierii din Moldova: prețuri speciale sunt valabile pentru trei modele populare de tractoare. Puternicul Hattat T4110 este acum doar 620 000 MDL în loc de 750 000 MDL, modelul universal Hattat A110 este disponibil la 580 000 MDL, iar compactul Hattat B3080 pentru livezi […]
15:00
Serviciul Fiscal de Stat informează despre modificarea condițiilor de eligibilitate pentru producătorii agricoli în vederea beneficierii de Programul de rambursare a TVA, urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 146/2025 și Legii nr. 187/2025 pentru modificarea unor acte normative. Modificările prenotate prevăd reducerea pragului de eligibilitate în scopul beneficierii de rambursarea TVA, de la 95% la 70% a […]
11:40
Sprijinirea femeilor în agricultură este o investiție în viitorul unor sisteme alimentare reziliente, incluzive și durabile. Cu această viziune, compania internațională de știință și tehnologie agricolă Corteva Agriscience susține noua generație de femei lideri prin inițiative precum TalentA – un program de granturi educaționale care, în ultimii 5 ani, a sprijinit deja peste 300 de […]
10:30
În următoarele zile prețul de achiziție al merelor de vară destinate procesării va scădea de la 3,10 lei la doar 2,55-2,60 de lei pentru un kilogram, spun surse de pe piață. De vină sunt tarifele vamale majorate impuse de Donald Trump la exportul de mărfuri din Republica Moldova şi alte state, notează mold-street.com. Comparativ cu […]
10:10
Asociația Forța Fermierilor: De la motorină la TVA, revendicările au rămas fără răspuns # Agrobiznes
Asociația „Forța Fermierilor” a reacționat dur la declarația premierului Dorin Recean din cadrul ședinței Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în care acesta a afirmat că „nu contează dacă suprafața de 1,7 milioane hectare va fi prelucrată de 3000 sau de 1000 de agenți economici”. Organizația consideră că mesajul confirmă ignorarea constantă a nevoilor fermierilor. În […]
09:00
Agrotek, un parc industrial specializat, destinat inovațiilor digitale în agricultură, va fi creat pe baza unor imobile şi a unui teren de cinci hectare din campusul fostei Universităţi Agrare și va fi coordonat de Universitatea Tehnică a Moldovei. Autorul iniţiativei, Ministerul Economiei, susţine că necesitatea Parcului „apare din nevoia de a spori productivitatea și rezistența […]
