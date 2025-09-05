„Satul European” schimbă fața localităților din R. Moldova: peste 85 de milioane de lei investiți și 29 de proiecte finalizate în august
Moldpres, 5 septembrie 2025 20:20
Programul Național „Satul European”, aflat la cea de-a doua ediție, continuă să aducă investiții majore în dezvoltarea comunităților rurale. În luna august 2025, Guvernul Republicii Moldova a alocat 85,2 milioane de lei pentru finanțarea a 77 de p...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
20:40
FOTO// Un liceu din Rezina a început noul an şcolar cu infrastructură modernizată, datorită programului „Satul European” # Moldpres
Elevii Liceului Teoretic „Olimp” din Rezina au pășit în noul an școlar cu o veste mult așteptată: inaugurarea unui complex sportiv multifuncțional modern, construit chiar în curtea instituției. Proiectul, realizat în perioada octombrie 2024 &n...
20:30
Depozitul modern de cereale al Centrului Național de Semințe, aproape de finalizare, cu investiții de 1,2 mln de euro pentru siguranța alimentară a ţării # Moldpres
Construcția depozitului de cereale de la Instituția Publică Centrul Național de Cercetări și Producere a Semințelor se apropie de final. Noua clădire, cu o suprafață de circa 1.200 m², va fi destinată păstrării materialului semincer, reprezentând un pas im...
Acum o oră
20:20
„Satul European” schimbă fața localităților din R. Moldova: peste 85 de milioane de lei investiți și 29 de proiecte finalizate în august # Moldpres
Programul Național „Satul European”, aflat la cea de-a doua ediție, continuă să aducă investiții majore în dezvoltarea comunităților rurale. În luna august 2025, Guvernul Republicii Moldova a alocat 85,2 milioane de lei pentru finanțarea a 77 de p...
20:00
Bani, carduri bancare și tehnică de calcul, descoperite de anchetatori în dosarul finanțării ilegale a partidelor # Moldpres
Bani, carduri bancare și tehnică de calcul au fost ridicate de anchetatori, după ce ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, procurorii Anticorupție și polițiștii din BPDS „Fulger” au efectuat în această dimineață percheziții de amp...
Acum 2 ore
19:50
Descoperă Moldova cu #MOLDPRES: Ţara viilor fără sfârșit, cu tradiție, gust și experiențe turistice de toamnă unice # Moldpres
Moldova este adesea descrisă drept „țara viilor fără sfârșit”, iar acest titlu nu este deloc întâmplător. Cu peste 140.000 de hectare de podgorii și o tradiție viticolă ce datează de mai bine de 5.000 de ani, Republica Moldova ră...
19:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță vreme stabilă și plăcută în acest sfârșit de săptămână, fără precipitații și cu temperaturi generoase, potrivite pentru activități în aer liber, transmite MOLDPRES.Potrivit prognozei, v&a...
19:10
Autoritățile publice locale din R. Moldova vor fi sprijinite de Suedia pentru a valorifica oportunitățile oferite de integrarea europeană # Moldpres
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor beneficia de sprijinul proiectului moldo-suedez PACE Local: Administrație Publică Locală, Implicare Cetățenească, lansat astăzi la Chișinău, pentru a-și consolida capacitățile necesare implicării active în...
19:00
Marta Kos: „Biserica are un rol esențial în coeziunea socială și în parcursul european al R. Modova” # Moldpres
Comisara Europeană pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită în Republica Moldova, a participat vineri, 5 septembrie, la o masă rotundă cu reprezentanții mai multor confesiuni religioase din R. Moldova....
Acum 4 ore
18:50
Avi Dichter, ministrul Agriculturii din Israel, fascinat de potențialul R. Moldova: „Demonstraţi că tradiția și inovația pot merge mână în mână, creând produse competitive la nivel internațional” # Moldpres
Vizita oficială a ministrului Agriculturii și Securității Alimentare al Statului Israel, Avi Dichter, în Republica Moldova, s-a transformat într-o adevărată incursiune în universul agricol, vitivinicol și tradițional al țării noastre. În doar c&a...
18:50
Ministra de Interne avertizează: „Siguranța rutieră rămâne o provocare. Conduceți responsabil” # Moldpres
Siguranța rutieră continuă să fie o problemă gravă în Republica Moldova. Afirmația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-un interviu pentru MOLDPRES.Potrivit sursei citate, în primele șase luni ale anului 2025...
18:30
Partidul „Moldova Mare”, înregistrat de CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis astăzi înregistrarea Partidului Politic „Moldova Mare” în cursa pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Hotărârea vine ca urmare a deciziei Curții de Apel ...
18:00
Peste 60 de companii din Republica Moldova primesc sprijin financiar pentru a deveni mai competitive # Moldpres
Alte 66 de companii moldovenești au obținut granturi în valoare totală de 39,5 milioane de lei, sprijin ce va genera investiții suplimentare de peste 64,6 milioane de lei în economia națională. Fondurile, gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenor...
17:40
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a fost luată vineri, 5 septembrie, cu șapte voturi „pentru” ...
17:30
În noaptea de 7 spre 8 septembrie va fi suspendat total traficul rutier, pe timp de noapte, pe șos. Hîncești, tronsonul cuprins între str. Sihastrului și Ialoveni. Potrivit Primăriei Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu necesitatea așter...
17:20
CEC a aprobat Programul calendaristic pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025 # Moldpres
Perioada electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie va începe din 8 septembrie 2025. O decizie în acest sens a fost adoptată, vineri, 5 septembrie, de către Comisia Electorală Centrală (CEC), transmite MOLDPRES.Conform aceleiași d...
17:10
Al doilea caz de confiscare a mijlocului de transport.Un bărbat a rămas fără motocicletă pentru că șofat în stare de ebrietate # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru că a condus o motocicletă în stare de ebrietate prin localitatea Ruseştii Noi, raionul Ialoveni. Potrivit sentinței jumătate de pedeapsă va fi executată în &ic...
Acum 6 ore
16:50
Fermierii locali vor deveni mai rezilienți cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și al Republicii Cehe # Moldpres
Vineri, 5 septembrie, la Chișinău, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, un proiect de 8,5 milioane de euro, având ca obiectiv modernizarea și creșt...
16:50
Zelenski cere să fie desfășurați mii de soldați occidentali în Ucraina, ca garanție de securitate # Moldpres
Mii de soldați occidentali ar putea fi desfășurați în Ucraina în cadrul garanțiilor de securitate furnizate de aliații Kievului în fața Rusiei, a afirmat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, deși președintele rus Vladimir Putin a exclus di...
16:20
Vladimir Andronachi plasat în arest preventiv, fiind învinuit de spălare de bani într-un nou dosar # Moldpres
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a primit 30 de zile de arest într-un dosar penal care conține două episoade de spălare de bani. Hotărârea a fost pronunțată pe 5 septembrie de Judecătoria Ciocana. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Andronachi a sol...
15:50
Secția de prematuri de la Institutul Mamei și Copilului, inaugurată, după renovarea și dotarea cu echipamente medicale cu sprijinul României # Moldpres
La Institutul Mamei și Copilului (IMC) a fost inaugurată Secția de prematuri, complet renovată capital și dotată cu echipamente medicale de ultimă generație, în urma unui proiect transfrontalier în valoare de 1,6 milioane de euro, transmite MOLDPRES.Modern...
15:30
Peste o mie de vinuri spumante din 29 de țări vor fi evaluate de un juriu din peste 50 de degustători internaționali # Moldpres
În perioada 5-7 septembrie, Republica Moldova găzduiește, în premieră, una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale din lumea vinului - Concours Mondial de Bruxelles, transmite MOLDPRES.Peste 1.000 de vinuri spumante din 29 de țări vor fi eval...
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un cod galben privind scurgerile reduse ale apei în râurile din Republica Moldova. Intervalul de acțiune al avertizării este 6–12 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.„Autoritățile au stabilit codur...
Acum 8 ore
14:10
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară a crescut cu șapte la sută față de anul trecut # Moldpres
Numărul studenților înmatriculați în universitățile din țară pentru anul universitar 2025-2026 este în creștere cu 7% comparativ cu anul precedent. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, această evoluție pozitivă este atribuită ...
14:10
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar avertizează asupra tentativelor de fraudă în numele instituției # Moldpres
Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) atenționează publicul despre tentative de fraudă în care este folosită abuziv identitatea instituției, transmite MOLDPRES.Potrivit unui comunicat al instituţiei, un caz recent raportat către FGDSB...
14:00
Serghei Cotelinic a fost desemnat în funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova” # Moldpres
Serghei Cotelinic a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat învingător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP), concurs...
14:00
O tragedie de proporții a fost evitată, joi seara, când o butelie cu gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor. În urma incendiului, acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafaț...
13:20
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va acorda sprijin R. Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale # Moldpres
Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare va acorda sprijin Republicii Moldova în domeniul confiscării și recuperării bunurilor infracționale. Membrii Comisiei politică externă și integrare europeană au aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocie...
13:00
Daniella Misail-Nichitin îndeamnă cetățenii să nu se lase atrași în scheme de corupere electorală: „Protejați-vă votul și nu cedați în fața presiunilor ilegale” # Moldpres
În contextul apropierii alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, autoritățile naționale, inclusiv Poliția Națională, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), sunt în alertă maximă ...
Acum 12 ore
12:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în următoarele săptămâni în Republica Moldova. Precizările lui Viorel Cernăuțeanu # Moldpres
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi adus în următoarele săptămâni în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut într-un interviu acordat pentru MOLDPRES de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.Ș...
12:30
Serghei Tarnovschi a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon # Moldpres
Canoistul moldovean Serghei Tarnovschi a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe marathon, desfășurate în orașul Gyor, Ungaria. Sportivul nostru a încheiat cursa de 3,6 km cu timpul de 15:42:30, urcând pe treapta a doua a podiumului, tran...
12:00
Fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah vor fi blocate de Serviciul Fiscal de Stat. Dorin Recean: „Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare” # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat va bloca, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah. O decizie în acest sens a fost adoptată de către Consiliul Interinstituțional de Supervizare. Anunțul a fost făcut, vineri, 5 se...
11:40
Peste 7 mii de locuitori din Sângerei vor beneficia de servicii moderne de sanitație, odată cu extinderea sistemului de canalizare # Moldpres
Peste 7.000 de locuitori ai raionului Sângerei vor beneficia de servicii moderne de sanitație, odată cu extinderea sistemului de canalizare. Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 50% și fac parte din proiectul „Finalizarea sistemului de ...
11:30
Romanul „Când ești fericit, lovește primul”, de Tațiana Țîbuleac, lansat la Bookfest Chișinău # Moldpres
Romanul „Când ești fericit, lovește primul”, semnat de scriitoarea Tațiana Țîbuleac, a fost lansat în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău. Potrivit autoarei, ideea cărții a pornit de la o discuție personală cu tatăl ...
11:20
Sumele TVA restituite din bugetul de stat în primele șase luni, în creștere față perioada similară din anul trecut # Moldpres
În primele șase luni ale anului curent, din Bugetul de stat au fost restituite sume TVA în valoare totală de 2,06 miliarde lei, cu circa 19,9 milioane lei (0,98%) mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2024, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Fi...
11:10
Peste 50 de angajați ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției (IGP) susțin, vineri, 5 septembrie, testul anual „Bereta Neagră”, menit să le evalueze capacitățile și abilitățile fizice, comun...
11:00
Grav accident în raionul Hîndești. Un adolescent a murit, după ce a ajuns cu motocicleta într-un copac # Moldpres
Un băiat în vârstă de 14 ani din Hîncești și-a pierdut viața, într-un accident de motocicletă produs pe traseul Ivanovca–Cățăleni, comunică MOLDPRES.Potrivit poliției, oamenii legii au fost alertați, vineri, în jurul orei 08:00....
11:00
Peste 2 800 de servicii medicale de înaltă performanță au fost contractate suplimentar de CNAM # Moldpres
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a semnat în această săptămână acorduri adiționale cu prestatorii de servicii medicale, în cadrul contractării suplimentare de servicii de înaltă performanță, comunică MOLDPRES.Potri...
10:50
Consiliului Național al Audiovizualului din România a notificat TikTok despre un „comportament neautentic coordonat”, care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din R. Moldova # Moldpres
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a trimis, joi, 4 septembrie, o notificare responsabililor de la TikTok privind existența „unui comportament neautentic coordonat”, care poate influența alegătorii care votează în România pe...
10:30
Interviu MOLDPRES // Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin: Republica Moldova trece printr-un val de atacuri concertate, venite din exterior și sprijinite de grupări criminale” # Moldpres
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a acordat un interviu în exclusivitate Agenției Informaționale de Stat „MOLDPRES”. În cadrul acestuia, oficialul a vorbit despre platformele strategice de cooperare dintre MAI și instituțiile europ...
10:20
O fermă didactică va fi creată la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, cu sprijinul Cehiei # Moldpres
O fermă didactică modernă va fi construită la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț, cu sprijinul Cehiei. Proiectul, discutat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu participarea directorului Ag...
10:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a extins, până la 15 septembrie, avertizarea meteorologică privind riscul sporit de incendii, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, în perioada vizată, pe întreg teritoriul țării se va menține un pericol ...
10:20
Președintele Parlamentului: „Planul Rusiei de a captura Moldova va eșua, pentru că moldovenii nu-și vând țara” # Moldpres
Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și de a o readuce sub influența Kremlinului nu va reuși, pentru că cetățenii își doresc libertate și un viitor european. Afirmația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după ce oligarhul fugar ...
09:30
Munca la negru, sub lupa inspectorilor: peste 5 200 de cazuri depistate de Inspectoratul Muncii în anul curent # Moldpres
Un număr record de 5 200 de cazuri de muncă nedeclarată au fost depistate de la începutul anului curent, depășind totalul de 4 029 de cazuri înregistrate pe parcursul anilor 2017–2024, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM),...
09:30
Bunuri de peste 2 milioane de lei ridicate în urma unor descinderi operate la organizația „Kitaeț” # Moldpres
Bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv trei automobile de lux, bani, telefoane mobile și muniții, au fost ridicate în urma descinderilor efectuate la domiciliile și automobilele unor persoane implicate în activitățile organizației criminale...
08:50
Bookfest 2025 // Muzeografa Varvara Buzilă a lansat o carte dedicată istoriei Muzeului Satului: „Noi toți suntem produsul arhitecturii populare” # Moldpres
Muzeografa și etnografa Varvara Buzilă a lansat volumul care reflectă istoria și conceptul Muzeului Satului din Chișinău. Lucrarea reunește eforturile mai multor generații de arhitecți, etnografi, muzeografi și oameni de cultură și a fost lansată joi, 4 septembrie, &...
08:50
08:40
Naționala de fotbal a Moldovei va juca cu Israelul în preliminariile Campionatului Mondial 2026 # Moldpres
Naționala de fotbal a Moldovei va disputa vineri, 5 septembrie, cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Tricolorii vor juca cu selecționata Israelului pe stadionul „Zimbru” din Chișinău, cu începere de la ora 21:45. Partida va ...
08:40
Președintele american, Donald Trump, a declarat joi că se va întâlni în curând cu președintele rus, Vladimir Putin, după ce a vorbit în cursul zilei, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu mai mulți lideri europeni, relatează AF...
08:30
Procurorii anticorupție, în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat în această dimineață percheziții în noi locații vizate în ca...
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru vineri, 5 septembrie, un curs valutar pentru euro de 19 lei și 48 de bani, în creștere cu patru bani față de ziua precedentă, transmite MOLDPRES.În același timp, dolarul american se scumpește cu doi bani ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.